Убрать неугодного: грозит ли президенту Зеленскому импичмент

Владимиру Зеленскому предстоит подписать законопроект, который урегулирует процедуру импичмента президента (РБК

Верховная рада приняла закон о временных следственных и специальных комиссиях, необходимый для импичмента президента. Расследование и вывод парламентской спецкомиссии — обязательный и один из ключевых этапов в процессе импичмента, который предусмотрен Конституцией. Но до сих пор отстранить президента от занимаемой должности было невозможно, поскольку сам порядок работы этих комиссий не урегулирован законодательством. Впрочем, вряд ли принятие закона о ВСК разрешит эту проблемы, считают эксперты. Подробнее — в материале РБК-Украина.

Верховная рада 6 июня приняла закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента (№1098), позволяющий объявить импичмент президенту.

Процедура отстранения от должности главы государства прописана в Конституции и предусмотрена регламентом Верховной рады. Предполагается, что один из этапов в этой процедуре – расследование и вывод специальной следственной комиссии парламента о наличии оснований для импичмента. При этом четкий порядок ее работы и полномочия в действующих законах не указан. Принятый Радой документ как раз устраняет пробелы, касающиеся деятельности этой комиссии.

Чтобы документ вступил в силу, свою подпись под ним еще должен поставить президент Владимир Зеленский. Он предлагал народным депутатам свой вариант закона об импичменте, ничем не отличающийся от той процедуры, которая предусмотрена регламентом и Основным законом. Но парламентарии президентский законопроект отклонили, даже не включив его в повестку дня.

Следствие вели

Законопроект о ВСК, внесенный группой депутатов из "Батькивщины", "Самопомочи", "Народного фронта" и Радикальной партии, был зарегистрирован в парламенте еще в ноябре 2014 года. К рассмотрению документа Рада приступила в конце апреля, когда уже стало известно имя следующего президента страны.

Причиной для импичмента может быть "государственная измена или другое преступление", следует из ст. 111 Конституции и регламента. Но эти основания должна расследовать специальная комиссия. Что касается процедуры импичмента, новый закон о ВСК дублирует нормы Основного закона и регламента, но конкретизирует, каков порядок работы спецкомиссии.

Согласно документу, специальная временная следственная комиссия Верховной рады – это коллегиальный временный орган, в состав которого входят народные депутаты из разных фракций и групп, специальные прокурор и следователи. Если Зеленский подпишет проголосованный депутатами проект, то для запуска комиссии потребуется представление за подписью не менее 226 парламентариев.

В нем депутаты обязаны обосновать необходимость создания ВСК и фактов, которые бы указывали на госизмену или другое нарушения закона со стороны президента. После регистрации такого представления, оно рассматривается в Верховной раде сразу же на следующем пленарном заседании.

Срок деятельности спецкомиссии не должен превышать трех месяцев, причем не позже чем через два месяца со дня ее создания, она уже обязана предоставить парламенту свои выводы и предложения.

В ходе расследования комиссия вправе привлекать специалистов и экспертов, заслушивать свидетелей, президента и его защиту, а также назначать экспертизы. Функция спецследователей заключается в проверке обстоятельств, изложенных в депутатском представлении о процедуре импичменте. Спецпрокурор будет осуществлять надзор за соблюдением всех законов во время расследования и проверять выводы спецследователей.

Если факты, указанные в представлении, не подтвердились, тогда в своем выводе и проекте постановления комиссия заявляет о необходимости прекратить процесс импичмента. Если же установлено, что основания для отставки президента есть, то комиссия, помимо выводов, передает парламенту проект постановления об обвинении президента.

Следующий этап – Верховная рада должна поддержать обвинение. Для этого потребуется 300 голосов "за". После чего спецкомиссия обращается в Верховный суд и Конституционный суд. Первый должен подтвердить, что в действиях главы государства есть признаки государственной измены или иного преступления. Второй — конституционность расследования спецкомиссии. Свой ответ ВСУ и КСУ обязаны предоставить парламенту не позже чем через 15 дней.

И только после вывода судей депутаты смогут перейти к последнему этапу — отстранению президента в порядке импичмента. Для этого потребуется минимум три четверти или 338 голосов депутатского корпуса.

Ложная угроза

Представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук в комментарии РБК-Украина не смог назвать ориентировочную дату, когда документ вступит в силу. "Законопроект на изучении президента", – отметил он.

Впрочем, сам закон вряд ли представляет угрозу для президента Зеленского, убеждены эксперты.

"Без изменений Конституции механизм импичмента не будет работать, а для этого нужно 300 голосов, - отметил РБК-Украина первый замглавы парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец. - Будущих депутатов от президента Зеленского в следующем парламенте будет очень много. Без их позиции никакие изменения в Конституции будут невозможны. Потому здесь вопрос к президенту Зеленскому и его будущей фракции".

Закон о временных следственных комиссиях нужен, поскольку теперь у Верховной рады появился механизм, позволяющий адекватно реагировать на резонансные ситуации, считает один из авторов Конституции Виктор Мусияка. Однако в части импичмента принятый документ не будет работать, соглашается Мусияка, потому как Конституция предполагает слишком сложную процедуру, в финале которой импичмент должны поддержать три четверти всего депутатского корпуса.

"Нужно упростить этот механизм, если президент действительно хочет сделать импичмент возможным. Принятие закона о временных следственных комиссиях проблему не решает. Тем более, если речь идет о нынешнем президенте. Если выборы пройдут и в парламенте будет значительная часть представителей его фракции, то можете себе представить, как будут набираться эти 338 голосов. Это невозможно", – комментирует РБК-Украина Мусияка.

Конституционалист, в свою очередь, предлагает свести процедуру к двум пунктам — голосование в 226 голосов за подозрение президенту в совершении преступления и затем в 300 голосов за его отставку. Основанием для импичмента, по его мнению, должно быть нарушение присяги главой государства, где сказано, что президент обязуется соблюдать Конституцию и законы Украины.

Без изменений Конституции принятый Радой законопроект не делает импичмент возможным, однако он дает реальные полномочия временным следственным комиссиям, говорит народный депутат Елена Сотник. Она — секретарь ВСК по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападениям на общественных активистов. Отчет этой комиссии будет рассмотрен после голосования за Избирательный кодекс. Но даже если парламент поддержит отчет, выводы комиссии будут иметь только рекомендательный характер.

"У нас нет реалистичного инструмента выполнения наших рекомендаций. Даже если этот отчет будет поддержан парламентом, без общественного резонанса и давления журналистов эти рекомендации просто могут положить в шухляду и никак не выполнять. Комиссии, которые будут созданы согласно новому закону, кардинально меняют ситуации. Отчеты будут иметь обязательный характер для всех государственных органов власти", – добавила парламентарий.

В феврале 2014 года после массовых убийств на Майдане и бегства Виктора Януковича из столицы парламент отстранил его от исполнения обязанностей президента. Его юристы в ходе рассмотрения дела о государственной измене не раз заявляли, что Янукович был лишен должности неконституционным способом. Как раз сложность процедуры импичмента привела к такой ситуации, полагает Елена Сотник.

"Думаю, что голосование было бы заблокировано Партией регионов. Их депутаты не то, чтобы не голосовали, они бы просто не появились в зале во время финального голосования. И весь мир бы увидел картинку, как парламент провалил импичмент в ситуации очевидной государственной измены. Возможно, тогда и не пошли по этому пути именно потому, что в Конституции процедура прописана так, что этот механизм невозможно реально использовать", – сказала Сотник.