Украину обвинили в попытке похитить лидера боевиков Донбасса: что известно

ФСБ утверждает, что пресекла украинскую "провокацию" (фото: facebook.com Центр Специального Назначения ФСБ России)

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сегодня заявила об "очередной украинской провокации". Якобы спецслужбы Украины пытались похитить одного из лидеров боевиков на Донбассе. На месте были задержаны семь человек, их уже отправили под арест.

РБК-Украина собрало всю информацию, которая известна на данный момент.

Что произошло

ФСБ утверждает, что к "провокации" причастны якобы Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Министерства обороны. О цели похищения известно лишь то, что это российский гражданин, который воевал против украинской армии и командовал боевиками.

Близкий к сепаратистам Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники отмечает, что целью могли стать фигуранты дела о катастрофе MH17 на Донбассе. Речь идет об "экс-министре обороны ДНР" Игоре Гиркине и бывшем главаре контрразведки Сергее Дубинском. Не исключено, что объектом мог стать бывший "премьер-министр ДНР" Александр Бородай или сбежавший в Россию главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий.

Но, как пишет "Коммерсант", это точно не Гиркин. Он сообщил изданию, что ничего не знает об этой операции.

По данным ФСБ, организатором и координатором акции были граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. РБК-Украина в июле писало, что бывший сотрудник правоохранительных органов Андрей Байдала (позывной "Швед") был арестован еще в первой половине месяца по подозрению в незаконном обращении с оружием.

По версии российских силовиков, эта информация появилась в СМИ для обеспечения алиби. Они также напомнили, что боевики так называемой "ДНР" считают Байдалу организатором убийства их главаря Александра Захарченко в августе 2018 года.

Руководили спецоперацией якобы начальник Департамента контрразведки СБУ Александр Руснак и сотрудник 5-го Управления этого департамента Александр Поклад. ФСБ отмечает, что в составе управления якобы есть отдел, который курирует организованные преступные группировки на территории России.

Задержание "похитителей" (фото - скриншоты с видео ФСБ)

РБК-Украина обратилось за комментариями в Службу безопасности Украины, но в СБУ отказались предоставить свою позицию. Официальный представитель ГУР Вадим Скибицкий тоже отказался от комментариев.

"Мы не комментируем такое, что же комментировать? Россияне все что угодно могут писать. Я не комментирую", – отметил он.

Источники РБК-Украина утверждают, что на самом деле это "криминальные разборки", а ФСБ просто медийно использует ситуацию.

Замешан криминал

Как заявляют в ФСБ, Байдала и Мищенко якобы сформировали две группы захвата из представителей российского криминала. Исполнителям похищения обещали 200 тысяч долларов и 50 тысяч из них выплатили авансом. При этом Байдала якобы дистанционно руководил обеими группами.

Этим группам захвата также инкриминируют подготовку других преступлений, связанных с похищениями и убийствами. Якобы в интересах украинских спецслужб они вели наблюдение за несколькими адресами в России, а также выезжали на оккупированную часть Донецкой области.

Что касается конкретно этого эпизода, похищение лидера боевиков было спланировано в июле. А в конце месяца его выманили под предлогом покупки недвижимости в Московской области и ударили электрошокером в автомобиле. Но потерпевший оказал сопротивление и смог выбраться из машины.

В релизе ФСБ указано, что нападавшие были задержаны непосредственно при похищении, выходит, что все это произошло еще 30 июля. Примечательно, что за день до этого в Беларуси отчитались о задержании более 30 наемников частной военной компании "Вагнера". Как выяснилось, часть из них воевала на Донбассе, а российская сторона поспешила назвать это провокацией украинских спецслужб.

Но все семеро задержанных в Московской области – граждане России. Их обвинили в покушении на похищение, совершенное организованной группой, а суд взял их под стражу. Издание "Фонтанка" отмечает, что решения об арестах выносил Пресненский суд Москвы в период с 1 по 3 августа.

Российские силовики приводят только фамилии и инициалы арестованных – Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Мороз Е.А, Долгов В.В.

По данным той же "Фонтанки", одной из фигуранток дела является 49-летняя жительница Санкт-Петербурга Оксана Капкаева. Она подозревается в якобы работе на СБУ. Другие задержанные Макаров, Кормич, Мищенко уже успели обжаловать аресты, вину они не признают.

Издание также приводит другие подробности операции. В частности, похитители передвигалась по Москве на черной Audi А6, оформленной на 88-летнего отца Капкаевой. Последние годы машиной пользовалась женщина.

Вероятно, эта самая Audi запечатлена на видео, которое обнародовала ФСБ. На нем видно, как силовики задерживают людей и обыскивают автомобиль. Сопротивления они не оказывали, а один из так называемых бандитов обратился к силовикам: "Вы говорите, что делать, – я буду делать". Далее ФСБ показала, как фигуранты подписывают документы.

"Ружье или просто… я не понимаю в этом… И дать там объявление, чтобы … ну якобы, чтоб его … того", – на этих словах еще одного задержанного обрывается видео.

Украина пока молчит

Украинская сторона, с высокой вероятностью, назовет новость о спецоперации очередным фейком. Особенно с учетом того, что за последние годы Украина признала только ликвидацию лидера боевиков в так называемой "ЛНР" Олега Анащенко, ну и само собой, задержание Владимира Цемаха – свидетеля по делу о катастрофе MH17.

Официальный Киев, как правило, отрицал причастность к устранению знаковых главарей "первой волны". И расстрел командира группировки "Призрак" Алексея Мозгового, и убийство Евгения Жилина в Подмосковье, и подрывы главаря "ДНР" Александра Захарченко, Арсения Павлова ("Моторола") и Михаила Толстых ("Гиви") были названы результатом внутренних разборок или зачисткой свидетелей военных преступлений России.

На момент подготовки материала РБК-Украина не удалось добиться комментариев от силовых органов или представителей власти.

Материал подготовлен при участии Марианны Присяжнюк