Услышать голос бизнеса. Почему предприниматели призывают власть к диалогу

На прошлой неделе в сети запустили флешмоб "услышать голос бизнеса". Причина – Госпотребслужба оштрафовала "Новую почту" на 325 млн грн за разбитый аквариум ценой в 500 грн. Но при всем вопиющем события оно стало лишь поводом, заставившей десятки известных предпринимателей начать публичную кампанию против беспредела чиновников.

Фабула дела в отношении "Новой почты" поражает своей абсурдностью. Так, в харьковское отделение Госпотребслужбы поступила жалоба от клиента, у которого в январе 2021 г. при транспортировке "Новой почтой" разбился аквариум стоимостью 500 грн. Из-за этого в два отделения почтового оператора (харьковское и чугуевское) в марте пришли проверяющие Госпотребслужбы и, якобы не получив допуск для проверки, выписали штрафы в размере 10% от стоимости реализованной продукции за предыдущий месяц. И не конкретных филиалов, а всей компании "Новая почта".

"Новую почту" оштрафовали на 325 млн грн (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Многим чиновникам и силовикам нужно, чтобы мы были все время в мерзком и липком страхе. Тогда мы становимся гораздо более сговорчивыми и внимательными к их нуждам и потребностям. Им только жаль, что доить с каждым годом удаётся все меньше предприятий, ведь неблагодарные бизнесмены и их сотрудники все больше предпочитают свалить куда-то, где спокойнее и где есть четкие, справедливые и единые правила игры", – не выбирая слов делится в Facebook своими впечатлениями от происходящего собственник группы компаний "Текстиль Контакт" и член совета директоров Союза украинских предпринимателей Александр Соколовский.

Ему вторят и другие представители бизнеса. Ведь в случае с "Новой почтой" чиновники и пошли на попятную (Госпотребслужбой создана специальная комиссия, рассматривающая правомерность штрафов), но в десятках и сотнях менее известных ситуациях жернова государственной машины были неумолимы. Практически всем им есть что рассказать о печальном опыте общения с разного рода должностными лицами. И они говорят, уже очень давно говорят. Для этого достаточно посмотреть наиболее знаковые интервью за последний год.

К примеру, о перспективах бегства инвесторов из Украины предупреждал сооснователь крупнейшего оператора онлайн-торговли Rozetka Владислав Чечеткин. Он обращал внимание на бесконечно ужесточающийся фискальный прессинг на бизнес. При этом страх вызывает не столько сами налоги, сколько национальные особенности их взимания.

"Получается, мы ставим себя по налоговой нагрузке в один ряд с Польшей, Словакией, Чехией, но забываем, что у нас есть огромное количество недружественных и совсем безответственных перед бизнесом контролирующих органов. У нас нестабильная политическая и экономическая ситуация, и Россия под боком, и мы очень условно правовое государство. То есть налоги те же, а суммарные риски - в разы выше, чем в Чехии или Словакии. Риторический вопрос – почему бизнесмены должны приходить или оставаться и развивать свои компании здесь?" – недоумевает он.

Но больше всего у предпринимателей нареканий на коррупцию. Принято считать, что чем меньше бизнес, тем менее защищен он произвола государственных клерков. Но огромные коррупционные потери несут многие бизнесы, не зависимо от размера.

"В настоящий момент непорядок на рынке проявляется в том, что кто угодно может выкатить свою бочку и начать заправлять [автомобили], стимулируя каких-то чиновников и существуя до определенного момента, пока не наступит на горло своим же, таким, как и он, конкурентам. И они там друг друга едят", – описывает происходящее на рынке нефтепродуктов собственник группы "ОККО" Виталий Антонов.

Партнер юрфирмы "Sayenko Kharenko" и эксперт в сфере корпоративной безопасности Сергей Погребной утверждает, что коррупция в Украине превысила допустимые пределы. "Масштабы коррупции и теневой экономики таковы, что это угрожает существованию самого государства", – считает юрист.

Участники акции протеста возле здания Кабинета министров (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

О коррупции, как о биче для экономики, заговорили даже в СКМ. Всегда очень осторожный в словах гендиректор крупнейшего частного инвестора в украинскую экономику Олег Попов прямо назвал ее главным фактором, сдерживающим рост капитализации и привлечении инвестиций в страну. И призвал государство найти какой-то внятный способ коммуникации предпринимателей с чиновничьим аппаратом.

"Вообще в стране должен быть нормальный интерфейс общения бизнеса и власти, как это в мире работает. Я вас уверяю, что бизнес не только готов, он делает все от него зависящее, чтобы такой интерфейс появился. Почему? Потому что открытые отношения – главный способ убрать коррупцию, которая стала главным внутренним врагом в Украине. Без победы над ней тут хорошего будущего не случится", – уверен Олег Попов.

А пока он не найден, легальный бизнес старается держаться от политики подальше. Руководитель и собственник инвестиционной компании Dragon Capital, управляющей в Украине активами на сумму более 1 $млрд, Томаш Фиала именно в этом видит единственный способ избежать общественных упреков.

"Я вообще хочу держать достаточно большую дистанцию от политики, чтобы не возникало никаких подозрений, что я через политику лоббирую какие-то свои интересы. Посмотрите на наш бизнес: на нашем сайте указаны все наши инвестиции. Там не найдется что-нибудь, где нам надо было что-то от государства. Даже индустриальные парки, которые мы сейчас собираемся строить и которые попадают под закон про индустриальные парки, мы начали намного раньше, чем эти законы появились. И мы строили бы их и без этих законов, которые могут теоретически помочь или какие-то могут быть там льготы", – подчеркивает крупнейший иностранный инвестор.

Бизнесмен также привел рецепт Джорджа Сороса, с которым он еще в 2014 году создал совместный фонд инвестирования в Украину: "делать Украину успешной, в том числе экономически, и подталкивать Украину к тому, чтобы она делала реформы, прежде всего в сферах верховенства права, антикоррупции".

Наверное, эти слова мог бы повторить любой, кто пытается вести дела в украинских реалиях. Тем более, что сазаны они уже многими и многократно. Вопрос в другом – услышит ли голос бизнеса государство?