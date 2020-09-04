Целебная таблетка: как в мире ищут лекарство от коронавируса

Новости об успехах в поиске лекарства от коронавируса появляются почти каждый день. Но несмотря на усилия врачей и ученых по всему миру, пока не удалось найти препарат, который гарантировал бы улучшение здоровья больных COVID-19 в легких и тяжелых формах, и при этом не давал бы побочных последствий.
На разных стадиях разработки находится более полутысячи антикоронавирусных препаратов и терапий. Поскольку создание новых лекарств, как правило, занимает несколько лет, основной акцент делается на исследовании уже существующих препаратов.
За время пандемии несколько препаратов претендовали на роль универсального лекарства против COVID-19. Главным из них был гидроксихлорохин – известное еще с 1940-х годов лекарство против малярии.
По мнению ученых, гидроксихлорохин мог помешать распространению вируса в организме человека. В "раскрутку" препарата включился Дональд Трамп, заявивший, что лично принимал его в качестве профилактики. Гидроксихлорохин в США даже официально разрешили использовать в качестве экстренной меры при борьбе с коронавирусом.
Но дальнейшие исследования показали, что эффективность препарата была серьезно завышена. К середине июня разрешение на его использование в США было отозвано.
В качестве альтернативы появилась идея использовать лекарственный "коктейль" из гидроксихлорохина и антибиотика азитромицина. Опять же, первые исследования показали неплохие результаты в борьбе с коронавирусом. Но вскоре выяснилось, что "коктейль" приводит к серьезным побочным эффектам, в частности, бьет по сердечно-сосудистой системе.
Тем не менее на данный момент продолжается до 200 различных клинических и доклинических испытаний гидроксихлорохина, в том числе в сочетании с другими препаратами.
Аналогичная история случилась и с комбинацией двух антиретровирусных препаратов: лопинавира и ритонавира, которые используются в борьбе со СПИДом. В начале весны были получены первые данные о том, что эти препараты останавливают развитие COVID-19 в организме человека.
Но дальнейшие исследования показали их неэффективность, и в качестве превентивной меры для уязвимых групп населения, и в качестве лекарства для больных легкими и средними формами COVID-19. В начале июля Всемирная организация здравоохранения (ВООЗ) прекратила исследования лопинавира/ритонавира на госпитализированных больных.
На данный момент наибольшие надежды возлагаются на противовирусный препарат ремдесивир. Изначально он был разработан как средство против вирусов Эбола и гепатита С, но продемонстрировал низкую эффективность.
В то же время его свойства позволили ученым предположить, что он может быть полезен в борьбе с COVID-19. В итоге ремдесивир стал одним из самых первых препаратов, которые начали вводить больным коронавирусом еще в начале этого года, когда эпицентром болезни оставался Китай.
Сперва были получены данные о том, что ремдесивир на несколько дней сокращает срок восстановления больных, а также уменьшает смертность среди заболевших коронавирусом в самой тяжелой форме.
На протяжении весны об эффективности препарата поступали противоречивые сведения. В частности, ВОЗ, якобы по ошибке, опубликовала информацию о том, что проведенные в Китае исследования привели к неутешительным результатам – ремдесивир не улучшал состояние больных коронавирусом и не снижал уровень патогенов в их организме.
Эти данные были раскритикованы производителем препарата, американской компанией Gilead – там заявили, что исследования были прекращены досрочно и проводились на небольшом количестве больных, следовательно, их результатам нельзя доверять.
В итоге Gilead, похоже, удалось убедить мир, или, по крайней мере, власти США в эффективности своего лекарства. В июне компания получила от властей страны заказ на полмиллиона доз для применения в госпиталях.
А в самом конце лета компания одержала еще одну победу. Использование препарата Veklury (торговая марка ремдесивира) разрешили для всех госпитализированных пациентов и людей с подозрением на коронавирус, независимо от их возраста и состояния. Раньше Veklury в США было разрешено применять только для лечения тяжелых больных.
Еще одно лекарство, демонстрирующее хорошие результаты в борьбе с пандемией – это дексаметазон, разработанный более 60 лет назад, дешевый и продающийся в любой аптеке.
Принцип его работы отличается от всех упомянутых выше препаратов. Дексаметазон не блокирует распространение вируса в организме, он лишь притупляет сверхострую реакцию иммунной системы человека на коронавирус – так называемый "цитокиновый шторм", который является причиной многих смертей от COVID-19.
