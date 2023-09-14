Перший Рамштайн Умєрова: чого чекати від нової команди і що потрібно Україні

Нова команда, старі зв’язки

Навіть зважаючи на зміну керівництва, Міноборони продовжує спиратися на роботу, пророблену Олексієм Резніковим. І в плані міжнародної комунікації – на формальному та неформальному рівні – все стабільно. Зрозуміло, що сама зустріч “Рашмтайн” під софітами – формальна, їй передує кропітка та непроста підготовча робота під час технічних зустрічей та робочих груп.

“Не варто очікувати якихось принципових змін у зв’язку із новим міністром оборони України. Країни, що нас підтримують, вони підтримують Україну, як державу, а не окремого міністра чи головнокомандувача. Військовий блок, що відповідає за співпрацю з нашими партнерами, не змінився”, – сказав у коментарі РБК-Україна керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко

Варто зазначити, що Рустем Умєров вже провів свою першу телефонну розмову з американським колегою Ллойдом Остіном.

Як пройде Рамштайн і що потрібно Україні

Олександр Мусієнко вважає, що ця, 15-та за ліком зустріч у форматі “Раштайн”, стосуватиметься трьох напрямків:

аналіз того, що було зроблено, виявлення слабких місць, які варто покращити

оцінка нагальних потреб України вже зараз

оголошення досягнутих результатів

Особливу увагу, на думку експерта, варто звернути на “подальше покращення забезпечення ЗСУ і логістичної доставки зброї до України”.

“Напередодні опалювального сезону ворог знову намагатиметься нищити критичну інфраструктуру, тому нам потрібні у великій кількості системи ППО і ракети до них. А на фоні масштабних атак ворога по півдню нашої країни з метою руйнації нашої зернової інфраструктури, питання набуває особливої гостроти та актуальності”, – пояснив у розмові з РБК-Україна військовий експерт та колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Фото: "Рамштайн" має зосередитися на захисті України взимку (Getty Imagest)

Номенклатура залишається широкою: від установок тактичного рівня Gepard до стратегічних Patriot, здатних збивати російські аеробалістичні ракети “Кинджал”. Олександр Мусієнко нагадав, що у жовтні 2022 року на тодішньому засіданні групи “Рамштайн” ухвалили рішення, яке було озвучене Марком Міллі, головою Об'єднаного комітету очільників штабів: Захід та США зроблять все можливе, щоб допомогти Україні створити потужну багатоешелоновану систему протиповітряної оборони.

І дійсно, з того часу Україна отримала додаткові системи NASAMS, Iris, Patriot, SAMP-T, комплекси Gepard, Crotale.

Окрім ППО, однією з нагальних потреб завжди залишається артилерія і снаряди для неї, оскільки Росія планує – з ймовірною допомогою від Північної Кореї – згодом спробувати повернутися до тактики “вогневого валу”. І на деяких ділянках фронту “рівень артвогню ворога зашкалює”.

“Третій кейс, на який варто звернути увагу на зустрічі – обладнання для розмінування, якого нам критично не вистачає для просування військ вперед та устаткування для протидії російським системам радіоелектронної боротьби, які дуже нам дошкуляють. Потрібні і ракети, які здатні ефективно нищити ці комплекси РЕБ”, – пояснив експерт.

Зброя далекого бою: чи погодять нам ATACMS

Тема передачі Україні далекобійних ракет типу ATACMS знову активізувалася після зустрічі Володимира Путіна з Кім Чен Ином на Далекому Сході Росії. І хоча формальної угоди оприлюднено не було, два диктатори цілком могли домовитися між собою в усній формі про передачу Москві значної кількості снарядів та ракет.

Фото: США можуть скоро передати Україні далекобійні системи ATACMS (Getty Images)

“Китай є основним бенефіціаром тієї зустрічі між Путіним та Кім Чен Ином. Перша і друга країна є сателітами КНР. Якщо українська розвідка вже підтверджує передачу певних партій озброєння та боєприпасів Північній Кореї, то в якості реакції на такі дії уряд США може зголоситися на поставку ракет типу ATACMS, бо справді це дуже актуально і дуже важливо. Вони здатні серйозно змінити положення на полі бою” – наголосив Селезньов.

Нам критично бракує далекобійних ракет, тому ми не маємо безмежних можливостей для використання Storm Shadow та SCALP, додав він. Хоча поставлені перед ними завдання вони виконують дуже ефективно – ураження двох російських суден в порту Севастополя, включаючи нову субмарину – тому доказ.

“Моя особиста думка – рішення по “атакамсам” для України вже є і воно – позитивне. Єдине, що потрібно дочекатися відповідного застосування цих ракет після якого буде оголошено про те, що США передали їх Україні”, – пояснив Мусієнко.