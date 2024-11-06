Великий струс. Що означає перемога Трампа для України та чи зможе він зупинити війну

Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США. Офіційно повноваження перейдуть до нього після інавгурації 20 січня 2025 року, але вже зараз в Україні та світі уважно стежать за тим, що він каже і що робитиме. Що означає перемога Трампа для нашої країни та чи зможе він зупинити війну, – у матеріалі РБК-Україна.

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Трамп переміг. Чому фігура президента США важлива для України

Попередні результати показують, що Дональд Трамп обходить опонентку з Демократичної партії Камалу Гарріс на 5 млн голосів. Але що більш важливо – заручився підтримкою 277 виборників, чого достатньо, щоб стати президентом.

Таким чином республіканець забезпечив собі другий президентський термін майже через чотири роки після того, як залишив Білий дім. На зустрічі з прихильниками у Флориді він уже оголосив себе 47-м обраним президентом США.

"Це політична перемога, якої Америка ще ніколи не бачила… Я не заспокоюся, поки ми не створимо сильну, безпечну і процвітаючу Америку. На яку заслуговують наші діти і заслуговуєте ви. Це дійсно буде золотий вік Америки", – заявив він.

Президент США має найширші повноваження в порівнянні з іншими лідерами західних демократій. На відміну від більшості таких країн, тут немає посади прем'єра і саме президент керує всією адміністрацією.

Дональд Трамп вже святкує перемогу на виборах (фото Getty Images)

Президент є головою виконавчої влади, головнокомандувачем армії та флоту, має право вето на законопроекти, ухвалені Конгресом. А також визначає зовнішню політику, що є особливо важливо для України, оскільки США – головний партнер, військовий та фінансовий донор.

Український президент Володимир Зеленський назвав перемогу Трампа вражаючою. І в привітанні згадав про вересневу зустріч у Нью-Йорку, коли обговорював з ним стратегічне партнерство, план перемоги та припинення російської агресії.

"Я ціную прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" щодо глобальних справ. Саме цей принцип реально наблизить справедливий мир в Україні. Сподіваюся, ми разом втілимо його в життя", - зазначив він і додав, що розраховує на двопартійну підтримку у США .

Про Україну в привітаннях Трампу згадали й інші лідери. Наприклад, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання, що його адміністрація покладе край регіональним і глобальним кризам, "особливо палестинському питанню та російсько-українській війні".

Угорський прем'єр Віктор Орбан називає перемогу "дуже потрібною для всього світу". А його міністр закордонних справ Петер Сійярто наголошує, що "після майже тисячі днів війни в Україні стало більше шансів на мир, ніж будь-коли".

"Я не збираюся починати війни, я збираюся їх припинити. У нас не було воєн, чотири роки у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ", - заявив Трамп.

Проте обраний президент США відомий неоднозначними висловлюваннями на адресу України. Тому в контексті його намірів залишається більше запитань, ніж відповідей.

Що означає перемога Трампа

У президентській кампанії Дональд Трамп критикував адміністрацію Байдена-Гарріс за збільшення фінансової та військової допомоги Україні. Він незадоволений тим, що США виділяють мільярди замість того, щоб домагатися припинення війни.

На передвиборчих мітингах він говорив, що "Україна зруйнована і не підлягає відновленню". І що нібито за роки війни не було такої угоди, яка не була б кращою за нинішню ситуацію. Президента Зеленського він називав найкращим торговцем на Землі, маючи на увазі, що той нібито після кожного візиту до США "їде з 60 млрд доларів".

З жовтня 2023 до квітня 2024 року через республіканців у Палаті представників блокували великий пакет допомоги Україні. Незважаючи на те, що український уряд заявляв про двопартійну підтримку у Вашингтоні, було зрозуміло, що перспектива перемоги Трампа дуже обтяжувала Київ, пише Politico.

Дональд Трамп обіцяв Володимиру Зеленському працювати над "гарною угодою" (фото president.gov.ua)

Його непередбачуваність залишає багатьох у невіданні щодо того, чого чекати від другого президентства. Його повернення до Білого дому обіцяє серйозний струс, а найдраматичніша зміна, можливо, якраз і торкнеться України.

Трамп переміг у складний момент. Москва просувається на Донбасі, який Володимир Путін прагне повністю захопити. Не виключено, що на тлі колишніх заяв Україні доведеться пристосуватися до різкого скорочення підтримки США, що може мати вирішальне значення на полі бою, пише CNN.

Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко не поспішає з висновками. На його думку, перемога Трампа – не найгірший сценарій.

"Було б набагато гірше, якби США поринули у політичну кризу. Це великий ризик для всього світу, для міжнародної безпеки. А також шанс для Путіна та Китаю, не кажучи про Іран і Північну Корею. Ми могли б втратити американську допомогу на невизначений час", – розповів він РБК-Україна.

Ще одним проблемним сценарієм стала б перемога Камали Гарріс з урахуванням того, що Республіканська партія здобула більшість у Сенаті та близька до успіху в Палаті представників. "У такому разі минулорічна історія повторилася б. І знову ж таки ми могли б на якийсь час втратити допомогу", – зазначив політолог.

Щодо підтримки, можна прогнозувати, що Трамп просуватиме зміну формату.

"З високою ймовірністю фінансова та бюджетна допомога припиниться. Це не тільки його позиція, а й багатьох республіканців. Трамп рахує гроші і безкоштовної допомоги не буде. Буде лише військова – у форматі кредиту/ленд-лізу. Фінансові питання вирішуватиме новий склад Конгресу. Не факт, що вирішать швидко, але, можливо, десь на початку грудня ми дізнаємося про нові ідеї та пропозиції”, – додав Фесенко.

Ця тема стане важелем тиску. "Якщо ми не погоджуватимемося з пропозиціями Трампа, нам можуть припинити військову допомогу. Тому ми будемо погоджуватися на переговори, причому має бути окрема тактика для США і окрема для РФ", – зазначив співрозмовник.

Чи зможе Трамп зупинити війну

Прямо зараз на це запитання немає відповіді. Дональд Трамп неодноразово хвалив Путіна та критикував Зеленського, з яким у них складна історія. Він також казав, що російське вторгнення не розпочалося б, якби він був президентом. І присягався, що нібито зупинить війну за 24 години ще до вступу на посаду президента.

На дебатах Трамп відмовився відповісти на запитання, чи хоче перемоги України. Після чого натякав, що вона має "трохи поступитися Москві". "Якби вони уклали погану угоду, це було б набагато краще. Вони б трохи поступилися, і всі були б живі", – сказав він.

Трохи пізніше Трамп зустрівся із Зеленським і пообіцяв працювати над "гарною угодою для обох сторін". "Думаю, до 20 січня (день інавгурації, - ред.) ми зможемо придумати щось хороше. Час настав", - наголошував на той момент ще кандидат у президенти.

Трамп неодноразово хвалив Володимира Путіна, але незрозуміло, чи той погодиться на переговори (фото Getty Images)

Зеленський представив йому план перемоги та сказав, що не проти переговорів, але вони мають вестись з позиції сили. Нещодавно він заявив, що не чув, щоб Трамп хотів скоротити підтримку України, але визнав, що "наступний президент США може посилити або послабити" її.

Старший науковий співробітник інституту оборонних досліджень (RUSI, Лондон) Тім Вілласі-Вілсі припускає, що Трамп може зателефонувати Путіну вже 6 листопада. "Будь-який такий дзвінок створить очікування врегулювання шляхом переговорів, а обговорення, можливо, розпочнуться у перші місяці 2025 року", - цитує його CNBС.

Такий дзвінок є цілком можливим, але він не вирішить питання переговорів, пояснює Володимир Фесенко. Щоб вони почалися, треба призначити модераторів із боку Трампа, Путіна та Зеленського.

"Причому переговори поки що можуть бути лише неформальними. Спочатку треба домовитися, в якому форматі, де вони можуть проходити і яким буде порядок денний. Путін може погодитися, але висуватиме неприйнятні для України "хотєлки". Переговори можуть бути, але дуже складні, і я не чекаю на швидкі результати", – зазначив політолог.

Досі незрозуміло, у чому конкретно полягає план Трампа. За даними Financial Times, це може бути певним переосмисленням мінських угод. З механізмами примусу до виконання, за яким стежитимуть європейські війська. А також із заморожуванням конфлікту, створенням демілітаризованих зон та відмовою України від вступу до НАТО, поки "Путін не піде зі сцени". А змусити Путіна вести переговори можуть погрозами обвалити його економіку низькими цінами на нафту та газ.

З високою ймовірністю Трамп ініціює переговори про припинення бойових дій по всій лінії фронту і, можливо, з відмовою у членстві в НАТО, вважає Фесенко.

"Але це не переговори на умовах Росії. Путін хоче більше односторонніх поступок від України. А це вже не дуже вигідно Трампу, адже це сприйматиметься не лише як поразка України, а й як поразка США. Для нього більш прийнятний умовний компроміс. Чи погодиться Путін? Ніхто не знає. Як і обіцяв, Трамп може ініціювати переговори до того, як стане президентом. Але швидкого результату не буде", – каже політолог.

Щодо тиску на Росію, якщо вона не погодиться на американські пропозиції, цілком імовірно, що США справді збільшать військову допомогу Україні.

"Це єдині речі, які можна спрогнозувати на даний момент. Думаю, з Трампом у нас будуть американські гірки, на нас чекає контрастний душ - буде то холодно, то гаряче. Нудно точно не буде", - підсумував співрозмовник.

При підготовці тексту використовувалися: заяви Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського, публікації CNN, CNBC, Financial Times, Politico, коментар голови Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка.