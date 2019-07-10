Тищенко ищет спасения за мандатом "Слуги народа"

Фото: Николай Тищенко (facebook.com NikolayTishenko)

Известный в социальных сетях ресторатор Николай Тищенко идет в народные депутаты под знаменами "Слуги народа". На самом деле, больше похоже, что под куполом Верховной Рады он ищет спасения от кредиторов и уголовного преследования.

Инстаграм-ресторатор

Николай Тищенко - еще один откровенный фейл "Слуги народа" в 219 избирательном округе города Киева. Медийно – это правильный выбор. Привлекательный мужчина, ведущий, совладелец сети ресторанов. Однако, его выдвижение под флагами партии Владимира Зеленского – еще одно доказательство, что никакого отбора в списки и мажоритарщиков не было.

В украинских таблоидах и соцсетях Николая Тищенко принято считать бизнесменом, ресторатором и шоуменом. Он не только является совладельцем сети ресторанов, ведущим на ТВ, но и даже дает мастер-классы "Как быть успешным".

На самом же деле, рецепт успеха Николая Тищенко – это мошенничество в особо крупных размерах. Во всяком случае, так можно судить по материалам двух уголовных производств, которые на данный момент доступны в реестре судебных решений.

Если совсем коротко – то на пути к успеху достаточно взять кредит в банке, а деньги не возвращать. Вот и все.

Ипотечный "стартап"

Владимир Гройсман не зря назвал Украину страной стартапов. Ими активно занимались "бизнесмены" разного калибра. Их усилиями Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении.

Масштабы Николая Тищенко намного скромнее. Его рецепт успеха – это всего лишь мошенничество в особо крупных размерах. Как следует из материалов уголовного дела, в 2007 году Николай Тищенко получил в одном из банков ("Укрсоцбанк" - ныне "Альфабанк") кредит на сумму 329 тыс. долл. В этот же день кредит получил и Владимир Ситак, но уже на сумму 260 тыс. долл.

Кстати, они являются бизнес-партнерами в ресторанах "Велюр", "Сейф", "Ришелье", "Апрель", "Тургенеф", "Три вилки" и Coin. Николаю Тищенко принадлежит от 25-ти до 35%, Ситаку – 15%.

Поручителем по обоим договорам выступил Андрей Тихонов. В качестве обеспечения он внес нежилое помещение площадью 376 квадратов на пересечении бульвара Леси Украинки и улицы Кутузова.

Тищенко и Ситак бросили платить по кредиту еще осенью 2008 года, когда и разразился финансовый кризис. Вопрос перед банком не закрыт до сих пор. Суммарно успешные шоумены и рестораторы должны финучреждению более 2 млн. долл.

Но это еще не вся кредитная история известного инстаграм-блоггера. В ноябре 2007 года Николай Тищенко перекредитовывается в том же банке уже на 450 тыс. долл. Залог поручителей – Андрея Тихонова и Геннадия Дмитриева - был передан банку. Уже по второму договору Тищенко должен банку 1,6 млн долл.

Затем уже Геннадий Дмитриев берет в этом же банке кредит на 371 тыс. евро. Поручителем выступает, по всей видимости, его жена – Наталья. Она вносит обеспечение – квартиру на 142 квадрата на улице Горького. Он точно так же перестает платить по кредиту и сейчас остается должен банку уже 1,2 млн. евро.

Как видим, рецепт успеха в украинском бизнесе сродни любому стартапу: взять в кредит много денег и не платить. С 3,6 млн долл и 1,2 млн евро в Киеве можно считаться преуспевающим филантропом. Но самое сложное – это вывести залоги из-под ипотеки.

Организованная ипотечная группировка

Как считают следователи, все перечисленные выше лица действовали сообща. В том числе и потому, что вывод имущества из-под ипотеки производилось по аналогичному алгоритму.

Вначале артель рестораторов-строителей производила перепланировку помещений. Здесь появляется на горизонте еще один "стартапер" - некий Бондарь. Он обратился в суд с иском к Андрею Тихонову. Напомним, этот предприниматель вносил обеспечение по кредиту Тищенко и Ситака в виде нежилого помещения площадью 376 квадратов в центре города.

Истец утверждал, что произвел ремонт помещения поз адресу залога по предварительной договоренности с Тихоновым. И просил суд признать его право собственности на 42 квадрата по тому же адресу. И "самый гуманный" Печерский райсуд признал право собственности на кусок залога по кредиту Тищенко и Ситака. В результате сейчас банк не может реализовать данную недвижимость.

Точно так же некто Бондарь помог с залогом по кредиту Геннадия Дмитриева. Супруги объединили залоговую квартиру с соседней. По счастливому стечению обстоятельств – она принадлежала тому же Бондарю.

На этот раз Обуховский райсуд расторг договор ипотеки с банком, а чета Дмитриевых взяла фиктивный кредит у собственной дочери на 1,1 млн. грн. Но так как дочери отдавать кредит не обязательно, то вскоре квартира перешла в ее собственность. В марте следствие добилось ареста новой реконструированной и объединенной квартиры общей площадью 214 квадратных метров, но уже 30 мая он был снят.

Поэтому для Николая Тищенко мандат народного депутата станет хорошим прикрытием от претензий кредиторов и главного управления Нацполиции города Киева.

Крах ресторанного бизнеса

Проблемы у Тищенко начались и в ресторанном бизнесе. Сначала взрыв в ресторане "Апрель" (с пострадавшими и судебными исками) вследствие неправильного использования газового оборудования в подвальном помещении. А в мае 2019 года прекратил свою работу ещё один объект ресторанного бизнеса, которым пытался управлять Тищенко (и, как видим, пытался безуспешно) - ресторан "Тургенеф". Владельцы помещения, в котором находился этот ресторан, подали в суд за неуплату аренды на компанию "Борн", в которой Тищенко принадлежит 50%.

На очереди - рестораны "Три вилки" и "Ришелье", которые не приносят своим владельцам прибыли "благодаря" управлению новоявленного кандидата в депутаты. Помимо Тищенко, которому принадлежит от 25-и до 35-и процентов в каждом заведении, в этих ресторанах есть ещё 4 совладельца. И явный управленческий непрофессионализм Тищенко не остался без должного внимания его партнеров по ресторанному бизнесу.

В частности, в июне 2018 года Владимир Шапенко и Виталий Юденков, общая доля которых составляет 50%, высказали недовольство убыточным и непрофессиональным ведением дел в ресторане "Три Вилки" и инициировали собрание акционеров. На нем путем голосования была произведена смена директора компании "Конкорд" (ресторан "Три Вилки") Виктора Кулика на нового директора Максима Фролова и делегированы полномочия от акционеров на контроль и управление рестораном Юденкову. Все изменения были внесены в Единый реестр согласно всем правил регистрации в Минюсте.

Однако, после этого Тищенко и Ситак, несогласные с решением общего собрания (на котором, кстати, присутствовали их представители с доверенностями, которые потом своими подписями скрепили все протоколы собрания), не нашли ничего лучшего, чем пойти криминально-рейдерским путём, как действовал Тищенко в былые времена, пребывая в группировке ОПГ Савлохова.

С помощью "чёрного регистратора" Виктора Анатольевича Михачева (зарегистрированного в Днепропетровской области и являющегося фигурантом нескольких судебных дел как регистратор-рейдер), незаконно войдя в Единый реестр Минюста, в июле 2018 года они заблокировали работу предприятия и вернули прежний менеджмент в ресторан "Три вилки" (компания "Конкорд") в лице бывшего директора Кулика В.В. В то же время Тищенко опять стал осуществлять управленческую деятельность в ресторане "Три вилки", продолжая не выплачивать его совладельцам прибыль и вгоняя предприятие в долги.

Вот уже год Шапенко и Юденков добиваются справедливости в судах и полиции. На данный момент открыто уголовное производство в Голосеевском райуправлении Нацполиции. Но с помощью связей Николаю Тищенко удаётся "тормозить" расследование этого дела, от которого он вскоре и вовсе может спрятаться в Верховной Раде.

Неудобно в Майами

Но не только криминальным прошлым и сегодняшними аферистическо-мошенническими происками может удивить Николай Тищенко.

Например, в ноябре прошлого года Евгений Черняк поделился впечатлениями от пребывания некоего ресторатора в его квартире в Майами. Запорожский алкогольный магнат обнаружил, что его "забанили" в местном спортзале.

Как пояснили Черняку тамошние секьюрити, его постоялец таскал из качалки по пять бутылок воды, которые были в свободном доступе для посетителей, которые занимаются в зале.

"Секьюрити из дома говорят, это мы ещё это терпели, но когда он начал набивать карманы яблоками (там стоят фрукты и спортивное питание для спортсменов), мы ему в зал запретили доступ. И он везде вашей фамилией представлялся", - раздосадовано пишет Черняк.

Не упустил шанса Николай Тищенко произвести впечатление и на местных парковщиков. Главным образом, множественными фотосессиями с чужими роскошными автомобилями. Успешный бизнесмен спешил запечатлеть суперкары для своего инстаграма, выдавая их за свои, прямо как девочка из Тиндера. То, что это был именно Тищенко, можно определить по его постам с геолокацией в Майами.

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Ресторатор и продавец "успешного успеха" - только один из первых и самых ярких неудачных эпизодов в списке мажоритарщиков "Слуги народа". Должник банков и аферист, недобросовестный и нечестный партнёр-мошенник, любитель легкой наживы и мародер спортзалов Николай Тищенко лишь доказывает, что он либо продукт слабого партийного отбора, либо купил место на хайпе вокруг рейтингов "Слуги народа".

Вероятнее всего, для него мандат нардепа – это лишь эффективный инструмент защиты от кредиторов, посягательств бизнес-партнеров и "крыша" для развития бизнеса. По-хорошему, у Зеленского должны "отбраковать" этого кандидата в момент, когда его уже нельзя никем заменить.

Список же сомнительных персоналий в очередной раз доказывает ограниченность скамьи запасных в партии Зеленского, которая еще даже не успела стать партией власти. Обидно, если за депутатским мандатом будут прятаться от уголовной ответственности люди сродни Николаю Тищенко, место которым на скамье подсудимых, а не в главном законодательном органе страны.