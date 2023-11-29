Вигідна покупка чи можливість бути в тренді? Історії українців, які інвестували в біткоїн

Цього року одна з найбільших європейських криптовалютних бірж родом з України – WhiteBIT – святкує п’яту річницю з дня заснування. В спільному спецпроекті до Дня народження криптобіржі РБК-Україна розповідає історії українців, які почали інвестувати в біткоїн та інші криптовалюти, про їхню мотивацію та отриманий результат.

Станом на 2023 рік понад 6 млн українців володіють криптовалютами. За даними дослідницької компанії Tripple A, відсоток громадян, який має криптовалюту в Україні, за цей рік зріс на понад 2%.

Найпопулярнішою криптовалютою, як у світі, так і серед українців, є біткоїн (Bitcoin, BTC). Останнім часом перша криптовалюта демонструє позитивну динаміку. Зараз вартість біткоїна оцінюється більш ніж в 38 тисяч доларів. А наступного року, на думку деяких експертів, курс BTC може досягти нового історичного максимуму.

З історії біткоїна

Біткоїн був створений у 2008 році невідомою людиною або групою людей під псевдонімом Сатоші Накамото.

Є децентралізованою валютою: тобто будь-які дві людини в будь-якій точці світу можуть надсилати біткоїни один одному без участі банку, уряду чи іншої установи.

Ціна на біткоїн змінювалася протягом усього існування – періоди швидкого зростання змінювалися різкими, корекційними падіннями.

Так, у перші роки свого існування ціна BTC становила лише кілька центів. Однак до кінця 2017 року його вартість злетіла майже до $20 000, а на початку 2019 року впала приблизно до $3 000 доларів.

У жовтні 2021 року біткоїн побив історичний максимум та сягнув 67 053 доларів.

Джерело: whitebit.com/ua/trade/BTC-USDT (дані станом на 29 листопада 2023 р.)

Як можна купити біткоїн?

Щоб придбати біткоїн – не потрібно мати велику суму коштів. Ви можете інвестувати і 100, і 1000, і 10000 гривень, придбавши не 1 BTC, а його певну частину. Кожен обирає розмір інвестиції під свій гаманець.

Сучасні користувачі цифрових грошей можуть придбати криптовалюту декількома способами. Найпопулярніші з них:

На криптобіржах (платформи, де угоди купівлі-продажу здійснюються автоматично). На P2P-платформах (щось середнє між криптовалютними біржами та маркетплейсами, де продавцям та покупцям необхідно спілкуватися для того, щоб продати або купити криптоактив). У криптоматах (спеціальні термінали, які доступні поки тільки у великих містах(наприклад, у Києві та Львові) і дозволяють купити Біткоїн за гривні). В онлайн-обмінниках.

Найбезпечнішим варіантом (особливо для новачків) є купівля криптовалюти на централізованих криптобіржах. Як придбати там криптовалюту та на що варто звернути увагу – розповідаємо на прикладі Андрія – системного адміністратора з Києва, та Марини – SMM-менеджера з Чернівців.

"Пробував майнити, але інвестував в крипту через біржу": історія Андрія з Києва, який вперше купив крипту під час війни

"Враховуючи сферу моєї діяльності (ІТ), цікавитись криптовалютою я почав давно. Фактично, з моменту її створення", – розповідає Андрій.

Як і багатьом, перший час хлопцю здавалось, що криптовалюта – "велика мильна бульбашка", яка навряд чи приживеться і буде мати шалений попит. Утім, інтерес до цифрових активів з кожним роком збільшувався. Як і попит на них у всьому світі.

"Років пʼять тому я пробував "майнити" (видобувати, – ред.) крипту за допомогою відеокарт, з'єднаних між собою і підключених до персонального комп'ютера. Але це доволі трудоємний і, як виявилось, затратний процес, який потребує багато специфічних знань та терпіння. Тому назвати успішним цей досвід я не можу", – згадує Андрій.

Андрій став цікавитись криптовалютою давно, але інвестувати почав лише під час війни (фото: з особистого архіву)

Врешті решт, придбати крипту він вирішив більш "традиційним" (читай: безпечним та надійним, – ред.) способом.А саме за допомогою криптобіржі. Підштовхнуло його до цього, як не дивно, війна.

"Якщо раніше інвестицію у цифрові активи я розглядав скоріш як новий досвід, бажання бути в тренді та один із способів перерозподілити власні заощадження, то з початку повномасштабного вторгнення РФ криптовалюта стала дійсно надійним способом збереження, а якщо підійти комплексно, то нерідко й примноженням коштів", – ділиться власним досвідом Андрій.

Змінила роботу й прослухала курси на "Дія.Освіта": як Марина з Чернівців заробила перші гроші на крипті

Про вкладення грошей в криптовалюту Марина з Чернівців також почала думати давно, але від активних дій її утримувало незнання того, як зробити перші кроки.

Однак після того, як Марина поміняла роботу (до роботи в SMМ, дівчина працювала консультантом в торговельному центрі), вона почала більше цікавитись інвестуванням та навіть пройшла освітній проект з криптограмотності та блокчейну на сайті "Дія.Освіта". На навчання у неї пішло близько двох місяців.

Марина перші спроби в купівлі криптовалюти почала пілся проходження спеціалізованих курсів (фото: з особистого архіву)

"Перед тим як почати інвестувати в криптовалюту, мені важливо було приділити час самоосвіті. Вже за місяць я почала орієнтуватись в цій темі набагато краще. Через два – почала робити перші спроби. Нові знання на цьому етапі допомогли уникнути багато помилок", – розповідає Марина.

Мета дівчини – згодом почати отримувати дохід завдяки криптотрейдингу (купівля чи продаж криптовалюти з метою заробітку, – ред.).

За її словами, це досить складний процес, який потребує додаткових знань, навичок та постійної практики. "Але ретельний підхід дозволяє використовувати весь функціонал бірж та отримувати пасивний дохід, в якому фактично немає обмежень навіть з невеликим стартовим капіталом", – говорить Марина.

Перший крок для покупки Bitcoin: реєстрація на біржі

Якщо ви також цікавитесь цифровими активами і вирішили придбати біткоїн (або іншу криптовалюту), перш за все важливо обрати безпечний криптогаманець. Герої цієї публікації зробили свій вибір на одній з найбільших європейських централізованих криптобірж – WhiteBIT. І не випадково.

Задля збереження коштів своїх клієнтів WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних криптогаманцях, а також використовує WAF (міжмережевий файрвол) для захисту від кіберзлочинців.

Чому ще варто віддати свій вибір саме централізованій криптобіржі?

Такі біржі значно простіші у користуванні для новачків, мають більшу кількість активів та великий спектр послуг в одному місці, а ще мають підтримку у разі, якщо щось незрозуміло. Крім того, користувачі децентралізованих бірж проводять усі транзакції он-чейн, тобто на блокчейні. Через це користуватися на них фіатними валютами неможливо.

Щоб почати користуватись усіма можливостями біржі, треба створити акаунт.

Реєстраційна форма WhiteBIT стандартна: треба вказати електронну пошту та пароль, а також прочитати та погодитись з умовами Угоди користування та Політики конфіденційності.

Натиснувши на кнопку "Продовжити", користувач отримує за вказаною електронною адресою листа, де має підтвердити реєстрацію. Власне все, перший етап пройдено.

Далі, вже для повного доступу до функціоналу біржі – треба верифікувати акаунт.

Така вимога зумовлена тим, що централізовані біржі дотримуються вимог законодавства про протидію відмивання доходів та фінансування тероризму (Anti-money Laundering and Counter-terrorism Financing, або AML та СTF), тому обслуговують лише верифікованих клієнтів.

Для верифікації треба заповнити анкету з особистими даними, а також завантажити фото документів, й селфі. Зазвичай стандартна перевірка триває до 24 годин.

"Мій вибір – стати користувачем саме криптобіржі WhiteBIT був повʼязаний тим, що платформа розроблена українцями і співпрацює з порталом "Дія", тому користувачі, які мають відповідний мобільний застосунок, можуть пройти верифікацію через "Дія", – ділиться своєю мотивацією Марина.

В такому випадку треба лише відкрити застосунок та відсканувати QR-код на екрані, а потім підтвердити передачу документів у "Дії" та очікувати на завершення перевірки документів.

При верифікації з мобільного додатка WhiteBIT, QR-код можна просканувати за допомогою іншого смартфона, на якому встановлено "Дію", або одразу відкрити його у застосунку.

Другий крок: поповнення гаманця

Коли усі формальності пройдено, наступник крок – поповнення гаманця, оскільки аби купити криптовалюту, треба мати на балансі необхідну кількість коштів.

На криптобіржі WhiteBIT біткоїн можна купити за гривню, долар, євро, польський злотий, фунти стерлінгів тощо.

Наразі, поповнення балансу в гривні можливе через платіжну платформу GEO Pay. Для цього на ній також потрібно зареєструватися та поповнити власний рахунок. З мінусів – платформа бере за свої послуги комісію 5 гривень + 1,5% від суми поповнення.

Також слід пам’ятати про біржові збори та ліміти на поповнення (мінімальний та максимальний обсяг валюти, який можна переказати на баланс за одну транзакцію) – з ними можна ознайомитися на відповідній сторінці сайту.

Зарахування поповнення у валюті, таких як наприклад євро чи долар здійснюється автоматично. В середньому процес займає від 10 хвилин.

Коли на вашому балансі буде необхідна кількість коштів – можна переходити до наступного етапу: переказати кошти з Основного балансу на Торговий – саме через нього здійснюються всі торгові операції криптовалютою.

Для цього треба зайти в розділ "Баланси", обрати "Загальний" та натиснути "Переказати" навпроти обраної валюти, вказати потрібну суму та підтвердити операцію. Вона буде виконана автоматично.

Придбати біткоїн на платформі можна шляхом обміну через інфраструктуру біржі. Для цього натисніть на розділ "Торгівля", оберіть вкладку "Обмін", далі потрібну валюту й кількість коштів для обміну. Натисніть на кнопку "Придбати". Все, обмін буде здійснено автоматично. При цій операції немає жодної додаткової комісії, ви отримаєте ту суму, яку бачите на екрані при підтвердженні обміну. .

Варто зазначити, що цього року криптобіржа WhiteBIT святкує 5-річчя та розігрує серед користувачів призовий фонд у 60 000 USDT. Компанія підготувала кілька акційних пропозицій, наприклад, “5 кроків до успішного старту”. Для того аби взяти участь треба поповнити баланс на суму від 10 USDT, придбати WBT (власна монета біржі) на будь-яку суму та тримати ці токени до кінця акції.

2000 учасників, які виконали умови акції, порівну розділять між собою призовий фонд у 5000 WBT (близько 27 тисяч доларів). Акція триватиме до 10 грудня цього року.

Резюмуючи: купити та продати криптовалюту сьогодні можна доволі швидко. Завдяки простому дизайну розібратися в роботі з профільними платформами доволі просто. Утім, перед тим як інвестувати, важливо ретельно дослідити ринок криптовалют і зрозуміти його особливості.

Крім того, інвестування в криптовалюту може бути повʼязане з ризиками через волатильність криптовалюти. Тому важливо бути готовим до можливих втрат і не інвестувати більше коштів, ніж ви можете собі дозволити втратити.

Не менш важливим є вибір дійсно надійної криптобіржі для здійснення операцій з купівлі та продажу біткоїнів. Перед реєстрацією на криптобіржі слід перевірити її репутацію та безпековість. У такому випадку інвестування в криптовалюту може бути цікавим способом диверсифікації вашого портфелю інвестицій.