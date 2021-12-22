Тянут на дно. Главные коррупционные скандалы в госфинансах за 2021 год

Неудачная борьба с коррупцией стала главным разочарованием для украинцев в уходящем году. 24% или четверть граждан в рамках опроса Украинского института будущего назвали ее ключевым провалом власти. РБК-Украина вспоминает, какие коррупционные скандалы больше всего повлияли на экономику страны и как власть пыталась выйти из сложившейся ситуации.

Уходящий 2021 год запомнился в Украине многими громкими политическими и международными скандалами. Так, много времени в медиа уделялось оффшорным компаниям политиков, противостоянию с олигархами, Конституционному суду.

Однако на жизнь бизнеса и обычных граждан гораздо сильнее влияют другие вещи. В частности, как работают контролирующие и правоохранительные органы, как функционируют суды, упрощается ли ведение бизнеса и защищены ли сбережения граждан. И в этих вопросах, к сожалению, власть продолжает демонстрировать кадровую несостоятельность и неспособность искоренять многолетние проблемы.

Турбулентность года: кадровые ротации в Кабмине

В мае 2021 года первым вице-премьер-министром и министром экономики Украины был назначен бывший глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко. Биография чиновника, который строил свою карьеру еще при Николае Азарове, не предвещала ничего хорошего еще в 2020 году, когда его предложили на должность и. о. главы налогового ведомства.

Еще до назначения в правительство, Любченко обвиняли в причастности к многочисленным схемам в налоговом ведомстве, в частности, к "скруткам" налога на добавленную стоимость, объемы которых оценивались в десятки миллиардов гривеньежегодно. В схеме, по оперативным данным, активно участвовали и ряд других сотрудников налоговых органов, в том числе и и. о. главы ГНС Евгений Олейников, который был заместителем Любченко.

Алексей Любченко (фото: facebook.com/TaxUkraine)

Любченко позиционировал себя визионером нового экономического курса Украины, однако его идеи относительно жесткого протекционизма и увеличения роли государства в экономике попали под сильную критику экономистов. Тем не менее, в течение лета Любченко всерьез готовился занять место премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В результате Любченко был уволен с последующим проведением обысков по теме скруток. Можно ли было власти избежать репутационных скандалов? Очевидно, что да. Но скамья запасных, на тот момент, видимо, оказалась слишком короткой.

Скандал года: "скрутки" НДС

Несмотря на то, что о "скрутках" в медиа сильнее заговорили во время увольнения Любченко, это явление активно процветало и до него. Еще в марте 2020 года масштабы катастрофы озвучивал ставший ненадолго министром финансов Игорь Уманский. Однако его очень быстро заменили Сергея Марченко.

Министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Однако надежды, которые на него возлагал отечественный бизнес и налогоплательщики, не оправдались: схемы с уклонением от уплаты налогов так и остались. Их наличие не единожды доказывали журналисты, которые публиковали многочисленные перечни компаний, вовлеченных в скрутки, и временная следственная комиссия Верховной рады, которая занималась злоупотреблениями в налоговых органах.

В результате "скрутки" стали причиной увольнения первого вице-премьера Любченко и и.о. главы ГНС Олейникова. Однако о реальных уголовных делах пока ничего не известно. Более того, по данным участников рынка, темпы "скруток" с каждым месяцем только увеличиваются.

Провал года: налоговая амнистия

1 сентября 2021 года Минфин запустил одну из самых ожидаемых "реформ" власти – так называемую налоговую амнистию. Идеологом этой инициативы, как и многих других в налоговой сфере, стал глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев.

Несмотря на заявленные десятки миллиардов гривен, которые планировалось задекларировать, и сотни компаний, которые должны были вывести деньги из тени - инициатива не пользуется большой популярностью у граждан.

По последним данным Гетманцева, в бюджет за 4 месяца собрали всего 51 млн грн (меньше $2 млн), "амнистировав" чуть больше 1 млрд грн. Количество поданных деклараций не измеряется даже сотнями.

Даниил Гетманцев (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Одной из причин, по которой целевая аудитория не слишком стремится "амнистироваться" – показательные аресты имущества декларантов, которые не смогли объяснить происхождение средств (хотя сама идеология "амнистии" не предполагает такого объяснения).

Кроме того, банки, где граждане должны открывать счета для "отбеленных" средств, тоже не спешат принимать их на депозиты. Ведь для них никто не отменял обязанности проводить финмониторинг - то есть проверку законности происхождения денег, непричастности клиента, например, к финансированию терроризма или незаконной торговле оружием. А как это сделать, если речь идет об априори "темных" деньгах?

Недобор года: таможня

Таможня – едва ли не самый проблемный орган в системе контролирующих и правоохранительных ведомств. Искушений на границе так много, что ни один руководитель пока не сумел побороть коррупционные пирамиды, напрочь закрепившиеся в структуре ГТСУ. Показательные увольнения руководителей региональных таможен, санкции СНБО против контрабандистов, новое оборудование для сканирования грузов, повышение зарплат таможенникам – также пока не помогли в уменьшении объемов контрабанды через границу.

По данным Гетманцева, минимальный объем "недобора", который показывает таможня в 2021 году, составляет порядка 50 млрд гривен. Почему же ничего не меняется? Причиной может быть наличие контролирующих интересантов за пределами фискального ведомства. К примеру, в прошлом году своих людей в ведомство активно продвигал министр финансов Сергей Марченко. Сейчас в давлении на региональные таможни обвиняют советника главы ОП Николая Беззубенко.

Советник главы ОП Николай Беззубенко (фото РБК-Украина)

Примечательно, что сам Беззубенко ранее работал под управлением Сергея Семочко, первого замглавы СБУ, которого журналисты обличили в организации преступных схем на закупках медицинских препаратов. Почему именно кадры из "прошлой колоды" власть ставит во главе коррупционных схем на таможне – вопрос скорее риторический.

Впрочем, описанные примеры – лишь часть большого пласта коррупционных проблем, которые подрывают доверие к власти со стороны инвесторов и обычных граждан. Зарплаты в "конвертах", "фейковые" реформы, "теневой" рынок земли – тоже генерируют для узкого круга свои потоки ресурсов.

Однако в отличие от "бытовых" скандалов (как попадание нардепов от "Слуги народа" в ДТП), у экономической коррупции есть вполне осязаемая цена: это средства налогоплательщиков, которые не попали в бюджет, а значит, не были потрачены на новые больницы, школы, дороги, мосты, не были выплачены в качестве повышенных зарплат учителям и врачам, пенсий и стипендий.