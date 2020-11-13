Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше

Байден уже формирует свой кабинет (фото: flickr.com/gageskidmore)

Пока весь мир свыкается с мыслью о будущем президентстве Джо Байдена и размышляет, каких шагов стоит ждать от его администрации, пока еще действующий президент Дональд Трамп напрочь отказывается признавать поражение.

О том, как и зачем Трамп цепляется за Белый дом, кто может занять ключевые посты в администрации Байдена и почему за Камалой Харрис надо следить внимательнее, чем за другими вице-президентами США – в материале РБК-Украина.

То, что Джо Байден станет 46-м президентом США, стало понятно в субботу 7 ноября. Большинство топовых американских СМИ засчитало кандидату от демократов победу в ключевом штате Пенсильвания, после чего он набрал нужные для президентства 270 с лишним голосов выборщиков.

За последующие дни перевес Байдена только укрепился, он получил победу и в Неваде, которая принесла ему еще шесть голосов выборщиков. В итоге, по подсчетам CNN, демократ может рассчитывать уже на 290 голосов. А если выиграет и Джорджию с Аризоной, где все также складывается в его пользу, то в сумме наберет 306 голосов выборщиков.

Трамп же может рассчитывать лишь на победу в Северной Каролине, которая даст ему 15 голосов – а в сумме у него будет лишь 232. Но несмотря на такой внушительный перевес конкурента, Трамп и республиканцы сдаваться не собираются.

"Остановить кражу"

Еще задолго до выборов продемократические СМИ сходились во мнении, что выдворить Трампа из Белого дома будет непросто, даже если победа Байдена окажется довольно убедительной. Поведение Трампа эти прогнозы полностью подтверждает.

Уже больше недели он настойчиво утверждает, что одержал на выборах победу, причем якобы внушительную – но столкнулся с масштабным сговором и фальсификациями со стороны демократов. Среди его сторонников набрала ход кампания Stop the Steal или "Остановить кражу".

Главным направлением борьбы для команды Трампа стали суды. В Пенсильвании, Аризоне, Джорджии, Мичигане и других штатах были поданы многочисленные иски. Республиканцы пытаются найти нарушения на всевозможных этапах избирательного процесса: требуют не засчитывать голоса, пришедшие по почте после 3 ноября (дня выборов), говорят, что их наблюдателей незаконно не допускали к подсчету бюллетеней, утверждают, что были проблемы с верификацией личности избирателей и т.д.

Множество подобных исков судьи уже отклонили, как правило, по причине очень слабой доказательной базы. Показательной стала история в Пенсильвании. Там представители Трампа требовали немедленно остановить подсчет голосов, аргументируя это тем, что наблюдателям от республиканцев якобы запретили мониторить этот процесс.

Республиканцы пытаются оспорить результаты выборов в США (фото: twitter.com/NickBohrWISN)

Но в процессе слушаний, отвечая на вопросы судьи, адвокаты Трампа все-таки признали, что в зале находилось "ненулевое количество наблюдателей" от Республиканской партии. "Прошу прощения, так в чем тогда ваша проблема?" – спросил их судья. Эта фраза быстро стала мэмом в среде демократов.

В сухом остатке, Трамп и его соратники пока смогли добиться того, что в Джорджии будет проведен ручной пересчет всех голосов. Впрочем, как утверждает секретарь штата Брэд Раффенсбергер, он принял такое решение не под давлением команды действующего президента, а по своей воле – чтобы повысить доверие к результатам выборов в штате.

Сейчас разрыв в пользу Байдена в Джорджии составляет около 14 тысяч голосов. Практика последних лет показывает, что в среднем после ручного пересчета кандидат может рассчитывать лишь на 430 дополнительных голосов в свою пользу, чего явно недостаточно. Но даже если в Джорджии обнаружатся масштабные ошибки при изначальном подсчете (к чему нет особых оснований), и Трамп выиграет этот штат, до нужных 270 голосов выборщиков ему еще останется очень далеко.

Много шума наделала история в Пенсильвании, где работник почтовой службы Ричард Хопкинс заявил, что слышал, как его начальник давал указание штамповать бюллетени, отправленные по почте после 3 ноября задним числом. Согласно законодательству штата, это позволило бы их засчитать – а в Пенсильвании почтовые голоса разделились в пропорции четыре к одному в пользу Байдена. Это теоретически могло бы поставить под сомнение победу Байдена в штате в целом.

Но позже Хопкинс то ли отказался от своих показаний, то ли признал, что домыслил что-то от себя. А потом снова публично признал правдивость своих изначальных показаний. По мере того как эта история становится все более запутанной день ото дня, шансы Трампа "отыграть" отставание более чем в 50 тысяч голосов в Пенсильвании явно тают.

Сторонники действующего президента методично вбрасывают в информационное пространство новые и новые "доказательства" фальсификаций. А оппоненты столь же методично подвергают их фактчекингу и опровергают.

Так им уже удалось отбить фейки о том, что в Мичигане голосовали "мертвые души", а в целом ряде штатов было отдано больше голосов, чем всего зарегистрировано избирателей. В последнем случае выяснили, что сторонники Трампа взяли число избирателей, которые зарегистрировались на выборы 2018 года. Тогда как, в связи с большим ажиотажем, к выборам-2020 число зарегистрировавшихся резко возросло, и потому никаких фальсификаций де-факто не было.

Выборы президента США 2020 побили несколько рекордов (фото: twitter.com/MattWalkerWI)

У Трампа в последние дни отчаянно хватаются за любую соломинку. В медиапространстве, в том числе и в украинском, широко разошлось сообщение о том, что у Байдена "отобрали" 20 голосов выборщиков в Пенсильвании, и исход выборов теперь снова неопределенный.

Оно основывалось на том, что сайт RealClearPolitics якобы присудил Байдену победу в этом штате, а потом изменил свое решение. Но как вскоре выяснилось, редакция RealClearPolitics, в отличие от подавляющего большинства других СМИ, никогда не отдавала демократу победу в Пенсильвании, следовательно, и "отобрать" ее не могла.

Иногда доходило до совсем забавных ситуаций. Так, сторонники Трампа пикетировали здание избирательной комиссии в Мичигане, скандируя "прекратите подсчет!" – ведь по мере подсчета голосов Трамп начал все больше отставать от Байдена. И в это же время в Аризоне они скандировали "считайте голоса!" – поскольку надеялись, что там Трамп, наоборот, сможет догнать Байдена.

Переходной период

Пока что Трампу удается удерживать единство в своей команде и Республиканской партии, несмотря на жесткое публичное давление демократов, которые требуют от него немедленно признать поражение. На его сторону публично встал глава республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл. А Госсекретарь Майк Помпео заявил, что власть будет передана не демократам, а "второй администрации Трампа".

Нынешнее упорство хозяина Белого дома становится более понятным, если учесть, что уходить на пенсию он явно не собирается. Более того, по сообщениям некоторых американских СМИ, всерьез планирует баллотироваться на пост президента на выборах 2024 года. Тогда ему исполнится 78 лет – это всего на год больше, чем Байдену сейчас. Потому такой вариант вполне возможен.

И чтобы заложить фундамент будущего успеха, Трампу было бы очень кстати закрепить среди своих сторонников идею об "украденной демократами победе", и, следовательно, стремление к реваншу.

В демократических СМИ в последние дни часто рассуждают о том, что Трамп набрал более 72 миллионов голосов американцев – это второй результат в истории (на первом месте, естественно, Байден, собравший сейчас более 77,5 млн голосов). А это значит, что победа Трампа в 2016 году не была случайностью.

Наоборот, оказывается, есть огромное количество американцев, которые разделяют его взгляды и политический стиль. И эти люди никуда не исчезнут, наоборот, поражение 2020 года может их только сплотить вокруг фигуры Трампа и радикализировать взгляды еще больше.

В своих послевыборных выступлениях Байден повторяет, что нет "синих" и "красных" штатов (цвета демократов и республиканцев), а есть лишь одни Соединенные Штаты Америки, и призывает народ к единству. Сможет ли новый президент реализовать свои призывы на практике – вопрос очень спорный.

Но пока Байден все же занят более прикладными вещами – формированием своей команды и подготовкой к переезду в Белый дом. Сейчас в США, по идее, должен был начаться переходной период – время между оглашением итогов выборов и инаугурацией нового президента.

Согласно правилам американской политики, чтобы обеспечить плавность передачи власти, уходящая администрация проводит встречи со своими преемниками, вводит их в курс дел, знакомит с актуальными документами и проектами, в том числе и секретной информацией. На это даже выделяется отдельное бюджетное финансирование.

Но пока в Администрации общих служб США, отвечающей за процесс, не готовы идти навстречу команде Байдена – и в штабе демократов даже собираются подать в суд и заставить чиновников начать передачу власти.

