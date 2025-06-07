Тест-драйв Renault Kardian: переваги та недоліки найдоступнішого кросовера від "французів"

Тест-драйв Renault Kardian журналісти РБК-Україна чекали з нетерпінням: завжди цікаво, що запропонує наступник бестселера, яким став Sandero Stepway. Забігаючи наперед, зазначимо, що новинка справді змінилась – є важливі надбання, але й певні втрати.

Суворий погляд

Новий Renault Kardian вперше побачив світ у 2023 році. Автомобіль швидко став справжньою глобальною моделлю бренду для ринків, що активно розвиваються. Авто добре знають у Південній Америці та Північній Африці. На черзі Східна Європа. При створенні моделі за основу було взято європейський хетчбек Dacia Sandero Stepway третього покоління.

З героєм нашого тесту його ріднить модульна платформа CMF-B, колісна база 2604 мм та каркас кузова, включаючи дверні отвори та скління. Але зовнішність серйозно змінена: Kardian перейняв новий фірмовий стиль Renault з двоповерховою передньою оптикою і, як кажуть самі французи, динамічним силуетом.

У порівнянні з Sandero Stepway другого покоління, що донедавна продавався в Україні, новий Renault Kardian на 49 мм довше (4119 мм) і на 43 мм ширше (1773 мм), але при цьому на 34 мм нижче: 1596 мм разом з рейлінгами на даху і 1544 мм без них. Також заявлено значний дорожній просвіт (209 мм).

Взагалі, на відміну від попередника, новинка більше заслуговує поняття "кросовер", аніж раніше. Пластикові накладки по всьому периметру кузова, масивні рейлінги та цілком собі дорослий кліренс додають впевненості при виїзді на природу.

Але у невеликих габаритах одночасно відчувається і міський характер автомобіля. Завжди у нагоді буде камера заднього виду, органічно вписана у фірмову емблему на кришці багажника. Її високе розташування непогано захищає лінзу від бруду та вологи. Хоча компактному кросоверу не вистачає датчиків парктроніка, особливо спереду.

Класичний хід

Інтер'єр Renault Kardian уніфікований з європейськими моделями Logan та Sandero. Від них машині дісталася передня панель, восьмидюймовий сенсорний екран мультимедійної системи та блок керування мікрокліматом. Останній виявився дуже зручним. Він українським автомобілістам добре знайомий по кросоверу Duster: з трьома однаковими регуляторами з вмонтованими екранчиками.

Але кермо у героя нашого тесту своє, на центральному тунелі розташувався класичний селектор автоматичної коробки передач. Керування ручником механічне. Також у нашій комплектації у розпорядженні водія – семидюймовий дисплей електронної панелі приладів.

Приємно, що компактний кросовер підтримує Apple CarPlay "по повітрю". Хоча для зарядки гаджетів на торпедо вбудовано два порти – USB та USB-C. Дещо незвично, що USB розташований у верхній частині центральної консолі, тобто перед екраном мультимедіа та важливими клавішами постійно буде присутній кабель зарядки.

Інфотеймент за логікою меню цілком повторює інші моделі французького бренду – ніякого спрощення. А ось де можна помітити економію, так це у якості оздоблювальних матеріалів – вони переважно з твердих "сортів" пластику, а також у рівні шумоізоляції – авто чудово передає особливості дорожнього покриття у салон.

Місце водія майже позбавлене помітної бокової підтримки, але навіть у дальній дорозі спину та поперек крісло тримає добре. Підлокітник не має регулювання, але розташований він не надто далеко від місця водія – користуватись ним зручно.

Об'єм багажного відсіку становить 358 літрів за методикою VDA. Великим багажник не назвеш, але дитяча коляска та пара пакетів з супермаркету туди помістяться легко.

Під підлогою розташувалось тимчасове запасне колесо. Якщо скласти спинки другого ряду, то отримуємо вже 1304 вільних літри для речей.

Жваве турбо

Крос-хетчбек Renault Kardian довжиною 4119 мм створений на модульній платформі CMF-B. В Україні "француз" доступний з одним-єдиним силовим агрегатом – трициліндровим турбомотором 1.0 TCe потужністю 100 к.с. На вибір є шестиступінчаста "механіка" та безступеневий варіатор. Герой нашого тесту оснащений двопедальною версією. На інших ринках доступні варіант з "атмосферником" на 1,6 літра, а також фірмовий чотирициліндровий турбодизель 1.5 dCi (102 к.с.).

З перших кілометрів розумієш, що 100-сильний "турболітр" полюбляє оберти. Інакше і не могло бути, адже для рівномірного розгону варіатор підтримує оберти на рівні 3-3,5 тисячі, але при спокійній їзді містом двигун працює на 1500-2000 об/хв. Зміну обертів у салоні відчуваєш добре.

Звісно, ​​у парі з варіатором розраховувати на стрімке прискорення під час обгонів чи маневрів не варто, але й відставати від інших учасників руху не доведеться. Цікаво, що якщо порівняти динаміку прискорення Kardian з "механікою" та варіатором, то різниця складає всього 0,5 секунди – 12,5 проти 12 секунд.

Попри любов до обертів, французький кросовер може бути економним. У місті у спокійному ритмі авто вкладається у 7 літрів на 100 км пробігу, а на трасі авто споживає близько 6-6,3 літра на 100 км пробігу з активованим круїз-контролем на 120 км/год. Їдеш спокійніше – й витрачаєш помітно меньше.

Привід у Kardian передній, а шасі просте – зі стійками McPherson спереду та напівзалежною балкою ззаду. Наші подорожі Україною показали, що підвіска у автомобіля енергоємна – це приємна особливість для машини, яка претендує на звання кросовера. З ямами та нерівностями вона добре справляється, пробивається лише при подоланні конкретно великих нерівностей. На трасі вона поводиться прогнозовано, без зайвого розгойдування і клювання кузова.

Ціна питання на ключові конкуренти

На нашому ринку Renault Kardian доступний у трьох версіях – Evolution, Techno та Iconic. Ціни за машину у базовій комплектації з механічною коробкою передач починаються з позначки у 738 900 грн. Доплата за безступеневий варіатор становить 56-57 тисяч гривень залежно від версії. Герой нашого тесту виконаний у топовому виконання. "Іконічна" версія оцінена у 891 300 грн.

Якщо винести за дужки китайські кросовери, то найближчими до французької новинки ринку за ціною та габаритами є Fiat 500x, Skoda Kamiq та Opel Crossland.

Fiat 500x – італійський міський кросовер, який з рядом оновлень випускається вже понад 7 років. Машина за окреслений прайс, а саме 20-21 тисячу доларів, оснащується 1,4-літровим турбомотором да безступеневим варіатором. За цей цінник авто позбавлене ряду приємних опцій, які є у Kardian, але може похвалитись дещо більшими внутрішніми габаритами салону.

Opel Crossland – міський кросовер, який знаходиться на фінальній стадії свого конвеєрного життя. Авто доступне з 1,2-літровим трициліндровим бензиновим мотором на 100 к.с. Варіант з 6-ступеневою МКП оцінений у 860 400 грн, а доплата за "автомат" на стільки ж передач коштує щонайменше 975 000 грн.

Skoda Kamiq – найдорожчий кросовер у нашій компанії з широким вибором силових агрегатів, у якій присутні 1,0-літровий турбомотор у версіях на 95 та 115 к.с., а також 150-сильний варіант бензинового двигуна на 1,5 літра. Ціни на чеське авто стартують з 869 534 грн.

Переваги та недоліки Renault Kardian

Сильні сторони кросовера:

Енергоємна підвіска

Свіжа зовнішність

Зручна посадка

Економний двигун

Мінуси Renault Kardian: