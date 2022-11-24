Тимчасово без світла. Чи готові магазини до тривалих відключень електрики

Щоб працювати за відсутності електрики, український ритейл активно закуповує паливо і генератори. Як до роботи без світла готуються великі мережі та невеликі торговельні точки – у матеріалі РБК-Україна.

В Україні тривають масові відключення світла через ракетний терор окупантів. Це наклало відбиток на всі сфери життя в країні. Через відсутність електрики безліч бізнесів змушені закриватися і потім знову відкривати двері для клієнтів по кілька разів на день. Інші припиняють роботу надовго.

Але українці не перестають проявляти свою незламність – щоб забезпечити роботу, магазини об'єднуються з мобільними операторами, з сусідніми торговими точками, які охоче діляться генераторами, батареями. Це допомагає їм працювати, а клієнтам – купувати необхідні речі. Деякі мережі планують закупити більше палива для генераторів, інші забезпечують роботу магазинів фурами-рефрижераторами, щоб продукти не зіпсувалися.

РБК-Україна дізнавалося, як працюють магазини під час тривалих відключень світла і чи розробили там план на випадок, якщо електрика зникне надовго.

На випадок блекауту. Як працюють великі торговельні мережі

Під час перебоїв з електропостачанням більшість великих гіпермаркетів Києва не закриваються, бо підтримувати роботу їм допомагають генератори. Всі опитані нами великі торговельні мережі запевняють, що двері їхніх магазинів відкриті для українців навіть під час тривалих відключень.

Зараз 5 магазинів "Ашан" в Києві (Auchan Біличі, Вільямса, Рів Гош та Сосніних) повноцінно працюють під час відключень світла на дизель-генераторах. За використання такого генератора, магазин працює на повну потужність і є незалежним від відключення електроенергії, розповіли РБК-Україна у прес-службі компанії.

Але струм, який виробляє такий генератор, значно дорожчий, ніж з мережі. За годину для підтримки роботи магазину потужний генератор використовує в середньому 200 літрів пального.

"Ще чотири наші магазини (Auchan Лугова, Почайна, Чернігівська, Кільцева, Кирилівська) під час відключення електроенергії працюють обмежено. Тобто ми не маємо змоги продавати товари з холодильників у торговій залі. Всі інші (Дарниця і Правди) працюють під час відключень електроенергії. У магазинах, які не працюють, або працюють з обмеженнями, співробітники контролюють температуру в холодильниках у торговій залі", – пояснили в компанії "Ашан Україна".

Фото: Торгівельні мережі стали закуповувати генератори після перших масових атак ворога на енергетику країни у жовтні (Getty Images)

Також резервною електрикою обладнані всі магазини "Епіцентр", кажуть РБК-Україна у компанії.

"Автономні генератори дозволяють нам підтримувати роботу торгових об’єктів за відсутності централізованого електропостачання. Також ми вирішили підтримати населення в періоди відключення світла. У межах проекту “Ділимось світлом” у торговельних центрах компанії по всій країні встановлено станції підзарядки гаджетів", – зазначили у прес-службі.

Всі торгівельні центри Metro в Україні, а це магазини у Києві, Одесі, Миколаєві, Чернігові, Тернополі та ще понад 12 містах України, обладнані генераторами і мають запас палива, кажуть у компанії "Метро Кеш енд Керрі Україна". Це гарантує безперебійне функціонування магазину протягом 36 годин.

"Щоб це було можливим, ми також застосовуємо ініціативи із енергозбереження: вимикаємо зовнішнє освітлення, внутрішнє споживання світла зменшуємо до 30%, тощо", – додали у компанії. Там зазначили, що постійно інвестують в енергозберігаючі технології: вже під час повномасштабної війни завершили проект по устаткуванню всіх наших ТЦ LED-освітленням.

На сьогодні 50 супермаркетів в мережі "Сільпо" можуть продовжувати працювати під час загальних відключень електроенергії, розповідають РБК-Україна у компанії Fozzy Group.

"Станом на зараз наші “світлі” супермаркети є у 23 населених пунктах: 14 у Києві та області, 23 в Одесі та області, по два у Дніпрі та Сумах, а також у Вінниці, Калуші, Коростишеві, Луцьку, Львові, Миколаєві, Рівному, Харкові й Черкасах. Кількість працюючих супермаркетів "Сільпо" під час відключень електромережі буде збільшуватися. Для цього ми вже замовили значну партію дизельних генераторів", – кажуть у прес-службі.

Магазини можуть переключитися на продаж консерв і круп

Втім, інвестувати у альтернативні способи живлення значно складніше виходить меншим магазинам. Невеликі супермаркети у форматі "швидкі покупки біля дому" під час тривалих відключень часто вимушені закриватись.

Фото: Менші магазини далеко не завжди можуть забезпечити безперебійну роботу (Getty Images)

"Тут принцип простий: хто купив генератори, той працює. Хто не купив – закривається. У нас генератор є, але в непікові години (наприклад, зранку або вдень в будні дні – ред.) вмикаємо не завжди. Вчора закінчилось паливо, а водій вчасно не привіз. Три години були закриті. Але працівникам було що робити – розставляли товар на полиці, ходили по залу з ліхтариками. Пікові години у нас – вечір п'ятниці, тоді точно без генератора ніяк", – розповів співробітник невеликого супермаркету у спальному районі Києва.

Він допускає: якщо світло вимкнуть надовго, багато магазинів не зможуть забезпечити роботу холодильників, і тому можуть переключитись на продаж суто продуктів довгого зберігання – консерв, круп. Дещо схоже було навесні – тоді світло в Києві не вимикали, але перервалася логістика, і магазини продавали те, що залишилося або якось вдавалося привезти.

Меншому бізнесу під час відключень складніше. Якщо власники відкрили торгову точку, наприклад, з кормом для тварин, і денний оборот в ній невеликий, то деякі вирішують, що економніше буде при відключенні світла закритись. Багато хто закупив "доступні" за ціною генератори – ціна на них зросла з 12 до 25 тисяч гривень. Але щоб генератор працював, немало витрачати доводиться і на паливо – бензин або дизель. Крупні ж мережі можуть "перекрити" великі затрати на роботу генератора великим оборотом товарів.

У невеликій торговій точці на Подолі, де продають хліб, печиво та випічку, на час тривалих відключень світла відпускають працівників додому. Продавці виходять на роботу погодинно, і поки магазин не працює, зарплатню їм не платять. "З такими перспективами скоро буду отримувати лише "мінімалку", – каже жінка.

"Двері відкриті навіть у часи блекауту". Як довго магазини будуть працювати без світла

Зараз в Україні застосовують і планові виключення світла, і аварійні. Є ризик того, що світло можуть вимкнути надовго. Але, навіть попри безпрецедентні руйнування через атаки ворога, Україна пройшла випробування першими заморозками. Однак навіть локальне відключення світла на кілька днів може створити великі проблеми.

Фото: Відключення елетрики після ракетних ударів спостерігаються по всій країні, але поступово ситуація покращується (Getty Images)

Тривале відключення енергопостачання – це більш комплексне питання, зізнаються рітейлери. Але магазини постійно придумують, як вийти із ситуації. Ті ж генератори можуть працювати й кілька днів, якщо підвозити паливо. Це вдарить по кишені бізнесу, але люди матимуть змогу купити продукти і все необхідне.

Автономне забезпечення завдяки генераторам дозволяє магазинам підтримувати життєдіяльність торгових об'єктів протягом довготривалих відключень електроенергії, запевняють у "Епіцентрі". Там також вживають заходів для зниження електроспоживання – зниження яскравості освітлення в торгових залах та повне відключення LED-екранів на фасадах.

Більшість терміналів для розрахунку банківськими картками на касах "Епіцентру" працюють наступним чином: під час транзакції термінал зв’язується з банком через gsm-зв'язок за допомогою встановленої sim-карти. Значно рідше в ритейлі використовуються банківські провідні термінали, які підключаються до інтернет-кабелю, підведеного безпосередньо до торгового об'єкту. Проте саме воно дозволяє забезпечити безготівкові розрахунки завдяки безперебійному зв'язку із банківською системою.

Якщо електрику вимикають надовго, співробітники магазинів "Ашан" переносять товари, які потребують відповідно низької температури, з холодильників з торгової зали до холодильних камер. Там продукція може зберігатися певний час – до доби. І при цьому не втрачає своїх властивостей. Холодовий ланцюг не переривається, запевняють у компанії.

"Якщо за цей час поновлення електропостачання не відбулося, ми забезпечуємо магазин фурами-рефрижераторами. У них товари можуть зберігатися, скільки потрібно", – розповіли про резервні варіанти у прес-службі.

Фото: Підприємці об'єднуються з іншими бізнесами, щоб надати людям необхідні їм послуги (Getty Images)

В планах мережі "Сільпо" – забезпечити понад 100 супермаркетів у 40 населених пунктах безперебійним джерелом живлення. У великих містах намагаються зробити так, щоб у мікрорайоні працював хоча б один магазин. Також там обіцяють повідомляти про нові підключення магазинів до автономного живлення.

"Багато залежить від наших партнерів: банків, операторів зв’язку, інтернет-провайдерів тощо. Та ми робимо все, щоб гарантувати безперебійне обслуговування наших клієнтів. Як приклад, наші каси працюють як від виділеного інтернету, так і мають можливість підключення через сім-карти", – кажуть у компанії "Metro".

Для підтримки постійного мобільного зв’язку компанія ініціювала проект з мобільними операторами, чиї базові станції встановлені в їхніх торгівельних центрах. Їх акумулятори дають можливість працювати при вимкненні електроенергії всього від 30 до 60 хвилин. У магазинів є можливість під’єднати такі станції до нашої дизельної мережі та забезпечити безперебійне живлення станцій. Також у "Metro" розробили план по поповненню запасів дизельного палива.

"Наразі ми ведемо перемовини з партнерами щодо постачанню палива до наших ТЦ. Постійно проводиться техобслуговування генераторів. Також ми розглядаємо придбання кількох додаткових генераторів, якщо наявні будуть виходити з ладу. Отже, навіть у часи блекауту двері наших торгівельних центрів – відкриті для клієнтів", – запевняють у прес-службі.

Є багато прикладів, коли під час війни конкуренція між бізнесами відходить далеко на інший план. Компанії об'єднуються, щоб забезпечити людей необхідним.

Судячи з усього, при тривалому виключенні світла принаймні великі мережеві гіпермаркети зможуть продавати потрібні товари хоча б кілька днів. Така можливість, хоч і в менших об'ємах, є і в менших магазинів. Але навряд чи при повному відключенні світла можна буде вийти з дому і відразу знайти магазин, який точно працює.

"Ми б раді працювати, але іншого виходу немає. Тільки б Росія перестала нас обстрілювати. Сподіваюся, все скоро налагодиться", – каже продавчиня у торговій точці на Подолі.