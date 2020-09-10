Ван Цзин: "Мотор Сич" всегда будет украинской компанией на украинской земле

Фото: Ван Цзин (пресс-служба)

АО "Мотор Сич" – украинское авиастроительное предприятие. Еще в 2016 году группа китайских инвесторов приобрела корпоративные права предприятия.

В начале августа 2020 года Beijing Xinwei Technology Group в рамках раскрытия существенной информации о своей деятельности сообщила на Шанхайской фондовой бирже, что связанная с ней компания Beijing Skyrizon и украинская группа DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского вместе с ее аффилированными компаниями подали новое заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций "Мотор Сич".

Однако в течение всех этих лет китайские инвесторы ни сами, ни в партнерстве, не могут вступить в права собственности: сделка заблокирована, акции арестованы по инициативе СБУ, АМКУ не дает разрешения на концентрацию, Генпрокуратура несколько недель назад наложила свой дополнительный арест.

Ван Цзин - ключевой акционер компаний Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon, журналисты называют его китайским Илоном Маском из-за громких масштабных высокотехнологических проектов.

В первом интервью для украинских СМИ бенефициар компаний рассказал РБК-Украина о том, какие на самом деле интересы у китайских инвесторов в Украине, что думает о деле "Мотор Сичи", какое будущее ждет предприятие и каковы перспективы инвестиционного спора с государством Украина.

– О вас лично очень мало известно. Расскажите немного о себе — своей семье, своем карьерном пути, старте в бизнесе, его развитии.

– Я гражданин Китая, вырос в обычной семье в Пекине. Очень рано начал заниматься инвестиционным бизнесом, оставил свой след во многих странах по всему миру, а проекты, в которые я инвестировал, и отрасли, с которыми сталкивался, трудно сосчитать. Мое жизненное кредо – на совесть заниматься тем, что мне нравится, и быть человеком, который несет ответственность перед историей. Я бесконечно благодарен своей семье и друзьям за безоговорочную поддержку.

– Из публичных отчетов мы знаем, что с момента приобретения Xinwei в 2010 году, вы участвовали в очень широком спектре бизнес сфер, включая высокотехнологичные отрасли, такие как связь, авиация и аэрокосмическая промышленность, а также инвестировали в многочисленные крупномасштабные инфраструктурные проекты. Почему именно высокие технологии, а не, скажем, потребительские товары?

– Перечисленные сферы кажутся очень разрозненными. Но, если вы внимательно посмотрите на природу этих отраслей, они имеют одну общую черту: все они по отношению к обществу, которое стремится к прогрессу, являются инфраструктурой для развития и опорными элементами. В соответствии с олимпийским духом, мы стремимся к миру и равенству, стремимся быть "выше, быстрее и сильнее" себя вчерашних. Поэтому я верю, что развитие высокотехнологических отраслей будет способствовать прогрессу человечества, обеспечивая стабильность восходящего тренда развития за счет непрерывных инноваций. В то же время, с точки зрения бизнеса, такие непрерывные инновации, и спрос на инновационные продукты и сервисы будет непрерывно способствовать расширению масштабов экономического сотрудничества, снижению затрат и повышению эффективности.

– Ваша компания давно вышла на глобальный уровень. В каких странах вы работаете, какими достижениями гордитесь?

– Xinwei Group - ведущий китайский производитель коммуникационного оборудования и поставщик услуг по эксплуатации сети на основе передовых технологий связи. Мы последовательно создали многочисленные системы широкополосного мультимедийного транкинга SCDMA, TD-SCDMA, McWiLL (международный стандарт ITU) и многие другие национальные и международные стандарты связи.

Мой "след по всему миру" в бизнес-измерении насчитывает более 200 компаний, которые работают в более чем 30 странах и регионах мира, включая Азию, Европу, Африку и Латинскую Америку. В числе отраслей, куда пошли инвестиции, - предприятия по производству телекоммуникационного оборудования, провайдеры спутниковой связи, инфраструктурные проекты, спорт, культура и многое другое.

– Ваша компания уже довольно длительное время присутствует в Украине. Какие проекты были реализованы за это время?

– По предварительным оценкам, за последние 7 лет я лично, компания Skyrizon и мои партнеры вложили в бизнес в Украине более 1 млрд долларов США.

Еще в 2013 году я достиг договоренности с украинскими партнерами по развитию проекта строительства глубоководного порта и создания зоны экономического развития в Крыму. Однако после изменения статуса полуострова я отказался от этих планов. При этом по-прежнему продолжаю рассматривать возможность реализации этого проекта – но уже на материковой части территории страны.

В 2014 году Xinwei Group начала предоставлять украинским пользователям услуги мобильной широкополосной мультимедийной связи.

В 2015 году компания Skyrizon достигла соглашения с компанией "Мотор Сич", конструкторским бюро "Ивченко-Прогресс" и др. предприятиями относительно углубления сотрудничества. В том же году, чтобы помочь украинским производителям авиационных двигателей быстрее и более полномасштабно выйти на китайский рынок, Skyrizon за собственные средства приступила к созданию в Китае базы гарантийного обслуживания для украинских авиационных двигателей.

В 2016 году мы с моими инвестиционными партнерами из Китая совместно инвестировали в ПАО "Мотор Сич" и предоставили беззалоговый кредит с низкой процентной ставкой в размере 100 млн долларов.

– Каковы преимущества давало появление китайских инвесторов для "Мотор Сич"? И что могло расцениваться как недостатки или риски сделки?

– Если говорить, что предоставленный нами в 2016 году кредит в 100 миллионов долларов для "Мотор Сич" – это плохая новость, если считать, что покупка нами у "Мотор Сич" продукции и оборудования – это ошибка, как и ошибка наша помощь "Мотор Сич" в выведении новых моделей авиадвигателей на китайский рынок, если считать пагубным тот факт, что благодаря нашим инвестициям сотрудники "Мотор Сич" остались на своих рабочих местах, если считать глупостью то, что мы помогли получить больше доходов другим украинским авиастроительным компаниям... В таком случае, в этом сотрудничестве действительно есть много недостатков.

Но на самом деле благодаря появлению у предприятия китайских инвесторов, на рынке КНР пронесся ураган под именем "Мотор Сич". Все больше китайских пользователей и больше инвесторов переосмыслили коммерческую значимость украинской авиационной промышленности, и более того – они более достоверно и правильно сформировали мнение об Украине. Этот процесс уже вышел за рамки одного предприятия и сыграл положительную роль в продвижении взаимовыгодного, долгосрочного и честного сотрудничества между двумя странами. Это то, чему мы очень рады и чем гордимся.

– Расскажите, пожалуйста, все-таки когда и почему вы заинтересовались "Мотор Сич", какова была ваша стратегия по отношению к предприятию, и как складывалось сотрудничество?

– На самом деле, я очень давно знал о компании "Мотор Сич", это дело более чем десятилетней давности. В то время я проводил углубленное исследование предприятий этой отрасли по всему миру, чтобы войти в отрасль авиапрома. С тех самых пор в моей голове прочно отпечаталось название – "Мотор Сич". Я восхищаюсь вековой историей компании, первоклассными продуктами и основательной корпоративной культурой. Но дело перешло в практическую плоскость только в 2014 г., когда произошли первые контакты, и состоялось обсуждение сотрудничества.

Огромный и постоянный спрос на авиационном рынке Китая и достаточные гарантии финансирования, история долгосрочного дружественного сотрудничества между Китаем и Украиной, высокая степень соответствия между продукцией "Мотор Сич" и спросом на китайском рынке – комплекс всех этих факторов привел меня к уверенности, что это обязательно должно быть взаимовыгодное, взаимовыигрышное и успешное сотрудничество. Свою роль я видел в том, чтобы соединить их воедино наиболее эффективным способом, сделать их еще более динамичными и ценными. Это была и есть моя задача, все очень очевидно…

Увы, впоследствии по хорошо известным причинам, выживание предприятия, его дальнейшее развитие, продолжение славной истории "Мотор Сич" и движение вперед к следующему 100-летнему юбилею стали очень проблематичными.

– Действительно ли продукция "Мотор Сич" востребована на китайском рынке?

– Согласно анализу данных из открытых источников, общий рыночный спрос на авиационные двигатели и наземные газовые турбины в Китае достигнет 1 триллиона долларов США в ближайшие 20 лет. Судя по анализу реальной ситуации, Украина является одним из крупнейших зарубежных поставщиков двигателей в Китай, и в Китае все еще находится в эксплуатации более 1200 двигателей. В авиационной промышленности Китая и Украины технологические пути и технические стандарты имеют высокий уровень соответствия, а производственная база и цепочка поставок продукции в значительной степени дополняют друг друга. Помимо торговли продукцией, у обеих сторон также есть более обширное и долговечное пространство для сотрудничества в сфере разработок новых продуктов, совместном использовании интеллектуальной собственности, цепочке поставок и т.д.

Но в то же время я должен подчеркнуть, что если говорить исключительно с точки зрения продукции и технического прогресса, даже уникальный во всем мире турбореактивный двухконтурный двигатель D-18T производства "Мотор Сич", мощный турбовальный двигатель D-136 и самый классический турбовальный двигатель серии ТВ3-117 вскоре столкнутся с серьезной конкуренцией со стороны китайских и мировых аналогов. И если не воспользоваться сейчас этим шансом, не сделать упор на огромный китайский рынок и не последовать потребностям пользователей, не модернизировать в кратчайшие сроки продукцию и не улучшить технологическую составляющую, в ближайшие несколько лет преимущества, имеющиеся на сегодняшний день у украинских авиадвигатестроительных компаний на китайском рынке, просто потеряют свою актуальность…

– Есть много вариантов сотрудничества с "Мотор Сич". Почему был выбран путь прямых инвестиций?

– Из-за уверенности и доверия. Под уверенностью имеется в виду мое полное признание возможностей продукции, уровня технологий и корпоративной культуры "Мотор Сич". Под доверием – мое полное признание верховенства права в Украине, а также ее видения перспектив и способности защищать инвестиции, развивать экономику и способствовать развитию своего общества. Конечно, заниматься чисто торговой деятельностью безопаснее и выгоднее с коммерческой точки зрения. Но я и мои партнеры надеемся на долгосрочное сотрудничество на взаимовыгодных и взаимовыигрышных условиях, и на основании этих двух составляющих – уверенность и доверие, мы решили, что готовы вкладывать огромные суммы в Украину.

– С момента начала сотрудничества с "Мотор Сич" прошло 5 лет. Как вы оцениваете ситуацию сегодня?

– Мы понесли огромнейшие убытки, в связи с тем, что произошли непредвиденные обстоятельства, которых не должно было случиться.

– Это означает, что ваш план по отношению к "Мотор Сич" до сих пор не реализован? В чем Вы видите причины, как оцениваете результат и какие действия предпринимаете?

Любая коммерческая деятельность имеет свои риски, и мы были к ним полностью готовы. Но в случае с "Мотор Сич" неожиданно то, что неудачи, удары и давление, от которых мы пострадали, всецело исходят не из коммерческой сферы. И еще более неожиданно то, что они продолжаются по сей день. Конечно, мы приложили много усилий и предприняли много попыток, чтобы устранить эти влияния, которые исходят из-за пределов бизнес-правил, но эффект минимальный.

Всем известно, когда бизнес-среда и бизнес-правила нарушаются практически полностью, уверенность, доверие и репутация быстро разрушаются. А процесс восстановления этих базовых условий для осуществления коммерческой деятельности – чрезвычайно сложный и дорогостоящий.

– Китайские инвесторы купили акции "Mотор Сич" еще в 2016 году, но на сегодняшний день так и не вошли в структуру управления компании. Что происходит?

– Это очень хороший вопрос и очень интересный. Наверное, мы бы узнали ответ на него при том фантастическом сценарии, при котором было бы впервые за все эти годы созвано собрание акционеров. Ведь мы до сих пор не знаем, в связи с чем мы были необоснованно лишены наших законных прав без каких-либо ясных объяснений.

– Сколько вы уже инвестировали в "Мотор Сич", и какие у вас отношения с Богуслаевым, который возглавляет предприятие с начала 90-х годов прошлого века?

Общепризнанный факт в мире, что авиационное двигателестроение является высокотехнологичной отраслью с большими инвестициями, высокими рисками и долгосрочным циклом. К этому мы были полностью готовы, начиная сотрудничество. По состоянию на сегодняшний день мы вложили в проект "Мотор Сич" уже более 1 млрд. дол. США, и, конечно, это только начало.

А господин Богуслаев – уважаемый человек, которым я очень восхищаюсь, национальный герой Украины и один из символов авиадвигателестроения. Я восхищаюсь его фундаментальным профессионализмом, глубокими чувствами к компании, острой деловой хваткой и богатым опытом управления.

– Одно время шла речь о том, что вы будете сотрудничать с концерном "Укрборонпром" по проекту "Мотор Сич" и передадите ему 25 % акций. Вы отказались от этой идеи?

– Очень и очень жаль, что сотрудничество с "Укроборонпромом" не состоялось. Но мы не можем повернуть время вспять, все уже в прошлом….

У нас с "Укроборонпромом" был год, чтобы обсудить и продлить соглашение о сотрудничестве, но по неизвестным причинам, "Укроборонпром" не стал использовать эту возможность. Без действующего соглашения, я не могу передать им 25% акций.

– Почему впоследствии Вы выбрали DCH как партнёра, и что Вы ожидаете от этого партнёрства?

– Александр Ярославский владеет таким большим и разноплановым бизнесом и успешно развивает его. Этого было достаточно, чтобы доказать, что он мудрый, энергичный, дальновидный человек, репутация которого уже давно перешагнула за пределы Украины. Мы понимаем и уважаем друг друга, у нас общие ценности и идеалы, у нас общее направление и цель борьбы. Самое главное, что мы твердо доверяем друг другу и готовы работать вместе, невзирая на какие-либо трудности и препятствия. Поэтому мы начали сотрудничество по "Мотор Сич" с DCH.

– Существует экспертное мнение, что без сбыта 1000 двигателей в год МС не сможет обеспечить необходимый уровень рентабельности и обанкротится. Готовы ли вы гарантировать заказ, как минимум, такого же объема?

– Для предприятия с вековой историей процесс точного расчета его точки безубыточности очень сложен. Особенно в ситуации, когда необходимо рассмотреть возможность инвестирования дополнительных ресурсов для модернизации и улучшения инфраструктуры предприятия, возможностей оборудования и квалификации персонала. Насколько мне известно, много лет назад, когда рыночный спрос на продукцию "Мотор Сич" был высоким и стабильным, годовые продажи двигателей составляли около 1000 единиц, в то время рентабельность компании была очень хорошей.

В случае стабильного производства и работы предприятия и если все производственно-технологические показатели будут в норме, тогда спрос на китайском рынке сегодня достаточен для того, чтобы у "Мотор Сич" было необходимое количество заказов. Но при этом меня беспокоит, достаточно ли к тому моменту будет производственных мощностей у предприятия? Можно ли гарантировать бесперебойную цепочку поставок? Достаточно ли современен технологический уровень и уровень организационного управления производственным процессом? И хватит ли специалистов для выполнения научно-исследовательских и производственных задач?

– Какие у вас мысли о будущем развитии предприятия "Мотор Сич"?

– После того, как все проблемы будут разрешены надлежащим образом, и "Мотор Сич" возобновит нормальную работу, я буду целиком и полностью уверен в будущем предприятия.

– Что вы думаете о развитии других, не китайских, направлений экспорта продукции и других форм экспансии МС? Например, Турция, Израиль и пр.

– "Мотор Сич" всегда будет украинской компанией, и в то же время она должна выходить на мировой уровень и стать глобальной. Исходя из принципов верховенства права, уважения к деловым партнерам и соблюдения бизнес-правил, мы решительно поощряем и поддерживаем все пути и методы, способствующие развитию предприятия.

– Говорят, что сокращение почти 8 тысяч рабочих мест на "Мотор Сич" обусловлено тем, что вы вывезли персонал для работы на своём китайском заводе, а сам украинский завод планируете закрыть. Это правда? Возможен ли в принципе перенос производства авиадвигателей из Украины в Китай?

– Ваш первый вопрос – это, наверное, шутка? Я думаю, что этот факт очень легко проверить, и об этом не стоит даже и говорить.

В остальном же, любой, кто знаком с отраслью авиационных двигателей, понимает, что, за исключением форс-мажорных обстоятельств, таких как война или стихийные бедствия, перемещение производственных мощностей по производству авиационных двигателей изначально невозможно с точки зрения, как экономических и временных затрат, так и технических аспектов реализации.