Тем временем, как сообщает CNN, персонал Белого дома уже предупредили: если кто-то начнет подыскивать себе работу, что может быть трактовано как признание поражения Трампа, то сразу же будет уволен. Всерьез обсуждается даже вариант, при котором Трампа придется силой выводить из Белого дома после инаугурации Байдена.

Уже известно, кто займет место главы аппарата Белого дома – это давний соратник Байдена Рон Клейн. В свое время он отвечал за борьбу с распространением вируса Эбола, что особенно важно в свете пандемии коронавируса, которую Байден назвал среди главных вызовов его администрации.

Фаворитом на пост госсекретаря США авторитетное издание POLITICO называет Сьюзан Райс – афроамериканку и экс-советника Барака Обамы по вопросам национальной безопасности. Среди других претендентов – сенаторы Крис Кунс и Крис Мерфи, дипломат Уильям Бернс и бывший заместитель госсекретаря Энтони Блинкен.

О своей готовности занять пост министра труда заявил соперник Байдена на демократических праймериз, сенатор-социалист Берни Сандерс. Но официальной реакции со стороны штаба избранного президента пока не последовало.

Должность министра обороны может занять Мишель Флауэрной, которая работала замглавы этого министерства при первом сроке Обамы. На этом посту и уже после увольнения она неоднократно отмечалась жесткими заявлениями в отношении России, часто упоминая и о российской агрессии против Украины.

Немаловажно, что среди людей, которые в целом могут отвечать за внешнюю политику при Байдене, нет тех, кого можно было бы заподозрить в симпатиях к нынешней кремлевской власти.

Уже долгое время остается вакантной должность посла США в Украине. Трамп выдвинул на этот пост генерала в отставке Кита Дейтона, но тот не успел пройти все процедуры для назначения. Как пишет "Радио Свобода", у Дейтона остаются шансы стать послом в Украине и после смены власти в Белом доме.

Левый уклон

Особое внимание стоит обратить на будущего вице-президента США Камалу Харрис, и не только потому, что она стала первой женщиной и первой темнокожей американкой на этом посту.

Дочь ямайца и индуски сделала успешную карьеру в родной Калифорнии, сначала на посту окружного прокурора Сан-Франциско, потом генпрокурора штата, а с 2017 года – сенатора. В 2019 году она объявила о своих президентских амбициях, но сняла кандидатуру еще до начала праймериз Демократической партии.

Камала Харрис станет первой женщиной на посту вице-президента США (фот: instagram)

Харрис категорически выступает против любых видов дискриминации, поддерживает социальное равноправие, борьбу с климатическими изменениями и легализацию марихуаны на национальном уровне, выступает за повышение налогов для корпораций. Тем не менее, по мнению большинства американские медиа, ее все же нельзя назвать убежденной социалисткой – как на том настаивала команда Трампа.

"Во многих отношениях Харрис – показатель того, как демократы в целом сдвинулись влево, даже если она остается более умеренной, чем самые громкие прогрессивные (левые в американской терминологии, – ред.) возмутители спокойствия", – написала в профиле Харрис The New York Times.

Сразу после того, как Байден объявил о выдвижении Харрис в вице-президенты от демократов, начались разговоры о том, что она может стать его сменщицей на посту. Действительно, по окончанию каденции Байдену исполнится уже 82 года – возможно, уже слишком солидный возраст, чтобы еще раз идти на четырехлетний срок. В таких условиях вполне естественным номинантом от демократов может стать вице-президент Харрис. Если, конечно, за время работы на этом посту она не совершит грубых ошибок.

Главная и по сути единственная конституционная функция вице-президента США – заменить на посту главу государства, если тот умрет, уйдет с поста или будет отправлен в отставку. Реальный объем его полномочий полностью зависит от готовности президента делиться своим функционалом. К примеру, Майк Пенс все четыре года на посту находился в густой тени Трампа.

Но кроме прочего, вице-президент является и формальным председателем Сената США. В случае, если голоса там распределяются поровну, он может отдать решающий голос. А такая ситуация как раз может возникнуть.

После перевыборов трети сенаторов, который прошли одновременно с президентскими, республиканцы сохранили за собой 50 мест, у демократов – 48. Еще два кресла будут разыграны на повторных выборах сенаторов в Джорджии уже в январе. И в случае двух побед Демократическая партия может взять под контроль все ключевые государственные органы США, кроме Верховного суда.

Впрочем, все это может случиться только в том случае, если Трамп все же смирится со своим поражением и не доведет ситуацию в стране до открытой эскалации.