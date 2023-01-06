Від готелів до заводів. Як в Україні конфісковують бізнес громадян країни-окупанта

Як встановлюють зв’язки компаній з РФ, і які закони прийняли в Україні для санкцій проти ворожої держави – у матеріалі РБК-Україна.

До повномасштабного вторгнення Росії в нашій країні було безліч бізнесів, які належать росіянам. Громадяни з країни-окупанта десятиліттями володіли тисячами компаній в Україні: від турфірм і торгівельних центрів до великих промслових підприємств.

Припинення будь-яких зв'язків із державою-агресором, особливо після 24 лютого, буквально стало питанням національної безпеки. Вже було кілька гучних випадків арештів майна росіян в Україні, і ці процеси тривають далі.

РБК-Україна розповідає, хто відповідальний за пошук зв'язків бізнесу з РФ, що відбувається із відомою мережею готелів з власниками-росіянами і чи заробляють вони й далі кошти в Україні, коли їх майно арештували.

Коли в Україні почали конфісковувати майно росіян

У попередні роки процеси арешту, конфіскації і націоналізації проводили зовсім не так активно, як зараз. За даними аналітиків YouControl, станом на кінець 2020 року в Україні працювали 13 тисяч компаній прямо чи опосередковано пов’язаних з державою-агресором. Загальний обсяг цих активів оцінювали у близько 9 мільярдів доларів.

Але арештів і випадків конфіскації різко побільшало, коли Росія вторглася відразу в кілька областей України 24 лютого.

“Жоден з тих, хто шкодив Україні та знищував стратегічно важливі підприємства не уникне покарання. В БЕБ, ще не до всіх росіян дійшли руки. Але дійдуть", – говорив влітку директор Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник.

Звісно, держава захищала свої інтереси, говорить РБК-Україна Ігор Чудовський, керуючий партнер адвокатського об’єднання "Чудовський та партнери".

"Наприклад, 24 лютого 2021 року РНБО прийняло рішення про націоналізацію трубопроводу "Самара – Західний напрямок". Ним через підставних осіб володів Віктор Медведчук, а доходи від цих активів спрямовувалися в Росію та на фінансування структур, які діяли з метою порушення територіальної цілісності і конституційного ладу України", – розповідає адвокат.

В останні місяці ведуться перевірки і арешти по багатьох бізнесах росіян в різних регіонах України, але не всі вони стають відомими у ЗМІ, сказав РБК-Україна знайомий з ситуацією співрозмовник. За його словами, слідчі дії ведуться і на великих підприємствах, і по менших компаніях. Наприклад, цього літа заблокували рахунки однієї з великих груп компаній з виробництва тротуарної плитки на Житомирщині, коли дізналися, що її бенефіціаром є громадянин РФ.

"Має пройти певний час, і подібних процесів буде ще більше. Адже є мета – щоб російського бізнесу в Україні не було зовсім", – сказав він.

З початком повномасштабного вторгнення процеси арешту і конфіскації активів росіян в Україні стали системними, підтверджує Ігор Чудовський.

Для цього прийняли такі закони:

"Про конфіскацію майна росіян і білорусів" (№7194);

"Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" (№2116-IX);

"Про внесення змін до ЗУ "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" щодо уточнення окремих положень" (законопроект № 7169).

"Тепер у держави є всі необхідні механізми, щоб компенсувати збитки, завдані державою-агресором, і направити активи її громадян в Україні на нашу перемогу", – впевнений він.

Готелі, ТРЦ і турфірми. Який бізнес росіян заарештовують

Влітку минулого року Служба безпеки арештувала корпоративні права туристичного агентства TUI, яке пов'язують з Росією. СБУ встановила, що кінцевим бенефіціаром турагентства був російським мільярдер, якого ще називають "железным мальчиком". Також він є наближеним до верхівки Росії.

Фото: Влітку минулого року арештували корпоративні права відомої туркомпанії TUI (tui.gullivercenter.com)

"Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств", – писала тоді пресслужба СБУ.

В Україні TUI Travel працювало під юридичною особою ТОВ "ТТВК". За даними YouControl, її кінцевим бенефіціаром є росіянин Євген Морозов через кіпрський офшор "Кайфел трейдинг лімітед". До грудня 2021 року нею володіли діти російського олігарха Олексія Мордашова – Кирило і Микита. Водночас ТОВ "ТТВК" було внесено до списку санкцій РНБО із зазначенням, що її кінцевий бенефіціар – Мордашов-старший.

У січні 2023-го стало відомо, що Бюро економічної безпеки передало до АРМА активи одного з найбільших виробників напівфабрикатів на території України на суму понад 350 млн грн. Передали корпоративні права підприємства, комплекс з виготовлення м'ясних напівфабрикатів та іншу нерухомість. Ймовірно, йдеться про підприємство, яке випускає продукцію під брендом "Єрмоліно". З'ясувалося, що бенефіціарним власником компанії теж є громадянин РФ.

Влітку БЕБ виявило суб’єкта господарювання в Запорізькій області, бенефіціарним власником якого є громадянин країни-агресора і легалізацію російською компанією грошових коштів від незаконної діяльності на суму понад 140 млн грн.

Один із недавніх випадків – арешт крупної мережі готелів. Ще в перший місяць великої війни ми писали, що в Україні на той момент досі працювала чи не найбільш відома готельна мережа Premier International. Тоді компанії належали багато готелів у Києві, Одесі, Харкові, Полтаві, Дніпрі та інших містах.

Через дев'ять місяців, 12 грудня, Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання прокурора Офісу Генпрокурора і наклав арешт із забороною відчуження на сім готелів: Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid та Premier Hotel Slavutych розташовані у Києві, Premier Hotel Dnister у Львові, Premier Hotel Odessa в Одесі, Premier Compass Hotel Oleksandriya в Олександрії.

Ними володіє група компаній VS Energy, котру, за версією слідчих ДБР, контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін. Також арешт наклали на нежитлові приміщення торговельно-виставкового комплексу "Метроград" та ТРЦ "Метрополіс" у Києві.

Фото: Кілька готелів мережі Premier також арештовані (Getty Images)

Цей арешт наклали в межах розслідування кримінального провадження за фактом вчинення тяжкого злочину проти основ національної безпеки України. Зокрема, умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, пояснює РБК-Україна кандидат юридичних наук, адвокат адвокатського об’єднання "Лещенко, Дорошенко і партнери" Олександр Телешецький.

"У випадку з мережею готелів прокурор просив не лише накласти заборону на відчуження цих об’єктів нерухомості, але і заборонити їм вести господарську діяльність. Суддя задовольнив клопотання лише частково, тому готельні комплекси судовим рішенням не обмежені у праві продовжувати працювати", – уточнює він.

Заборона стосується лише відчуження майнових прав на ці готелі до моменту скасування накладеного арешту. Це рішення можна оскаржити апеляцією, і тільки коли її розглянуть, воно вступає в законну силу і підлягає негайному виконанню.

"Не маю сумнівів, що власники арештованого майна вже оскаржили рішення суду першої інстанції, і тепер усе буде залежати від рішення вищестоящої судової інстанції", – каже співрозмовник.

Ховаються за іншим паспортом. Хто шукає зв'язки бізнесу з РФ

Арешт – це один із запобіжних заходів, який встановлює суд, щоб до винесення вироку майно не було продане, знищене. Підстава для арешту – клопотання слідчих Бюро економічної безпеки, пояснює Ігор Чудовський.

Арештоване майно може використовувати Агенція з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Ця агенція може тимчасово користуватися та розпоряджатися активами, доки суд не вирішить їх остаточно конфіскувати або повернути власникам.

Щоб зберегти вартість активів, АРМА застосовує такі кроки:

за рішенням суду передає нерухомість, частки в статутних капіталах, транспорт управління на основі договору. Управителі отримують винагороду від загального доходу з активу та сплачують податки до бюджету; за рішенням суду реалізує на відкритих торгах рухоме майно, що швидко псується або втрачає вартість, і розміщує кошти від продажу на банківських депозитах із нарахуванням відсотків; зберігає на депозитних рахунках заарештовані кошти.

В Україні часто кажуть, що відшукати справжніх власників бізнесу, росіян, важко. Давно не секрет, що громадяни країни-окупанта записують засновниками, скажімо, українців. Або й самі змінюють громадянство, щоб приховати своє російське походження. Наприклад, після публікації статті РБК-Україна про зв'язок з росіянами іншої мережі готелів, Reikartz Hotel Group, до редакції зверталися представники головного бенефіціара бізнесу і намагалися довести, що він має турецький паспорт.

Фото: "Ще не до всіх росіян дійшли руки, але дійдуть", кажуть в Бюро економічної безпеки України (esbu.gov.ua)

Але зв’язки бізнесу з країною-агресором встановлюють фахівці з Бюро економічної безпеки або РНБО – для них це професійна діяльність, і сховатися за “підставним лицем” з українським громадянством – не надто ефективний спосіб уникнути арешту майна, пояснює Чудновський.

"Наприклад, 18 липня суд за ініціативою слідчих БЕБ наклав арешт на майно російського мільйонера вартістю 400 мільйонів гривень. Співробітники Бюро економічної безпеки України, встановили нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольних осіб належать одному з російських бізнесменів. Ця мережа розважальних закладів та закладів харчування у різних містах України", – наводить він приклад.

Через фіктивні угоди власник хотів приховати свою приналежність до громадянства країни-агресора. Але це не завадило слідству встановити і довести у суді зв’язок цього бізнесу з його справжнім власником і зрештою накласти арешт на ці активи.

Це, що стосується арешту майна громадян країни-агресора за процедурою кримінальних проваджень за несплату податків, посягання на територіальну цілісність, відмивання грошей. Але є ще одна процедура, яка допомагає "витискати" росіян з України, нагадує адвокат. У травні 2022 року в Україні ухвалили закон про конфіскацію майна росіян і білорусів (№7194). Через санкції власники бізнесу, громадяни держави-агресора повністю позбавляються права власності на своє майно в Україні та за її межами.

"Для застосування санкцій треба, щоб СБУ, Президент, Національний Банк або ВР звернулися до РНБО стосовно майна, власник якого є громадянином Росії або Білорусі. Далі РНБО приймає рішення про запровадження санкцій і Президент своїм указом вводить його в дію. Санкції дозволяють конфіскувати і націоналізувати такий актив на користь держави", – додає Ігор Чудновський.

Обидва способи є ефективними для компенсації нашій державі збитків, завданих війною, за рахунок активів громадян держави-агресора, вважає він.

Непроста процедура. Що означає арешт майна на практиці

На практиці накладення арешту на нерухоме майно в частині заборони його відчуження означає, що офіційну зміну власника не можна провести до моменту, поки це треба для кримінального провадження.

Якщо за результатами розслідування кримінальну справу закриють, то і арешт, як захід забезпечення кримінального провадження, мають скасувати. Якщо справу направлять до суду для розгляду, то він і вирішить подальшу долю цього майна, пояснює Олександр Телешецький.

Фото: Поки бізнес арештований, його власники не отримують із нього прибутку, але подають апеляції (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Також представники власників арештованого майна мають право просити суд про скасування цього арешту. І той, ще до завершення розслідування, може ухвалити таке рішення, знявши усі застосовані правові обмеження щодо цих об’єктів нерухомості", – каже він.

До слова, накладення арешту на об’єкти нерухомості не означає, що власники позбавляються права на них. Бо такий захід кримінального провадження покликаний забезпечити інші цілі і виконання інших завдань.

"Право власності на це майно можуть припинити лише за рішенням суду, який розглядатиме цю справу по суті. І якщо встановлять достатні правові підстави, застосують таку додаткову міру покарання як спецконфіскацію. На цьому ж етапі власник майна не втрачає своїх правомочностей по відношенню до нього, окрім права на його відчуження", – зауважує адвокат.

Хоча у випадку з мережею готелів йде серйозне розслідування про вчинення тяжкого злочину проти основ національної безпеки України, треба зібрати достатньо доказів, щоб майно арештували. Докази мають прямо свідчити про те, що між арештованим майном і цим порушенням є зв'язок.

Якщо бізнес арештовують, доходів від нього власники-росіяни не отримують. Арештоване майно власника зберігається до винесення вироку судом. Рішення може бути як про повернення бізнесу так і про його конфіскацію, а доходи АРМА акумулює на користь України. У випадку ж конфіскації або націоналізації майно одразу переходить у власність держави і, відповідно, власник нічого від цих активів не отримує.

Щоб провести всі ці складні процедури і добитися повної конфіскації майна росіян в Україні, пройде немало часу. Але процеси явно йдуть активно. І можливо, скоро ми почуємо про нові гучні арешти бізнесів громадян країни, яка продовжує вести проти нас війну.