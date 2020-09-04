Целебная таблетка: как в мире ищут лекарство от коронавируса

Новости об успехах в поиске лекарства от коронавируса появляются почти каждый день. Но несмотря на усилия врачей и ученых по всему миру, пока не удалось найти препарат, который гарантировал бы улучшение здоровья больных COVID-19 в легких и тяжелых формах, и при этом не давал бы побочных последствий.

На разных стадиях разработки находится более полутысячи антикоронавирусных препаратов и терапий. Поскольку создание новых лекарств, как правило, занимает несколько лет, основной акцент делается на исследовании уже существующих препаратов.

Ложные надежды

За время пандемии несколько препаратов претендовали на роль универсального лекарства против COVID-19. Главным из них был гидроксихлорохин – известное еще с 1940-х годов лекарство против малярии.

По мнению ученых, гидроксихлорохин мог помешать распространению вируса в организме человека. В "раскрутку" препарата включился Дональд Трамп, заявивший, что лично принимал его в качестве профилактики. Гидроксихлорохин в США даже официально разрешили использовать в качестве экстренной меры при борьбе с коронавирусом.

Но дальнейшие исследования показали, что эффективность препарата была серьезно завышена. К середине июня разрешение на его использование в США было отозвано.

Существующий препарат приводит к серьезным побочным эффектам (фото: facebook.com/ruherald)

В качестве альтернативы появилась идея использовать лекарственный "коктейль" из гидроксихлорохина и антибиотика азитромицина. Опять же, первые исследования показали неплохие результаты в борьбе с коронавирусом. Но вскоре выяснилось, что "коктейль" приводит к серьезным побочным эффектам, в частности, бьет по сердечно-сосудистой системе.

Тем не менее на данный момент продолжается до 200 различных клинических и доклинических испытаний гидроксихлорохина, в том числе в сочетании с другими препаратами.

Аналогичная история случилась и с комбинацией двух антиретровирусных препаратов: лопинавира и ритонавира, которые используются в борьбе со СПИДом. В начале весны были получены первые данные о том, что эти препараты останавливают развитие COVID-19 в организме человека.

Но дальнейшие исследования показали их неэффективность, и в качестве превентивной меры для уязвимых групп населения, и в качестве лекарства для больных легкими и средними формами COVID-19. В начале июля Всемирная организация здравоохранения (ВООЗ) прекратила исследования лопинавира/ритонавира на госпитализированных больных.

Другое назначение

На данный момент наибольшие надежды возлагаются на противовирусный препарат ремдесивир. Изначально он был разработан как средство против вирусов Эбола и гепатита С, но продемонстрировал низкую эффективность.

В то же время его свойства позволили ученым предположить, что он может быть полезен в борьбе с COVID-19. В итоге ремдесивир стал одним из самых первых препаратов, которые начали вводить больным коронавирусом еще в начале этого года, когда эпицентром болезни оставался Китай.

Сперва были получены данные о том, что ремдесивир на несколько дней сокращает срок восстановления больных, а также уменьшает смертность среди заболевших коронавирусом в самой тяжелой форме.

На протяжении весны об эффективности препарата поступали противоречивые сведения. В частности, ВОЗ, якобы по ошибке, опубликовала информацию о том, что проведенные в Китае исследования привели к неутешительным результатам – ремдесивир не улучшал состояние больных коронавирусом и не снижал уровень патогенов в их организме.

Украина закупит ремдесивир по примеру США (фото: unsplash.com)

Эти данные были раскритикованы производителем препарата, американской компанией Gilead – там заявили, что исследования были прекращены досрочно и проводились на небольшом количестве больных, следовательно, их результатам нельзя доверять.

В итоге Gilead, похоже, удалось убедить мир, или, по крайней мере, власти США в эффективности своего лекарства. В июне компания получила от властей страны заказ на полмиллиона доз для применения в госпиталях.

А в самом конце лета компания одержала еще одну победу. Использование препарата Veklury (торговая марка ремдесивира) разрешили для всех госпитализированных пациентов и людей с подозрением на коронавирус, независимо от их возраста и состояния. Раньше Veklury в США было разрешено применять только для лечения тяжелых больных.

Еще одно лекарство, демонстрирующее хорошие результаты в борьбе с пандемией – это дексаметазон, разработанный более 60 лет назад, дешевый и продающийся в любой аптеке.

Принцип его работы отличается от всех упомянутых выше препаратов. Дексаметазон не блокирует распространение вируса в организме, он лишь притупляет сверхострую реакцию иммунной системы человека на коронавирус – так называемый "цитокиновый шторм", который является причиной многих смертей от COVID-19.

Дексаметазон также используют в лечении (фото: hightech.fm)

Проще говоря, организм начинает настолько жестко бороться с попавшим в него вирусом, что эта борьба разрушает клетки самого организма, и, как следствие, это приводит к фатальному результату. Дексаметазон же позволяет серьезно смягчить этот эффект – данные клинических исследований по всему миру уже позволяют сделать такой вывод.

Кроме очевидных плюсов – дешевизны, распространенности и отсутствия тяжелых побочных эффектов – у дексаметазона есть и ограничения в применении. Так, его стоит давать лишь тем больным, которые подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких или в целом имеют проблемы с дыханием, вызванные COVID-19. Для других пациентов прием дексаметазона не будет иметь никакого смысла.

Дексаметазон и ремдесивир на данный момент считаются наиболее перспективными антикоронавирусными лекарствами. Но кроме них изучается эффективность еще двух десятков различных препаратов и терапий. В частности, речь идет о противогриппозном препарате фавипиравире и ивермектине, который применяется для лечения от червей-паразитов.

Также проводятся опыты с переливанием больным (еще на начальной стадии) плазмы крови от уже переболевших коронавирусом – это должно усилить иммунный ответ организма. Но даже в лучшем случае переливание плазмы может быть только временной мерой лечения. В любом случае все эти исследования пока далеки от завершения, а некоторые из них, как например, переливание плазмы, показывают противоречивые результаты.

Трамп предлагал бороться с COVID-19 алкоголем (фото: flickr.by/Gage Skidmore)

Зато за время исследований удалось уже точно развеять несколько мифов, связанных с лекарствами от коронавируса. Безусловно, пандемия COVID-19 спровоцировала настоящий бум псевдонауки. Во многих странах мира, в СМИ регулярно появлялись сообщения о создании панацеи от коронавируса, как правило, от людей без настоящего научного бекграунда. Так, в Украине некоторое время в качестве такого препарата обсуждали спиртовую настойку на сорняках.

Некоторые мифы продвигаются и на самом высоком уровне. В частности, тот же американский президент Дональд Трамп заявлял, что коронавирус в организме можно убить ультрафиолетовым излучением – хотя ученые быстро это опровергли. А в апреле Трамп и вовсе шокировал научный мир, заявив, что убить коронавирус можно, напрямую вводя в организм дезинфектанты, вроде алкоголя или отбеливателя.

Американские врачи и ученые наперебой опровергали заявления Трампа, чтобы никто действительно не додумался выпить отбеливатель или другую бытовую химию при первых симптомах болезни. Тем не менее в июле были выдвинуты обвинения группе людей, продавшей американцам десятки тысяч бутылок "волшебного отбеливателя", по их словам, исцеляющего не только от коронавируса, но и от рака, аутизма, склероза и даже СПИДа.

Дорогое лечение

Единый протокол лечения коронавируса украинский Минздрав утвердил в апреле, а в июле была утверждена его новая редакция. Так, лопинавир и ретинавир исключили из числа препаратов, которым лечат COVID-19, а также ограничили сферу применения гидроксихлорохина. Отказались также от использования противогриппозного средства озельтамивира. Сферу применения ремдесивира, наоборот, расширили. В списке лекарств также появился дексаметазон.

Как рассказал РБК-Украина глава профильного медицинского комитета Верховной рады Михаил Радуцкий, ситуация с обеспечением украинских больниц лекарствами от коронавируса более-менее нормальная.

"От нас, как от Верховной рады, нужно было разрешить использование офф-лейбл лекарств (лекарств, используемых не по прямому назначению, – ред.), в том числе ремдесивира, который тоже не является препаратом прямого действия против коронавируса, но показывает неплохие результаты. Это разрешает Минздраву использовать его в протоколах лечения офф-лейбл", – уточнил Радуцкий.

В Украине также ищут лекарство от коронавируса (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

На данный момент четыре украинские фармацевтические компании проводят клинические исследования своих препаратов против коронавируса, сообщил 31 августа глава Минздрава Максим Степанов. Все они уже давно зарегистрированы в Украине – то есть речь идет об изучении их эффективности именно против COVID-19.

Кроме того, Украина достигла договоренности и о закупках ремдесивира, заявили в Минздраве, 2 сентября Кабмин принял соответствующее постановление. Впервые о желании закупить такой препарат в правительстве заявляли еще в апреле, но переговоры длились несколько месяцев. При этом Украина будет покупать ремдесивир не у американской Gilead – ее производственные мощности давно были законтрактованы наперед властями США – а у одной из компаний, производящих препарат по лицензии.

Стоимость одной дозы оригинального ремдесивира от Gilead составляет 390 долларов, а весь курс лечения из шести доз составит 2340 долларов для одного пациента. Но поскольку Украина будет покупать генерические препараты (копии на основе оригинальной молекулы), это должно обойтись в несколько раз дешевле.

РБК-Украина обращалось в Минздрав с просьбой предоставить подробности о закупке препарата, но на момент выхода этого материала комментарий не получило.