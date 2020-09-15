Сценарий Януковича: зачем Путин дает кредит Лукашенко

Лукашенко договорился с Путиным о кредите (фото: static.kremlin.ru)

О новом кредите Путина для Лукашенко и что общего в этой истории с так называемым "долгом Януковича" – в материале РБК-Украина.

На фоне протестов в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко отправился за поддержкой к ближайшему союзнику. Результатом вчерашних переговоров с президентом России Владимиром Путиным стало не только публичное признание легитимности белорусского лидера, но и договоренность о кредите на 1,5 млрд долларов.

Российские деньги в "сложный момент"

На переговорах в Сочи Путин объявил, что Россия предоставит государственный кредит Беларуси на сумму 1,5 млрд долларов. Неделей ранее финансовое сотрудничество в Минске обсуждал российский премьер Михаил Мишустин.

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит 1,5 млрд долларов, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", – заявил Путин.

Он также выразил надежду, что информация о кредите для Беларуси позитивно отразится на финансовых рынках. В ответ Александр Лукашенко подчеркнул, что еще до выборов договаривался с Путиным активно заняться вопросами экономических отношений. А некоторые из них специально не поднимали во время визита Мишустина, отложив на личную встречу президентов.

Ситуация с кредитом на фоне массовых протестов может напомнить похожую историю 2013 года в Украине. Когда бывший президент Виктор Янукович отказался от Соглашения об ассоциации с ЕС, возникла тяжелая ситуация в экономике. В то же время, Россия выразила готовность предоставить кредит на 15 млрд долларов. Это в дальнейшем стало одним из катализаторов Революции достоинства и смены власти. А из формально согласованного пакета в 15 млрд долларов, Киев успел получить только 3 млрд.

Однако в Кремле уже заявили, что выделение 1,5 млрд долларов Беларуси нельзя сравнивать с "долгом" Януковича. Как и называть это решение вмешательством во внутренние дела страны.

"Это абсолютно неверная, в корне неверная постановка вопроса. Кредит … предоставляется не президенту Лукашенко. Он предоставляется Беларуси – нашему большому союзнику, братской нам стране", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, в свою очередь, отметила, что этот кредит будет погашать именно Лукашенко, а не белорусский народ. Накануне встречи президентов обеих стран она обратилась к Владимиру Путину с заявлением о нелегитимности Лукашенко и предупредила, что после смены власти Минск пересмотрит все достигнутые в Сочи договоренности.

"Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы", – заявила она, добавив, что кредит продлит агонию Лукашенко, но не предотвратит победу народа.

Зачем Лукашенко деньги Путина

Массовые протесты, забастовки крупнейших предприятий и политический кризис после выборов президента Беларуси привели к рекордному обвалу национальной валюты. В конце августа курс белорусского рубля к евро обвалился до рекордных показателей – 1 евро стоил почти 3,2 белорусского рубля, что стало максимальным значением за всю историю без учета деноминации 2016 года.

Эта ситуация вынудила Александра Лукашенко искать пути для укрепления валюты. Он объявил о договоренности с Путиным рефинансировать часть белорусского долга перед Россией. Изначально речь шла о сумме в 1 млрд долларов.

"Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюте", – заявлял Лукашенко.

В итоге сумма увеличилась до 1,5 млрд долларов, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что часть кредита пойдет на рефинансирование прежних долгов, а часть – это новые денежные средства.

Путин хочет стабилизировать ситуацию в Беларуси деньгами России (фото: static.kremlin.ru)

Отметим, по данным Министерства финансов Беларуси, на июль 2020 года внешний долг Беларуси составлял 18 млрд долларов. Как отмечал министр финансов Юрий Селиверстов, в этом году Минск должен погасить около 3,6 млрд долларов по валютному государственному долгу, из них 2 млрд уже были выплачены. Получается, что новый российский кредит может перекрыть большую часть оставшихся выплат.

Примечательно, что договоренность о новом кредите была достигнута после отказа Международного валютного фонда (МВФ) предоставить 940 млн долларов на экстренное финансирование экономики. Минск направил заявку еще в марте, но, по словам представителя МВФ Джерри Райса, стороны так не нашли способов преодолеть разногласия в "реагировании на нынешние трудности".

При этом в Беларуси отмечается острый дефицит бюджета, а рынок внешних заимствований резко сократился из-за политического кризиса. Кроме того, в августе рекордно сократились объемы международных резервов – на 1,4 млрд долларов.

Параллели с "долгом Януковича"

Так называемый "долг Януковича" в Украине образовался тоже на фоне кризиса, массовых протестов и подрыва легитимности президента. С 2010 года между Киевом и МВФ действовало масштабное соглашение на более 15 млрд долларов, но по нему было выделено всего около четверти средств. Остальные транши постоянно откладывались в связи с невыполнением обязательств, прежде всего в части введения рыночных цен на газ для населения.

Невозможность получить финансирование МВФ подтолкнули Виктора Януковича и правительство Николая Азарова искать деньги в России. Средства нашли в "Фонде национального благосостояния", который накапливал избыточные нефтедоллары.

В обмен на отказ Украины от ассоциации с ЕС российская сторона заявила о готовности предоставить кредит на 15 млрд долларов. Сделку оформили по английскому праву, и в декабре 2013 года первые 3 млрд были выпущены в обращение на фондовой бирже. Денег хватило всего на несколько дней. По заверениям Азарова, они пошли на погашение долгов по социальным обязательствам, а на инвестиции и активизацию экономики должны были пойти следующие транши.

Однако после смены власти стало известно, что 3 млрд долларов ушли на оплату долгов за российский газ. То есть фактически сразу вернулись в Россию. Новое правительство под руководством Арсения Яценюка признало наличие долга и погашало купонные выплаты. В частности, первая выплата на сумму 73,3 млн была осуществлена по плану в июне 2014 года. Но с приближением конечных сроков погашения в декабре 2015 Киев решил не выплачивать "долг Януковича", а добиться его реструктуризации.

Янукович также рассчитывал на кредит от Путина (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В марте того года Украина и МВФ заключили новую масштабную программу, а фонд еще и принял участие в переговорах Киева с Комитетом кредиторов о реструктуризации долгов перед частными заемщиками. В итоге Украина добилась списания 20% долга и отсрочки погашения его тела на 4 года. Эти же условия предложили принять России, но Москва считала долг суверенным, невыплата которого означает дефолт.

В итоге "долг Януковича" стал предметов судебного разбирательства, а Киев ввел мораторий на выплату всех долгов перед Россией.

Что сейчас с "долгом Януковича"

Дело уже прошло две инстанции, которые приняли взаимоисключающие решения. В частности, Высокий суд Англии и Уэльса принял сторону России, но Украина в 2018 году подала апелляцию. Апелляционный суд Англии отменил решение первой инстанции по уплате 3 млрд долларов. Сейчас дело рассматривается снова в Высоком суде, который, впрочем, отложил его на неопределенный срок.

Российская Федерация рассчитывала на то, что суд вынесет вердикт до лета 2020 года. Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что "время идет и проценты капают". По оценкам российской стороны, на декабрь 2019 года долг вместе с процентами достиг 4,5 млрд долларов.

Украинская сторона в суде к тому же доказывает, что Россия ударила по платежеспособности Украины захватом Крыма и войной на Донбассе. Летом в пресс-службе Высокого суда сообщили, что решение могут огласить уже в сентябре.

Отметим, предыдущий президент Петр Порошенко называл кредит в 3 млрд долларов "личной взяткой" Виктору Януковичу за отказ от евроинтеграции. Нынешний президент Владимир Зеленский публично не комментировал эту тему.

Тактика Путина повторится в Беларуси?

О значении вчерашних переговоров для президента Беларуси Александра Лукашенко можно судить по его заявлениям. Накануне поездки в Сочи он анонсировал решение всех "наболевших проблем" и обещал поставить "жирную точку" в реализации договоренностей с Россией. Возможно, он имел в виду, что после встречи с Владимиром Путиным продолжение протестов будет абсурдным.

Но может ли Лукашенко больше не переживать за свое политическое будущее? Вряд ли, ведь очевидно, что Путину было проще дать кредит и еще крепче привязать его к России. Тем более, что российский лидер публично выступил в поддержку изменения конституции Беларуси.

"Мы знаем о вашем предложении начать работу по конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно", – обратился он к Лукашенко.

Возможно, этой фразой Путин поставил белорусского коллегу в условия, при которых тот уже не сможет дать заднюю в вопросе конституции. Ведь сам Лукашенко обещал после внесения изменений провести новые выборы на всех уровнях, в том числе и выборы президента. Судя по всему, сочинская встреча в очередной раз дала понять, что Кремль не намерен уступать Беларусь и будет только наращивать свое влияние.