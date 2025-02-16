Тест-драйв Honda ZR-V: великий кросовер з характером спортивного хетчбека

Глобальні ринки вимагають від автовиробників створювати все нові й нові кросовери: великі, малі, спортивні, комфортні. Але окремі марки не здаються, і намагаються навіть машинам класу SUV надати цілком легкових рис та характеристик. Honda ZR-V – одна з таких. Більше – у тест-драйві від РБК-Україна Авто.

Заплутана історія

Діюче покоління Honda ZR-V – це модель нового класу для японського бренду. Продажі машини вперше стартували у США. Але там модель продається під назвою HR-V. Залежно від ринку відрізняються і силові установки. У нас це безальтернативний монопривідний гібрид. Але про все по черзі. Цікаво, що випускається автомобіль для глобальних ринків Європи і України зокрема у Китаї спільним підприємством GAC-Honda як ZR-V.

По колісній базі (2655 мм) та довжині (4570 мм) нова ZR-V від Honda розташувалась між HR-V та CR-V. Причому пріоритетним спочатку значився американський ринок. І японська команда розробників, певне, врахувала інтереси заокеанських споживачів. ZR-V виявився не схожим на інші авто бренду.

Незважаючи на те, що кросовер не нагадує інші "Хонди", він помітно виділяється на тлі сучасних однокласників. Трапецієподібна решітка радіатора, вузькі фари та задні ліхтарі складної форми ніби й натякають елементами дизайну на моделі інших брендів, але у поєднанні формують цілісний та, головне, цікавий зовнішній вигляд. Самобутності йому додають і низький силует, і завалені вперед задні стійки даху, що разом з дверима багажника народжують динамічний вигляд.

На нашому ринку вже у "базі" машина має світлодіодні фари, хромовані елементи декору тощо. Через свою "незвичність" деякі автомобілісти ідентифікують її електромобілем, споріднюючи з масовими у нас Honda на електротязі, що імпортуються з Китаю. Але про бензинове "серце" прямо говорить пара масивних вихлопних труб під заднім бампером.

Легковий кросовер

Головне здивування від салону авто – це низька, повністю легкова посадка. Навіть якщо підняти крісла "ліфтом" якомога вище, все одно сидиш не у кросовері, а у Honda Civic. Машина не може похвалитись надто широкими діапазонами регулювань та набором електроприводів водійського крісла, але загалом налаштувати під себе робоче місце дорослому зі зростом 180 см – справа хвилини.

З одного боку, ті, хто купують високі машини, хочуть "краще бачити дорогу" да "дивитись далі". Але з іншого, низька посадка – це значно більше емоцій від драйву в одних і тих же умовах. Одразу зазначу, що обидва твердження – дуже дискусійні.

Спорідненість із Civic повною мірою простежується в салоні: передня панель у моделі ZR-V має схожу архітектуру з компактною центральною консоллю і об'єднаними в єдину лінію дефлекторами вентиляції. Кросовер має частково віртуальні прилади з екраном у лівій частині панелі та дисплей медіасистеми на 9,1 дюйма. За кермом розташувались перемикачі. Спочатку сподіваєшся, що вони відповідають за вибір передачі трансмісії. Але згодом розумієш, що у машини й КПП як такої немає. Їх задача – регулювати режим інтенсивності рекуперації при гальмуванні гібридною системою.

Зручно, що блок "клімату" – цілком фізичний, при цьому вибрані градуси та інші параметри виводяться на окремі монохромні екранчики. Традиційно для японських машин останніх поколінь навколо важіля КПП м'яка "набивка". А ось центральний тунель цілком оригінальний – з нижнім "поверхом" і розташованими з обох боків від нього роз'ємами USB.

Другий ряд доволі просторий, до того ж ззаду кросовер має майже рівну підлогу. Але у питанні саме потрапляння назад є проблеми. Так, кут відчинення дверей хотілося б мати більший, та й сам дверний отвір невеликий. Головні складнощі з цим – при установці дитячого крісла. А дорослим ззаду сидіти комфортно, для них також підготовані власні дефлектори обдуву та підлокітник.

Багажний відсік може умістити до 380 літрів. Під підлогою – невелика додаткова ніша для дрібниць та місце для ремкомплекта. Через гібридну систему та економію ваги від запасного колеса японські інженери відмовились.

Фірмова зв'язка

Останні машини японського бренду привчили нас, що під капотом обов'язково повинна працювати гібридна силова установка. І Honda ZR-V у цьому питання не виключення. В Україні запропонована європейська конфігурація гібридного кросовера – це гібрид системи e:HEV з послідовно-паралельною системою на основі 2,0-літрового бензинового "атмосферника".

ДВЗ потужністю 143 к.с. працює за циклом Аткінсона, також у задній частині авто розташувались невелика літій-іонна батарея та електродвигун. Як правило, бензиновий мотор у русі заряджає батарею, вона в свою чергу живить електромотор, і вже останній обертає передні колеса. Таким чином, електродвигун потужністю 184 к.с. і максимальним крутним моментом 315 Нм є основним, і він приводить в рух автомобіль.

Як працює ця складна система? Для водія практично непомітно. Автомобіль майже завжди запускається і починає рух на електротязі. Система за необхідності запускає бензиновий мотор. Слідкувати за режимами роботи гібридної силової установки та рекуперацією енергії під час гальмування можна, вивівши графіку на панель приладів.

За паспортом японський кросовер від 0 до 100 км/год розганяється 7,8 секунди. У дощову погоду на зимовій гумі повторити цей результат журналістам РБК-Україна Авто не вдалось, але загалом машині цілком вистачає розгінної динаміки і у місті, і на трасі. Цікаво, що навіть на швидкості 110-120 км/год у салоні доволі тихо, адже ДВЗ майже завжди працює на оптимальних, невисоких обертах, що сприяє акустичному комфорту. По місту автомобіль з легкістю вкладається у 5-5,5 літра на 100 км пробігу. На трасі машина споживає близько 6,5-6,7 літра на "сотню". У поєднанні з 57-літровим баком від АЗС до АЗС авто легко може проїжджати понад 900 км.

Але, на нашу думку, головна чеснота ZR-V – це підвіска. Багатоважільна ходова дозволяє з азартом на дозволених ПДР швидкостях "входити" у повороти на розв'язках, і при цьому себе добре відчувати на "хвилястих" та тріщинуватих регіональних доріжках. Насправді, комфорту на поганій дорозі точно не чекаєш від кросовера Honda, що побудований на шасі Civic. Справді, привід для здивування.

Ціна питання

Кросовер Honda ZR-V на українському ринку запропонований у двох версіях – Elegance та Elegance Plus. Коштують автомобілі 1 549 900 та 1 569 900 гривень відповідно.

У молодшій комплектації вже доступні ряд електронних асистентів, серед яких система запобігання зіткненню, система розпізнавання дорожніх знаків, система контрою тиску в шинах та ін. Окрім того, у ній є безключовий доступ, система допомоги під час руху зі схилу, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, аудіосистема з 8 динаміками тощо.

У "Плюсі" також з'являється система контролю "сліпих" зон, система допомоги під час виїзду з паркувального місця заднім ходом.

Переваги та недоліки Honda ZR-V

Сильні сторони японського кросовера:

Економічна силова установка

Великий запас ходу

Цікава зовнішність

Місткий салон

Недоліки Honda ZR-V