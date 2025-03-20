Транзит російського газу через Україну: як Орбан і Фіцо тиснуть на Київ і Брюссель

Угорщина має намір домагатися відновлення транзиту російського газу через Україну. Наскільки це реально і чи може тема транзиту стати предметом переговорів США і Росії - в матеріалі спеціального кореспондента РБК-Україна Юрія Дощатова.

Майже три місяці Україна і Європейський Союз живуть без транзиту російського газу через територію нашої країни. За цей період особливого дискомфорту ні постачальники газу, ні його споживачі не відчули.

У перші дні січня спостерігалися деякі коливання цін на ринку ЄС. На початку вартість газу трохи зросла, але вже до другої декади місяця тенденція змінилася - ціна знизилася на 10%.

Відсутність транзитного російського газу, який становив до 5% загального споживання, компенсували скрапленим природним газом (LNG), причому не тільки зі США. У січні збільшилися поставки і російського LNG. Його основними імпортерами були Франція, Іспанія та Бельгія. І поки що відмовлятися від російського LNG у Європі не ризикують. Замінити його на американський, який дешевший за російський, не виходить, оскільки немає домовленостей про збільшення поставок зі США.

Російський LNG у підсумку поки що не вносять до чергового санкційного пакета. У ЄС узагалі не розуміють, що може бути із санкціями надалі. "Трамп може змінити тактику в будь-який момент, запропонувавши пом'якшити санкції у своїх двосторонніх переговорах із Росією. Якщо це станеться, ЄС втратить критично важливий важіль у своїх спробах приборкати угорців. З огляду на те, що блоку потрібна одностайність для введення або відновлення санкцій, це може стати проблемою", написало днями видання Politico.

Угорщина ж поки що йде на поступки під час ухвалення рішень про санкції щодо Росії. У березні Будапешт, який висував низку умов для продовження санкцій ще на півроку, пом'якшив свої вимоги і вирішив не блокувати ухвалення рішення. За неофіційною інформацією, зміна позиції Угорщини відбулася під тиском США, які закликали уряд Віктора Орбана не підривати санкційну політику ЄС.

Угорщина і Словаччина розподілили ролі

Поки що Угорщина знизила свою публічну активність щодо досягнення мети відновити транзит російського газу через Україну. Минулого року Будапешт порушував питання транзиту практично під час кожної зустрічі з представниками Києва. Нині ця тема майже не зачіпається - акцент перенесено на санкції та на інші питання, пов'язані з підтримкою України та інтеграції в ЄС.

Наразі через Угорщину затягуються переговори про вступ України до ЄС. "Ми, звісно, хотіли б відкрити один, можливо, і два переговорні кластери, але, на жаль, рішення блокує наш давній друг і колись союзник - Угорщина", заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

До того ж Будапешт зараз турбує небезпека перебоїв або взагалі припинення транзиту російської нафти через Україну через політичне рішення Києва або внаслідок обстрілів. Підтвердженням може слугувати коментар міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто щодо результату переговорів президентів США та Росії. "Особливо гарна новина для нас заява про відмову від атак енергетичної інфраструктури. Сподіваємося, що обидві воюючі сторони дотримуватимуться цього", - заявив він.

Навіть під час тристоронньої зустрічі "Україна - ЄС - Угорщина", яка відбулася в Брюсселі 17 березня в рамках засідання ради міністрів енергетики держав-членів ЄС, Петер Сійярто не акцентував увагу на транзиті газу, повідомили РБК-Україна джерела, знайомі зі змістом дискусії.

Зустріч "Україна - ЄС - Угорщина" у Брюсселі 17 березня (фото: Міненерго)

"Можна навіть сказати, що глава МЗС Угорщини демонстрував дружню позицію", - сказав співрозмовник. Зустріч загалом пройшла досить спокійно, додав він. Хоча, за повідомленням Міненерго України, на ній порушували питання імпорту-експорту електроенергії, постачання нафти і газу.

Своєю чергою, Словаччина продовжує наполягати на відновленні транзиту газу через Україну. І зараз Братислава вважає, що це могло б бути "вдячністю" України у відповідь на продовження фінансування з боку ЄС. Про це днями заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні.

Водночас глава уряду Словаччини Роберт Фіцо раніше погрожував перекриттям шляхів постачання в Україну газу та електроенергії, якщо транзит газу не буде відновлено. Пік споживання електроенергії в спекотні періоди Україні буде складно пройти без імпорту. Закуповувати газ у ЄС теж доведеться, враховуючи, що перехідні запаси в ПСГ мінімальні. Наскільки реальні погрози і чи ефективні будуть кроки з боку Братислави, РБК-Україна писало в лютому.

"Ми бачимо, що зараз Угорщина і Словаччина розподілили свої ролі. Перша - зосереджена на санкціях і питаннях євроінтеграції України, друга - тисне на відновлення транзиту газу", - сказав співрозмовник видання в уряді України.

Збільшення поставок трубопровідного газу в ЄС

Російський природный газ із 2025 року надходить до Європи переважно через "Турецький потік". Але є побоювання з приводу можливості запуску "Північного потоку-2". Повідомлялося, що директор СП-2 Маттіас Варніг планує відновлення роботи газопроводу за підтримки американських інвесторів. Це можливо, якщо США і Росія домовляться розвивати співпрацю і Вашингтон погодиться пом'якшувати санкції проти Москви. У РФ поки що спростовують інформацію, що Трамп і Путін обговорюють тему СП-2.

Водночас міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Хабек вже заявив, що обговорення відновлення роботи "Північного потоку" було б "абсолютно неправильним", особливо в умовах триваючої агресії Росії проти України.

Запуск СП-2, одну з двох гілок якого було пошкоджено ще у вересні 2022 року, потребуватиме певного часу. Газопровід досі не введений в експлуатацію - Німеччина призупинила його сертифікацію в лютому 2022 року після вторгнення Росії в Україну.

А ось відновлення транзиту через Україну теоретично можна почати набагато швидше - достатньо лише політичної згоди та укладення міжопераційної угоди між "Газпромом" і "Оператором ГТС України". Але Україна категорично проти відновлення транзиту російського газу. Інші варіанти, як то транзит азербайджанського газу, поки що нереальні - домовленостей з Азербайджаном немає.

У таких умовах відновлення транзиту газу через Україну і запуск СП-2, та до того ж за домовленістю зі США, виглядають малоймовірними, вважає директор центру "Психея" Геннадій Рябцев. США вкрай невигідно, щоб обсяг російського, особливо трубопровідного, газу в ЄС збільшувався, оскільки це знизить ціну газу і витіснить американське паливо з ринку.

"Я думаю, ця тема не виникне в переговорах. США веде переговори, перш за все, про гроші. Якщо відновиться транзит, то ціни на ринку ЄС впадуть і американський газ взагалі буде не потрібен, оскільки він дорожчий. Це означає, що США втрачають усі вкладення в інфраструктуру, яку вони будували для поставок LNG і в себе, і в Європі. Це неймовірні втрати для них", - заявив він у коментарі РБК-Україна.

Проте, тема відновлення транзиту ще не закрита. Фіцо 17 березня знову заявив, що Словаччина продовжить домагатися його відновлення, оскільки в іншому випадку Європа ніколи не буде конкурентоспроможною. "Словаччина продовжить дипломатичний наступ з метою відновлення цього газового транзиту", - написав він у своєму пості.

Альтернативний варіант щодо формування запасів газу в українських ПСГ, зокрема для Угорщини та Словаччини, поки що не дуже популярний. У всякому разі, інформації, яка б підтверджувала початок роботи з його реалізації, ще немає.