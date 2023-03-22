Технологія перемоги. Як з’явилися Starlink в Україні та чим вони допомагають фронту

Рік тому в Україну почали масово завозити Starlink. Чому їх не постачали раніше та як термінали супутникового зв'язку допомагають військовим тримати фронт – у матеріалі РБК-Україна.

До повномасштабного вторгнення Росії термінали Starlink багато українців вважали чимось не дуже потрібним. Про продукт компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска, який надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети, дізнавалися переважно через широку світову медійність.

Російська агресія все змінила: за рік великої війни в умовах руйнування критичної інфраструктури термінали Starlink стали рятівними точками зв’язку для військових та цивільних. За цей час українська громадськість не раз виправдано ображалася на Ілона Маска за його скандальні заяви, а сам сервіс SpaceX часто критикують за повільність і помилки.

РБК-Україна дізнавалося, як Starlink допомагають військовим та цивільним і що змінилося з того часу, як термінали почали активно завозити в Україну.

Чому Starlink не були потрібні в Україні раніше

Доступ до інтернету і зв'язку в Україні до вторгнення Росії регулярно покращувався. За 2020 рік в Україні стало на 2 мільйони більше користувачів інтернетом, а на початку 2021-го їх було вже близько 30 мільйонів. Оптичним інтернетом до 24 лютого було покрито вже понад 90% території держави.

Та й ціни на зв'язок в Україні значно нижчі, ніж в Європі, а якість мало чим поступається: за умовні 150 гривень в тарифі будь-якого оператора можна отримати можливість і віддалено працювати, і дивитися фільми, і необмежено користуватись соцмережами. Через це необхідності у станціях Starlink просто не було. Та й ціна вважалася космічною: платити 500 доларів за саму станцію і 75 доларів абонплати мало хто був готовий.

За якістю інтернету, банківських послуг, у сфері харчування та інших моментах ми вже були далеко попереду багатьох країн, ділиться з РБК-Україна думкою волонтер і IT-фахівець з 20-річним досвідом Святослав Потєєнко. Під час війни він заснував благодійний фонд "Зоряні Котики" і разом з іншими волонтерами завіз в Україну вже понад 400 Starlink на потреби військових.

"Так вийшло, що в Україні не впроваджували "проміжних" технологій, якими у світі користуються десятки років. Ми взяли лише найновіше, і це дозволило відразу "перескочити" у 21 століття. Тим часом у США досі виписують чеки, бо просто так звикли. В багатьох розвинених державах й зараз користуються факсами й дискетами. У нас же ця інерційність просто не встигла з’явитися", – каже він.

У попередні роки компанія SpaceX теж не розглядала Україну як потенційно вигідний ринок. Тому було мало зрозуміло, для чого це і Україні, і самому Ілону Маску, говорить IT-спеціаліст.

Переговори між українським Міністерством цифрової трансформації щодо включення України до мережі компанії почалися ще у 2021 році, розповідають РБК-Україна у відомстві. Але у 2022-му почалося російське вторгнення, яке фактично змінило все. І вивело переговори на абсолютно новий рівень: про постачання терміналів Starlink вдалося домовитися фактично за один день.

Фото: Термінали Starlink не використовували в Україні до вторгнення Росії (Getty Images)

Зв'язок за будь-які гроші. Як Starlink з'явилися в Україні

З перших хвилин вторгнення в Україну Росія почала руйнувати базові станції мобільних операторів, люди залишалися без зв'язку. Окупанти розграбовували офіси провайдерів, знищувалася фактично вся наземна інфраструктура. В цей момент Україні став потрібен зв'язок за будь-які гроші.

"Поки ви намагаєтеся колонізувати Марс – Росія намагається окупувати Україну! Поки ваші ракети успішно приземляються з космосу – російські ракети атакують громадян України! Просимо вас надати Україні станції Starlink", – написав у Twitter за два дні після вторгнення окупантів голова міністерства Михайло Федоров. Ілон Маск відреагував оперативно: він погодився надати Україні термінали Starlink.

"Він швидко відреагував на заклик Михайла Федорова надати Україні надійний супутниковий зв’язок. Це сталось у той момент, коли супутники Viasat був атаковані російськими хакерами – і нам особливо важливо було відбудувати критичну інфраструктуру. Перші термінали були передані протягом кількох днів. Тоді й почалась історія використання Starlink в Україні", – розповідає РБК-Україна про ті переговори Єгор Дубинський, заступник Міністра цифрової трансформації.

Сьогодні сам Михайло Федоров не приховує, що співробітники міністерства мають особисті зв’язки з керівниками та працівниками SpaceX. З Ілоном Маском Федоров особисто спілкується в одному з месенджерів.

"Це спрощує вирішення всіх кризових аспектів по обслуговуванню терміналів. Часто компанія йде на зустріч, особливо коли справа стосується підтримки роботи волонтерських терміналів та тих одиниць, які ми отримали від донорів. Завдяки цьому контакту 24/7, нам набагато легше впроваджувати нові технології й відновлювати зв'язок в Україні", – додає Єгор Дубинський.

Багато хто каже, що в тих домовленостях Україні на руку зіграла епатажність Ілона Маска і його бажання брати участь у глобальних процесах. І тепер, через понад рік великої війни, ледь не кожний підрозділ ЗСУ на 10 військовими має свій Starlink. Термінали залишаються важливими для зв'язку і допомагають тримати наш фронт.

"Це неначе "Зоряні війни". Навіщо Starlink потрібні на фронті

Без зв'язку на фронті неможливо нічого – ані координація, ані контроль оперативної обстановки. Завдяки зв'язку наш фронт не тільки тримається, а й успішно відвойовує території. З перших місяців війни Starlink зіграли у цьому чи не ключову роль, переконаний Святослав Потєєнко.

Фото: Якщо окупанти вкрадуть термінал, після вивезення його із зони дії у 20 кілометрів він перестане працювати (Getty Images)

Насправді на самій лінії зіткнення Starlink як таких немає: в окопах військові мають інші задачі. Термінали частіше використовуються на невеликій відстані від фронту – там, де це безпечно для операторів, яким необхідний зв'язок.

У окупантів на початку вторгнення була набагато сильніша радіорозвідка і засоби придушення зв'язку. Вони могли доволі легко прослуховувати та визначати місцезнаходження наших військ. Ситуація суттєво змінилася, коли в Україну почали завозити багато різноманітної техніки.

Сьогодні на офіційному сайті, де продають Starlink, у відкритому доступі можна побачити так звані соти. Це області, де може бути розташоване абонентське обладнання компанії. Діаметр кожної такої зони складає 20 кілометрів.

Компанія Space X може вмикати і вимикати будь-яку соту: тоді супутники не будуть ні сприймати сигнал звідти, ні давати назад зворотній. В таких місцях абонентський термінал буде показувати "no service". Саме в таку ситуацію потрапляють окупанти, якщо намагаються вкрасти Starlink у наших військових і виносять його за 20-кілометрову зону дії.

"Це неначе "Зоряні війни": рівень технологій на цій війні дуже високий, і ці технології – на нашому боці. Очевидно, що таке увімкнення і вимкнення сот відбувається на дуже високому рівні, в тісній кооперації всіх сторін – і нашого Міноборони, і Мінцифри, і SpaceX, і Держдепартаменту. При зміні ситуації на фронті області вмикаються дуже швидко: коли звільнили Харківщину, ці території миттєво з'явилися на карті як доступні для зв'язку", – згадує Святослав.

Жодна війна ще не велася в онлайн-форматі, додає він. А зараз, завдяки широкосмуговому інтернету, весь світ з жахом спостерігає за тим, які злочини скоює Росія.

"Всі записи катувань, знищення міст – все це прямо зараз допомагає нам знаходити союзників у війні. Завдяки зв'язку і відео з фронту військові віддячують тим, хто в тилу і хто продовжує донатити на армію, щоб наближати нашу перемогу", – впевнений Святослав Потєєнко.

Раніше "Зоряні Котики" допомагали із замовленням Starlink для військових на сайті (зробити це з першого разу без знання англійської справді складно). Далі ціла мережа партнерів-волонтерів допомагала адресату отримати термінал. Тепер фонд допомагає з акаунтами, бо бувають блокування, поломки. Також волонтери розробили й створюють засоби маскування для термінала.

Фото: Засоби маскування допомагають "розмивати" тепло від терміналів, і тоді Starlink окупантам не видно ні на фото, ні в тепловізор (надане РБК-Україна)

"Плани ворога провалюються". Як відновлюють зв'язок на звільнених територіях

Термінали Starlink, які в перші тижні після окупації регіонів стали буквально рятівними, почали з'являтися у містах і селах Київщини невдовзі після того, як туди заходили Збройні Сили України. Завдяки саме Starlink місцеві, які пробули в окупації місяць, могли нарешті зробити перший телефонний дзвінок родичам і сказати, що вони живі.

"Цілий місяць я не знала, де моя сестра з її донькою і чи жива вона. Вона живе в Бучі, і як тільки росіяни зайшли в місто, перестала виходити на зв'язок. Коли місто звільнили, я була готова йти туди пішки, тільки щоб їх знайти. І ось одного дня вона подзвонила. Це вдалося зробити, бо у місто привезли ці пересувні термінали. Так ми дізналися, що вони вижили. Були без світла, без води, без нічого, але вижили", – ділиться з РБК-Україна емоціями киянка Тетяна Литвинська.

Окупанти руйнують вишки мобільних операторів. Ремонтувати багато з них неможливо просто тому, що це небезпечно для життя: відразу можна потрапити під обстріли. В таких умовах супутниковий термінал поставити і дешевше, і простіше.

Starlink Україні стали безкоштовно передавати міжнародні організації. Вони ж сплачували абонплату – в той час забезпечити це коштами з бюджету було вкрай складно, згадує у розмові з РБК-Україна директор з розвитку мобільного зв’язку Мінцифри Станіслав Прибитько.

"Після втечі росіян з Київщини базові станції операторів в Бучі, Ірпені та Гостомелі відновлювали роботу саме на таких станціях. Тоді, на початку квітня, бачив особисто, як це допомагало операторам ремонтувати оптичну мережу – основний інструмент зв'язку. Станції передавали місцевій владі, на об'єкти критичної інфраструктури. До цього моменту міжнародні організації завезли в Україну вже 40 тисяч терміналів", – розповідає він.

Після атак окупантів по енергосистемі термінали стали основним інструментом для координації відновлення світла. Завдяки ним взаємодіяли пожежники, рятувальники, лікарі. Те саме було й після деокупації Херсона. А багато з широковідомих відео, які були зняті у звільненому від окупантів місті, вдалося викласти в мережу саме завдяки терміналам супутникового зв'язку.

Фото: Термінали відіграли ключову роль у налагодженні зв'язку на деокупованих територіях (Getty Images)

Зараз Мінцифри забезпечує терміналами частину пунктів незламності – там їх знаходиться близько 14 тисяч штук. Але загалом Starlink бути основним каналом зв'язку не може: є певні обмеження по трафіку. Тому там, де можливо, оператори відновлюють свій звичний зв'язок, як він діяв у мирний час, кажуть у Мінцифри.

"Особливо взимку можна було почути, що в телекомі настала криза. Але те, що зараз відбувається, я б кризою точно не назвав. Телеком добре вистояв і, попри жахливі обстріли, попри спроби окупантів вимкнути зв'язок по всій країні, плани ворога провалюються", – переконаний Станіслав Прибитько.

Скандальний Ілон Маск. Чому українці критикують сервіс Space X

За рік користування Starlink в Україні компанія SpaceX змінювала свою цінову політику для українських клієнтів. У серпні українцям вартість підписки знизили зі 100 до 60 доларів. А вже в листопаді тарифи підвищили: з 29 грудня абонплата зросла з 60 до 75 доларів на місяць.

На темі терміналів для України не раз "відзначався" й сам Ілон Маск. Восени 2022-го він назвав перемогу українців у війні "малоймовірною", а платити за Starlink запропонував уряду США. Високопосадовець Міноборони США тоді заявив, що SpaceX "має нахабство виглядати героєм", поки інші платять так багато, і тепер виставляє їм рахунок на десятки мільйонів на місяць. Врешті Маск передумав, заявивши, що продовжить фінансувати супутники зв'язку в Україні.

"З тієї заяви Маска може скластися враження, що Starlink компанія постачає Україні ледь не безкоштовно. Але жодного безкоштовного термінала від SpaceX я не бачив. За всі станції, які є в Україні, хтось платить: держава, волонтери, міжнародні організації", – каже Святослав Потєєнко.

У лютому 2023-го виник ще один скандал, коли компанія Space X "вжила заходів", щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками під час війни.

"Ми знаємо, що військові використовують їх для зв'язку, і це нормально. Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях", – заявила Гвінн Шотвелл, президент і головний операційний директор SpaceX.

Але очільник Мінцифри Михайло Федоров через кілька днів після цього сказав у інтерв'ю РБК-Україна, що в Україні проблем з роботою терміналів Starlink не спостерігається. Кілька місяців тому були зміни від SpaceX у функціонуванні geofencing, але зараз все працює.

Фото: Попит на термінали Starlink збережеться, бо вони потрібні військовим на фронті постійно (Getty Images)

Від ажіотажу навколо України компанія Ілона Маска тільки виграла, впевнений Святослав Потєєнко. Адже в нашу країну з моменту вторгнення РФ ввезли за різними підрахунками понад 100 тисяч терміналів Starlink. Торгувати ними почали і приватні продавці, і рітейл.

Українці при купівлі Starlink часто стикаються з труднощами. Купити станцію напряму з офіційного сайту досі непросто. Через це багато хто досі замовляє їх в Європу, а звідти – доставляє в Україну. Служба підтримки відповідає на запит аж через 10 днів, в більшості випадків – стандартною відпискою. Самі термінали при відправці часто плутають, а система оплати за товар зроблена в незвичному для України форматі підписки та прив'язки банківських карток.

"Зараз в Україну напряму мало хто замовляє: після блекаутів інфраструктура перейшла на автономні блоки живлення. Їх часто перепродають через приватні руки. Зараз легше купити термінал тут, ніж везти через кордон або чекати, коли він прийде вам напряму від компанії", – каже Святослав.

Після вторгнення РФ світ побачив, як швидко здатні працювати в Україні і якою великою виявилася різниця між сервісом в Європі і США та в Україні. На думку волонтера, українці для цих ринків занадто прямолінійні, а європейський сервіс, навпаки, здається нам повільним. Українці готові працювати 24/7, а американські компанії не звикли відвантажувати товар "день в день", як цього вимагає Україна. Закрити дефіцитний запит “на завтра” – таке досі відверто дивує компанії у Європі та США.

"На моє відчуття, вони досі не можуть зрозуміти, де ми взагалі беремо гроші на оплату Старлінків й на їхнє обслуговування. Але люди справляються і готові платити, інакше акаунт просто заблокують за несплату", – вважає фахівець.

Він прогнозує, що й цей ринок рано чи пізно стабілізується: наявні у приватних власників Starlink викуплять, і будуть далі або возити з Європи, або замовляти на сайті компанії напряму. Військовим вонитак чи інакше будуть постійно потрібні, бо термінали швидко виходять з ладу через обстріли.