Владимир Руденко: лоббисты проекта об аптеках не учитывают всех его последствий для фармрынка

Фото: Владимир Руденко (facebook.com VectorNews)

Законопроект №8591 "О внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах" по обеспечению экономической конкуренции и защиты прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами" был зарегистрирован в Верховной раде 12 июля 2018 года группой народных депутатов. По мнению инициаторов, принятие законопроекта станет важным шагом на пути совершенствования национальной системы здравоохранения Украины через формирование действенных и эффективных механизмов регулирования отношений в сфере розничной торговли лекарственными средствами, обеспечение доступа к ней исключительно профессионалов фармацевтической деятельности, а также повышение уровня конкуренции в этой сфере, что окажет положительное влияние на возможность реализации прав пациентов на доступные и качественные лекарственные средства.

При этом указанная законодательная инициатива была раскритикована представителями фармацевтической отрасли. По мнению доктора фармацевтических наук, директора Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) Владимира Руденко, законопроект №8591 будет отстаивать интересы части игроков рынка, а к защите прав пациентов он не имеет никакого отношения. Кроме того, Руденко убежден, что проект является неконституционным, а его главные положения - нелогичны. О том, почему принятие законопроекта может привести к коллапсу на фармацевтическом рынке и какие он будет иметь последствия для простых украинцев, Владимир Руденко рассказал в интервью РБК-Украина.

- Вы выступаете против принятия "аптечного" законопроекта №8591. В чем суть ваших замечаний?

- С первых дней появления законопроекта, АПАУ выступила с заявлением, о том, что считает его популистским, несвоевременным. Мы пробовали объяснить и депутатам, и общественности, что основной месседж относительно удешевления лекарств, которым сопровождается новость о появлении законопроекта, является ложным. Ведь закрытие аптек, как предполагается в документе, наоборот только повлияет на подорожание лекарственных средств.

Сейчас в государстве происходит реформа всей отрасли здравоохранения, где система обеспечения лекарственными средствами является одной из составляющих. Обеспечение лекарствами – это целостная цепочка: производители, импортеры, дистрибьюторы, аптеки. Как не странно, но данный законопроект почему-то касается исключительно аптек, что несет значительные риски для деятельности аптечных учреждений, где работают десятки тысяч специалистов.

Обидно, что никто из тех, кто лоббирует этот законопроект, и тех, кто сейчас выступает в его поддержку, не учитывает последствия внедрения указанных в проекте закона норм (сокращение и закрытие значительного количества аптек, ухудшение доступа населения к лекарственным средствам, рост цен на лекарственные средства, установление дополнительных барьеров для доступа к лекарственным средствам маломобильным группам населения, вопросы образования и т. д) для пациентов, работников аптек и государства Украины в целом.

По прогнозам специалистов, в случае принятия документа, расстояние между аптеками в некоторых районах будет достигать более 1000 метров. Особенно это будет ощутимо в сельской местности. А в связи с невозможностью выполнения предложенных требований в проекте закона (например, получение фармацевтического образования за один год, когда срок обучения – более 5 лет) в большинстве поселков аптеки вообще закроются.

К тому же, в связи с существованием в проекте закона нормы, которая запрещает аптекам, помимо продажи лекарственных средств, заниматься любой другой деятельностью, аптеки не смогут реализовывать такие необходимые товары, как шприцы, капельницы, вату, марлю, пластырь, стерильные перчатки и другую продукцию, которая используется в медицинских целях.

Инициаторы законопроекта вряд ли просчитали все риски, которые бесспорно появятся и коснутся не только розничного рынка, но и дистрибьюторов (оптовые компании) и производителей лекарств. Большинство субъектов хозяйствования розничной торговли работают с дистрибьюторами на условиях отсрочки платежа. В свою очередь, на таких условиях работают и дистрибьюторы с производителями.

Первая волна закрытия аптечных учреждений создаст массу невыполненных обязательств перед дистрибьюторами и производителями, значительные суммы задолженностей и риски банкротства отдельных предприятий. Такой финансовый коллапс невыполненных обязательств повлечет отсутствие лекарств для населения в любых аптечных учреждениях, прекращение существования государственных программ по обеспечению населения лекарственными средствами, осложнение процедуры закупки лекарств за государственные средства, отток иностранных инвестиций в развитие фармацевтической и медицинской отрасли.

Поэтому, думаю, что основная идея проекта закона - это изменение условий конкуренции. К защите прав пациентов, уменьшению цены на лекарственные средства он не имеет никакого отношения. И поэтому не удивительно, что его появление никоим образом не обсуждалась с профессиональным сообществом Украины. И на сегодня наши предложения, комментарии инициаторы законопроекта не учли.

- Кто, по вашему мнению, проиграет от принятия этого законопроекта?

