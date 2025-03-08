Тест-драйв Honda CR-V: як гібридна технологія змінила популярний кросовер

Кросовер Honda CR-V – це одна з найпопулярніших машин на багатьох світових ринках. В Україні машина запропонована виключно у гібридній версії. Як поводить себе машина за містом та у мегаполісі, й чи справді може економити паливо – журналісти РБК-Україна Авто розбирались протягом тижневого тесту.

Еволюція перевірених ліній

Минуло трохи більше шести років після прем'єри кросовера Honda CR-V п'ятого покоління, і на зміну йому вже прийшла нова модель. За статистикою, на ключових ринках моделі – у США та Японії – автомобілісти кожні 4-5 років змінюють машину, саме тому інженери та дизайнери підготували для потенційних клієнтів новинку. Але щоб не ламати гарні продажі повнорозмірного кросовера, у дизайні вирішили обійтись без революцій. Маркетологи дали команду не ризикувати іміджем свого бестселера.

Але при цьому зі зміною покоління японський автомобіль "прибавив" у габаритах. Нагадаємо, що CR-V – це абревіатура від Compact Recreation Vehicle, і на головному для себе північноамериканському ринку він дійсно вважається невеликим. При цьому довжина автомобіля нараховує 4694 мм (плюс 69 мм у порівнянні з попередником), ширина кузова становить 1864 мм (на 9 мм більше), висота — 1692 мм замість колишніх 1689 мм, а відстань між вісями тепер становить 2700 мм – плюс додаткові 40 мм.

У компанії звертають увагу на те, що передні стійки даху зміщені назад, тобто капот став довшим, загальний силует – більш стрімким, до того ж корпуси бічних дзеркал тепер встановлені на дверях. До того ж інженери заявляють, що жорсткість кузова на кручення зросла на 15%.

Взагалі, автомобіль шостої генерації найпростіше впізнати при спереду: він отримав "крупнозернисту" решітку радіатора і вузькі, трохи розкосі фари. Передня оптика, до речі, повністю світлодіодна. Ну а в оформленні задньої частини кросовера явно видно риси попередника: так одразу й не зрозумієш, чим відрізняються вигини ліхтарів на моделях п'ятої та шостої генерацій.

Цікаво, що для України, як і для інших європейських ринків, автомобілі поставляються з заводу Dongfeng-Honda, що у Китаї. Справа в тому, що виробництво в Англії Honda закрила ще кілька років тому, а в Японії випуск моделі CR-V припинено. Так що вибір невеликий: або з Нового Світу, або з Китаю.

З решіткою в салоні

Салон японського кросовера багато в чому уніфікований із сімейством хетчбеків та седанів Civic нового покоління. Так, передня панель CR-V візуально практично нічим не відрізняється від молодшої моделі: та ж медіасистема з тачскрином на дев'ять дюймів і апаратними кнопками, та ж цифрова панель приладів, той же блок клімат-контролю. Також фірмовий стиль Honda пізнається по металевій решітці, що тягнеться через все торпедо і за якою ховаються дефлектори обдуву.

При цьому архітектура центральної консолі у CR-V інша: остання розділена на дві секції, з паралельним передній панелі розташуванням підсклянників. А ще японські інженери дуже пишаються тим, що під кришкою підлокітника ховається дев'ятилітровий відсік -— найбільший серед кросоверів у цьому класі. Відчувається, що основний фокус моделі – на американський ринок, саме там цінять такі "ємнісні" дрібнички.

В епоху тотальної "цифровізації" приємно крутити старі добрі ручки двозонного "мікроклімату" та гортати треки звичайними клавішами. Порадувала штатна аудіосистема й вісьмома динаміками, які точно відтворюють верхні та середні частоти і не докучає надмірно "задертими" басами при стандартних налаштуваннях.

До матеріалів та якості зборки салону ніяких питань: все органічно поєднано та ладно зібрано, навіть на нерівній дорозі ніяких зайвих звуків. Широкі крісла ніби й не мають яскраво вираженої бокової підтримки, але при цьому не дають спині та ногам "звалюватись" на бік при активному кермуванні.

На другий ряд сідати – одне задоволення. Так, двері відкриваються дуже широко, майже на 90 градусів. До того ж, опинившись там, можна відрегулювати кут спинки другого ряду під себе – до напівлежачого. При цьому за необхідності поздовжнє регулювання дозволяє дещо збільшити об’єм багажника. У підлокітнику розташувалась пара підсклянників, а нижче дефлекторів обдуву – пара портів для зарядки гаджетів у дорозі.

За словами представників компанії, новий кросовер отримав найбільший багажник в історії моделі. Чи його об'єм справді рекордний, без точних замірів не скажеш. Але справді, малим його не назвеш: дитячий візочок та пара дорожніх сумок в ньому розмістились без проблем.

Повний електрифікований

На різних континентах Honda CR-V пропонується з різними варіантами силової установки. В Україні це виключно бензиновий гібрид. Під капотом героя нашого тесту встановлено 2,0-літровий бензиновий атмосферний мотор, який працює за економічним циклом Аткінсона.

При низькій швидкості руху він не пов'язаний з колесами, а тільки обертає генератор, який заряджає тягову батарею. У рух кросовер приводиться електромотором потужністю 184 к.с. Але при їзді на високій швидкості ДВЗ за допомогою зчеплення підключається до передніх ведучих коліс через одноступінчастий редуктор, допомагаючи електромотору. Слідкувати за режимами роботи двигуна та трансмісії можна за допомогою цікавої графіки на панелі приладів.

Що стосується економічності, то у місті кросовер легко вкладається у 6 літрів на 100 км пробігу. На трасі ж все дуже залежить від стилю їзди: на швидкості до 110 км/год машині вистачить тих самих 6-6,4 літра на 100 км. Якщо ж їхати "добре за 100", то апетит підіймається ближче до 8 літрів на кожні 100 км пробігу. Але варто зважати, що тестовий автомобіль – повнопривідний. На ньому встановлено традиційну муфту, яка відповідає за підключення задньої осі.

Не варто очікувати від японського авто ураганної динаміки. При цьому автомобіль охоче слідує за педаллю газу, а запас тяги відчувається навіть під час обгонів на вузьких дорогах між обласними центрами. Відчуття динаміки трохи псує трансмісія, "не навчена" імітувати ступінчастий розгін, але такий вже він, майже електромобільний стиль.

Ходова частина CR-V зі зміною поколінь радикально не змінилася, але була модернізована. Передні стійки McPherson і задня "багаторичажка" змонтовані на посилених підрамниках, також змінені характеристики та розташування задніх пружин. Новий CR-V з мінімальними кренами входить у повороти, при цьому в погоні за керованістю "хондівські" конструктори не забули про плавність ходу.

Автомобіль згладжує практично весь дорожній дріб'язок на кшталт стиків, люків, тріщин в асфальті, а з середніми і великими вибоїнами справляються пружні елементи підвіски. Кліренс у 208 мм дозволяє впевнено почувати себе на ґрунтових дорогах. Але будьте уважні з гострими гілками та кущами: авто фактично не має захисного "периметру" з нефарбованого пластику, усі деталі обвісу вкриті фарбою і лаком.

Ціна питання

Гібридний кросовер на українському ринку представлений у трьох виконаннях: Elegance, Elegance+ та Advance. У "базовому" Elegance машина коштує 2 043 900 грн. За доплату у 53 000 грн можна отримати повнопривідну машину. Більш дорогі комплектації Elegance і Elegance+ мають безальтернативну трансмісію 4х4 і коштують 2 190 600 грн й 2 368 800 грн відповідно.

Цікаво, що вже найближчим часом на наш ринок повинна вийти й плагін-гібридна версія Honda CR-V, яка може підзаряджатись від зовнішнього джерела енергії та проїжджати до 82 км на електротязі. Ціни на цю версію будуть оголошені дещо пізніше.

Переваги та недоліки Honda CR-V

Сильні сторони кросовера

Місткий салон та багажник

Баланс цифрових технологій та аналогових клавіш у салоні

Економічна силова установка

Упізнавана зовнішність

Наявність повного приводу

Недоліки Honda CR-V