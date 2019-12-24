Под видом заботы: во сколько миллиардов обходится Виталий Кличко

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Под видом заботы о киевлянах Виталий Кличко пускает на ветер десятки миллиарды гривен налогоплательщиков. И делает это, по всей видимости, совершенно безнаказанно на протяжении последних пяти лет.

Уловка знаменитостей

Часто в обществе бытует мнение, что талантливый в спорте или музыке человек будет талантлив во всем. Так от артистов ожидают тонкого понимания политики, экономики. Но зачастую это далеко не так. Достаточно задать спортсмену или певцу острый вопрос, как тут же он начинает искать компромиссные формулировки и юлить.

Примерно так же случилось и с Виталием Кличко. Один из трех лидеров Майдана 2013 – 2014 годов, который многое сделал в те дни. Наверняка, фотография, где он обдан струей из порошкового огнетушителя, войдет в историю. На волне послереволюционного хайпа он был избран мэром Киева.

Но вскоре после избрания мэром стало известно, что должность он получил в рамках договоренностей, достигнутых в Вене на встрече с Дмитрием Фирташем.

Связи с олигархом Кличко отрицал, но очень чутко относился к проблемам, которые возникали у приближенных к власти и их протеже.

Тепловой удар

Когда Виталий Кличко только был избран мэром, он совершил распространенный в Украине ритуал новоприбывших – прокатился по Киеву на велосипеде за несколько тысяч долларов. Самое занятное, что градоначальник попал впросак и даже не смог преодолеть один из городских бордюров. Несокрушимый тяжеловес почти что рухнул прямо в центре города.

Этот случай послужил поводом для шуток и насмешек в социальных сетях. По одной из версий, Виталию Кличко умышленно создавали образ неуклюжего и немного глуповатого избранного мэра. Наверняка, в его штабе вдохновлялись примером Леонида Черновецкого. В пользу этой гипотезы говорит то, что соцсети в один момент наполнились мемами с киевским мэром и его неловкими алогичными высказываниями.

На первый взгляд, это медийно невыгодная позиция для лидера политической партии и мэра целой столицы. С другой стороны, это крайне выгодный имидж, который в случае необходимости позволит избежать громких скандалов и обвинений в участии в сложных схемах.

Облегчало задачу имиджмейкерам то, что растрата средств из муниципального бюджета всегда котировалась как меньший грех в коррупционной иерархии. Вроде, как не на свои фирмы вывел, а там, попробуй докажи, кто кому занес. Именно поэтому по городам и весям всей Украины насчитываются десятки мэров городов, которые десятилетиями просто ремонтируют дороги… каждый год. И никакое НАБУ за ними не гоняется.

Пиррова победа над Ахметовым

Возврат из аренды у Киевэнерго киевских тепловых сетей заслуженно может считаться просчетом, который спустя всего два года уже обошелся киевским налогоплательщикам более чем в 5 млрд. И они исправно будут платить за этот шаг, покрывая убытки Киевтеплоэнерго из городской казны каждый год.

Виталий Кличко проиграл этот бой еще до его начала. Вероятнее всего, он рассчитывал разрулить ситуацию до начала отопительного сезона, но именно он и придавил украинского супертяжа к канатам.

Начиналось все очень оптимистично, с очень рейтинговой темы – борьбы с олигархами. В данном случае речь шла о компании Киевэнерго, которая принадлежит Ринату Ахметову. На Крещатике, очевидно рассчитывали сбросить головную боль с долгами на его компанию и просто не продлевать договор аренды с Ахметовым. Но все оказалось не так уж просто.

В Киевэнерго очень быстро через суд обрисовали Виталию Кличко перспективы правопреемственности муниципальной собственности. Дескать, с активами принимайте и долги. Здесь же на горизонте появился и Нафтогаз Украины, который являлся поставщиком газа для киевских ТЭЦ. Цена вопроса составляла 5 млрд грн.

Из этой суммы долги населения составляли около 3 млрд грн. В Кивсовете сначала решили картинно вступиться за киевлян заявив, что готовы покрыть долги жителей столицы. Но между Нафтогазом и Ахметовым становилось все горячее. Лето заканчивалось, приближался отопительный сезон. И разъяренные избиратели в холодных квартирах уже казались большей проблемой, чем такая красивая поначалу победа над олигархом и разборки в судах с Нафтогазом Украины.

Еще летом Виталий Кличко громогласно заявлял о том, что Нафтогаз Украины шантажирует город отсутствием горячей воды, а уже 11 сентября Киевсовет уполномочил новое Киевтеплоэнерго заплатить поставщику газа 2,6 млрд грн. А спустя пару дней выяснилось, что пеню и неустойку новой компании так и не списали. Получается, что план по изгнанию олигарха из Киева завершился выплатой 5 млрд грн из местного бюджета.

Разруливать проблему с теплой водой в Киеве помогли и из госбюджета, из которого перечислили 729 млн грн. Изюминкой на торте стала выплата еще 270 млн грн компании Ахметова за выкуп имущества. Кроме того, в уставной фонд новосозданного Киевтеплоэнерго внесли 2,3 млрд грн.

Казалось бы, победа над олигархом уже обошлась налогоплательщикам Киева в 5-7 млрд грн, но на этом история не заканчивается. Ведь Киевтеплоэнерго еще и генерирует убытки. Так, например, текущий год новая компания планирует завершить с убытком 1,9 млрд грн, а прошлый – 1 млрд грн. Конечно, их не отнимают из рук киевлян, а собирают в местный бюджет до выплаты зарплаты. И все эти убытки будут покрыты за их счет.

Разгром при Шулявском путепроводе

Эта история хоть и не такая масштабная как Киевтеплоэнерго, но касается важного элемента городской инфраструктуры. Она так же связана с верным соратником бывшего президента Максимом Микитасем, детище которого Укрбуд кануло в лету вскоре после завершения президентских выборов.

Изначально реконструкция Шулявского путепровода должна была обойтись городу в 600 млн грн. И поначалу все разворачивалось для Укрбуда неплохо. В финале конкурса оказались две компании, связанные с Максимом Микитасем. Причем одна из них фирма "Спецстрой-плюс" предоставила победителю 5 млн грн в качестве беспроцентного кредита со сроком возврата до 2023 года.

К тому же, оба предприятия по информации АМКУ, имели одинаковые IP-адреса, с которых компании-финалисты конкурса подавали заявку на участие принадлежат одному провайдеру и почти идентичны.

Однако время шло, а новой развязки все не появлялось. Как удалось выяснить депутатам горсовета, только 10% от перечисленных 600 млн грн были направлены на реконструкцию путепровода, часть средств ушла на покупку корпусов завода Арсенал, а все остальное – размещено на трехлетнем депозите банке. На лицо действия классической строительной пирамиды, которая строит текущие объекты за счет средств будущих проектов.

Виталий Кличко и здесь не растерялся, и направил Микитасю еще 114 млн грн. Никаких существенных изменений в проект реконструкции не вносилось. Просто его стоимость внезапно увеличилась на пятую часть.

На фоне замершей реконструкции Шулявского путепровода развязки Азарова на съезде с мостов Патона, Метро и на Выдубичах кажутся верхом инженерной мысли, а сам косноязычный Николай Янович – практически великим гением градостроения.

Уже в сентябре реконструкцией путепровода обеспокоились в Киевсовете. Депутаты направили в НАБУ обращение с просьбой расследовать коррупционные тендеры, которые выиграли структуры Максима Микитася.

Последний вначале даже был взят под стражу, но потом выпущен под залог. Где сейчас находится владелец фешенебельных джипов неизвестно, но уже известно, за чей счет будут достраивать зависшие объекты Укрбуда – за счет денег киевских налогоплательщиков.

О разрешении данной проблемы заявил в эфире одного из телеканалов уже действующий президент. "Мы знаем этот вопрос. На сегодня, на вечер, этот вопрос решен. Недострои будут достроены, обязательства взял на себя "Киевгорстрой", - сказал он.

Как позже пояснили в компании, которая на 80% принадлежит городской громаде 5 млрд грн будут позаимствованы из нераспределенной прибыли. Так же будут вестись переговоры с госбанками о привлечении заемных средств.

Киевгорадминистрация как собственник 80% компании могла бы получить свою часть прибыли от работы Киевгорстроя. А это на секундочку 4 млрд грн. Это примерно пять новых Шулявских путепроводов. Только теперь они не будут построены, а брошены на достройку жилья для инвесторов, которые его уже один раз оплатили.

Проблема только в том, что Максим Микитась на свободе, хоть и с электронным браслетом. С большой долей вероятности, потраченные им на выборы миллиарды никогда не будут взысканы. Но его проблемы, почему-то решаются за счет территориальной общины Киева. Пусть и, вероятно, по просьбе действующего президента. В данной ситуации Виталий Кличко подыграл сразу двум президентам: бывшему и нынешнему. Но он сделал это за счет всех киевлян сразу.

Самое печальное в этой истории то, что Виталий Кличко неоднократно выступает в роли доброго боксера, который как дедушка Ленин добр и приветлив. Общается с детьми, точнее избирателями, и даже решает их проблемы. То воду горячую включит за 7 млрд грн, то развязку не достроит за миллиард, то квартиры достроит за пять.

Трагизм же ситуации заключается в том, что все проблемы юных пионеров решаются за их же счет. И весь этот махровый патернализм мэра финансируется из налогов его же избирателей, которые просто не в состоянии понять, куда же они платят налоги.