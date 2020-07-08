Валютная атака: удержится ли курс гривны на фоне слухов о девальвации

Обмен валюты (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Меньше чем за неделю курс гривны успел резко "просесть" к доллару из-за скандала с отставкой главы НБУ и почти столь же стремительно отыграть потерянные позиции после выходных. Аналитики считают, что до конца недели валютные котировки закрепятся в районе 27 гривен/доллар.

Заявления первых лиц страны и топ-чиновников о том, что гривну не следует удерживать, дают основания думать о более резкой девальвации во второй половине года. В противном случае, у правительства могут возникнуть проблемы с наполнением бюджета. Подробнее об этих рисках – в материале РБК-Украина.

Июль на валютном рынке начался не так, как ожидали многие финансовые аналитики. Внезапная отставка главы Нацбанка Якова Смолия на прошлой неделе стала одной из причин резкого ослабления курса гривны.

Кроме того, после уплаты налогов в конце июня приостановили продажи инвалюты крупные государственные корпорации (в частности, НАК "Нафтогаз"), что привело к росту доллара от 26,65 до 26,90 гривен.

"После новости об отставке главы НБУ рост усилился на ожиданиях и психологических факторах, но не продолжился. НБУ и выход с продажами госкомпаний из-за выгодного высокого курса приостановил панический новостной рост", – рассказали РБК-Украина в пресс-службе "ОТП Банка".

После заявления Смолия Минфин отменил сделку по размещению еврооблигаций на 1,75 млрд долларов, что не добавило оптимизма бизнесу, начавшего активно скупать валюту. Чтобы смягчить давление, Нацбанк в прошлый четверг продал свыше 150 млн долларов.

"Благодаря поддержке со стороны НБУ в целом за прошедшую неделю гривна ослабла лишь на 1,8% до 27,19 гривен/доллар", – отметил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

На этой неделе, в понедельник-вторник, торги на межбанке пока шли в тренде укрепления гривны. Предложение превалировало над спросом. Это позволило Нацбанку выкупить излишки валюты с рынка, не дав доллару резко обвалиться.

"В понедельник межбанк открылся ростом и сразу же повалился вниз, так как не встретил спроса со стороны клиентов и рынок упал к 27,00-05 гривен/доллар. Во вторник укрепление гривны продолжилось с выкупами НБУ. Спрос довольно слабый. Возможно, что-то изменится в среду после погашения ОВГЗ в размере 6,3 млрд гривен и выплаты купонов", – сказали РБК-Украина в "ОТП Банке".

По их прогнозам, до конца недели диапазон курса будет в коридоре 26,70-27,10 гривен/доллар. Тарас Котович также считает, что на этой неделе стоит ожидать успокоения ситуации и, соответственно, стабилизацию курса гривны на уровне чуть выше 27 гривен/доллар.

"Учитывая, что команда НБУ продолжает работу в прежнем составе, особых изменений в политике относительно валютного рынка мы не ожидаем. С успокоением ситуации вокруг смены главы НБУ валютный рынок тоже успокоится и с помощью интервенций НБУ сбалансируется на уровне выше 27 гривен/доллар", – полагает Тарас Котович.

Контролируемая паника

Последний столь резкий скачок курса наблюдался еще в марте после введения карантина и замедления экономической активности. Но тогда гривна начала укрепляться лишь через несколько недель после спада, а не так быстро, как сейчас.

В "ОТП Банке" считают, что причина текущего панического настроения менее весома, поэтому ожидают краткосрочного ослабления гривны с последующим возвратом к уровням 26,60-26,80 гривен/доллар. "Но, думаем, что мы еще не увидели окончательный рост от этой новости", – предположили аналитики банка.

К слову, розница в начале недели тоже ответила укреплением гривны, в обменных пунктах во вторник с утра один доллар стоил в покупке 26,8 гривен, в продаже 27,1 гривен. К вечеру цифры в некоторых обменниках даже в продаже ушли ниже 27 гривен/доллар.

"Сезонность не дает пока наблюдать паническое движение на рынке наличной валюты. Там все спокойно, возможно, из-за дефицита гривны на руках у населения, либо отсутствия паники. Наличный рынок котировки меняет за межбанком и находится ниже межбанка на 5-15 копеек в зависимости от волатильности на межбанке", – уточнили в "ОТП Банке".

Состояние резервов Нацбанка позволяет при необходимости и дальше сглаживать колебания, если, конечно, политика регулятора в этом плане останется прежней. По данным НБУ, к началу июля объем золотовалютных резервов составил около 28,5 млрд долларов, этого хватит, чтобы покрыть 4,8 месяцев будущего импорта.

"Мы не противодействуем тенденциям, которые определяет рынок, а только сглаживаем чрезмерные курсовые колебания, которые являются вредными для экономики. Национальный банк выкупает избыток валюты с рынки при условии преобладания предложения над спросом, и наоборот – проводит интервенции по продаже валюты, если спрос доминирует над предложением", – разъяснили РБК-Украина в НБУ.

Кому выгодна девальвация гривны? И есть ли для нее основания?

Чрезмерное сдерживание курса гривны – один из упреков, который давно звучит в адрес руководства Нацбанка. Этим недовольны в правительстве, поскольку закладывали больший курс при расчете госбюджета – около 30 гривен/доллар. В умеренной девальвации также заинтересованы экспортеры, поскольку это делает их продукцию более конкурентоспособной на мировых рынках.

Свое мнение по этому поводу высказывал и президент Владимир Зеленский. "Рычаги для сдерживания курса гривны всем известны. Я не вижу, что они должны меняться. Я сейчас не вижу, что мы что-то должны сдерживать, если честно. Это такая дискуссия, тонкая", – сказал глава государства в прошлую субботу.

О том, что гривна слишком крепкая как для нынешнего состояния экономики, в интервью РБК-Украина говорил и министр финансов Сергей Марченко. "С точки зрения экономической теории у меня возникают определенные вопросы, почему у нас может укрепляться наша национальная валюта", – рассуждал чиновник.

Он пояснял, что, с одной стороны, более крепкий курс гривны позволяет экономить на обслуживании внешнего госдолга и валютных облигаций. Но вместе с тем валютная составляющая сказывается на недоборе в госбюджет по таможенным платежам, которые в гривневом эквиваленте напрямую зависят от курсовых изменений.

И при этом, по словам Марченко, экономия по госдолгу не перекрывает минус по таможне. На прошлой неделе министр повторил, что в интересах бюджета несколько больший курс доллара, чем он есть сейчас.

Дело времени

Исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук считает, что вопрос девальвировать или не девальвировать гривну для власти уже не стоит, особенно учитывая увольнение главы НБУ. Вопрос в том – когда это сделать и в какой способ, полагает экономист.

"Сейчас есть желание политически продемонстрировать, что сама по себе отставка Смолия ничего не меняет. Во-первых, старое правление на месте. Во-вторых, нет такой гривневой ликвидности, какой она может быть при начале эмиссионных процессов. В-третьих, достаточно неплохие тенденции у нас были по внешней торговле", – говорит Боярчук.

Каким образом могут ослабить гривну? Один из самых простых каналов – через рефинансирование госбанков за счет эмиссии ("печати") гривны. Получив займы, банки будут выкупать гособлигации, а с этими деньгами Минфин сможет финансировать расходы бюджета, в том числе и инфраструктурные проекты.

Только есть риск, что в таком случае "напечатанная" гривна, попав в руки бизнесу и населению в виде оплат услуг и зарплат, ускорит инфляцию и частично будет потрачена на покупку валюты.

"Думаю, все к этому идет. На внутренних рынках, кроме как печати, таких ресурсов нет. Банки тоже не бездонные", – считает Дмитрий Боярчук.

О том, что примерно такой сценарий может быть задействован, по мнению Боярчука, свидетельствует, с одной стороны, необходимость финансировать большой дефицит госбюджета, а с другой, – вероятность закрытия внешних рынков для правительства после отмены выпуска еврооблигаций и скандала с НБУ.

"Теперь нам могут занимать только под очень спекулятивные проценты. Обычно приличные фонды в таких случаях закрывают лимит на страну и не занимают ни за какие деньги. Это могут быть только супер спекулятивные, даже с какими-то политическими условиями, займы", – считает исполнительный директор CASE Украина.

В Минфине же говорят, что пока следят за ситуацией. "Мы готовы сделать некоторую паузу и потом дальше решать, что и как мы будем делать", – объяснял на прошлой неделе Сергей Марченко.

Пока неясно, как история с внезапной отставкой Смолия и отказ от размещения еврооблигаций скажется на настроениях инвесторов в будущем. Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий ранее в комментарии изданию указывал, что быстрое назначение нового главы Нацбанка, который будет знаком и понятен финансовому рынку, может успокоить инвесторов и нивелировать негативные новости за последнее время.

"На рынок большее влияние окажет последующее развитие событий: кого назначат новым главой НБУ, последуют ли кадровые перестановки и какие они будут, и самое главное – изменится ли монетарная политика регулятора и принципы его работы", – соглашаются аналитики "ОТП Банка".

Если же будет взят курс на ослабление гривны, тогда это решение может иметь негативные политические последствия, особенно накануне местных выборов. Ведь девальвация и сопутствующая ей инфляция едва ли обрадуют украинцев и так изрядно пострадавших от нескольких месяцев карантина. А потому пока ни один из имеющихся вариантов не представляется для власти на 100% выиграшным.