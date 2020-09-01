Уроки карантина: как будут работать школы в новом учебном году

Не все школы откроют двери ученикам 1 сентября (Фото: facebook.com/koda.gov.ua)

В Украине начинается новый учебный год. Как школы подготовились к старту образовательного процесса в условиях карантина – в материале РБК-Украина.

Школьники сегодня впервые за последние полгода сядут за парты. Из-за жесткого карантина прошлый учебный год закончился для детей в режиме дистанционного обучения, плавно перейдя в летние каникулы.

И, несмотря на несколько месяцев подготовки к учебе в условиях карантинных ограничений, далеко не все школы откроют двери ученикам. По крайней мере, в ближайшие недели в некоторых городах из-за удручающей статистики по коронавирусу учеба продолжится онлайн.

Но и в тех школах, которые возвращаются к полноценной работе, также не все гладко. Нередко руководству учебных заведений приходится самостоятельно придумывать, как обезопасить учебный процесс и соблюсти рекомендации чиновников. Это не всегда по душе родителям, часто скептически настроенным к экспериментам с форматами обучения.

Обратно за парты

Кабинет министров разрешил возобновить очную учебу в городах и районах "зеленой", "желтой" и "оранжевой" карантинной зоны. На территории, имеющей "красный" уровень эпидемической опасности, первые две недели учебы пройдут онлайн. Если эпидемические показатели улучшатся, дети смогут посещать школу.

Начало этого учебного года будет отличаться не только отсутствием традиционной праздничной линейки. Торжественные "первые звонки" в сокращенном формате в основном пройдут только для первоклассников. Чтобы вновь открыть двери для учеников, в школах должны соблюдать "рамочные" рекомендации от профильных ведомств.

В Минздраве и МОН настаивают, чтобы школы придерживались жестких санитарно-гигиенических правил и избегали массового скопления детей. Для этого нужно сделать максимально гибкий график учебы.

И педагоги, и родители жалуются, что местами эти рекомендации слишком расплывчатые и неконкретные. К тому же далеко не все из них можно применить на практике. А потому в каждом образовательном учреждении и формат, и условия обучения будут кардинально отличаться.

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Руководству школ приходится самостоятельно продумывать весь сценарий учебы и "выкручиваться", опираясь на имеющиеся ресурсы. Где-то решили сместить время уроков, где-то – разделить класс на группы, которые будут посещать занятия по очереди.

Власти городов, попавших в "красную зону", также не спешат следовать указаниям из столицы. В Ивано-Франковске решили не переводить школы на дистанционное обучение, а вместо этого продлили на две недели каникулы. В горсовете Черновцов заявили, что их школы будут сами решать, как работать с 1 сентября, после того, как опросят родителей.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Черновицкой гимназии №5 – специализированная школа I ст. №23 Галина Фурдига говорит, что в их заведении решили не подвергать детей риску и пока обучать дистанционно. "У нас для каждого класса создан его Classroom. Учителя по ссылке заходят в класс и проводят занятие онлайн", – пояснила педагог.

Когда городу разрешат выйти из "красной зоны", в гимназии планируют ввести смешанный формат учебы, отметила Фурдига. "У нас большие классы – больше тридцати человек. Площадь наших кабинетов не позволяет обеспечить безопасную дистанцию между детьми. Поэтому мы делим класс пополам, и дети будут приходить на уроки через день. Будет двухнедельный цикл", – сказала собеседница.

В Тысменецкой специализированной школе с углубленным изучением отдельных предметов до 15 сентября также будут проводить обучение удаленно, рассказала изданию директор Мария Лютая. Весь район по эпидемическим показателям отнесли к "красной зоне".

"Классные руководители ведут работу через платформу Classroom и по Viber. Учеба проходит согласно расписанию уроков, составленного школой. В 8:30 начинают занятия начальная школа, 5-11 классы – с 9 часов утра", – пояснила Лютая.

Фото: УНИАН

Еще до начала занятий у родителей накопилось немало претензий к тому, как будет организована учеба. На Facebook-странице общественного объединения "Батьки SOS" пользователи жалуются, что все расходы по закупке масок, антисептиков и прочих средств гигиены переложили на родителей. Другим не нравится расписание учебы и посменный график.

Многие указывают на проблему с группой продленного дня. К примеру, Саша Александрова рассказала, что в львовской школе, куда идет в первый класс ее ребенок, группа "продленки" рассчитана только на восемь человек, прежде всего – льготников. Тогда как в классе 31 ученик и у многих работают оба родителя, уточнила женщина.

