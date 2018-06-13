Украинскому дадут слово: как власти намерены развивать государственный язык

В стране начнется масштабная украинизация. По крайней мере, так обещают власти. В ближайшие десять лет украинский язык максимально популяризируют, а желающие стать гражданами Украины будут сдавать экзамен на знание государственного языка.

Президент Петр Порошенко анонсировал начало масштабной украинизации в стране. Для того, чтобы в ближайшие десять лет украинский язык стал популярным и максимально использовался в общении, своим указом глава государства обязал Кабинет министров принять ряд мер и разработать госпрограмму. В ней власти намерены уделить особое внимание развитию украиноязычного медиапространства, образования, книгоиздательства, научной и культурной деятельности. Указом президент также обязал правительство внедрить сертифицированный экзамен на знание украинского языка для иностранцев, желающих получить украинское гражданство. Подробности - в материале РБК-Украина.

Указ говорить

Петр Порошенко 31 мая подписал указ №156, которым предложил предпринять "неотложные меры" по укреплению статуса украинского языка. Такие меры, по мнению президента и его Администрации, будут способствовать формированию "единого культурного пространства в нашей стране" на ближайшие десять лет. Сам Порошенко, подписывая указ, заявил, что таким образом отказался объявить 2018-ый годом украинского языка, а вместо этого ввел десятилетие. "За один год ты язык не защитишь", - заявил президент, уточнив, что без языка нет и нации (дословно: "мова тримає націю").

Для того, чтобы меры по популяризации государственного языка в Украине были эффективными, глава государства обязал Кабинет министров в месячный срок создать экспертную группу с участием представителей органов власти центрального и местного уровня, общественных организаций, а также международных и украинских ученых. Их задачей будет проанализировать и оценить эффективность государственной языковой политики.

Затем в течение двух месяцев с учетом рекомендаций экспертов правительство должно будет разработать и принять целевую госпрограмму на 2018-2018 годы. Ее реализация, согласно документу, должна быть направлена "на всестороннее развитие и функционирование государственного языка во всех сферах общественной жизни", а также на "создание единого культурного пространства в Украине".

Кроме того, указ Петра Порошенко требует от Кабмина обеспечить обязательное использование украинского языка госслужащими и всеми сотрудниками центральных и местных органов власти, улучшить качество преподавания в учебных заведениях, разработать дистанционные онлайн-курсы украинского языка для иностранцев. Правительство предстоит также разработать и внедрить сертифицированный экзамен на знание государственного языка для иностранных граждан, которые ходатайствуют о получении украинского гражданства.

При этом Кабмин должен создать условия для получения украинцами информации на госязыке, развивать украиноязычное компьютерное обеспечение для органов власти, поддерживать украинского книгопечатание и "привлекать молодежь к изучению украинского языка".

Популярный украинский

Впрочем, какие именно меры для развития и популяризации украинского языка в нашей стране чиновники пропишут в госпрограмме, пока неизвестно. На момент публикации статьи Министерство образования и науки ответа на запрос РБК-Украина не предоставило.

Эксперты, с которыми изданию удалось пообщаться, уверены, что за годы независимости Украины количество людей, использующих в общении украинский язык, значительно выросло.

Но, по словам доцента кафедры языка и стилистики Института журналистики Киевского национального университета имени Т. Г. Шевченко, к.ф.н. Ирины Мартыненко, это уже не первая попытка вывести украинский язык из "полулегального состояния". "И у этого процесса есть общественное сопротивление со стороны русскоговорящего населения", - говорит ученая, уточнив, что русский язык и суржик все еще занимают значительное место в украинском обществе. "На уровне школы, института, молодежь у нас на занятиях и на переменах часто разговаривает на русском языке. Но главным языком у нас является суржик, если говорить о чистоте речи. Причина кроется в билингвизме, когда украинские и русские слова смешиваются. Чтобы это преодолеть, в первую очередь, общение на официальном уровне должно быть на украинском языке. Поддержка языка со стороны государства очень важна, но главное, чтоб она не осталась на бумаге", - уверена Ирина Мартыненко.

Впрочем, руководитель проектов "Бесплатные курсы украинского языка" и "Є-мова" Анастасия Розлуцкая говорит, что в последнее время в украинском обществе - высокий спрос на изучение государственного языка. "Количество слушателей курсов постоянно растет. Когда мы только запускались в 2013 году, было 10 групп, в прошлом году - 25 групп по 15-20 человек. Это происходило без какой-либо поддержки со стороны государства", - пояснила она. С ней соглашается и Ирина Мартыненко: "За годы независимости расширился круг людей, которые заинтересованы в общении именно на украинском языке. Как преподаватель отмечу, что дети из русскоязычных семей сейчас стали принципиально говорить по-украински. С 2014 года прослеживается тенденция, когда переход на украинский язык – один из показателей сопротивления российской агрессии в отношении нашей страны".

По данным исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в мае прошлого года, 64% респондентов считают, что государство должно поддерживать развитие украинского языка в первую очередь. 61% опрошенных уверены, что задача государственной языковой политики - "способствовать распространению украинского языка во всех сферах жизни". 68% граждан заявили, что документация в государственных учреждениях должна вестись исключительно на украинском языке, а 59% поддерживают украинский как единственный язык общения в учреждениях.

Несмотря на статистику, демонстрирующую желание украинцев говорить на государственном языке, для его развития одного указа президента недостаточно, считает Анастасия Розлуцкая. "Для развития украинского языка государство должно принять законопроект "О государственном языке" № 5670-д, разработанный общественностью и зарегистрированный в Верховной раде год назад. Без такого закона никакой указ президента не будет достаточно эффективным. Это при том, что такой указ президента должен удовлетворять запрос общества, а не политические амбиции власти", - уверена эксперт.

Законопроект № 5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в июне 2017 года был рекомендован комитетом Рады по вопросам культуры и духовности к принятию парламентом. Документ предлагает на законодательном уровне закрепить статус украинского языка как единого государственного, обязать всех госслужащих, а также адвокатов, нотариусов, работников коммунальных учреждений, военных и полицейских использовать в работе украинский язык. Также в законопроекте, как и в указе, закреплена норма об обязательной сдаче экзамена на знание языка для желающих получить украинское гражданство.

Один из разработчиков этого законопроекта, директор Института украинского языка НАН Украины, д.ф.н. Павел Гриценко считает, что языковой вопрос в стране достаточно политизирован. Но при этом господдержка украинскому языку все же крайне необходима. "Государство обязано вмешаться в языковый вопрос, учитывая его социальную значимость. Для того, чтоб указ президента был эффективным, нужно написать соответствующую программу, выполнение которой должен курировать отдельный административный центр. Он должен действовать на уровне правительства, чтобы консолидировать как можно больше специалистов. Эта программа также должна быть прозрачной с финансовой точки зрения", - считает Гриценко. Впрочем, по его мнению, все предложенные законодательными инициативами и указом президента меры будут половинчатыми, если в нашей стране не будет украиноязычного медиапространства.

На первой полосе

В том, что без украиноязычного контента в прессе, на телевидении, радио укрепление статуса украинского языка в стране невозможно, эксперты солидарны. По мнению руководителя центра мониторинга и аналитики ОО "Детектор медиа" Отара Довженко, между властями и представителями медиа должен быть конструктивный диалог о переходе СМИ на украинский язык. "Мы говорим о коммерческом продукте, и его не нужно спонсировать из государственного бюджета. Можно стимулировать производителей украиноязычного медиапродукта путем предоставления некоторых преференций", - уверен он.

При этом эксперт считает, что рост украиноязычного контента в медиа за последние годы связан с введением квот на государственный язык на радио и телевидении. "Что касается онлайн-изданий, то здесь украинизация тоже происходит, причем без какого-либо давления со стороны государства, так как оно вообще не может влиять на интернет. Среди них есть много тех, которые не просто завели украинскую версию, а и вынесли их на главную (страницу сайта, - ред.). И посетитель сайта в первую очередь видит именно украинскую версию. А опыт показывает, что главная версия и является основной, которую будет читать посетитель в большинстве случаев", - говорит Отар Довженко.

Вместе с тем Павел Гриценко уверен, что "своим языком должно заниматься общество, и не ждать, пока этим займутся "сверху"". "Мы должны понять, что в Украине нет альтернативы украинскому языку. Это закономерный, естественный и прогнозированный процесс. Естественно, это болезненно воспримут в России, и будут нас снова упрекать в угнетении русскоговорящих. Мы строим украиноязычное государство, и не нужно этого бояться", - говорит Павел Гриценко.

Кроме того, по мнению эксперта, на языке, который гражданин самостоятельно выбирает в качестве средства общения, нужно не только узнавать новости, но и смотреть кино, читать книги. "На украиноязычную книгу спрос не падает – спрос падает на книгу в целом", - поделился с РБК-Украина основатель и генеральный директор книжного издательства "Фолио" Александр Красовицкий. "В первую очередь это происходит из-за снижения закупок книг государством для библиотек. Несмотря на то, что ассортимент позиций на украинском языке в стране растет, но спрос на украиноязычную литературу падает. В этом году у нас падение продаж книг на 12% против прошлого года", - пояснил он. Красовицкий уверен, что государство может помочь украинским книгоиздателям решить эту проблему. Для этого необходимо "пресечь контрабанду книг из России, контрафактное производство и электронное пиратство книг внутри страны". Тогда уже в ближайшие годы можно рассчитывать, что продажи украинских книг вырастут в 3-4 раза.