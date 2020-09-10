Вечные интересы: кого крупный бизнес поддержит на местных выборах

На местных выборах бизнес поддержит своих кандидатов (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Из года в год крупный бизнес и олигархи становятся теневыми спонсорами украинских политиков. Во время избирательных гонок они нередко ставят на разных кандидатов и даже конкурирующие партии, чтобы не прогадать с "победителем". Ведь в политике, как говорится, нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов.

Эти местные выборы не станут исключением. О том, кого и почему бизнес будет поддерживать на выборах – в материале РБК-Украина.

От выборов к выборам политики заявляют о планах провести так называемую "деолигархизацию", отодвинув крупный бизнес от власти. Но, как правило, без медийной, организационной и финансовой поддержки от этих и прочих лозунгов мало толку.

Рекламные материалы, эфирное время, работа штаба и агитаторов обычно обходятся в весьма круглые суммы. Далеко не у всех партий и кандидатов есть такие ресурсы на кампанию. Расходы на местных выборах, конечно, не сопоставимы с цифрами во время президентской или парламентской гонки. Но все равно требуют больших вливаний.

По этой причине во время любой избирательной гонки кроме кандидатов и избирателей всегда есть третья сторона – крупный бизнес. Он зачастую ограничивается теневым участием в выборах, обеспечивая спонсорство, кадры и доступ к медиа.

В результате в списках разных политсил и органах власти появляются целые группы лоббистов, обслуживающие запросы узкого круга самых богатых людей. Есть и другая форма сотрудничества: партийные "боссы" передают во франшизу даже целые местные ячейки своих политсил.

Заботясь о своих интересах, бизнес делает ставки на партии и кандидатов, чтобы в будущем получить доступ ко власть имущим. Один из авторитетных политических экспертов в разговоре с РБК-Украина пояснил: как только рейтинг партии поднимается выше 1-2 процентов, деньги на ее содержание появляются сами по себе.

Ничего личного

По сравнению с 2015 годом органы местного самоуправления, получив гораздо больше полномочий благодаря децентрализации, усилили свою значимость. Интерес к ним вырос как со стороны политиков, так и со стороны предпринимателей. А значит, выросла и "цена" участия в гонке.

Одна из особенностей этой кампании состоит в том, что на политическом горизонте появилось около десятка новых региональных партий. У них есть формальные ячейки по всей стране, но сосредоточена их деятельность на территории одной области или города. Для этого массово реанимируют "полумертвые" партии, давая им новые названия по типу "команда" того или иного политика.

Но переименование политической партии и участие в выборах – очень недешевое "удовольствие", обратил внимание председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель. По данным политтехнологов, суммы стартуют от 50 тысяч долларов за чистый пакет документов с печатью, уставом, свидетельством и нейтральным названием.

"Дальше нужно еще провести очень мощную рекламную кампанию – это билборды, телевизионная реклама и соцсети. К тому же опыт украинских выборов показывает, что львиная доля расходов кроется в неофициальной плоскости. Огромные средства идут на оплату работы и доплаты членам избирательных комиссий, наблюдателям и агитаторам", – объяснил РБК-Украина эксперт.

Поэтому есть достаточно обоснованные подозрения, что большой бизнес на местах активно включается в избирательные кампании, отметил Кошель. По его словам, политики могут привлекать как "чистые" средства большого бизнеса, так и "грязные" деньги, например, от контрабандистов и других криминальных группировок.

"В чем их интерес? Для получения контроля или влияния над местной властью. Крупный бизнес зачастую расставляет своих кандидатов в разных партийных списках. Это как раз и будет еще одна из особенностей этой кампании – возможность торговли местами", – добавил руководитель КИУ.

Дело в том, что новая избирательная модель c открытыми списками предусматривает, что вверх по партийному списку двигается только тот кандидат, который получает 25 и больше процентов от избирательной квоты. А значит, гораздо больше шансов получить мандат у кандидатов, идущих под первыми номерами.

В спонсировании команд на местных выборах, прежде всего, заинтересован региональный бизнес – застройщики и компании, зарабатывающие на тендерах от местных советов, отметили в разговоре с РБК-Украина политические эксперты. Кроме того, "аграрные бароны" пытаются контролировать те ОТО, где расположены их земли и предприятия, уточнил политолог Владимир Фесенко.

Но и украинские олигархи не держатся в стороне во время этой кампании. Для них важно испробовать и нарастить узнаваемость тех политических проектов, которые в будущем они смогут продвигать во время парламентской кампании. Плюс активность самых богатых людей страны может проявляться только в тех регионах и промышленных городах, где расположены их холдинги и стратегические предприятия.

"Например, для Рината Ахметова это места локации его металлургического и горнодобывающего бизнеса – Запорожье, Мариуполь, Кривой Рог. Для Игоря Коломойского – Днепропетровская и Ивано-Франковская область, Волынь. Для супругов Герег – Хмельницкая область. Для Виктора Пинчука – это Днепр и Никополь", – объяснил изданию Фесенко.

Контроль над местными органами власти означает для них содействие в деятельности их предприятий, говорит политолог. Речь идет об инфраструктуре, транспорте, регулировании экологических и социальных вопросов, а также коммуникации с местным населением.

"В конце концов, это территория их экономического базирования, поэтому они и рассматривают ее как свою подконтрольную территорию, которой должен управлять свой человек", – отметил Фесенко.