Пользователи на странице сообщества также возмущаются из-за условий, которые выдвигают педагоги, прикрываясь рекомендациями Минздрава. Некоторые из них кажутся абсурдными. Например, если ученик пишет что-то на доске, используя мел, он обязан быть в перчатках. Этот же атрибут должен быть во время занятий с компьютером или практически-лабораторных работ.

Соглава объединения "Батьки SOS" Алена Парфенова опубликовала скриншот сообщения, где учительница просит сдавать тетради только в файлах, "чтобы тетради не контактировали между собой".

"Может, МОН уже сделает какое-то письмо священного писания с развенчанием мифов, потому что на местах уже близки к шапочке из фольги как ежедневному, неотъемлемому атрибуту школьника", – возмущается Парфенова.

Директор школы-лицея №6 им. Назария Яремчука в Тернополе Александр Остапчук считает, что учебные заведения, конечно, должны взвешивать все риски, сопровождающие процесс обучения. Но вместо перекладывания ответственности на родителей и "креатива", нужно следовать указаниям профильных министерств, уверен Остапчук.

"Это ненормально, когда родители должны сами покупать дезинфекторы. В школе есть администрация, которая несет за это ответственность. Если случаются какие-либо критические ситуации, когда школа и городской совет не справляются, то, конечно, обратятся за помощью к родителям. Но никакого принуждения быть не должно", – пояснил РБК-Украина собеседник.

В школе, которой руководит Остапчук, для безопасности учеников решили разделить время начала занятий: младшая школа приходит на 8:30, а средняя и старшая – на 8:15. Кроме того, все классы разделят на две группы. Посещать уроки они будут по очереди: в один день – одна группа, на следующий день – вторая. Пока часть класса будет на уроке, остальные дети будут выполнять задания самостоятельно дома.

"Сейчас наш учебный цикл будет рассчитан на две, а не одну неделю. Таким образом учителя три темы должны изложить за два урока. Но мы считаем, что ничего страшного в этом нет. Возможно, мы научимся давать детям тот материал, который им действительно нужен, а не просто "лить воду", – объяснил Остапчук.

Развести время учебы решили и в Харьковской общеобразовательной школе №160, рассказала изданию директор заведения Лариса Шевченко. Младшая школа будет начинать занятия в 8 утра. Средняя и старшая – в 8:30.

Она пояснила, что школа отталкивается от рекомендаций министерств и профильных органов. Но на заседании педагогического совета они могут дополнительно принимать решения, касающееся внутренней работы коллектива. Детей, страдающих хроническими заболеваниями, руководство школы может рекомендовать перевести на так называемую семейную форму обучения.

"Мы можем поднимать этот вопрос на заседании педагогического совета. Но только по заявлению родителей. Они сами решают, какую форму обучения им выбрать. Пока что к нам таких обращений не поступало", – отметила Шевченко.

Фото: freepik.com

Директор киевской школы №5 Светлана Олексюк констатирует: обучение в каждой из школ непременно будет отличаться. По ее словам, часть занятий в их школе учителя будут проводить в актовом зале, еще часть – на улице, учитывая, что учебное заведение находится рядом с Ботаническим садом. В целях безопасности носить учебники домой ученики не будут. Их рекомендуют оставлять в школе, а дома учиться с помощью гаджетов и компьютеров.

Некоторые дисциплины – например, информатика или искусство – для средней школы будут преподаваться только дистанционно, пояснила Олексюк. Кроме того, для отдельных классов могут вводить один день учебы удаленно. Запускать детей внутрь школы перед началом занятий будут в разное время, но сами уроки начнутся одинаково – в 9 утра.

"Мы посмотрим, как это будет происходить. Мы находимся в районе, где сейчас возможны пробки. Если это будет неудобно родителям, поскольку большинство детей привозят в школу, мы будем еще корректировать как расписание уроков, так и график каникул. Начало и конец уроков мы планируем сделать гибким. Выводить детей в две смены мы не будем", – рассказала РБК-Украина руководитель столичной школы №5.

Не меньше педагогов и родителей беспокоит то, что будет в случае, если кто-то из детей заболеет. Директора объясняют: согласно рекомендациям Минздрава, если у ребенка обнаружат коронавирусную инфекцию, весь класс придется отправить на двухнедельную самоизоляцию.

Гораздо больше проблем будет, если вирус обнаружат у кого-то из учителей. Тогда на самоизоляцию нужно будет уйти всем педагогам и детям, которые с ним контактировали.

Учителя должны будут в любом случае соблюдать расстояние от детей, чтобы избежать возможности передачи инфекции. Ведь если заболеет даже пару учителей, тогда есть риск, что на карантин нужно будет закрыть целую школу, опасаются директора. Впрочем, многие из них не исключают, что в сентябре подходы к организации учебы придется пересматривать.