Я бы хотел еще раз официально заявить, что у нас никогда не было даже мысли о закрытии завода в Украине, не говоря уже о каких-то планах гипотетического переноса производства. "Мотор Сич" всегда будет украинским предприятием и всегда будет существовать на украинской земле. В этом не должно быть никаких сомнений!

– В Украине опасаются неконтролируемого трансфера технологий авиастроения в случае приобретения вами "Мотор Сич". Как Вы прокомментируете это мнение? Какие гарантии того, что это не случится, можете дать?

– Насколько мне известно, украинское правительство имеет очень совершенную систему контроля за импортом и экспортом технологий. И эта система на протяжении многих лет эффективно и регулятивно исполняет свои функции: одновременно продвигая международное сотрудничество, она в значительной степени защищает национальные интересы государства Украина.

Нашими главными приоритетами являются строгое соблюдение законодательства, включая налоговые обязательства и трудовое законодательство; уважение, защита и постоянное развитие интеллектуальной собственности и технологий; уважение к партнерам, взаимная выгода и долгосрочное развитие.

– Модернизация "Мотор Сич" и в целом развитие высокотехнологических бизнесов требует значительных вложений. США и ЕС не заинтересованы инвестировать в развитие высоких технологий в Украине. Готовы ли ваша компания к этому, и о каком масштабе инвестиций могла бы идти речь?

В соответствии с рыночным спросом и нуждами потребителей, а также на основе разумного контроля над расходами, постоянное инвестирование средств для проведения технологической трансформации предприятия является необходимым условием для обеспечения того, чтобы "Мотор Сич" могла сохранить свои преимущества и развиваться в долгосрочной перспективе. Особенно в авиадвигателестроении и перед лицом таких ожесточенных вызовов и конкуренции, которые существуют в современном мире. Мы очень ясно это понимаем.

Что касается основных вопросов, связанных с принятием бизнес-решений в компании, нам необходимо провести переговоры с нашими партнерами и принять окончательное решение на общем собрании акционеров компании. Нет сомнений в том, что в будущем инвестиции в модернизацию предприятия, а также в исследования и разработку продуктов и технологий никогда не будут ниже нынешнего уровня инвестиций. Более того, я полагаю, что размер наших инвестиций будет на порядок выше.

– По вашему мнению, могут ли быть у любого государства, не только Украины, основания для противодействия сделке двух частных компаний?

– В любом демократическом правовом государстве закон является единственным стандартом для поддержания социальной справедливости и порядка, а также последней инстанцией.

– Какие последствия имело дело "Мотор Сичи" для вашего бизнеса в Китае и других странах?

– Понесены огромные убытки, и мы будем решительно отстаивать свои законные права и интересы.

– Информация о том, что Вы и другие инвесторы, представленные в Украине компанией Skyrizon, подаете иск к государству Украина на $ 3,5 млрд из-за ареста своих пакетов акций ПАО "Мотор Сич", произвела эффект разорвавшейся бомбы. Расскажите, пожалуйста, почему было принято решение пойти именно этим путем.

Мы верим в справедливость и беспристрастность закона, мы верим в безупречность и беспристрастность судебной системы, и нам необходимо принять правовые меры для защиты наших законных прав и интересов. Это наше право.

– Если до международного арбитража не дойдет, и ситуация будет урегулирована, есть ли вероятность, что Вы займетесь еще какими инвестиционными проектами в Украине?

– Украина - красивая и добрая страна с прочным фундаментом для развития и безграничным потенциалом развития. Конечно, когда я буду убежден, что законные права и интересы инвесторов могут быть эффективно защищены, я готов искать дополнительные возможности для бизнеса. Украина и Китай очень хорошо дополняют друг друга во всех секторах, будь то промышленность, сельское хозяйство, строительство инфраструктуры, финансы, культура или другие сферы. Я твердо верю в мудрость и мужество украинского народа и искренне желаю вашей стране процветания и богатства.

– А в случае, если Вы выиграете инвестиционный спор с государством Украина у Вас сохранится интерес к инвестированию в экономику нашей страны?

– Выигрыш в суде не всегда означает победу, мое понимание победы – это совместно с Украиной разделить радость от успеха. Я искренне надеюсь, что мы с государством Украина сможем прийти к взаимной выгоде, взаимной победе и к совместному развитию – вот тот результат, который мы должны получить.