- Проигрывают, в первую очередь, пациенты. Потому что, в случае принятия законопроекта, на момент переформатирования рынка приостановят действия программы "Доступные лекарства", пилотный проект по обеспечению препаратами инсулина, региональные программы по обеспечению пациентов лекарственными средствами на льготных условиях и т. п. Они будут заблокированы минимум до тех пор, пока в достаточном количестве не откроются новые аптечные учреждения. Это же не год, и не два... Если брать во внимание платежеспособность рядовых граждан, то для многих такие "нововведения" обернутся трагедией, ибо ощутимо ударят по семейному бюджету, который и так в основном мизерный.

А что делать людям (сотрудникам аптек), которые будут массово оставаться без работы. Кто позаботится об их семьях, когда они останутся "за бортом". Ведь понятно, что в связи с закрытием значительного количества аптек, провизоры и фармацевты, как специалисты, станут менее востребованными, большая часть будет уволена. Вследствие значительной конкуренции между специалистами на рынке труда, работодатели будут иметь возможность снижать заработные платы, ухудшать условия работы. Именно такие вот изменения повлекут за собой отток профессиональных кадров за границу.

Сможет ли большинство провизоров, работающих в аптеках, открыть свои аптечные учреждения, вопрос спорный, ведь стоимость открытия одной аптеки более 600 тысяч грн. Такая же сумма необходима для закупки лекарств только на первый месяц.

- В случае принятия законопроект сможет обеспечить конкурентные условия среди субъектов аптечной сети?

- Не надо обеспечивать то, что и так годами существует. У нас благоприятная конкурентная среда, согласно тем экономическим условиям, которыми живет страна.

Сегодня, на территории Украины действует значительное количество аптечных учреждений, конкурирующих между собой, в том числе путем установления лучшего ценового предложения для пациента. При отсутствии конкурентов в ближайшем радиусе, аптечное учреждение сможет манипулировать ценой, увеличивая ее в разы.

Если в крупном городе рядом работают условно 4 аптеки (на одном перекрестке или в одном дворе) – это означает, что они между собой довольно жестко конкурируют по качеству обслуживания, ассортименту, цене, фармацевтическим услугам. Нам нужно столько субъектов, сколько будет выгодно людям и в городах, и в селах.

Кстати, Антимонопольным комитетом Украины в письме на обращение АПАУ отмечено, что реализация положений законопроекта, наоборот, будет иметь антиконкурентный эффект на рынках розничной торговли лекарственными средствами.

- Министерство здравоохранения в свою очередь обещает поддержку вышеуказанной инициативы после доработки. Заместитель министра здравоохранения Роман Илык считает, что нормы законопроекта будут стимулировать предоставление аптеками максимального количества фармацевтических услуг, что сделает лекарственные средства более доступными для населения. Это действительно так?

- Фармацевтическая услуга - это профессиональная деятельность работника аптеки с фармацевтическим образованием относительно обеспечения пациента лекарственными средствами. Соответствующим образом, количество и качество фармацевтических услуг предоставлена работником аптеки, никоим образом не влияет на ценообразование лекарств и их доступность. При такой реформе аптечной деятельности вообще много лекарственных средств могут стать недоступными и исчезнуть с полок аптек.

Цены на лекарственные средства в нашей стране формируют в первую очередь именно производители. Ведь только они диктуют свою отпускную цену, которая никоим образом не регулируется государством. В то же время, аптечная наценка регулируется государством на большое количество лекарственных средств и составляет от 10 до 25%. Средняя розничная наценка на лекарства в Украине составляет – 19% и постоянно снижается.

В отношении влияния на формирование цены, то как раз Минздраве постоянно констатирует и утверждает в своих комментариях, что при введении референтного ценообразования по программе Доступные лекарства", производители существенно снизили цены, а на некоторые позиции до 70%.

Министерство здравоохранения, как раз, и отвечает на вопрос, как сделать более доступными цены на лекарства. И для этого не нужно проводить никакие псевдореформы. Достаточно ввести референтное ценообразование (аналогичное программе "Доступные лекарства") на весь Национальный перечень основных лекарственных средств в Украине, что даст возможность существенно снизить цены на 30% всех зарегистрированных у нас лекарственных средств. Наша ассоциация, кстати, предлагает сделать это в кратчайшее время.

- Сегодня критики говорят о том, что в случае принятия законопроекта, аптек станет меньше, а цены будут выше. Вы разделяете эту мысль?

- Уверен, что принятие данного законопроекта в такой редакции повлияет на формирование цены на лекарственные средства для потребителя.

Депутаты, как я уже и говорил, заложили в документ достаточно весомые риски: удорожание и отсутствие доступа к определенным видам лекарственных средств.

То есть, под видом реформы мы потеряем ряд хозяйствующих субъектов (аптеки), которые платят налоги, работают "в белую", создают рабочие места и которые лишь косвенно влияют на цену лекарственного средства, того, который мы с вами покупаем.

