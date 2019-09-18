Тень выборов: как у Зеленского планируют перезапустить власть в Киеве и на местах

Фото: РБК-Украина/Виталий Носач

Команда Владимира Зеленского намерена закрепить успех партии “Слуга народа” на досрочных местных выборах. Основным плацдармом станет столица – выборы в Киеве должны пройти уже 8 декабря. Перезагрузка местной власти по всей Украине запланирована на весну следующего года. За это время Верховная рада должна внести необходимые изменения в Конституцию, а провластная партия – не растерять симпатии избирателей.

Как у Зеленского хотят взять под контроль Киев и перезагрузить власть на местах – в материале РБК-Украина.

Битва за Киев

После победы партии “Слуга народа” на выборах в Верховную раду Владимир Зеленский порекомендовал своей команде “не сильно расслабляться”. Тогда в окружении президента говорили о перспективах досрочных местных выборов. Быстро перезапустить власть по всей стране оказалось сложно в силу юридических нюансов. Потому Офис президента (ОП) начал с Киева.

В конце июля глава ОП Андрей Богдан попросил правительство уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Позже он заявил, что мэр утратил контроль над Киевом и городом теперь управляют “смотрящие”, которые якобы предлагали ему крупную сумму за то, чтобы оставить Кличко во главе столицы. Последний назвал выступление Богдана подборкой сплетен и манипулятивных домыслов.

Публичная конфронтация закончилась отставкой Кличко уже новым составом правительства. Традиционно избранный киевлянами мэр возглавляет и городскую администрацию. Однако на Банковой настояли, что эти должности теперь будут разделены, ведь, согласно закону, главу КГГА назначает президент. 4 сентября это кресло освободилось, а в “Слуге народа” заговорили о перевыборах столичного главы.

Вероятным кандидатом от президентской партии на выборах мэра Киева называют председателя гуманитарного комитета Рады Александра Ткаченко. Он уже обратился к премьер-министру с просьбой провести аудит работы Кличко и городской власти, заявив о массовых финансовых нарушениях и бюджетных злоупотреблениях. Глава правительства Алексей Гончарук проверку согласовал: она начнется на следующей неделе и закончится 8 октября.

“Мне бы очень хотелось, чтобы разбойники, которые разворовывали деньги киевлян сели за решетку... Киев требует перезагрузки. Поэтому я вместе с коллегами настаиваю на немедленном принятии нового Закона “О столице” и проведении досрочных выборов городского головы и Киевсовета на его основе. Киевляне заслуживают качественных изменений и достойной жизни. Мы вернем гордость за столицу”, – написал Ткаченко.

Мені б дуже хотілося, щоб розбійники, які розкрадали гроші киян сіли за грати. Як народний депутат і як киянин, я... Опубліковано Александром Ткаченком Понеділок, 16 вересня 2019 р.

На днях группа народных депутатов действительно внесла в Раду данный законопроект. Этот документ значительно меняет структуру киевской власти. В течении полугода в Киеве должны исчезнуть районные госадминистрации. Глава КГГА фактически станет префектом, его основная задача: контролировать и координировать местную власть. Он получает возможность блокировать любые ее решения и отменять их через суд, при условии что эти акты не отвечают законам или интересам общины.

При Киевсовете теперь будет работать исполнительный комитет, а количество депутатов уменьшат со 120 до 84 человек. Также Раде предлагают вернуть районные советы со своими исполкомами. В их компетенцию переходит большинство локальных вопросов, в том числе детальные планы застройки, торговля на рынках и парковки. Киевсовет продолжит отвечать за общегородскую повестку: транспорт, дороги, больницы, правила застройки и землеотводы.

С учетом всех нововведений политический вес и значимость должности мэра серьезно снижается. Однако даже в этом случае новая власть, очевидно, хочет зацементировать свое влияние в столице как можно скорее. Законопроект предусматривает, что выборы Киевского городского совета и мэра пройдут 8 декабря. Райсоветы будут избраны после принятия Радой закона об административно-территориальном устройстве.

Действующий городской глава Виталий Кличко уже заявил, что предложенный законопроект должен получить экспертную оценку и пройти общественное обсуждение. По его словам, в документе фактически идет речь о централизации власти.

“Я убежден, в таком виде этот законопроект принимать нельзя! Он разрушает принципы децентрализации и самоуправления, лишает киевлян права избирать власть в своем городе. А также создаст хаос в управлении столицей. Подобного нет ни в одной европейской стране, ни в одном европейском городе. Когда люди не будут влиять на процессы, происходящие в городе, а власть – не будет отвечать перед горожанами, поскольку ее назначили”, – добавил мэр Киева.

Позже Кличко рассказал, что лидеры всех фракций Киевсовета договорились провести сессию в четверг, 19 сентября. Если же кворума на заседании не будет, то мэр намерен обратиться к Верховной раде с просьбой распустить горсовет и назначить досрочные выборы. "На следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра. Я буду также вести свою политическую силу", – уточнил Кличко.

Третий заход

Вслед за досрочными местными выборами в столице до лета следующего года может произойти перезагрузка и других органов местного самоуправления по всей стране. Но прежде на Банковой планируют завершить реформу децентрализации. Об этом заявлял и глава ОП Андрей Богдан, отмечая, что в вопросе выборов у команды Зеленского существует три пути, однако окончательное решение еще не принято.

Местные выборы нельзя проводить в разрез с реформой децентрализации, соглашается первый заместитель комитета по вопросам организации государственной власти, член фракции "Голос" Роман Лозинский.

"Необходимо полностью рассчитать все социально-экономические показатели, потому что это напрямую касается жизни людей. Сколько ехать к больнице и где будет ближайшая школа или детсад – это также относится к децентрализации. Очень важно здесь не допустить ошибок в тех законопроектах, которые сейчас в "турборежиме" рассматриваются", – сказал нардеп в комментарии РБК-Украина.

Во-первых, в рамках реформы децентрализации необходимо закончить процесс создания объединенных территориальных общин, объяснил изданию заместитель профильного комитета из "Слуги народа" Александр Качура. Существование всех сформировавшихся общин партия Зеленского собирается закрепить в законодательстве.

Кроме того, в рамках децентрализации парламент может урезать число районов. В команде Зеленского говорят, что после создания всех ОТО районы как таковые уже будут не нужны, потому как у них не останется никаких функций. Также продолжается дискуссия о замене глав областных государственных администраций на префектов. Их функция заключается в контроле за соблюдением законов местными органами самоуправления. Но на данном этапе неясно, кому они будут подчиняться – Кабинету министров или напрямую президенту.

Большинство шагов, предусмотренных реформой децентрализации – будь то создание общин или введение института префектов требуют внесения изменений в Конституцию. Параллельно в Конституции нужно пересмотреть срок проведения очередных местных выборов, иначе органы местного самоуправления, избранные на перевыборах, будут работать только до осени 2020 года, обратил внимание Лозинский.

"Думаю, все необходимые изменения в рамках децентрализации мы примем до весны. Приняв все это, мы завершим процесс децентрализации. И в таком случае уже весной будут первые местные выборы по всей стране. Это не совсем досрочные – это будут первые выборы, поскольку после изменения территориального устройства проводят первые выборы. Это будет перезагрузка всех органов местной власти", – уточнил Качура.

Представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук ранее также сообщала, что досрочные местные выборы запланированы на апрель. По ее словам, местные выборы по всей стране невозможно провести в этом году из-за необходимости внесения изменений в законодательство.

"Я даю почти 100 процентную гарантию, что мы не успеем до нового года, ведь мы должны провести изменения в Конституцию. Если вы понимаете, это два заседания сессии. Речь идет не только о выборах. Речь идет о полном перечне законопроектов. Отдельная задача – закон о столице", – добавила Верещук.

До проведения местных выборов новому большинству предстоит решить еще одну задачу – пересмотреть избирательную систему. На неделе президент ветировал Избирательный кодекс, принятый прошлым парламентом. В “Слуге народа” утверждают, что он предусматривает очень сложную процедуру проведения выборов, в том числе на местном уровне. Потому в политсиле Зеленского хотят разработать новый документ о выборах.

Между тем, если в Киеве выборы пройдут в декабре, как это предлагается в новом законопроекте о столице, то проводить еще одни городские выборы весной в "Слуге народа" не собираются.

Раньше весны могут состояться выборы и в других городах-миллионниках, таких как Днепр, Харьков, Одесса. По крайней мере такой сценарий в партии Зеленского не исключают. Согласно действующему законодательству, парламент вправе досрочно прекратить полномочия отдельно взятого местного, районного или областного совета, если он принял решения, противоречащие Конституции, или если совет в течение квартала не собирается на сессию без уважительных причин.

Также Рада может распустить тот или иной совет, если он в течение одного месяца не рассматривал вопросы выделения земельных участков или предоставления разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности, следует из закона о местном самоуправлении.

"Если в городах-миллионниках или других городах будут установлены нарушения закона о местном самоуправлении со стороны местных советов с решениями судов, которые признают их действия незаконными, то у нас есть все основания вносить в Верховную раду представления о перевыборах в этих городах. Сейчас группа юристов "Слуги народы", занимающаяся вопросом децентрализации, уже анализирует ситуацию по всем регионам Украины", — отметил Качура.