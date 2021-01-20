Тяжелое прощание. Как Трамп уходит с должности президента США и чего ждать дальше

Дональд Трамп, скорее всего, не покинет большую политику (все фото по тексту: GettyImages)

Джо Байден вот-вот займет кресло президента США. Так что импичмент Дональда Трампа будут рассматривать уже после его ухода. Что ждет 45-го президента, Республиканскую партию и Соединенные Штаты – в материале РБК-Украина.

Президентство Дональда Трампа выдалось неординарным со многих точек зрения. Под самый конец каденции он отметился еще одним "достижением", став первым в истории президентом США, которому дважды объявили импичмент.

Поздний импичмент

Идея о том, чтобы как-то "наказать" Трампа и досрочно лишить его должности, появилась у демократов сразу после штурма Капитолия 6 января. Трамп публично осудил насилие, но, по мнению своих оппонентов, сделал это крайне неубедительно. И за оставшиеся две недели президентства мог бы еще прилично "наломать дров", как во внутренней, так и во внешней политике.

Для начала демократы попытались воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США. Она предусматривает отстранение главы государства ввиду его неспособности выполнять свои функции. Инициировать такую процедуру должен был бы вице-президент Майкл Пенс.

Но хоть Пенс в последние дни и порвал все отношения с Трампом, отстранять шефа от должности он все же не решился. По словам вице-президента, это создало бы плохой прецедент и еще больше усилило противостояние в американском обществе.

Тогда демократы пошли проверенным путем, объявив Трампу импичмент. Напомним, это уже вторая такая попытка. Первая случилась в конце 2019 – начале 2020 года, и крутилась вокруг звонка Трампа украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Тогда американскому лидеру вменяли давление на своего зарубежного коллегу с целью получить политические бонусы – расследование украинских правоохранителей, в котором фигурировал бы Джо Байден и его сын Хантер.

В феврале прошлого года Палата представителей 230 голосами (из которых ни одного республиканца) утвердила обвинение против Трампа, что по американским процедурам и называется объявлением импичмента. Но подконтрольный Республиканской партии Сенат оправдал главу государства, оставив его на посту.

Первый импичмент Трампа затянулся на несколько недель, на этот раз дело могло пойти гораздо быстрее. Уже 13 января Палата представителей 232 голосами объявила президенту импичмент, обвинения поддержали и десять конгрессменов-республиканцев.

Трампу вменяют подстрекательство к мятежу в связи с его более чем часовой речью на митинге в Вашингтоне, после которого его сторонники и отправились на штурм Капитолия. В частности, в своем выступлении Трамп в тысячный раз повторил свои тезисы об "украденной демократами победе" на президентских выборах, а также призвал своих сторонников "драться изо всех сил" и "идти к Капитолию".

Впрочем, прямого призыва взять здание штурмом так и не прозвучало, что дало основания симпатикам президента говорить об очередном политическом преследовании. Тем более, что понятие свободы слова в американском законодательстве трактуется очень широко.

Очевидно, все это станет предметом острых дебатов уже на стадии слушаний в Сенате. Но когда они состоятся, пока непонятно. В любом случае, блиц-крига у демократов не вышло. Лидер республиканцев в Сенате, ветеран Республиканской партии с 36-летним стажем Митч Макконнелл отказался досрочно созывать заседание верхней палаты Конгресса.

Таким образом, не было даже теоретических шансов отстранить Трампа от должности до 20 января, когда состоится инаугурация Байдена. Следовательно, Сенат будет рассматривать вопрос об импичменте уже после того, как Трамп покинет пост.

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О том, законна ли такая процедура в принципе, есть разные мнения. Но большинство американских историков и юристов склоняются к тому, что "поздний импичмент" все же возможен, ссылаясь в том числе на нормы, существовавшие в конституциях ряда отдельных штатов в конце 18 века. Кроме того, политики-демократы говорят о том, что каждое преступление (в том числе "подстрекательство к мятежу") не должно остаться безнаказанным, пусть обвиняемый уже и ушел с поста.

На самом деле, помимо морально-политического возмездия Трампу, Демократическая партия преследует и другую, более прагматичную цель – запретить ему вновь выдвигать свою кандидатуру на президентский пост. Для этого потребуется простое большинство голосов в Сенате, которое демократы получили после двух побед на январских выборах в Джорджии.

Но перед этим все же потребуется осудить Трампа в Сенате по делу об импичменте, для чего нужны 67 голосов. У демократов есть только 50. Реально ли собрать еще 17 за счет однопартийцев Трампа – вопрос открытый.

Существует и еще один теоретический путь, чтобы навсегда перекрыть Трампу дорогу к повторному президентству – использовать 14 поправку к Конституции. Она была принята вскоре после Гражданской войны в США в 19 веке и направлена на то, чтобы лица, участвовавшие в "восстании против США" (тогда речь шла о южанах-конфедератах) не могли занимать официальных должностей.

С учетом обвинений, которые выдвинули Трампу, эту норму потенциально можно применить и к нему. Для этого потребуется простое большинство голосов в обеих палатах Конгресса. Отсылка к 14 поправке содержится в тексте импичмента Трампа, ее сейчас активно обсуждают в СМИ, но пока не более того.

Будущий президент Джо Байден тему импичмента комментирует очень сдержанно, показывая, что он намерен сосредоточиться не на политических разборках, а на решении срочных проблем, стоящих перед США. По информации The New York Times, уже в первый день каденции новый президент собирается подписать ряд указов.

Во многом они будут нести символическое значение, демонстрируя полную смену государственного курса. В частности, речь о возвращение США в Парижское климатическое соглашение – в противовес трамповским трендам на выход США из различных международных структур и игнорирование экологических проблем.

Также Байден планирует сразу же запустить изменения в законодательство, которые позволят получить американское гражданство примерно 11 миллионам находящихся в стране нелегалов. Опять-таки в противовес антииммигрантской политике и риторике Трампа.

Однако для того, чтобы заняться всеми этими делами, Байдену для начала надо будет спокойно пережить свою инаугурацию. Казалось бы, эта процедура давно отлажена и сугубо формальна. Но и утверждение результатов выборов в Конгрессе также всегда считалось скучной бюрократической формальностью, а в итоге превратилось в главное событие в США последних недель.

После случившегося 6 января подготовка к инаугурации Байдена сопровождается беспрецедентными мерами безопасности. Обеспечивать порядок будут около 25 тысяч бойцов Нацгвардии – в 2,5 раза больше чем обычно.

Правоохранители и конгрессмены сообщали о возможных угрозах повторных волнений, как в самом Вашингтоне, так и в столицах других штатов, особенно тех, где конкуренция между Байденом и Трампом была самой острой. Так, в Мичигане здание местного Капитолия в городе Лэнсинг на всякий случай обнесли двухметровым забором.

Партия Трампа

В последний день на посту Трамп нарушит еще одну традицию – не будет присутствовать на инаугурации своего преемника, такое случится впервые с 1869 года. Вместо это в последние часы президентства он вылетит в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

Чем Трамп будет заниматься после президентства – это популярная тема для размышлений в американских СМИ. Сам глава государства по этому поводу еще ничего не заявлял. Предполагается, что он может вернуться к девелоперскому бизнесу, возможно, станет VIP-ведущим на каком-то из дружественных каналов.

Но почти ни у кого нет сомнений, что с политикой Трамп точно не порвет. Вскоре после президентских выборов появилась информация о том, что он собирается баллотироваться уже на выборах 2024 года. Пока официально он этого не подтвердил – возможно, сам еще не принял решение. В качестве другого потенциального кандидата иногда упоминается его сын – 43-летний бизнесмен Дональд Трамп-младший (в 2024 году его отцу исполнится уже 78 лет).

После того как от Трампа отвернулись некоторые видные республиканцы, а его аккаунты "забанили" на многочисленных социальных платформах, могло показаться, что американский президент уверенно превращается в политического изгоя. Но социология говорит об обратном.

Так, досрочный уход Трампа с поста главы государства поддержали лишь 14,6% сторонников Республиканской партии, согласно совместному опросу The Washington Post и ABC News. 66% республиканцев разделяют мнение о том, что президентские выборы сопровождались массовыми фальсификациями. 6 из 10 сторонников президентской партии полагают, что ее верхушка и далее должна следовать за Трампом.

В целом по стране деятельность Трампа поддерживают 38,5% американцев, согласно данным агрегатора рейтингов FiveThirtyEight. Это один из самых низких показателей за всю историю его президентства. Однако он означает, что Трампа поддерживает более трети всех американцев.

С таким электоральным капиталом его позиции в борьбе за будущее партийное лидерство выглядят весьма неплохо. Стоит вспомнить, что изначально, в 2016 году, истеблишмент Республиканской партии категорически не воспринимал Трампа, тогда много говорили о том, что всю свою каденцию он проведет в конфликте со своей же партией.

Но президенту удалось очень быстро подмять ее под себя. Как писали американские медиа, многие члены Палаты представителей, сенаторы и губернаторы больше всего опасались, как бы Трамп не упомянул о них в своем твиттере в негативном контексте. Не было более страшного партийного наказания, которое могло подорвать электоральные перспективы почти любого республиканца.

Тем не менее, для старой республиканской элиты Трамп все равно оставался инородным телом, и сейчас возникло окно возможностей для того, чтобы вырвать партию из его рук. Это, кстати, и может стать стимулом для ряда сенаторов-республиканцев проголосовать за его осуждение по делу об импичменте и дальнейший запрет занимать должности во власти.

Очевидно, борьба между сторонниками и противниками Трампа в рядах Республиканской партии станет одним из главных сюжетов американской политики ближайших лет. Но даже если Трампа удастся сбить с позиции партийного лидера, "трампизм" как явление никуда не денется. Как никуда не денутся и укрепившиеся за годы его президентства ультраправые группировки и сторонники конспирологических теорий, вроде QAnon.