Сейчас, согласно информации аналитической компании SMD, распределение цены единицы лекарственного средства (на примере украинского производителя) складывается следующим образом: цена (доля) производителя - 74 %, цена (доля дистрибьютора) - 8% и цена (доля) аптеки -18 %.

Надо понимать, что цены на лекарства у нас имеют способность повышаться вследствие переработки логистики, увеличения документооборота, усложнения системы взаиморасчетов (дистрибьюторы, банки), практически исчезновения кредитных банковских ресурсов для фрагментированного розницы торговли. Но все эти вопросы не решить уменьшением количество аптек или требованиями к уровню образования и количественному составу их владельцев.

- На сайте Кабинета министров есть петиция с требованием не допустить закрытия аптек и повышения цен на лекарства. Авторы петиции считают, что при условии принятия законопроекта, будет разрушено принципы доступности лекарств для украинцев.

- Да, действительно, такая петиция есть. Тревога граждан, которые ее создали и ставят под ним свои подписи, вполне понятна. Они озвучивают вещи, которые мы сейчас с вами обсуждаем. Подписей мало. Но это все потому, что население недостаточно проинформировано о том, что украинцы могут получить в реалиях вследствие "сладких" предвыборных обещаний народных избранников.

Ведь дешевые лекарства им сегодня обещают не только те, кто подписал законопроект, но и много других депутатов. Это уже отслеживается в течение многих лет. Только в воздухе "запахнет" выборами, так и начинают браться за аптеки. Но радует, что народ потихоньку начинает просыпаться, вникать в ситуацию. Вот такие, да еще и единичные петиции, свидетельство этому.

- Какие еще проблемы сейчас есть на фармацевтическом рынке?

- Проблемы сегодня есть во всех отраслях, не только на фармацевтическом рынке. Но, что больше всего беспокоит в частности нас – реклама на лекарственные средства.

По информации аналитических компаний, расходы производителей лекарств в Украине на рекламу в 2017 году составили более 607 млн долл. США. В 2018 году инвестиции в рекламу лекарственных средств на телевидении, в сравнении с 2017 годом, выросли еще на 38,4%.

То есть, можно сделать вывод, что производители за счет рекламы лекарственных средств увеличили их стоимость примерно до 25% (при том, что в 2017 году в Украине было реализовано лекарственных средств на сумму более 2,6 млрд долл. США). Эти цифры не могут не настораживать.

К тому же, по данным специалистов Минздрава, самым выразительным показателем воздействия рекламы лекарств на украинцев является значительный рост самолечения.

Самая большая проблема рекламы лекарств – сознательное манипулирование информацией о препарате и его свойства, иногда без доказанной клинической эффективности. Результаты такого лечения часто бывают плачевны.

- Как будут меняться цены на лекарства в украинских аптеках?

- Цены будут меняться, это точно.

Одна из причин, это то, что украинская фармацевтика очень импортозависима. Каждый раз когда гривна начинает падать по отношению к доллару, цены растут на все, лекарства не исключение. Что-то дорожает, что-то дешевеет. Эти изменения постоянные в рамках инфляции и курса валют. Но многое, опять же, будет зависеть и от производителя и дистрибьютора и, в последнюю очередь, аптек. Ведь почти весь аптечный сегмент рынка урегулирован наценками.

Если оперировать данным аналитической системы исследования рынка "PharmXplorer / "Фармстандарт" компании "Proxima Research", то видим, что традиционно в разрезе товаров украинского и зарубежного производства в натуральном выражении превалирует продукция отечественных производителей, в то же время в денежном выражении преобладает зарубежная. При этом зарубежные производители укрепляют свои позиции на рынке.

Средневзвешенная стоимость 1 упаковки товаров "аптечной корзины" по итогам 9 мес 2018 г. составила 49,0 грн. и повысилась на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Для лекарственных средств этот показатель находится на уровне 63,0 грн, диетических добавок - 62,5 грн, медицинских изделий - 13,0 грн. Наиболее дорогой категорией является косметика, средневзвешенная стоимость 1 упаковки которой составила 66,3 грн.

- Что, по вашим прогнозам, ждет фармацевтический рынок в ближайший год?

- АПАУ не против нововведений и логических изменений, которые предстоят. Но не надо создавать и выстраивать псевдореформы аптечной деятельности, которые непонятны ни для общества, ни для специалистов.

Если никто не будет таким образом вмешиваться в деятельность фармацевтического рынка, то рынок будет развиваться, работать в конкурентной среде, обеспечивать людей лекарственными средствами и предоставлять соответствующие фармацевтические услуги.

В случае принятия законопроекта его инициаторы должны нести ответственность за последствия, которые могут произойти в связи с дальнейшим воплощением документа в жизнь. Ведь уже сегодня известно, что пострадают от этого украинцы.