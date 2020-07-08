Владимир Буряк: Центральная власть должна воспринимать нас не как конкурентов, а как партнеров

Владимир Буряк: город фактически спас аэропорт от закрытия, приняв из государственной в коммунальную собственность (фото: пресс-служба)

На полке среди сувениров в кабинете мэра Запорожья Владимира Буряка среди булав и подков особняком стоит бюст Нестора Махно. Как объясняет сам хозяин кабинета, это один из брендов региона, который, к тому же, был еще очень свободолюбивый человек.

Владимир Буряк не присоединился к "партии мэров", созданной главами ряда украинских городов, не пошел к другим политпроектам и заявил о создании своей политической силы.

"За почти пять лет работы городским главой я не видел ни разу, чтобы какую-либо партию интересовал наш город, его проблемы, – говорит он. – Наоборот, все они вносят лишнюю политизацию в работу городского совета. Не в обиду нашим депутатам, но правда в том, что многие из них слишком политизированы".

Мы говорим с Владимиром Буряком в субботу утром – у мэра рабочий день. По его словам, за почти двадцать лет работы на производстве он свыкся с тем, что выходной – только воскресенье, и то не всегда.

В интервью РБК-Украина мэр Запорожья рассказывает, как живет один из крупнейших городов страны и его глава в преддверии местных выборов.

– Приятно удивлены видом нового терминала аэропорта Запорожья. Очень современный и построен за средства города. Как вам это удалось?

– Начну с того, что город фактически спас аэропорт от закрытия, приняв из государственной в коммунальную собственность. Терминал тогда напоминал сарай. И когда родилась идея построить новый терминал, многие крутили пальцем у виска: мол, это невозможно, не стоит и начинать. Но мы построили. И впервые за последние восемь лет в стране появился новый, современный аэропорт, на уровне европейских. Плюс мы первыми в Украине установили светодиодное светосигнальное оборудование в аэропорту. Оно и более современное, и более экономное. Многие жители Днепра также предпочитают летать из Запорожья.

Фото: новый терминал запорожского аэропорта - вид изнутри (пресс-служба)

– Этот проект дался вам немалой кровью, и речь не столько о деньгах, сколько о потерянных нервных клетках и времени. Почему правоохранителей так заинтересовал аэропорт?

– С самого начала строительства терминала к нему проявляли нездоровый интерес в Киеве. Вдруг у чиновников Мининфраструктуры появилось желание забрать его у города и передать кому-то в концессию. Я уже говорил по этому поводу, у нас в стране так принято: на один горошек – семь мисок. И еще больше желающих покушать за чужой счет.

Но в итоге мы защитили собственность общины города. И в прошлом году аэропорт принес прибыль в размере 91 млн гривен. Эти деньги идут в казну города. Так что община Запорожья сделала правильную, хорошую инвестицию. Не говоря уже о том, что мир стал намного ближе к нам, а мы к нему: за 500 гривен из Запорожья можно будет, после полного возобновления авиасообщения, полететь в Польшу, Венгрию, Австрию. Или прилететь к нам – смотреть есть на что. В докарантинный период, кстати, мы добились существенного притока туристов.

– Сейчас из-за коронавируса особо не полетаешь.

– Эпидемия рано или поздно закончится.

– К слову, ситуация с Covid-19 в Запорожье несколько лучше, чем в большинстве крупных городов страны. Как город готовился к эпидемии? Сколько ресурсов было потрачено?

– Да, пришлось потратить огромные средства – порядка ста миллионов гривен из бюджета города, – но жизнь и здоровье людей важнее. В Запорожье был вовремя создан оперативный штаб, принят план мероприятий по борьбе с эпидемией. Благодаря таким действиям, и самое главное – самоотверженности наших врачей, нам удалось избежать массового распространения болезни, которое мы наблюдаем в других регионах.

Наши медицинские работники обеспечены в полном объеме средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. За прошлые годы город приобрел 63 современных аппарата ИВЛ, 2 наркозно-дыхательные системы, с начала эпидемии дополнительно купили 25 аппаратов ИВЛ, мобильный рентген, аппарат ИВЛ с транспортным кюветом для новорожденных, портативный УЗИ-аппарат, наркозно-дыхательные системы, пульсометры, кислородные концентраторы и многое другое.

Фото: современный ангиограф для запорожской горбольницы (пресс-служба)

– Как вы оцениваете действия правительства в контексте эпидемии? Жесткий карантин был веден вовремя, когда счет больных по всей стране шел на десятки, сейчас же, когда в сутки выявляют 600-700 больных, карантин ослаблен.

– Наверное, сейчас еще рано говорить о том, все ли было сделано правильно. Увидим со временем.

О чем я точно могу судить – хотелось бы, чтобы чиновники в Киеве более ответственно относились к своим обязательствам.

Государство гарантировало 300% доплаты медикам, работающим с Covid-19, но обещаний не сдержали. В итоге эти надбавки за март запорожским медикам мы выплатили из городского бюджета. И только недавно государство компенсировало нам всего 10% этих выплат.

– Эпидемия Covid-19 больно ударила по экономике страны. Судя по программе правительства и заявлениям чиновников, государство особо предпринимателям помогать не будет. Есть ли у города возможность помочь местному бизнесу, стимулировать создание новых рабочих мест и понимание, как это можно сделать?

– Рост безработицы замедлился, хотя ситуация непростая и далеко не все зависит от городской власти. Но все же мы – промышленный город, где основными работодателями являются крупные предприятия. Еще год назад кто-то бы сказал, что это наш недостаток, но сейчас мы в лучшей ситуации, чем многие города страны.

Что касается стимулирования экономики, то в скором времени мы представим комплексную программу развития города, в которой, конечно же, будет уделено много внимания созданию новых рабочих мест и поддержке предпринимательства в Запорожье.

– О политике поговорим?

– Не хотелось бы.

– Почему?

– В украинских реалиях, когда говорят "политика", то подразумевают конфликты и партийные междусобойчики. Забывая при этом, что политика – это прежде всего процесс поиска эффективных управленческих решений и их реализация.

Я бы лучше поговорил о нашем новом транспорте – троллейбусах с автономным ходом, которые могут при необходимости ездить без контактной сети, – за счет этого охватываем микрорайоны, куда раньше этот вид транспорта не ходил. О том, что скоро мы первыми в стране запустим на городские маршруты электробусы. Или о том, как мы формируем городской бюджет при участии тысяч активных горожан. Ведь это и есть настоящая городская политика.

– Мы заметили, что в городе транспорт ездит строго по графику. В Киеве до такого еще очень далеко. Но вряд ли кому-то вне Запорожья это будет интересно. В отличие от ответа на вопрос о том, например, почему вы не присоединились к "партии мэров", которую создали городские главы Днепра, Житомира, Черкасс.

– Я принял для себя другое решение задолго до появления названой вами партии. Желаю моим коллегам всяческого успеха, но у нас свой путь.

– С Вашим уровнем поддержки в городе вас наверняка звали во все основные партии. Почему решили создавать свой отдельный проект?

– Есть закон, который говорит о том, что депутаты горсовета могут избираться исключительно от партии. Поэтому партия нужна – прежде всего, как субъект выдвижения кандидатов. И если таково требование закона, то почему бы не использовать его для объединения единомышленников? Именно поэтому мы назвали партию "Єднання" – мы призываем к единению всех людей, которые хотят что-то хорошее сделать для города.

– Все-таки, почему не существующие партии?

– Я проработал городским головой более четырех лет, много видел партийных лозунгов, партийных указаний, которые из Киева идут. А мы здесь не политики.

Я не видел ни разу, чтобы какую-либо партию интересовал наш город, его проблемы. Наоборот, все они вносят лишнюю политизацию в работу городского совета. Не в обиду нашим депутатам, но правда в том, что многие из них слишком политизированы. Им кажется, что они в горсовете для того, чтобы принимать политические решения. А это не так, все это мишура. Депутаты должны принимать решения, касающиеся жизни города.

– Партия Владимира Буряка – кто эти люди, как попали к Вам в команду?

– Прежде всего, это будут хоть и в большинстве своем новые люди во власти и в политике, но при этом, не случайные люди. Только те, кто зарекомендовал себя на профессиональном поприще – в образовании, медицине, коммунальной сфере, социальной защите и так далее. Те, кто хорошо понимает проблемы и надежды города.

Принципиальный момент: в названии партии есть мое имя. Это значит, что я беру персональную ответственность за каждого из кандидатов.

– Вы почти пять лет руководите одним из крупнейших городов страны. Что было самым сложным за это время?

– В большом городе нет простых задач. У меня, кстати, после избрания вообще не было времени для адаптации. Уже через несколько дней после вступления в должность прорвало водопровод на Хортицком жилмассиве. Мне говорили, что проблему возможно решить не менее чем за полгода. Пришлось работать и днем, и ночью, но мы справились за месяц. Все-таки, я много лет проработал на крупном металлургическом предприятии – почти 20 лет. Этот опыт, полученный на разных уровнях, безусловно, мне очень помогает сейчас.

Но решение проблем городского хозяйства, а тем более работа на развитие – это, если можно так сказать, приятные хлопоты. Прилагаешь много усилий, но и видишь результат. А вот политическая беготня, в которую постоянно норовят втянуть местное самоуправление, отбирает силы и время, а результата быть не может. Это, пожалуй, самое сложное.

Фото: в рамках программы "Запорожский трамвай" в городе модернизируют подвижной состав, восстанавливают и строят новые трамвайные маршруты (пресс-служба)

– Главные достижения на посту – что лично вы выделяете? Какие главные минусы?

– Из плюсов – масштабная программа по благоустройству города, если хотите, можем все показать вживую. Это дороги. Важное достижение – программа развития городского транспорта, о которой я уже говорил ранее. Это и большие автобусы на Евро-5, это и наш запорожский трамвай.

Очередей в садики больше нет. Четыре года назад нехватка мест была реальной проблемой во всех районах города – очередь стояла свыше 1600 детей. Мы запустили после реконструкции пять новых садиков – сейчас проблема, фактически, решена.

Все-таки было больше плюсов, чем минусов.

Фото: правобережный городской пляж в Запорожье (facebook.com)

– Как развиваются отношения городской власти и центральной? Достаточно ли внимания к городу и его потребностям на уровне президента и правительства?

– Как любит говорить один из коллег-мэров, лучшая помощь – это когда не мешают. Все же, хотелось бы более глубокого понимания наших проблем и потребностей. И, конечно же, выполнения обязательств, ведь каждый год мы недополучаем средства по тем статьям, которые должно финансировать государство.

– Владимир Зеленский не так давно заявил, что местные власти не могут быть в оппозиции к президенту. Вы согласны с такой постановкой вопроса?

– Скорее согласен. Наша задача на местах – развивать города и ОТГ, решать приземленные вопросы, связанные с транспортом, медициной, благоустройством. Где здесь место для оппозиционности? Другое дело, что и центральная власть должна воспринимать нас не как конкурентов, а как партнеров.