Проще говоря, организм начинает настолько жестко бороться с попавшим в него вирусом, что эта борьба разрушает клетки самого организма, и, как следствие, это приводит к фатальному результату. Дексаметазон же позволяет серьезно смягчить этот эффект – данные клинических исследований по всему миру уже позволяют сделать такой вывод.
Кроме очевидных плюсов – дешевизны, распространенности и отсутствия тяжелых побочных эффектов – у дексаметазона есть и ограничения в применении. Так, его стоит давать лишь тем больным, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких или в целом имеют проблемы с дыханием, вызванные COVID-19. Для других пациентов прием дексаметазона не будет иметь никакого смысла.
Дексаметазон и ремдесивир на данный момент считаются наиболее перспективными антикоронавирусными лекарствами. Но кроме них изучается эффективность еще двух десятков различных препаратов и терапий. В частности, речь идет о противогриппозном препарате фавипиравире и ивермектине, который применяется для лечения от червей-паразитов.
Также проводятся опыты с переливанием больным (еще на начальной стадии) плазмы крови от уже переболевших коронавирусом – это должно усилить иммунный ответ организма. Но даже в лучшем случае переливание плазмы может быть только временной мерой лечения. В любом случае все эти исследования пока далеки от завершения, а некоторые из них, как например, переливание плазмы, показывают противоречивые результаты.
Зато за время исследований удалось уже точно развеять несколько мифов, связанных с лекарствами от коронавируса. Безусловно, пандемия COVID-19 спровоцировала настоящий бум псевдонауки. Во многих странах мира, в СМИ регулярно появлялись сообщения о создании панацеи от коронавируса, как правило, от людей без настоящего научного бекграунда. Так, в Украине некоторое время в качестве такого препарата обсуждали спиртовую настойку на сорняках.
Некоторые мифы продвигаются и на самом высоком уровне. В частности, тот же американский президент Дональд Трамп заявлял, что коронавирус в организме можно убить ультрафиолетовым излучением – хотя ученые быстро это опровергли. А в апреле Трамп и вовсе шокировал научный мир, заявив, что убить коронавирус можно, напрямую вводя в организм дезинфектанты, вроде алкоголя или отбеливателя.
Американские врачи и ученые наперебой опровергали заявления Трампа, чтобы никто действительно не додумался выпить отбеливатель или другую бытовую химию при первых симптомах болезни. Тем не менее в июле были выдвинуты обвинения группе людей, продавшей американцам десятки тысяч бутылок "волшебного отбеливателя", по их словам, исцеляющего не только от коронавируса, но и от рака, аутизма, склероза и даже СПИДа.
Единый протокол лечения коронавируса украинский Минздрав утвердил в апреле, а в июле была утверждена его новая редакция. Так, лопинавир и ретинавир исключили из числа препаратов, которым лечат COVID-19, а также ограничили сферу применения гидроксихлорохина. Отказались также от использования противогриппозного средства озельтамивира. Сферу применения ремдесивира, наоборот, расширили. В списке лекарств также появился дексаметазон.
Как рассказал РБК-Украина глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий, ситуация с обеспечением украинских больниц лекарствами от коронавируса более-менее нормальная.
"От нас, как от Верховной рады, нужно было разрешить использование офф-лейбл лекарств (лекарств, используемых не по прямому назначению, – ред.), в том числе ремдесивира, который тоже не является препаратом прямого действия против коронавируса, но показывает неплохие результаты. Это разрешает Минздраву использовать его в протоколах лечения офф-лейбл", – уточнил Радуцкий.
На данный момент четыре украинские фармацевтические компании проводят клинические исследования своих препаратов против коронавируса, сообщил 31 августа глава Минздрава Максим Степанов. Все они уже давно зарегистрированы в Украине – то есть речь идет об изучении их эффективности именно против COVID-19.
Кроме того, Украина достигла договоренности и о закупках ремдесивира, заявили в Минздраве, 2 сентября Кабмин принял соответствующее постановление. Впервые о желании закупить такой препарат в правительстве заявляли еще в апреле, но переговоры длились несколько месяцев. При этом Украина будет покупать ремдесивир не у американской Gilead – ее производственные мощности давно были законтрактованы наперед властями США – а у одной из компаний, производящих препарат по лицензии.
Стоимость одной дозы оригинального ремдесивира от Gilead составляет 390 долларов, а весь курс лечения из шести доз составит 2340 долларов для одного пациента. Но поскольку Украина будет покупать генерические препараты (копии на основе оригинальной молекулы), это должно обойтись в несколько раз дешевле.
РБК-Украина обращалось в Минздрав с просьбой предоставить подробности о закупке препарата, но на момент выхода этого материала комментарий не получило.