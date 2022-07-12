Война экономик. Выиграет ли бизнес, если государство откроет доступ к объектам госсобственности

Для победы над врагом эффективной должна быть не только армия на поле боя, но и экономика страны. Особенно, когда мы имеем дело с войной на истощение, которую против нас ведет Россия.

Как известно, государство владеет сотнями предприятий, которые не генерируют прибавочной стоимости и не обеспечивают граждан рабочими местами. Они практически не функционируют. Однако при правильном подходе, если бы государство открыло к ним доступ для инвесторов, упадочное имущество стало бы важным ресурсом для оживления экономической активности внутри страны. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Показательный пример в этом контексте – спиртзаводы. Сейчас 19 спиртзаводов ГП "Укрспирт" остаются в государственной собственности. Они находятся в недееспособном состоянии. В них нужно инвестировать большие средства, чтобы все заработало.

Часть заводов, которыми продолжает владеть государство, находятся на севере и востоке страны. Вместе с тем, объекты, которые размещены в западных областях, несмотря на военное положение, интересны для потенциального развития.

Что вообще представляют собой спиртзаводы?

Как правило, это помещения цехов, административные корпуса, подвалы для хранения спирта, депо, электроподстанции и другая недвижимость. Ко всем объектам уже подведены коммуникации, что упрощает их эксплуатацию.

Мощности госпредприятий – почти готовые локации для реализации новых инвестиционных проектов. Имущество с соответствующей инфраструктурой можно также использовать для релокации бизнеса, который остановил деятельность в зоне боевых действий и требует перемещения в безопасные регионы.

Спиртзаводы пригодны как для запуска производств по профилю, так и в качестве складов. При этом потребность в их использовании актуальна уже сегодня, когда сотни предприятий ищут возможности для переезда и перезапуска своей деятельности.

Потенциал отрасли

Спирт используют в более чем 150 отраслях. Это пищевая, медицинская, топливно-энергетическая и фармацевтическая промышленность. На базе спиртзаводов есть возможности развивать разного рода производства.

В конце концов, непрофильное использование госактива также может быть эффективным и приносить пользу как государству, так и гражданам.

В Украине колоссальный дефицит складских помещений. Только столичный регион потерял до 20%. Часть складов оказались под оккупацией в южных и восточных областях. Многие объекты получили серьезные повреждения и не пригодны к эксплуатации. В агросекторе потери складов и элеваторов KSE Institute оценивает более чем в 272 миллиона долларов.

До российского вторжения Украина обладала инфраструктурными мощностями на 75 миллионов тонн, где хранила зерновые культуры.

По состоянию на сегодня из них пригодными для эксплуатации остаются помещения, в которых можно хранить до 60 миллионов тонн зерна. Учитывая, что морские пути для экспорта зерна остаются заблокированными, а сухопутные не могут компенсировать их, может возникнуть проблема с дефицитом складов для хранения прошлогоднего и нынешнего урожаев. Зерно банально некуда будет складывать и оно будет лежать под открытым небом.

Продать нельзя оставить

Сохранится ли при таких обстоятельствах у аграриев мотивация развивать свою деятельность? – Очевидно, что нет.

Для экономики страны это будет означать крах одной из базовых отраслей, которая ежегодно генерировала огромную валютную выручку и обеспечивало макроэкономическую стабильность. Отсутствие стимулов для развития агропромышленности в конечном итоге может привести к дефициту продовольствия в стране. Не говоря уже о потере внешних рынков, где со временем наше место займут конкуренты – та же Россия, которая является гигантским экспортером аграрного сырья.

Чтобы огромные ресурсы, в частности, такие как спиртзаводы, окончательно не обесценились, государству необходимо определиться, что с ними делать дальше.

Эксперты и игроки рынка отмечают, что в этой ситуации есть два варианта допустимого поведения.

Первый вариант – оставить все как есть. В таком случае большинство государственных предприятий рано или поздно обанкротятся. Госимущество деградирует до такого состояния, что потеряет любую инвестиционную привлекательность. Пользы от этого не получит никто.

Второй вариант – дать бизнесу возможность стать собственником этих объектов, инвестировать, создать новые производства, склады, мультимодальные хабы. То есть приспособить их под запросы, которые сегодня есть у бизнеса.

Сейчас активно продолжается релокация предприятий с юга и востока. Им очень нужны новые производственные площадки. Бизнес готов восстанавливаться и даже развиваться. Слово за государством, которое имеет возможности для создания благоприятных условий для восстановления и развития бизнес-активности.

Аргументы о том, что "у нас война" и "проблема неактуальна" не работают. Возобновление приватизации именно поэтому актуально, потому что у нас война. Если раньше мы могли позволить себе роскошь откладывать все на потом, то теперь надо действовать быстро, чтобы не потерять свои конкурентные преимущества на внешних рынках, не подставить фермеров под банкротство, не спровоцировать угрозу дефицита продовольствия.