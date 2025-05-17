Тест-драйв Suzuki Swift: чим "гібрид-малюк" здивував у місті та на трасі

Suzuki Swift – це класичний сітікар, які на світових ринках поступово заміняються схожих розмірів кросоверами. Хетчбек яскравого кольору з перших кілометрів здавався суто міським авто. Але більш детальне знайомство розкрило машину з нового боку.

Міський герой

Ще з першого знайомства під час тестових заїздів на конкурсі "Авто року в Україні" Suzuki Swift запам'ятався журналістам РБК-Україна Авто досить милим автомобілем: великі фари, ефектний колір, контрастний дах та виразна решітка радіатора. При цьому декому дуже заокруглене лобове скло навіть нагадувало "ліхтар" літака.

У нас на тесті – четверте покоління Swift. Порівняно з попередником, автомобіль став більш округлим, але отримав підкреслену "талію" у вигляді виштамповки на дверях та інших кузовних панелях. При цьому габаритні розміри японського хетчбека майже не змінилися: довжина зросла на скромні 15 мм (до 3860 мм), а ширина (1695 мм) та висота (1500 мм) взагалі лишились колишні.

Але вся оптика у авто тепер світлодіодна, а коефіцієнт аеродинамічного опору японським інженерам та дизайнерам вдалось зменшити на 4,6%. Розробники запевняють, що Swift створений для європейських міст. Заявлений клірес справді суто міський – асфальтові 120 мм.

Головна перевага машини криється у компактності. Адже знайти паркомісце для машини, яка майже на метр коротша середньостатистичного кросовера С-класу набагато простіше. До того ж, процес паркування полегшує чудова оглядовість: корма авто не припіднята, тому у заднє скло все чудово видно. Якщо ж немає впевненості у власних маневрах, то на допомогу прийде камера заднього виду зі схематичним зображенням кількох зон безпеки. Але до цих піктограм треба дещо призвичаїтись – постійно намагаєшся стати з зайвим запасом.

Фірмовий стиль

Інтер'єр героя нашого тесту зітканий з традиційних рішень: за кермом розташувались аналогові прилади, селектор трансмісії доволі масивний і розташований у класичному місці – на трансмісійному тонелі, а на центральній консолі та зліва від керма розташувалась велика кількість дуже добре помітних фізичних апаратних клавіш. Чи це недолік? Ні в якому разі. Можливо, дещо старомодно. Але як і раніше – дуже зручно.

При цьому центральна консоль на вісім градусів повернута до водія. На її вершині розташувався дев'ятидюймовий екран медіасистеми. Попри деяку простоту графічного меню, мультимедіа підтримує останні трендові "штучки" – наприклад, бездротовий Apple CarPlay. Також з часом помічаєш, що Swift отримав електромеханічний ручник із кнопкою замість важеля – для моделі це вперше.

На кермі – майже два десятка клавіш, добра половина яких відповідає за роботу електронних асистентів. Але про них – трохи згодом. На трасі помічаєш, що порівняно з попередником новий Swift став помітно тихішим. З цією метою у конструкції кузова збільшено кількість клейових з'єднань, також значно товщим стало підлогове покриття, й посилено шумоізоляцію.

Крісло водія під час посадки здалось вже занадто пласким та прямим. Навіть подумалось, що у дальній дорозі через це можна швидко втомлюватись. Але подушка має цікавий наповнювач: він ніби то проминається по центру, під водієм, і формує бокову підтримку. Одним словом, 250-300 км за кермом Suzuki Swift долаються легко, без надмірного бажання вийти та пройтись.

Другий ряд розрахований на дітей. Справа в тому, що й місця для комфортної подорожі вистачить максимум парі дорослих, та й з опцій – лише підсклянник. Якщо хочеться зарядити гаджет, то треба мати довгий шнурок, адже біля водія завжди знайдеться зайвий роз'єм.

А щодо багажника, то його об’єм дорівнює 265 літрам. На перший погляд, цифра правді скромна, але для повсякденних міських завдань цього вистачить. До того ж задній диван за необхідності можна скласти.

Жваво, але не весь час

Японський компактний хетчбек приводиться у рух новим силовим агрегатом. Так, бензиновий двигун втратив один циліндр – тепер замість чотирьох їх три. Атмосферний мотор з індексом Z12E має робочий об'єм 1,2 л, високий ступінь стиснення 13:1 та систему зміни фаз VVT на впуску та випуску, яка дозволяє імітувати економічний цикл Аткінсона. Потужність ДВЗ становить 82 к.с., а максимальний крутний момент – 108 Нм. Разом з ним працює клиноремінний варіатор, він на 1,9 кг легший за колишній.

Але описом мотора все не завершується, адже новий Swift став гібридом. У авто встановлено 12-вольтовий стартер-генератор (3,1 к.с., 60 Нм), який допомагає в перші секунди розгону. Він живиться від літій-іонного акумулятора ємністю 3 А*год, що розташувався під сидінням водія.

Що можна сказати про характер машини з новою силовою установкою? Він справді став дещо жвавішим попри більшу масу. Адже разом з іншими змінами та розширеним оснащенням хетчбек помітно поважчав, залежно від версії прибавка у вазі становить 50-80 кг. Особливо "веселість" характеру "японця" проявляється на міських швидкостях – до 70-80 км/год. Якщо треба десь швидко вклинитись у потік, або завершити маневр на "зелений" – це Suzuki Swift під силу. На трасі ж відчувається певний дефіцит потужності.

Цікаво, що хетбчек демонструє виключно гібридну логіку апетиту – у місті споживає менше, ніж на трасі. Якщо не намагатись змагатися з більшими авто, то у мегаполісі легко можна вкластись у 5,4-5,6 літра на 100 км пробігу. Не секрет, що авто з малими моторами на трасі потрібно добре "крутити", і на високих обертах зникає вся економія. Але це правило не про "Свіфт". Так, на 110-120 км/год машина споживає не більше 6 літрів на 100 км пробігу. Але варто враховувати, що у авто 37-літровий бак, і запас ходу не такий великий, як хотілося б.

Авто побудовано на платформі Heartect, а зміни в шасі мінімальні: передня підвіска McPherson отримала новий стабілізатор, а у задньої "балки" з'явився збільшений хід коліс, плюс по колу встановлені посилені буфери стиснення. Мабуть, ці зміни направлені на кращу керованість. Справді, машина не намагається кренитись. Але та трасі відчувається мала вага – при близькому проїзді фур авто хоче змінити курс, це треба враховувати.

Ціна питання

Suzuki Swift в українських автосалонах компанії запропонований у двох комплектаціях: GL+ та GLX. Більш скромна модифікація оцінена у 764 тисяч гривень та має у переліку оснащення великий пакет систем активної безпеки, серед яких контроль сліпих зон, попередження про виїзд зі смуги руху, система автоматичного гальмування та ін. За окреслену суму авто доступне з 5-ступічастою механічною трансмісією, а за безступеневий варіатор треба доплатити 76 тисяч гривень.

Більш дорогий варіант GLX доступний лише з варіатором, і коштує 891 тисячу гривень. У машині додається клімат-контроль, підкермові перемикачі КПП, зовнішні дзеркала з функцією складання та ін.

Переваги та недоліки Suzuki Swift

Сильні сторони Suzuki Swift:

Економічний двигун

Стильна зовнішність

Компактні габарити

Зручні органи управління

Недоліки японського хетчбека: