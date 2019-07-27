Как "вылечить" Одесский медуниверситет

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Медицина хорошо знает, что диагноз врача – это уже фиксация имеющейся болезни, которая началась значительно раньше. В зависимости от состояния больного, порой надо принимать кардинальное решение.

Именно так в Одессе восприняли приказ Министерства здравоохранения Украины в июле 2018 года об увольнении Валерия Запорожана с должности ректора Одесского национального медицинского университета, который возглавлял учебное заведение почти четверть века.

За этот немалый промежуток времени скандальный ректор имеет не только успехи, но и сомнительные достижения. Так, рядом с Запорожаном уже много лет фигурирует довольно одиозный киевский бизнесмен Игорь Поляков. В свое время его имя было тесно связано с закупками в больнице "Охматдет", позже, как писали СМИ, Поляков мог лоббировать Запорожана в Академии наук, а после проигрыша появился и в одесском медуниверситете.

Отмечалось, что с того времени Поляков может активно использовать связи с Запорожаном в собственных бизнес-интересах – от лоббирования компании "Интермост", которая направляет студентов из Индии, до тендерных закупок.

Кроме всего прочего, существует ряд определений, в частности Окружного админсуда Киева, авторами которых являются одиозные судьи Арсирий, Келеберда, Шрамко, Амелехин, которые направлены на блокирование работы университета. Определения лежат потом в судах и таким образом позволяют затягивать процесс выборов нового ректора. Команда Запорожана в суде также заблокировала назначение и.о. ректора Константина Аймедова.

Министерство здравоохранения уволило с должности ректора Валерия Запорожана за грубое нарушение трудового договора. И.о. ректора Минздрав назначил профессора Константина Аймедова. Но бывший ректор обжаловал это назначение в судах, а в конце августа 2018 года созвал Ученый совет из своих сторонников, на котором и.о. ректора был избран Юрий Сухин.

Сегодня комиссия Министерства юстиции признала, что заседание Ученого совета не имеет таких полномочий. Но команда Запорожана это игнорирует, потому что именно на основании решения Ученого совета впоследствии были проведены противозаконные действия по внесению изменений в Единый государственный реестр.

Когда в 2018 году суд заблокировал назначение и.о. ректора Константина Аймедова, в соответствии с распределением функциональных обязанностей, обязанности ректора были возложены на профессора Владлену Дубинину, проректора по научно-педагогической работе. Но ей перекрыли возможность приступить к работе.

Также была заблокирована возможность работать и назначенному Минздравом наблюдательному совету ОНМедУ, который был готов решить конфликт. Наблюдательный совет трижды не смог попасть в помещение.

В поисках выхода из ситуации Кабинет министров распорядился создать новый Национальный университет на базе Одесского путем его объединения с Крымским государственным медицинским университетом имени Георгиевского. Но и это решение было заблокировано через суд.

В итоге Минздрав отказался подписывать смету университета с подписью самопровозглашенного и.о. ректора университета Юрия Сухина, а назначенная на должность Дубинина не имеет физической возможности работать. Из-за этого сотрудники ОНМедУ с января по июнь не получали зарплаты, а студенты – стипендии.

В мае 2019-го появляется беспрецедентное по своему юридическому наполнению решение судьи Окружного админсуда Киева, которое позволило открыть все выплаты с подписью Юрия Сухина. Минздрав подал апелляцию на решение админсуда, поскольку оно противоречит закону. Главное управление Государственной казначейской службы в Одесской области также оспаривает это решение.

Но ситуация ежедневно усложняется со всех сторон. Так, на новый учебный год Одесскому медину не выделен госзаказ, то есть не будет бюджетных мест для студентов. Пострадают в первую очередь от этого кафедры первого курса: у преподавателей просто не будет часов и произойдут сокращения. Из вуза уже уволены около 150 работников.

Есть информация, что правительства некоторых стран, в частности Нигерии, Израиля и Индии, исключили ОНМедУ из списка рекомендованных для обучения своих граждан. Из-за этого может быть потерян источник поступления дополнительных средств. Финансовые проблемы у учебного заведения только накапливаются. Что ждет одесский медин в дальнейшем – вопрос открытый.