Украинские олигархи уже давно отошли от практики вложения в какой-то один политический проект. Диверсификация "инвестиций" – один из самых простых способов снизить возможные риски и потери. А потому, финансируя партии, крупный бизнес старается разложить "яйца" по разным "корзинам", отметил политолог Кость Бондаренко.

"Это гораздо проще потом при решении тех или иных вопросов в местных органах власти – создать ситуативные коалиции или устроить ситуативные голосования по интересующимся вопросам. Содержать партию – это огромный балласт и очень нерентабельно", – рассказал РБК-Украина эксперт.

По его словам, крупному бизнесу намного проще договориться с лидерами тех или иных политсил и заплатить за попадание своих людей в проходную часть партийного списка. А когда требуется проголосовать за какое-то решение, тогда они напоминают о своей материальной "щедрости".

"Уже многие годы нет такого, чтобы одна партия принадлежала какому-то одному олигарху. Мы это пережили еще в 1998-2006 годах – период, когда были "карманные" партии. С тех пор олигархи стали отказываться от содержания партий как неких аксессуаров", – пояснил Бондаренко.

Лакмусовые медиа

Разумеется, в официальных партийных отчетах связь между партиями и крупным бизнесом отследить сложно. Ее политики стараются не афишировать, понимая, что электоральных симпатии от этого не прибавится.

Впрочем, свежих отчетов о финансировании партий пока нет. Поэтому один из самых достоверных маркеров, который указывает на поддержку олигарха – медиа, особенно новости на общенациональных телеканалах, говорит ведущий аналитик по партийным финансам движения "ЧЕСНО" Игорь Фещенко.

"То, как и кого показывают, очень отчетливо демонстрирует, кто из олигархов какую партию или кандидата может поддерживать. Например, очень много "джинсовых" сюжетов на "1+1" транслируют о партии "За майбутнє". Здесь мы можем четко отследить, что медиа-группа Игоря Коломойского поддерживает партию, которую с ним же и связывают. Хотя в самой политсиле это всячески отрицают", – отметил в беседе с РБК-Украина Фещенко.

В конце мая народные депутаты - мажоритарщики из парламентской группы "За майбутнє" объявили о создании одноименной партии. О связях с Коломойским заговорили после того, как новую политсилу возглавил его многолетний соратник Игорь Палица. А в саму партию едва ли не в полном составе перешли экс-представители партии УКРОП, которую также называли подконтрольной олигарху.

Правда, в "За майбутнє" вошли представители и других бизнес-кругов, которые слабо связаны между собой. Например, люди, близкие к группе "Континиум" Степана Ивахива и покойного Игоря Еремеева. В прошлом их отношения c "приватовцами" доходили до открытой вражды.

Хотя, как считает Фесенко, новая партия будет наверняка "дружественной" к Коломойскому за счет людей, связанных с олигархом. В то же время появление близких к нему кандидатов в списках "Слуги народа" в Днепропетровский облсовет может указывать и на некий компромисс с партией Зеленского, уточнил политолог.

Но источники РБК-Украина отмечают, что и сейчас у группы Коломойского есть влияние на местную власть в области. В частности, собеседники говорят о сотрудничестве "приватовцев" с главой облсовета Святославом Олейником. Он же, кстати, на этих выборах возглавит список "Слуги народа" в областной совет.

Кроме того, по информации издания, в Днепре президентская политсила заручилась лояльностью медиа, принадлежащих Пинчуку. А в Кривом Роге рассчитывают на поддержку Рината Ахметова, рассказал один из собеседников в окружении главы государства. Тем более, что кандидатом в мэры на вотчине Владимира Зеленского "слуги народа" выдвинули топ-менеджера холдинга "Метинвест" Дмитрия Шевчика.

Телеканалы из холдинга Ахметова и, в частности, его местные медиа на Востоке заметно поддерживают проекты, возникшие на "руинах" "Оппоблока", говорит Игорь Фещенко. Имеется в виду та часть ОБ, которая осталась после отделения "Оппозиционной платформы – За життя".

"У них очень интересная стратегия сейчас. Сам "Оппоблок" сейчас фактически неактивен, у них пустые отчеты. Но они посоздавали отдельные местные именные партии – в Мариуполе, в Запорожье, партия Буряка, блок Вилкула. Но в данном случае речь идет не столько о прямом финансировании – мы никого не ловили за руку и отчетов пока нет. Есть медиа-поддержка, СМИ, принадлежащие Ахметову, активно освещают их деятельность", – рассказал аналитик.

Некоторые телеканалы пытаются рассредоточить "пиарные" материалы, не выделяя какого-то одного фаворита.

"Этим, кстати, отличаются телеканалы из медиа-холдинга Виктора Пинчука. У них, в отличие от "Интера" или "1+1", пытаются удерживать баланс между разными партиями. Даже во время прошлой кампании они понемногу показывали и "Батькивщину", и "Голос", и "Евросолидарность", и "Слугу народа", – отметил Фещенко.

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Попытки влияния крупного бизнеса и финансового-промышленных групп на власть – практика, которая есть во всем мире. Отличается только степень и сила их "cимбиоза".

Из соцопросов следует, что рядовые украинцы в большинстве своем не готовы вливать деньги в партии, как, например, это заведено в США. Их должны финансировать лидеры вместе с членами политсилы, считают респонденты.

Не имея финансов, для нового лица "засветиться" в большой украинской политике почти невозможно. Спрос, как известно, рождает предложение. И пока политики будут искать средства на стороне, всегда найдется бизнес, готовый дать их на выгодных для себя условиях.