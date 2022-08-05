Владимир Слободян: Коллективу не безразлично, что будет с первым национальным парком Украины

Многие помнят, как на киевском Подоле на второй день войны один из застройщиков начал сносить историческое здание. История вызвала немалый резонанс в обществе. Однако, подобного было вдоволь не только в первые дни войны.

Похожая история сегодня нарастает в Карпатах. Так, 22 июля коллектив Карпатского национального природного парка опубликовал обращение о том, что директора парка хотят назначить вне конкурса. В предыдущие же годы, поскольку конкурс не давал желаемых кому-то результатов, ситуацию просто подвесили.

Что стоит за такой настойчивостью в смене руководства – доподлинно неизвестно. В парке убеждены, что за этим стремлением кроется далеко не вырубка леса, как считает большинство, а привлекательные земли. Об этом и актуальной ситуации парка – в интервью и.о. директора Владимира Слободяна.

– Как на работе парка сказалась война?

– Парк продолжает работать, но мы как коллектив не остаемся в стороне от войны. Это невозможно. Сегодня на передовой воюют 29 наших коллег. Весь коллектив очень сплочен и осуществляет большую волонтерскую работу. Мы совместно приняли решение и из месячного оклада выделяем однодневный заработок на Вооруженные силы Украины.

За свой счет мы отремонтировали одну палату в районной больнице Надворнянской общины. Закуплено, отремонтировано и передано ВСУ 2 автомобиля Mitsubishi L200. На данный момент закуплен автомобиль ЗИЛ-131, который в настоящее время ремонтируется и готовится к отправке на фронт.

Кроме этого, парк проводит бесплатное посещение рекреационных эколого-образовательных маршрутов для бойцов и их семей. Параллельно разрабатываем интересные программы для внутренне перемещенных лиц.

– На финансирование парка война как-то повлияла?

– Парк является бюджетным, неприбыльным, природоохранным, рекреационным, культурно-образовательным, научно-исследовательским учреждением. Финансирование осуществляется из государственного бюджета от главного распорядителя средств, которым является Минприроды. С началом войны финансирование осуществляется исключительно защищенных статей бюджета, а именно: оплата труда работникам, начисления на заработную плату, оплата коммунальных услуг и энергоносителей.

Проведение оплаты бюджетных обязательств, которые наше учреждение зарегистрировало в начале 2022 года в органе Государственной казначейской службы, за услуги (кроме коммунальных) и приобретение предметов, материалов, оборудования и инвентаря, которые не являются защищенными статьями бюджета, осуществляем за счет специального фонда государственного бюджета.

– С таким уровнем зарплат, вероятно, возникают проблемы с поиском новых работников?

– Самая большая проблема с обновлением кадров есть в автоколонне. Все водители пенсионного возраста. А младшие водители сегодня на минимальную зарплату не очень хотят идти. Поэтому кадровое обновление на этом направлении очень слабое. Также проблема есть с инспекторами.

Однако, вакансии заполняются очень быстро. У нас сейчас 4-5 человек на одно вакантное место. Мы быстро находим подходящих специалистов, а в других парках, я слышу, подолгу есть вакантные места. При этом мне приятно, что к нам идет молодежь.

– Сколько сейчас работников задействовано в парке?

– Всего в парке работает 240 человек. Плюс есть до сотни сезонных работников.

– Вы упомянули поддержку со стороны партнеров из других стран. Какие зарубежные организации сотрудничают с парком и в чем заключается их помощь?

– Осуществляется сотрудничество при поддержке Всемирного фонда охраны природы и проекта "Сохранение карпатских лесов", который внедряется при участии и финансовой поддержке природоохранной организации – Франкфуртский зоологическое общество (Германия). В настоящее время за счет Франкфуртского зоологического общества ведутся работы по реконструкции помещений, которые есть на территории нашего отдела транспортного обслуживания, а также модернизирован и оборудован стоянкой для автомобилей.

Также при поддержке правительства Германии и в рамках проекта нашему парку передано 5 автомобилей повышенной проходимости Toyota High Lux, два из них переданы ВСУ, а также 1 Renault Duster для нужд службы государственной охраны парка. В рамках этой же сотрудничества проведена закупка 15 раций "Baofeng BF-888S" для службы государственной охраны для улучшения работы в труднодоступных местах, где нет мобильной связи и во время рейдов и патрулирований личным составом службы государственной охраны; службу охраны обеспечены форменной одеждой и соответствующей материально-технической базой, а именно: биноклями, видеокамерами и фотопастками. Также в настоящее время передано 12 мотоциклов.

При финансовой поддержке неправительственной организации "Global Conservation" из США совместно с работниками Карпатского НПП и ЯГЭОО "МАМА-86-Яремче" уже сделано немало. Мы приобрели пресс для вторсырья; автомобиль для перевозки отсортированных твердых бытовых отходов; построили площадку для сортировки отходов; изготовили информационные стенды; установили биотуалеты; построили очистные сооружения. А также провели экологическую акцию по уборке Говерлы и обустройству зон отдыха.

Эта организация нам помогала и раньше, в частности с закупкой фотопасток и во внедрении системы "смарт-патрулирование". У нас уже 30% лесных инспекторов имеют телефоны, которые позволяют фиксировать изменения в природе, проводя фенонаблюдение.

При поддержке "Global Conservation", кстати, продолжается ремонт двух наших природоохранных научно-исследовательских отделений: Горного и Черногорского. Черногорское уже на 80% готово.

При финансовой поддержке наших партнеров, были приобретены палатки, спальные мешки, кариматы, рюкзаки, Треккинговые палки и полевые наборы посуды (чашки, ложко-вилки и котелки). Все это позволяет проводить более эффективно патрулирование и мониторинг дикой природы.

– Какие еще вызовы, кроме финансирования проектов, встают сегодня перед парком?

– Есть определенные ситуации на границах с лесхозами. К примеру, у нас есть весенний и осенний периоды тишины. В это время запрещается проведение рубок и посещение лесных массивов, особенно с использованием автотранспорта. А ведь рядом расположены земли лесхозов, без каких-либо природных границ. Они продолжают свою промышленную деятельность, несмотря на природоохранный режим периода тишины. Зверье, которое мигрирует, границ не знает. Я считаю, что периоды тишины должны быть одновременно для всех в Карпатах. Лесхозы должны заниматься своей деятельностью, это их задача, но это должно соответственно регулироваться – конечно, на высшем уровне.

– Вернемся к взаимопониманию с министерством. Как так получилось, что вы уже много лет являетесь "и.о." директора КНПП?

– Эта история тянется уже давно. В 2013 году со мной был подписан контракт на один год, а затем его продлили еще на три года. То есть, в общем итоге я работал на контрактной основе четыре года, а на сегодняшний день я уже пять лет "исполняющий обязанности".

С 2019 года, началась история с постоянными конкурсами на должность директора парка. От нашего коллектива кроме меня были и другие кандидаты на должность директора, но каждый из этих конкурсов завершался тем, что комиссия Миндовколья не признавала победителя.

Три года назад, я не подавал своей кандидатуры на должность директора, потому что от нашего учреждения на конкурс шел заместитель директора по научной работе Александр Киселюк. Он является кандидатом биологических наук, проработал в парке 37 лет, заслуженный человек, который много сделал для парка – и, несмотря на это, он также не смог одержать победу. Первый раз конкурс был признан несостоявшимся, а за вторым разом победу присудили противнику. Правда, победитель оказался с весьма сомнительной репутацией, и его, в конце концов, так и не назначили... и остался главой я.

–​​​​​​​ Даже при нынешних трагических обстоятельствах установить окончательное взаимопонимание с министерством не удалось? 20 июля Facebook-страница парка обнародовала заявление, что для учреждения все же готовят нового руководителя.

– Нам известно, что данный кандидат уже подавал свою кандидатуру на конкурс, но не был допущен из-за несоответствия требованиям к кандидату. Возмутил и тот факт, что сейчас такие требования к кандидату на должность директора нивелированы, а также проигнорировано мнение коллектив.

Председатель Ивано-Франковской областной военной администрации, Светлана Онищук, учтя мнение и пожелания коллектива, дала отказ в согласовании кандидатуры Кузька С. И. на должность директора Карпатского НПП.

Поэтому, я искренне благодарен коллективу, который меня так поддержал. Я горжусь тем, что коллективу не безразлично, что будет дальше с первым национальным парком Украины. Хотя я сам не местный, но за столько лет работы в парке меня принимают за своего. Иногда коллеги говорят в шутку, что гуцул не тот, кто здесь родился, а тот, кто згуцулився.

–​​​​​​​ То есть вы считаете, что коллектив готов и в дальнейшем активно вас поддерживать?

– Надеюсь, что да. Ведь я, чувствуя такую поддержку коллектива, и в дальнейшем обязан преданно работать не только на благо сохранения ценных природных комплексов парка, но и болеть за успешное выполнение задач и устойчивое развитие прилегающих территориальных общин.

– Областная власть вас поддерживает?

– На сегодняшний день с областной администрацией у нас не возникало никаких конфликтных ситуаций. Все рабочие вопросы, которые нуждались в решении, оперативно решались. В конце концов, у нас с областью меньше общения, потому что мы подчиняемся напрямую министерству.

– Что конкретно может интересовать тех, кто продвигает идею замены руководителя? Вырубка древесины?

– Не думаю, что кому-то интересен сам лес. Сегодня тех, кто заинтересован в смене руководителя, скорее всего, интересуют привлекательные земельные участки.

Могу утвердительно сказать, что ни я, ни мои заместители и ни один работник на нарушение законодательства и совершение противоправных действий, которые в конечном итоге приведут к открытию уголовных дел, не пойдут.

–​​​​​​​ Есть законный способ решить такие земельные вопросы? Наверняка попыткам сменить директора не будет конца, пока не будет найдено приемлемое для кого-то решение...

– Такой вариант есть. Существует указ президента Виктора Ющенко от 23 февраля 2010 года №215 по расширению территории Карпатского НПП, который предусматривает, что к территории Карпатского национального природного парка согласовано в установленном порядке включение 1075,7976 га земель государственной собственности Государственного предприятия "Делятинське лесное хозяйство" (район водосбора г. Жонка, которая является основным источником водоснабжения для м. Яремче), которые изымаются в установленном порядке и предоставляются национальному природному парку в постоянное пользование, и одновременно исключение из территории парка 1057,3338 га земель с целью дальнейшего их предоставления гражданам, относящимся к соответствующим территориальным громадам.

Также есть проект с научным обоснованием по расширению территории парка на 25301 га за счет земель Ворохтянского и части Делятинского гослесхозов (приполонинные леса и заповедные урочища). По этому вопросу была создана рабочая группа при облгосадминистрации.

– А те территории, которые парк получит в результате такого обмена, подходят для парка? Это же земли лесхозов, где идет вырубка лесов.

- Если посмотреть на карту, то заметно, что мы стремимся к расширению территории парка в пределах природных водоразделов бассейна р. Прут. Это мировые стандарты – формировать природные парки по бассейновой системе.

Чем эти территории интересны парку? Мы хотим расширения парка не за счет эксплуатационных лесов, которые находятся внизу и которые использует население, а за счет лесов, которые выше 1000-1100 метров над уровнем моря. Они, согласно мораторию, не подлежат вырубке. Мы провели инвентаризацию старовозрастных лесов и лесов на территории тех лесхозов. Нами выявлено около 1000 га лесов, которые имеют леса и приближены к природным лесам. Соответственно, это были бы системы, которые могли бы самовоспроизводиться.

Кстати, расширение парка – необходимый шаг даже учитывая европейские перспективы страны. Евросоюз требует, чтобы природно-заповедный фонд составлял не менее 15% от территории страны. А у нас пока лишь 7%. Это еще одна причина, почему мы не можем допустить уменьшения площади парка.

– У вас есть предложение по расширению парка. Но ведь на это предложение могут не согласиться. После стольких лет борьбы, зачем стремиться оставаться на посту директора?

– Все просто – за неполные 10 лет мы с коллективом уже сделали очень много по всем возможным направлениям работы. У нас по состоянию на 2013 год было всего лишь пять туристических маршрутов и несколько эколого-познавательных троп. Теперь их протяженность составляет около 300 км.

Один из маршрутов, что мы открыли – на гору Маковица. Я говорю, что Маковица может быть для Яремче визитной карточкой, а для посетителей нашего города это будет вторая Говерла.

Мы открыли также маршрут "Девичьи слезы". Был открыт маршрут на гору Хомяк через урочище Вередивський – дорога, существовавшая еще во времена Австро-Венгрии. Это был так называемый райшток – дорога, по которой туристы передвигались на лошадях. Он был заброшен, но мы его почистили и привели в порядок, поэтому на сегодня имеем замечательный познавательный маршрут – 7 км серпантином.

Также мы открыли маршрут и на гору Поп Иван из села Шибеного. Но там часто возникают проблемы, потому что есть немало желающих подниматься на вершину джипами и квадроциклами. На попе Иване есть уникальная достопримечательность-польская обсерватория, построенная еще в 1938 году. Долгое время она была заброшена. В конце концов ее передали Прикарпатскому национальному университету, и совместно с Варшавским университетом они начали ее реставрировать. Сейчас подписан меморандум о сотрудничестве между двумя университетами и нашим парком. Мы в обсерватории имеем комнату для проведения нашими научными сотрудниками обобщений научных исследований.

На горе Поп Иван (фото: из собственного архива)

–​​​​​​​ А совместные проекты с бизнесом реализовываются? Я так понимаю, вольерное хозяйство было создано при поддержке предпринимателей.

– Да, конечно. Имеем реализованные успешные проекты. Вольерное хозяйство существовало и раньше, но мы его расширили. Это был проект парка совместно с общественностью и бизнесом. В результате возникла чудесная зона отдыха рядом с комплексом "Медвежья гора". Мы там же возвели реабилитационный центр для птиц и проложили первый в Украине босоногий маршрут "медвежья тропа". Это была идея нашей работницы, которая привезла ее с семинара в Бельгии.

Кстати, на территории вольерного хозяйства в сотрудничестве с ЯГЭОО "МАМА-86-Яремче" мы обустроили Летний класс, где летом занимаемся с детьми: проводим квесты, конкурсы и прочее.

Мы также открыли совместно с местной общественной организацией туристическую аттракцию – парк-музей "Карпаты в миниатюре", который подробно отражает архитектурные памятники и объекты культурного наследия Карпат. Эту аттракцию создан на базе нашего Яремчанского природоохранного научно-исследовательского отделения.

На сегодняшний день наш парк имеет общий проект с частным предпринимателем, который является достаточно уникальным и единственным в своем роде на территории Украины – "Парк природы Карпат". Этот проект является чрезвычайно познавательным. Он знакомит посетителей парка с уникальными и порой вымирающими животными и насекомыми Карпатского региона, занесенных в Красную книгу Украины.

Кстати, хочу обратить внимание, что на данной аттракции в с. Поляница для обустройства всех троп применялись геошурупы, то есть эти тропы подняты над нетронутой территорией дикого карпатского леса, что никоим образом не нанесло вреда окружающей среде. Проходим маршрут деревянным настилом над поверхностью почвы, что делает невозможным любую нагрузку на природную среду.

Мы не оставляем сотрудничество с данным предпринимателем и хочу отметить, что у нас в планах еще один совместный проект. Данные инвестиции будут способствовать развитию Карпатского НПП в креативном рекреационном направлении. Воплощение данного проекта даст возможность работникам отдела эколого-просветительской работы проводить практические мероприятия, историко-познавательные квесты, экскурсии, занятия и практики, с целью формирования активной позиции у детей и учащейся молодежи.

Реализация запланированного проекта позволит поддерживать положительный имидж Карпатского НПП, как лидера среди украинских национальных парков по рейтингу международной компании SaveOnEnergy, будет способствовать развитию Западного региона и обеспечит увеличение количества посетителей, рост занятости населения, объемов предоставленных услуг, поступлений в бюджеты всех уровней.

Я в целом стараюсь поддерживать каждую интересную и полезную инициативу работников и всячески способствовать ее воплощению в жизнь. В частности, инициирую встречи с потенциальными донорами. И, в то же время, хочу отметить также вдохновение и самоотдачу трудового коллектива, который собственно и создает эту Карпатскую сказку и делает наш парк очень привлекательным! Даже те, кто сегодня на передовой, не забывают о парке и болеют за него.

Кстати, в 2014 году Карпатский НПП вошел в ТОП-100 лучших парков мира, а также по показателям всех видов деятельности занял первое место в Украине среди всех национальных парков Украины.

– Разве туристическая активность не имеет негативного влияния на лес?

– Природные парки делятся на несколько зон. В заповедных зонах полностью запрещена такая деятельность. А в зонах регулируемой рекреации разрешается, но с минимизацией нагрузки на данном маршруте.

Есть, конечно, проблема со" спортсменами", которые, например, на мотоциклах ездят ради экстрима. Мы с этим боремся и ищем пути решения этой проблемы. Планируем открытие двух-трех платных маршрутов для такого вида экстрима, потому что хотим сделать так, чтобы туристы не разъезжали по всей территории парка, а по определенным маршрутам. Совместно с министерством мы работаем над этим. Знаю, что такая проблема есть не только у нас, но и в других карпатских парках.

– Что уникального в естественной среде вашего парка? Краснокнижных животных вы упомянули, которым посвятили музей.

– У нас здесь сформировался специфический комплекс бореально-таежных и горных видов зверей, которые не встречаются на близлежащих территориях. Некоторые из них являются эндемиками, то есть проживают изолированно лишь на землях парка.

Большинство других парков и заповедников не имеют такого биоразнообразия, которое встречается у нас. Только в Черногорском массиве, который пролегает нашим парком, можно сохранить отдельные лесные пояса, такие как пояс смешанных лесов, пояс еловых лесов, субальпийский пояс и альпийской пояс.

Наша территория 50303 га, из них около 2500 гектаров – ячейки остатков лесов. Мы их бережем и ведем наблюдение, как у них проходят естественные процессы, то есть как старое дерево умирает, а новое вырастает.

У нас рядом с парком есть два детских санатории, где оздоравливаются дети, в том числе из областей, где идут боевые действия. На 90% в процессе оздоровления влияет климат. Еще австрийцы писали, что у человека, который находился в Яремче в течение двух недель, вырабатывался иммунитет к туберкулезу на пять лет. А если бы не парк, эти деревья просто вырубили бы.

Кроме этого, парк является одной из частей истока бассейна реки Прут, которая является источником водоснабжения для Коломыи, Черновцов и других населенных пунктов. Такая система нуждается в защите от воздействия человека.

Владимир Слободян у истоков Прута (из собственного архива)

–​​​​​​​ Каким вы видите парк за несколько лет?

– Планируем проведение капитального ремонта 6 из 12 действующих контор природоохранных научно-исследовательских отделений (ПОНДВ), в связи с их физической изношенностью и с целью улучшения и восстановления эксплуатационных показателей данных зданий, их модернизации.

Планируем открытие новых контрольно-пропускных пунктов на эколого-познавательных троп "село Дземброня – гора Поп Иван". А также благоустройство эколого-познавательных троп "поселок Ворохта – полонина Борсучина", "село Вороненко – полонина Лабьеска", "село Микуличин – полонина Яворник", "село Микуличин – полонина Лиснови". На эколого-познавательной тропе "на водопад Гук" запланировано восстановление дороги. А по маршруту на о. Несамовите обустройство туристического приюта. В планах обустройство нового рекреационного объекта в ур. Ростовой, озеро Нересное, а также смотровая башня на полонине Яворник. Думаем об устройстве канатно-кресельного подъемника на г. Маковица.

При финансовой поддержке проекта "Сохранение Карпатских лесов" на территории Черногорского ПОНДВ планируется строительство экотуристического визит-центра. А на территории Говерлянського ПОНДВ строительство визит-центра "На гору Говерла".

Также хотелось бы реализовать визуальное представление территорий и объектов Карпатского НПП в формате 3D, создать электронный каталог туристических аттракций.