Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19

Пока многие страны Европы отсиживаются в локдауне, украинские власти заявили, что эпидемия коронавируса в стране сбавила темпы. Последний "рекорд" суточных больных зафиксировали 28 ноября – 16 294 человек. С тех пор этот показатель постепенно начал снижаться и на прошлой неделе уже колебался в пределах 10-13 тысяч новых заболевших.

Вот только правдивость этих цифр у многих вызывает подозрения. К тому же страницы соцсетей пестрят рассказами о перегруженности больниц и о "боях", через которые предстоит пройти, чтобы найти свободное койкоместо для тяжело больных родственников или друзей.

Особенности национального карантина

В Кабинете министров утверждают, что погасить всплеск инфицирования удалось благодаря карантину выходного дня, действовавшему с 14 по 29 ноября, и штрафам за отсутствие масок. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, ограничения по субботам и воскресеньям дали положительный эффект и помогли стабилизировать эпидемическую ситуацию.

Но в экспертной среде мнения разделились. И далеко не все спешат приписывать последний спад суточных случаев к заслугам ноябрьского карантина.

"По статистике мы видим, что идет снижение заболеваемости COVID-19. Действительно, за последнюю неделю выявили меньше новых случаев. Сложно сказать, произошло ли это благодаря карантину выходного дня или каким-то другим факторам", – сказала РБК-Украина исполнительный директор Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Катерина Сояк.

По ее словам, сейчас прошло еще недостаточно времени для какого-то основательного анализа. Поэтому связывать последнюю статистику с карантином выходного дня пока преждевременно.

"Безусловно, когда мы не контактируем с другими людьми, мы уменьшаем количество инфицированных. Но, глядя на то, как на практике внедрялись эти мероприятия и как их придерживались в городах, мне кажется, что карантин выходного дня не сыграл значительной роли. Он не повлиял на ситуацию настолько, чтобы мы говорили о серьезном спаде", – предположила Сояк.

Президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, который входит в рабочую группу Минздрава по разработке протокола лечения пациентов с коронавирусом, считает, что карантин выходного дня все же был эффективным. Он полагает, что сказались также погодные условия, которые больше удерживают украинцев по домам.

"Важно, что у нас нет увеличения количества новых случаев по сравнению с предыдущими неделями. Второе – это рост числа выздоровевших, которых становится больше чем новых больных. Поэтому я думаю, что карантин выходного дня – закрытие кинотеатров и ресторанов – все же способствовал тому, что мы не видим огромного числа новых случаев", – объяснил изданию Дубров.

Семейный врач, киевский педиатр Владислав Ващенко в разговоре с изданием отметил: небольшой спад числа больных действительно наблюдается, если исходить из обращений от его пациентов. В целом их чуть меньше тысячи человек. Но что уберегло их от заражения – карантинные ограничения или послушное соблюдение рекомендаций врача – Ващенко затрудняется ответить.

"Если судить по моим пациентам и по их обращениям, то могу сказать, что от карантина выходного дня есть результат, хоть и небольшой. Если мы хоть немного минимизируем контакты, соблюдаем дистанцирование и правила гигиены, ограничиваем массовость мероприятий, с точки зрения медиков это положительно сказывается в динамике", – говорит собеседник.

Хотя еще один из столичных врачей семейной медицины не под запись сказала изданию, что даже малейшего снижения количества больных она не видит.

Врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита допустил, что на последних цифрах в статистике больных могли отразиться сразу несколько факторов. В том числе и карантинные меры. А теоретически любые ограничения при эпидемии позволяют частично прервать контакты и передачу инфекции, добавил эксперт.

Другие факторы, которые, по мнению Курпиты, могли повлиять на цифры в статистике – это сезонность, ведь в декабре респираторные заболевания немного ослабевают, и экономическая составляющая. За работу с больными COVID-19 медики получают доплаты, но средств на это катастрофически не хватает, говорит инфекционист.

"Возможно, с этим и связано обращение Государственной фискальной службы к Национальной службе здоровья о необходимости урегулирования вопроса с выплатами. И НСЗУ уже разослала письма, что доплаты могут осуществляться исключительно для лабораторно подтвержденных случаев. И, возможно, на этом фоне мы и наблюдаем сокращение именно лабораторно подтвержденных случаев", – предположил Курпита.

Он уточнил: если взглянуть на другие эпидемические индикаторы, то количество госпитализации, действительно, снижается, но количество тяжелых больных растет. Значительно растет и число смертей.

