Как возродить стратегические предприятия и создать 10 млн рабочих мест

У Украины был и все еще остается огромный экономический потенциал! И хотя промышленность практически уничтожена, ее можно быстро восстановить, если этим займется сильное государство.

Что же происходит сейчас? Например, в Харькове ярким примером неэффективного управления крупным государственным предприятием является завод им. Малышева, который выпускает двигатели, тепловозы и танки. В начале 90-х на нем трудились 100 тыс. человек, сейчас – около 3,5 тыс. То есть фактически завод по выпуску танков в воюющей стране работает на 3,5% от возможной мощности!

Еще один пример – Харьковский тракторный завод. В 80-е годы выпуск продукции здесь составлял до 50 тыс. тракторов в год. Завод поставлял их в 36 стран мира. В середине 2000-х завод едва дотягивал до уровня 2,5 тыс. тракторов. А в 2015-м завод произвел только 1600! При этом основным покупателем продукции завода является Россия. Украине с ее перспективными черноземами отечественные сельхозмашины оказались не нужны.

Ничем не лучше ситуация на Николаевском судостроительном заводе, где в конце 80-х работало 13 тыс. человек, а к 2015 осталось 700 сотрудников! Завод простаивает, хотя может приносить бюджету хорошую прибыль. То же самое касается судостроительного завода "Океан", где в конце 80-х работало 12 тыс. человек, а в 2015 насчитывалось всего 2,5 тыс. сотрудников.

В начале 90-х на днепропетровском (ныне – днепровский, – ред.) гиганте "Южмаш" работало более 60 тысяч человек – сейчас порядка 7 тысяч. При том всем, что у завода есть очевидная возможность развития и расширения, а его продукция, в частности ракеты-носители, всегда пользовалась широким спросом во всем мире.

Такая же картина в Донецкой области. В частности, на Краматорском заводе тяжелого станкостроения в 90-е числилось 6,5 тыс. работников, в 2015 – всего 473.

То же самое – на Запорожском производственном алюминиевом комбинате: 10 тыс. сотрудников в 90-е, и 207 – в 2016. Производство первичного алюминия в Украине было попросту уничтожено.

Список можно продолжать долго. К несчастью – очень долго. Ведь подобная ситуация наблюдается со всеми когда-то мощными стратегическими предприятиями во всех областях. Они разворованы и разрушены. Причем картина одинакова как на приватизированных, так и на пока что остающихся в госсобственности предприятиях. Ни олигархи, ни чиновники не занимаются развитием промышленности. Мало того – они даже не пытаются хотя бы сохранить то, что получили "в наследство" еще от СССР.

В результате такой недальновидной и даже преступной политики страдают в первую очередь простые украинцы. Они остаются без работы, без средств к существованию, бегут от нищеты за рубеж, а кто не может – буквально умирают с голоду. Люди доведены до крайности. И потому именно сейчас как никогда необходимо восстановить былой промышленный потенциал Украины. А в первую очередь для этого нужно вернуть все стратегические предприятия под контроль государства. Ведь только государство может обеспечить наилучшее функционирование самых важных отраслей. Правда, для того, чтобы государство наконец начало этим заниматься, к власти должны прийти новые лица. И они обязательно придут после выборов!

Возвращение стратегических предприятий под контроль государства даст нам возможность за несколько лет создать 10 млн рабочих мест! Благодаря этому мы не только ликвидируем безработицу, но и вернем в страну специалистов, которые вынуждены были уехать.

Поэтому наша задача номер 1 – возвратить ключевые стратегические отрасли украинской экономики назад государству, возродить работу ведущих предприятий в каждом регионе страны, обеспечить людей работой на местах. Чтобы им не пришлось не только уезжать из страны, но даже скитаться по Украине в поисках заработка. После этого мы сможем совершить такой рывок, что в течение считанных лет станем локомотивом всей европейской экономики. Украина с ее трудолюбивыми людьми, богатой землей и возрожденной мощной промышленностью обязательно станет по-настоящему сильным государством!