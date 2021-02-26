Верность присяге. Как сложилась судьба военных, переживших оккупацию Крыма

Ровно семь лет назад Россия начала оккупацию Крыма. Украинские военные на полуострове, заблокированные противником, оказались фактически один на один с врагом. И лишь меньшая часть из них в итоге остались верны присяге и продолжили службу в ВСУ. Что произошло с ними за семь лет и что сейчас они думают о тех событиях – в материале РБК-Украина.

Еще не успели в Киеве осознать факт массового расстрела демонстрантов в центре столицы, еще не покинул Виктор Янукович в спешке свою резиденцию в "Межигорье", как в другом конце страны – в Крыму – российские военные активно готовились к захвату полуострова.

Пока пророссийские депутаты из Верховного совета Крыма "просили помощи" у Путина, колонны российской техники с личным составом уже покинули пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и начали перемещение по всему Крыму. Затем последовал захват российским спецназом парламента АРК 27 февраля 2014 года и назначение "референдума" о присоединении к России.

Украинские военные тем временем были заблокированы оккупантами в своих воинских частях. Некоторые из них, включая практически все Командование Военно-морских сил, сразу же предали присягу и перешли на сторону врага, а часть – остались верными до конца, но вынуждены были в марте-апреле 2014 года покинуть Крым.

Таких военных и силовиков было лишь около шести тысяч из более чем 20-тысячного контингента. На материковой Украине многие из них продолжили борьбу с российскими оккупантами уже на Донбассе. Другие же, как, например, молодые военные моряки завершили обучение и взяли под свое командование корабли украинского флота.

Молодые капитаны

Утром 20 марта 2014 года на плацу Нахимовской военно-морской академии в Севастополе запланировано торжественное построение. Пару дней назад прошел "референдум", который фактически ознаменовал завершение активной фазы по захвату Крыма российскими войсками. Тогда они стыдливо называли себя "вежливыми людьми" или "зелеными человечками". К середине марта они уже захватили или заблокировали большинство украинских воинских частей и кораблей ВМС.

В конце марта 2014 года Крым уже фактически был оккупирован (фото: GettyImages)

Руководители академии Нахимова планировали присягнуть на верность России. Большинство курсантов и командного состава учебного заведения выстроились на плацу, где было запланировано торжественное поднятие флага РФ и снятие украинского. Церемонию нарушила группа молодых учеников.

Семнадцать смельчаков на виду у захватчиков и бывших сослуживцев вышли на плац, а капелла исполнили гимн Украины и отдали честь флагу. Через пару недель все они будут вынуждены покинуть оккупированный полуостров. Обучение военному делу курсанты завершат уже в Одесской военной академии.

"Этот поступок решался в курилке, он обсуждался между мной и Василием Огаренко. И именно Василий Огаренко был организатором этого, именно он собирал людей", – вспоминает в разговоре с РБК-Укриана один из тех нахимовцев, Богдан Небылица.

Именно Огаренко, по словам Богдана, позвал на плац других проукраински настроенных курсантов. Юноши вышли из ворот академии и исполнили гимн в тот момент, когда оккупанты спустили украинский флаг. Их пение безуспешно пытался заглушить российский военный оркестр.

"Страха не было вообще, была только боль, что ты ничего не можешь изменить, и была пустота в душе", – говорит он.

На материке военная карьера большинства "нахимовцев" резко взлетела вверх. Они завершили обучение на факультете в Одесской академии, стажировались на иностранных судах, а затем были назначены на руководящие должности на украинском флоте.

Василий Огаренко стал командиром зенитно-ракетной батареи на флагмане ВМС – фрегате "Гетьман Сагайдачный". Богдан Небылица начал командовать бронированным артиллерийским катером "Никополь". Именно на этом посту ему пришлось еще раз лицом к лицу столкнуться с российскими оккупантами.

Корабль бывшего "нахимовца" и еще один катер "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" были обстреляны и захвачены военными РФ при попытке пройти через Керченский пролив 25 ноября 2018 года. Небылица и еще 23 украинских моряка попали в плен и провели в московских застенках почти год.

На данный момент именно бывшие "нахимовцы", оставшиеся верными присяге, командуют почти всеми современными кораблями украинского военного флота. Экс-курсант Дамир Аулин, к примеру, руководит командой катера "Славянск", который США передали Украине. Всего в 2019 году американское правительство бесплатно передало два таких патрульных катера типа Island. Второе судно как раз возглавил Богдан Небылица.

Украинскими военными кораблями командуют и другие молодые "нахимовцы" как, например, Александр Регула, Иван Гладких, Сергей Одинец и Павел Гладченко. Чаще всего в подчинении у молодых капитанов находятся сослуживцы намного старше их по возрасту и опыту.

Богдан Небылица снова встретился с россиянами, командуя захваченным катером "Никополь" (фото: 24tv.ua)

Иначе сложилась судьба у еще одного бывшего курсанта Академии им. Нахимова, который в 2014 году остался верен ВСУ. Речь о Филиппе Македонском. Он вместе с другими вышел на материк, продолжил обучение в Одессе и даже прошел стажировку в Королевском колледже Военно-морских сил Великобритании.

Вернувшись в Украину, курсант попытался, как он говорит, внедрить "британский опыт" в украинский учебный процесс. Руководство вуза с таким подходом не согласилось и отчислило Македонского за "недисциплинированность". Но морские просторы молодой человек не бросил и сейчас работает на торговом флоте.

"Я не рассматриваю вопрос возвращения в ВМС из-за нежелания высшего руководства реформировать вооруженные силы на базовом уровне, из-за коррупции и менталитета постсоветской армии", – объясняет он РБК-Украина свое нежелание возвращаться в армию.

Вспоминая март 2014 и пение гимна на плацу, Филипп Македонский говорит, что это был обдуманный поступок. "Каждый принимает в жизни решение, взирая на свои собственные обстоятельства. Не мне судить других, поэтому не могу ничего сказать про других людей, но за себя – поступил бы точно так же как тогда, и каждое последующее решение, которое даже привело к моему отчислению, я бы тоже не менял", – уверен он.

О судьбе "нахимовцев", оставшихся в Крыму, мало что известно. Выдержки из Единого реестра судебных решений дают понимание о незавидной судьбе некоторых из них. Бывший курсант Илья Зварич, поступивший в академию в 2013 году и оставшийся на полуострове во время оккупации, в феврале текущего года получил приговор в киевском суде. Его приговорили к трем годам тюрьмы условно за то, что, находясь в Крыму, парень работал на захваченных Россией украинских буровых установках в Черном море.

Прорвавшие блокаду

Не только курсанты-"нахимовцы" проявили мужество и патриотизм в момент оккупации Крыма. Морские пехотинцы, дислоцированные в Керчи и Феодосии, до последнего обороняли свои воинские части. Также продолжали бороться экипажи украинских кораблей "Константин Ольшанский" и "Черкассы", заблокированные в бухте Донузлав.

Бывший боец керченского батальона "черных беретов" Андрей Липко вспоминает те дни и честно признается в беседе с РБК-Украина, что до последнего не верил в открытое нападение россиян. Переломным моментом стало предательство командира воинской части Александра Саенко, демонстративно перешедшего на сторону "зеленых человечков".

"Вначале не было уверенности, что будет такое открытое нападение, но, как говорится, "чем дальше, тем лучше". И когда уже командир части сказал, что есть такие вот предложения для вас (о службе в российской армии, – ред.), то тогда уже стало все понятно", – говорит морпех.

Украинских военных блокировали в частях, многие командиры перешли на сторону россиян (фото: GettyImages)

Еще до предательства командования 6 марта 2014 года на территории части был организован импровизированный рок-концерт. Безоружные морпехи-музыканты на фоне большого украинского флага исполняли песни украинских и российских групп, например, "Океана Эльзы" и "Сплина". Вооруженные до зубов российские военные молча наблюдали за ними сквозь забор.

Идея провести "патриотический" концерт принадлежала замкомбата Алексею Никифорову. Он, Андрей Липко и еще 62 пехотинца из почти 300 человек по штатному составу ровно через месяц покинут полуостров и продолжат служить украинской армии уже на материке.

Бойцы примут активное участие в АТО на Донбассе. Никифоров возглавит службу по связям с общественностью Сил специальных операций, а Липко станет командиром нового батальона морской пехоты, дислоцированном в Бердянске. В 2019 году его переведут на повышение в Командование морской пехоты.

Эти военные покинули Крым, несмотря на то, что провели там значительную часть своей жизни и даже обзавелись собственными квартирами. Впрочем, говорит Липко, российские силовики уже добрались и до их недвижимости.

"У меня осталась в Керчи квартира, и ФСБ РФ мне ее в 2014 году взломала, она с тех пор открытая стоит. Они искали что-то, но там нечего было искать. Я вовремя все оттуда убрал, одни стены остались", – отметил морпех.

С бывшими сослуживцами, предавшими присягу, общаться не получается, говорит военнослужащий. Он уверен, что их "запугали до полусмерти" российские силовики, и поэтому они всячески избегают контактов с украинскими экс-коллегами.

Корабли ВМФ Украины оказались в окружении на Донузлаве (фото: GettyImages)

В то время как в Керчи и Феодосии батальоны морских пехотинцев до последнего противостояли врагу, на другом конце Крыма около Севастополя в бухте Донузлав вели неравный бой украинские корабли.

Россияне еще в начале марта затопили старый корабль "Очаков" в узком горлышке на выходе из бухты, чтобы не дать украинским судам вырваться из блокады. Дольше всех сопротивлялся захвату экипаж минного тральщика "Черкассы". Вместе с ним в западне в бухте также оказались десантные корабли "Константин Ольшанский" и "Кировоград".

Поочередно каждый из них не выдерживал длительной осады, сдавался и спускал национальный флаг. До последнего боролись лишь "Черкассы". Тральщик предпринял несколько отчаянных, но безуспешных попыток прорвать блокаду.

Только в ночь на 26 марта российские военные с применением огнестрельного оружия, гранат и авиации смогли захватить украинский корабль. Тогда командиром "Черкасс" был Юрий Федаш, сейчас он, вспоминая те события, говорит, что сделал все возможное.

"Весной 2014 года в Крыму мне удалось сплотить экипаж и подготовить корабль к ведению боевых действий. В условиях сложившейся обстановки, а также отсутствия вертикали управления, экипаж тральщика "Черкассы" вел активные действия в озере Донузлав насколько это было возможно. О принятых мною решениях не жалею, принимал их исключительно в интересах государства", – отметил он РБК-Украина.

Федаш не поддерживает никаких контактов с членами экипажа "Черкасс", которые остались в Крыму и присягнули на верность России. После выхода на материк он пошел на повышение и занимает пост начальника флотилии ВМС Украины. Но, признает капитан в разговоре с изданием, до сих пор вспоминает то время, когда командовал "Черкассами". Сейчас его корабль покоится без дела в бухте Севастополя в плену у оккупантов.

"Хотелось бы конечно, чтобы тральщик вернулся, но есть сомнения, что противник его вернет…", – сокрушается Федаш.

Его бывшие коллеги, в том числе командиры кораблей "Константин Ольшанский" и "Кировоград", предали присягу еще весной 2014 года и перешли на сторону противника. Небольшой процент экипажа украинских судов вышел на материк и продолжил службу в ВМС.

Информационное противостояние

Предательство командира батальона морской пехоты в Керчи и руководителей большинства украинских кораблей – далеко не единичные случаи. Фактически с первых дней оккупации на верность новым властям присягнул весь высший офицерский состав командования Военно-морских сил Украины, чем сильно деморализовал личный состав.

Позже офицеров-предателей назначили на руководящие позиции в российском флоте, но не в Крыму, а в других регионах РФ. Так, экс-командующий ВМС Украины Денис Березовский стал заместителем командующего Тихоокеанского флота, а его зам Сергей Елисеев обосновался в командовании Балтийского флота России. Бывший начальник штаба ВМС Дмитрий Шакуро перешел в руководство Каспийской флотилии, но вскоре был уволен на пенсию.

Командование украинского военного флота перешло на сторону оккупантов (фото: GettyImages)

Всем им заочно предъявлены подозрения в госизмене и дезертирстве, а дела против Елисеева и Шакуро уже рассматриваются в украинских судах. Хотя Интерпол отказывается объявлять их в международный розыск, как и других фигурантов "крымских дел".

Бывший сотрудник крымского медиацентра Минобороны Алексей Мазепа считает, что наличие высоких должностей в российской армии для украинских предателей косвенно указывает на то, что они были завербованы противником еще до войны в Крыму.

Но основной причиной массового предательства силовиков на полуострове он все-таки называет мощную информационную кампанию со стороны противника. А также неуверенную публичную позицию со стороны украинской власти.

"Это был результат очень хорошо организованной информационной кампании со стороны РФ. Россияне приезжали в воинские части, агитировали, обещали "золотые горы", а со стороны Украины на то время мы слышали только одно слово "держитесь". Если бы мы тогда услышали какие-то более внятные вещи, то, думаю, тех людей, которые вернулись на материк, было бы намного больше", – объясняет он в комментарии РБК-Украина.

Мазепа вспоминает, что зимой-весной 2014 года крымский военный медиацентр работал под постоянным давлением. Сотрудникам приходилось менять места дислокации, использовать средства конспирации и в то же время оперативно доносить всему миру информацию о противоправных действиях оккупантов. Публичным "лицом и голосом" медиацентра был на то время полковник Владислав Селезнев, его соратник Мазепа был больше сосредоточен на координации и сборе информации.

"Комментарии СМИ я давал только на первом этапе, а потом перестал, потому что начало поступать много угроз. Угрожали лично мне и моей семье. Передавали это и через общих знакомых и прямо несколько раз звонили мне на телефон", – рассказывает он.

Алексей Мазепа служил в крымском медиацентре Минобороны (фото: facebook.com / mazepa_getman)

В апреле практически все сотрудники медиацентра покинули АРК и выехали на материк. С собой они забрали технику и флаг Украины. Мазепа уверяет, что они единственные из всех захваченных оккупантами украинских подразделений в Крыму не спустили флаг.

После событий на полуострове Мазепе и Селезневу довелось поучаствовать в информационном освещении АТО, а затем служить в Генштабе. Селезнев покинул ВСУ в конце 2017 года, а его напарник работает до сих пор – в Командовании Медицинских сил.

Сейчас он говорит, что в 2014 году крымский медиацентр выполнил свою миссию и помешал планам России молниеносно провести операцию по захвату полуострова. В условиях ограниченного доступа журналистов в АРК, вражеской пропаганды и опасности со стороны "зеленых человечков", украинским военным журналистам удалось прорвать информационную блокаду.

"Наша главная заслуга, всего нашего крымского медиацентра, это то, что первая резолюция Совбеза ООН по Крыму была в поддержку Украины. Это была наша заслуга, потому что нам удалось организовать работу таким образом, что о ситуации, происходящей в Крыму, знали не только в Украине, но и далеко за ее пределами", – говорит Мазепа.

Год назад президент Владимир Зеленский объявил, что отныне 26 февраля Украина будет отмечать как День сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя.