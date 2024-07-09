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Українські крафтові сири: гастрономічні поєднання від сирної експертки

Вівторок 09 липня 2024 10:00
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Українські крафтові сири: гастрономічні поєднання від сирної експертки Фото: українські крафтові сири (прес-служба компанії)
Оксана Чернова
Оксана Чернова
ирна експертка, засновниця ProCheese Академії, суддя міжнародного сирного конкурсу World Cheese Awards

В червні у Львові відбувся Львівський ярмарок смаку, що зібрав більше 50-ти сертифікованих органічних виробників та крафтярів Львівщини. За словами організаторів, захід відвідало понад 1500 львівʼян і гостей міста, а різноманіття та якість українських продуктів вразив навіть найвибагливіших поціновувачів.

Надихнувшись цією подією, провівши майстер-класи для відвідувачів та скуштувавши на різні цікавинки, Оксана Чернова — сирна експертка, засновниця ProCheese Академії, суддя міжнародного сирного конкурсу World Cheese Awards — створила добірку крафтових українських сирів та поєднань до них, які точно здивують ваші смакові рецептори.

"Лісовичок", Станіславська сироварня

Почнімо з напівтвердого сиру з натуральною скоринкою, від сироварні з Івано-Франківщини - "Лісовичка". Зроблений з коров’ячого молока, цей сир на смак молочно-маслянистий. Нотки ж у його післясмаку нагадують овочево-мʼясний бульйон, що спричинено додатком у "Лісовичку" - ферментованим часником.

Для того, щоб підкреслити цю нотку, пропоную додати до сиру вʼялені томати, з їхнім насиченим та мʼясистим смаком, що також чудово поєднуються з часником.

До речі, Станіславська сироварня — поки що є єдиним українським виробником, що має Super Gold нагороду міжнародного сирного конкурсу World Cheese Awards, тож їх сири точно варті уваги.

Українські крафтові сири: гастрономічні поєднання від сирної експертки

"Гауда OLD", Європейська сироварня

Наступний сир, гідний вашої уваги - це "Гауда OLD" від Європейської сироварні, що на Одещині. Цей твердий коровʼячий сир отримав срібну нагороду на World Cheese Awards у 2022 році. Цікаво те, що власниця сироварні й досі зберігає голову того самого сиру, що був на конкурсі, і його витримка зараз становить 3 роки! Хоча нові партії цього сиру витримані не так довго, а втім, вони не менш смачні.

Аромат "Гауда OLD" має молочно-маслянистий, а в смаку переважають солодко-фруктові ноти. Тож особливо добре сир смакуватиме з нектарином, а точніше - з нектариновим джемом. Для гостроти відчуттів можете додати пару крапель персикового джину та прикрасити мікрогірном з горошку - це поєднання створить зовсім новий смак: смак темного шоколаду!

Українські крафтові сири: гастрономічні поєднання від сирної експертки

"Чесниківський з чорним кмином", Чесниківський сир

Наступний учасник добірки — напівтвердий сир "Чесниківський з чорним кмином" із коровʼячого молока від виробника "Чесниківський сир". Його велика перевага в тому, що кмин у складі не перебиває смак сиру (як і має бути в ароматизованих сирах, тобто в сирах з додатками), а надає йому аромату вологого темного хлібу з кмином. Також в смаку цього сиру з Чесників відчутні пікантно-мʼясисті нотки, подібні до яловичини.

Саме тому до пари "Чесниківському з чорним кмином" раджу обрати житній хліб та яловичу салямі (можете обрати органічну, від Organic Meat). Подавати пейринг можна у вигляді канапки, яка точно здивує вас своїм насиченим смаком!

Українські крафтові сири: гастрономічні поєднання від сирної експертки

"Говерла", Гарбузовий рай

Оксана радить також скуштувати коров’ячий сир із додаванням білої та блакитної плісняви - "Говерлу" з Львівщини. Він отримав срібну нагороду на World Cheese Awards в 2023 році. Аромат його скоринки грибний, як це і належить сирам з білою пліснявою, а смак "Говерла" має злегка кислуватий, з нотками густої домашньої сметани і з гостринкою плісняви на скоринці.

Для того, щоб трохи забрати цю гостринку та збалансувати кислу нотку, оберіть солодку коктейльну вишню Амарену до пейрингу.

Українські крафтові сири: гастрономічні поєднання від сирної експертки

Копчена моцарела, Lel’

Ще один сир на Львівському ярмарку смаку, про який не можна не згадати — копчена моцарела Lel’ із Кіровоградщини — володарка бронзової нагороди World Cheese Awards. Знову ж таки, стосовно ароматизованих сирів, до яких належить і копчена моцарела: кожен такий продукт має зберегти молочний смак! Копчення лише додає димну нотку скоринці.

"Що ж додати до такого сиру?" - спитаєте ви. Відповідь є: "Чорнослив!" До цього поєднання з моцарелою Lel’ можна додати ніжний хумус та трохи хлібу — так ви отримаєте ще одну неперевершену канапку!

Українські крафтові сири: гастрономічні поєднання від сирної експертки

"Массімо", Джерсей

Не варто оминати увагою сир із коровʼячого молока з митою скоринкою –- "Массімо" від сироварні Джерсей, що на Львівщині. У 2023 році отримав срібну нагороду на World Cheese Awards. Особливість сиру полягає в тому, що під час дозрівання його омивають грушевим дистиляром, який надає скоринці смаку та аромату.

Смак сиру дещо тваринний, також присутні і цитрусові ноти, а ближче до скоринки — смак вершковий з горіховими нотками. Тож, Оксана радить спробувати цей сир з волоськими горіхами в меду.

Добірка містить лише невеличку частину українських сирів, що заслуговують на те, аби ви їх скуштували, але всьому своя черга. Головне — не бійтеся куштувати нове та продовжуйте відкривати Україну на смак для себе!

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