"Есть непрямые показатели, которые наталкивают на мысль, что со статистикой происходит что-то не совсем понятное", – отметил эксперт.

Странные дела

На прошлой неделе премьер Денис Шмыгаль заявил, что с 30 ноября по 6 декабря зарегистрировали 89 322 новых больных, неделей ранее – 96 936.

"Заболело на 7,6 тысячи человек меньше. При этом количество тестирований почти неизменно и колеблется в пределах 280-290 тысяч тестов (ПЦР) еженедельно", – сказал премьер.

Отчасти это так. Если открыть всю ежедневную статистику на сайте Кабмина и подсчитать число проведенных ПЦР-тестов, то получится, что с 23 ноября по 29 ноября в украинских лабораториях провели 285 172 ПЦР-теста. Тогда как с 30 ноября по 6 декабря – 279 189.

То есть, когда пошел спад заболеваемости на 7,6 тысяч человек, было проведено на 5 983 ПЦР-тестов меньше. Если подсчитать общее число всех видов сделанных тестов за эти два периода – и ПЦР, и ИФА – разница будет еще больше. Их оказалось меньше почти на 14,5 тысяч.

Та же тенденция продолжилась и на прошлой неделе. C 7 по 13 декабря в Украине сделали 244 391 ПЦР-тестов. Это на 34,8 тысяч или примерно на 12% меньше чем неделей ранее. За этот период обнаружили на 10,6 тысяч новых случаев коронавируса меньше.

Если сравнивать общее количество тестов, то на позапрошлой неделе их было сделано 420 642. А на прошлой – 369 972, то есть на 50, 7 тысяч или на 12% меньше.

Как раз с уровнем тестирования многие эксперты связывают последнюю положительную динамику в числе заражений. Логика проста: чем меньше тестов проводят, тем меньше больных и выявляют.

"По нашему мнению, одна из причин улучшения статистики COVID-19 может быть в том, что количество ПЦР-тестов с середины ноября начало снижаться", – сказал РБК-Украина руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший замглавы Минздрава Павел Ковтонюк.

Но он уточнил, что для выводов статистические показатели нужно рассматривать на отрезках минимум в 14 дней и в комплексе. А потому эта неделя, вероятно, будет показательной для точной оценки ситуации.

"Есть часть лабораторных центров, которые в позапрошлые выходные вообще не проводили исследования. И они выдали ноль результатов. Потому, что они просто прекратили работать на выходных, или потому, что у них не было тестов – не знаю. Когда в понедельник, 7 декабря, утром нам сообщили о 8 тысячах случаев – это было, когда четыре региона не предоставили данных", – рассказал Владимир Курпита.

При этом в Минздраве отрицают, что последняя динамика по COVID-19 связана с тестами. Как объяснил министр Степанов, сейчас существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием и имеют признаки коронавирусной болезни. Также в Минздраве заявили, что на конец прошлой недели на госпитализации находилось почти на 800 пациентов меньше, чем неделей ранее.

"Когда уменьшается количество обращений людей с признаками коронавирусной болезни, то уменьшается и количество тестирований", – сказал министр. Он уточнил, что из-за снижения числа тестов министерство расширит список симптомов, при которых будут тестировать бесплатно.

Но если бы в Украине действительно стали меньше болеть COVID-19, мы бы наблюдали не только снижение суточного количества новых случаев. Но и доли положительных результатов от всех проведенных ПЦР-тестов, а этого не происходит, говорит Ковтонюк.

"В Украине стабильно высокий показатель положительных тестов, сейчас он самый высокий в Европе – 33%. Это в 6 раз больше, чем рекомендованный ВОЗ показатель для контроля за распространением заболеваемости. Говорить о том, что ситуация стабилизировалась, также рано. Снижение количества новых случаев незначительное и длится меньше двух недель", – объяснил эксперт.

Небольшой откат суточных случаев помог немного сдвинуть локдаун, который Кабмин грозился ввести в декабре, если число больных перейдет отметку в 20 тысяч. Пока такой сценарий развития событий отложен на январь.

По прогнозам Киевской школы экономики, от которого отталкиваются в правительстве, в Украине будут регистрировать по 20-25 тысяч новых случаев после новогодних праздников.

Причем, если в январе не ввести жесткие карантинные ограничения, то к февралю заболеваемость достигнет 40 тысяч инфицированных в сутки. А так как в это время в стране начнется еще и сезонный рост больных гриппом и ОРВИ, локдаун – похоже, единственное спасение медицинской системы от полного обвала.