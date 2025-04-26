Тест-драйв Maxus T60: найдоступніший пікап на ринку проти міста та траси

Аналізуючи ринок нових пікапів на українському ринку, журналісти РБК-Україна Авто звернули особливу увагу на нижній ціновий сегмент. Найдоступніша легкова вантажівка – це Maxus T60. Її і обрали для детального знайомства. Виявляється, авто навіть має дещо спільне з американськими та британськими марками.

У різних варіантах

Maxus – це колись англійський бренд. Він належав компанії LDV, заплутана історія якої заслуговує на окрему розповідь. Однак у результаті торгова марка осіла в портфелі концерну SAIC, що базується в Шанхаї.

Взагалі, Maxus T60 дебютував у 2016 році у Гуанчжоу. T60 став першим пікапом компанії SAIC. Герой нашого тесту також існує у версії MG. Саме велика партія таких машин пару років тому була передала Силам оборони України. У Таїланді, Лаосі та Пакистані автомобіль називається MG Extender, у Саудівській Аравії – Maxus Tornado, а в Мексиці – Chevrolet S10 Max.

Щодо зовнішніх габаритів, то за більшістю параметрів авто – у середині класу. Так, його габаритна довжина складає 5365 мм, ширина 1920 мм та висота 1852 мм. Колісна база – 3155 мм. При цьому вантажопідйомність сягає 925 кг.

Якщо подивитись на пікап зі сторони, то він ніби уособлює образ позашляховика "нульових": велика масивна решітка радіатора, нефарбовані бампери, галогенові фари, сріблясті колісні диски з високопрофільною гумою. А ось контрастні червоні наліпки на кузові – це традиції японського автопрому. Не позбавлений пікап і позашляхових можливостей. Так, заявлений автовиробником кліренс становить 215 мм. Глибина подолання броду – до 550 мм.

Згадати юність

У салоні Maxus T60 також панують "нульові" та початок "десятих". Чи це недолік? Приємно згадати перші тестові авто 15-річної давнини з великим розсипом кнопок на центральній консолі, червоною підсвіткою, аудіосистемою стандарту 1 DIN зі скромним монохромним дисплеєм. Але врахуйте, що кнопки управління мікрокліматом салону великі та чудово помітні з-за керма, а мультимедіа підтримує підключення мобільних гаджетів по Bluetooth та має вбудований USB-порт, який ми використовували для зарядки смартфонів.

Крісло водія – це приклад продуманого мінімалізму: проста обивка, відсутність електроприводів та широких регулювань поясного упору. Але навіть у такій конфігурації спина витримує 200-300 км без бажання вийти й пройтись. Панель приладів героя нашого тесту – переважно аналогова, але на невеликий екранчик між парою циферблатів можна вивести електронний спідометр, або ж слідкувати за витратою палива та запасом ходу.

Зручно, що по бокам торпедо під дефлекторами обдува вбудовані висувні підсклянники. У дальній дорозі кава буде завжди під рукою. Шкода, що мода на такі девайси лишилась у минулому сторіччі.

Єдина ергономічна дивина – це метод налаштування зовнішніх дзеркал заднього огляду. Щоб підстроїти дзеркальні елементи під себе, їх треба регулювати безпосередньо з вулиці руками. У більш дорогих версіях може бути електропривід, але в даному випадку все механічно.

На задньому ряду теж все доволі стримано. Диван розрахований на трьох дорослих, також Є ручки для більш зручного потрапляння в салон. Якщо пасажирів ззаду не повний комплект, то можна дістати висувний підлокітник.

Багажник Maxus T60 має у довжину 1800 мм, ширина - 1510 мм та висоту бортів у 530 мм. Ширина вантажної зони між колісними арками становить 1128 мм. Вже "з заводу" вантажний відсік отримав пластикове покриття, яке повинно мінімізувати ризики виникнення корозії після пошкодження лакофарбового покриття кузова.

Спокійний дизель

Конструктивно герой нашого тесту певною мірою традиційний: у нього лонжеронна рама, нерозрізний задній міст з ресорами та незалежна пружинна передня підвіска, повний привід, шестиступінчаста "механіка" та понижувальна передача.

Двигун – це новий 2,0-літровий турбодизель, розроблений спільно фірмами SAIC і General Motors з прицілом на екологічні норми Євро 6d. На українському ринку запропоновано лише 161-сильну модифікацію з одним турбонагнітачем, хоча існує версія бітурбо потужністю майже 200 сил.

На штатних позашляхових шинах пікап англійського бренду розганяється з місця до першої "сотні" за 11 секунд. Максимальна швидкість становить 170 км/год. Але щоб досягти цих параметрів, машину треба нещадно "крутити" та дуже активно працювати важелем трансмісії: передачі у авто дуже короткі. Це підтверджує просте спостереження – на 100 км/год на вищій передачі двигун видає близько 2200 обертів за хвилину.

Звичайно, високий кузов, великі та важкі колеса, велика кількість валів у трансмісії та інші об'єктивні чинники не сприяють паливній економічності. Тому пікап по трасі легко споживатиме і 9, і 10 літрів дизпалива. По місту машина також зазвичай "їсть" близько "десятки". Це не мало, але ситуацію з апетитом дещо компенсує великий паливний бак, повного має вистачити на 700-800 км пробігу.

Ціна питання

Єдина доступна на українському ринку версія Maxus T60 пропонується у комплектації Comfort. Повнопривідний пікап оцінений у 1 203 085 грн. У списку оснащення – пара подушок безпеки, кріплення дитячого крісла ISOFIX, система контролю тиску в шинах, задній парктронік, обігрів бічних дзеркал та ін.

Переваги та недоліки Maxus T60

Сильні сторони пікапа:

Наявність повного приводу

Демократичний цінник

Зручне крісло водія

Великий кузов

Недоліки Maxus T60: