Украина не готова к энергокризису. Кто виноват и что власть делает не так

Украина, как и весь мир, в преддверии зимы находится на пороге энергетического кризиса, вызванного аномальными ценами на энергоресурсы, их дефицитом и откровенным шантажом со стороны российского монополиста "Газпрома". Но наряду с объективными факторами, мало зависящими от украинских властей, есть ряд шагов, где государство откровенно просчиталось и не уделило достаточно внимания проблеме. И что важно: просчеты эти были допущены задолго до пандемии и последовавшего за ней кризиса.

Газовая ловушка

Котировки стоимости газа последние месяцы пугают даже развитые западные страны, которые, к примеру, как Франция решили остановить повышение тарифов для населения. Либо же взяли на себя часть расходов граждан за коммунальные услуги и увеличили субсидирования домохозяйств.

Украина частично пошла примерно по такому же пути, еще весной предложив населению годовой фиксированный тариф, позволяющий гражданам как минимум до конца отопительного сезона не переживать за платежки. Что будет дальше – вопрос открытый, требующий политического решения.

Пока же чиновники и топ-менеджмент "Нафтогаза" уверяют, что на потребности населения по льготной цене направят газ, добытый государственной "Укргаздобычей". Но хватит ли этого ресурса, например, в случае холодной зимы и где тогда брать дешевый газ, – большой вопрос, внятного ответа от власти здесь пока не прозвучало.

Куда спокойнее для страны этот период мог бы быть, если бы государство не провалило программу повышения добычи природного газа. К 2020 году план этой программы предполагал, что Украина станет нетто-экспортером газа, а не будет, как сейчас, переживать о поставках дорогого импортного топлива.

Что также важно: рост собственной добычи обезопасил бы Украину от давления и шантажа "Газпрома", в том числе на случай прерывания транзита, который ожидался с 2020 года по истечению контракта. И хотя контракт продлен до 2025 года, угроза обрывания транзита тем не менее сохраняется, учитывая готовность Кремля запустить прокачку газа по "Северному потоку-2".

Как бы там ни было, по итогу 2020 года вместо увеличения добычи до 20 млрд кубометров в год, как предполагала программа, УГД – дочерняя структура "Нафтогаза" – снизила объем до 14,1 млрд кубометров. По итогу без малого трех кварталов 2021 года объем добычи продолжает падать, дальше ставя под сомнение амбициозные планы чиновников. И это при том, что государство инвестировало миллиарды гривен в увеличение добычи, не получив по факту желаемого.

Частные компании показывают куда лучше результат. По данным ExPro Gas&Oil Monthly, коммерческие газодобывающие предприятия повысили в два раза уровень добычи за последние восемь лет. Но, разумеется, объем газа частных компаний гораздо меньше, учитывая потенциал и возможности УГД. А потому компенсировать недостачу у государства частные добытчики не могут, по крайней мере, в обозримой перспективе.

Государство же, провалив добычу газа, не только потеряло миллиарды долларов, но и оказалось абсолютно не готовым к новой газовой войне с Россией, которая, по всей вероятности, может начаться уже скоро после запуска "Северного потока-2". И не факт, что Европа в случае холодной зимы и потребностях в газе однозначно станет на сторону Украины.

Зима близко: хватит ли запасов газа

Первые лица страны не перестают уверять, что проблем в отопительный период не возникнет, газа в хранилищах достаточно, а потому нет повода для беспокойства. Но так ли это? Ведь Украина вошла в отопительный сезон с запасом газа 18,8 млрд кубометров, что в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году – тогда в ПХГ было 28,8 млрд кубометров.

Кроме того, не весь имеющийся объем правительство сможет использовать при необходимости, например, в случае аномально холодной зимы. Ведь около 3 млрд кубометров – это газ европейских компаний, которые уже выводят его из Украины. Закачивать газ сейчас дорого, не говоря уже о том, что у "Нафтогаза", по сути, нет для этого денег.

НАК, как известно, ранее добивался от Оператора ГТС Украины ускоренной компенсации за переданные активы, чтобы иметь ресурс, в том числе и на закупку газа. И это при том, что еще весной на счетах НАК было свыше 50 млрд гривен. Почему компания не начала закачку раньше, пока газ стоил дешевле, остается загадкой.

Имеющегося в подземке газа, по утверждению самого "Нафтогаза", вполне достаточно для прохождения зимы. Но в экспертной среде, как и среди политиков, достаточно скептично расценивают эти заявления. Ведь есть сугубо технические вещи, требующие больших запасов, чем есть по факту.

Так, низкие запасы газа в хранилищах в феврале-марте при длительных морозах не позволят взять нужный объем газа для поддержания давления в ГТС. Более того, чтобы поддерживать давление, необходим повышенный объем импорта, что может быть технически невозможно на случай прерывания транзита российского газа.

Выполняя условия контракта, "Газпром" будет платить даже за непрокаченный через ГТС Украины газ, но имеющегося объема может не хватить для реверса. Как пример можно вспомнить, что произошло 1 октября, когда "Газпром" прекратил подачу газа в Венгрию через Украину. Тогда же остановился импорт газа из Венгрии в Украину.

Провал подготовки к зиме и неадекватная реакция на ситуацию с ценами на мировом рынке вынуждает власть к явно нервным заявлением. Пока некоторые из них кажутся нелепыми, но не факт, что нереализуемыми в случае реального кризиса. К примеру, на прошлой неделе глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассуждал об идее экспроприации газа у частных компаний. Если точнее, он, по сути, предложил запретить частным производителям газа свободно распоряжаться своим имуществом, а обязать их отдавать газ государству по некой себестоимости.

Это публичное заявление вызвало критику международных экспертов и спровоцировало панику среди частных компаний и европейских трейдеров. "Если мы хотим говорить о свободе в стране, о предпринимательстве и обо всем, что с этим связано, то таких высказываний не должен делать даже народный депутат", – отметил генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Если власть задействует подобный механизм, он будет воспринят бизнесом не более чем примитивная экспроприация, прикрывающая провалы правительства и "Нафтогаза". И само собой такой шаг поставит крест не только на рынке газа, но и на любых инвестициях в отрасль.

И это не говоря уже о том, что подобного рода юридические решения по отбору частного газа обернутся для правительства судебными исками и арбитражными разбирательствами. Тем более что государство уже в свое время проходило это со структурами Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского, напоровшись на агрессивную и вполне ожидаемую судебную защиту активов.

Гораздо проще по сравнению с газовыми проблемами выглядит ситуация с запасами угля на ТЭЦ и ТЭС. Но и тут далеко не все просто. Государство в лице "Центрэнерго" также не смогло накопить достаточно угля накануне зимы. С середины октября поставки на государственные теплоэлектростанции начала частная компания ДТЭК, которая, к слову, и сама испытывает сложности с импортом дополнительных объемов угля из-за повышения спроса на него на мировом рынке со стороны Китая.