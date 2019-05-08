Тайны Межигорья: почему конкурс на управляющего может закончиться ничем

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

17 мая завершается очередной конкурс на управляющего резиденцией "Межигорье", объявленный АРМА (Агентство по поиску и менеджменту активов). О том, почему третий в этом году конкурс, скорее всего, закончится ничем, читайте в материале.

Утром 22 февраля 2014 года ленты социальных сетей и СМИ пестрили фотографиями жителей Киева, Вышгорода и близлежащих поселков, сделанными в парке, посещение которого буквально за сутки до этого казалось чем-то нереальным. Все дело в том, что вечером накануне имение в спешке покинул его многолетний владелец, тогда президент Украины Виктор Янукович.

К утру 22 февраля к воротам огромного парка в Новых Петровцах приехали активисты Самообороны, Автомайдана и просто любопытные. Охрана говорила о том, что доступ закрыт, что территория заминирована, просто просила не заходить, уповая на понимание и человечность внезапных гостей. В итоге, после продолжительных переговоров – представители Управления Держохороны пропустили всех желающих на территорию парка.

Открытие для посещения скандально известной резиденции "Межигорье" стало одним из результатов "Революции Достоинства" - символом грядущих перемен, прозрачности, открытости и честности. Спустя 5 лет "Межигорье" - символ, но, похоже, уже не тот, каким был в феврале 2014-го.

Символ скандальности

Начиная с 2003 года "Межигорье" имело стабильный шлейф скандальности. С момента его приватизации и постепенного перехода в собственность Януковича, заканчивая его нынешним существованием в качестве общественного пространства, вокруг "Межигорья" то и дело возникали конфликты и скандалы. В 2010 году тема отчуждения бывшей госдачи, как примера особенной коррупции была одной из ключевых в кампании Юлии Тимошенко - главного оппонента Януковича на выборах.

После прихода последнего к власти объект обрастал все новыми территориями, и новыми скандалами. Когда в 2014 году Виктор Янукович сбежал из Украины, первыми в Межигорье вошли активисты Автомайдана и Самообороны Майдана. Именно их представители и взяли под контроль резиденцию с главной целью – "не дать разворовать" ценности, хранившиеся на территории "Межигорья".

По факту с 2014 года в резиденции экс-президента не проводилась инвентаризация имущества, а значит, оценить масштабы хищений не представляется возможным. До последнего времени на сайтах объявлений можно было купить различные предметы из резиденции Януковича. Комендант "Межигорья" Денис Тарахкотелик в многочисленных интервью заявлял о том, что большинство предметов были украдены посетителями или "волонтерами", которых привлекали к управлению объектом. Впрочем подтвердить информацию официально невозможно.

В 2014 году контроль над Межигорьем пытались получить представители партии "Свобода" в лице бывшего и.о. прокурора Махницкого и министра АПК Швайки. Согласно решению ГПУ, в рамках расследования о хищениях, Межигорье должно было быть передано на хранение государственному предприятию "Агрокомбинат "Пуща-Водица", находящемуся в ведомстве Министерства аграрной политики, которое на тот момент возглавлял Швайка. В итоге, после вмешательства вооруженных людей в камуфляже контроль "группы активистов" удалось сохранить.

Тем не менее, юридический статус резиденции до последнего времени не был определен. Целых 4 года с момента побега Януковича резиденция продолжала оставаться в собственности структур близких к бывшему президенту, однако находилась под полным контролем НПУ "Межигорье" во главе с бессменным комендантом резиденции Денисом Тарахкотеликом.

Юридически резиденция продолжает и сейчас быть в собственности ООО "Танталит", но из-за "многоходовой" приватизации с использованием уже ликвидированных компаний-прокладок структура оформления всего имущественного комплекса весьма запутана. В ноябре 2017 года суд признал договор о передаче актива в частную собственность недействительным.

Т.о. формально имение вернулось в госсобственность. 29 мая 2018 года активы перешли под контроль АРМА – агентства по розыску и управлению активами. В реальности же контроль является номинальным, так как с момента его получения, представители АРМА всего несколько раз попадали на территорию объекта. Причину нечастых визитов на территорию новоприобретенного актива в АРМА пока не комментируют.

В 2018 году АРМА объявила первый конкурс на управление Межигорьем. Сам конкурс был довольно своеобразным. Прежде всего потому, что на один из наиболее одиозных объектов страны, имеющий огромный потенциал стать топовой достопримечательностью – "музеем корупции" для туристов со всего мира… подали заявку лишь 2 участника.

Первый – общественная организация "НПУ "Межигорье" и малоизвестная компания "Атлант Девелоп", созданная фельдшером из Белой Церкви. Ни тот, ни другой, по мнению АРМА, не предоставили необходимый набор документов, а главное - внятное понимание формата управления и развития перспективного туристического объекта и вариантов получения прибыли собственником объекта - государством. В итоге, конкурс признали несостоявшимся.

После двух неудачных попыток АРМА объявила новый конкурс, который закончится в середине мая. По состоянию на 8 апреля документы для участия в конкурсе подали три участника: повторно - общественная организация "Национальный парк Украины "Межигорье" (текущие самопровозглашенные управители объекта), ООО "Гаянський Геннадий Григорьевич" и ООО "Скомпани" (компания, которую связывают с Алексеем Вороненко – бывшим кандидатом в депутаты и помощником нардепа Мураева).

Что интересно, общественная организация в третий раз пытается выиграть конкурс, подавая пакет документов с формой регистрации именно "неприбыльной общественной организации". Выиграть таким образом конкурс невозможно, поскольку законодательство предусматривает форму регистрации юрлица с правом собственности на хозяйственную деятельностью и соответствующими дальнейшими обязательствами, как, например, уплата налогов от деятельности по хозяйствованию в Межигорье.

По словам представителей АРМА, общественников об этом информировали – неоднократно. Потому их "участие в конкурсе" скорее напоминает саботаж. Таким образом активисты фактически в третий раз саботируют проведение конкурса и получают дополнительные аргументы для публичных обвинений АРМА в проведении "конкурса для своих".

Символ непрозрачности

Главной причиной столь низкой активности потенциальных участников конкурса большинство вовлеченных в процесс считает отсутствие какой-либо прозрачной информации о финансовой составляющей работы "Межигорья". Фактически только ОО "НПУ "Межигорье" и ее руководитель Денис Тарахкотелик знают точные данные о затратах на содержание комплекса и его реальные финансовые результаты.

В своих интервью Тарахкотелик говорит о том, что ежегодно обслуживание Межигорья обходится в сумму 30-36 млн грн, примерно столько же, сколько общественная организация получает от деятельности Межигорья.

Однако эта сумма не включает оплату коммунальных услуг, ресурсов и пр., которые нынешний "менеджмент" Межигорья упорно отказывается платить. По подсчетам экспертов, а также подсчетам АРМА, сумма может превышать заявленную в 2-3 раза и составлять от 50 до 100 млн грн.

Доходы

Входные билеты

Стоимость входного билета на территорию парка Межигорье с 2014 года выросла в 6-8 раз. Если в мае 2014 года стоимость билета составляла от 10 в будние до 20 в выходные дни, то сегодня билеты стоят от 80 до 120 грн. При этом льготным днем является вторник, когда билет стоит 40 грн.

По разным данным, озвученным Тарахкотеликом в многочисленных интервью, посещаемость в весенне-летний период варьируется от 500-700 чел. в будни, до 3,5-4 (иногда даже 5) тыс. в выходной день. То есть примерный доход от продажи билетов на территорию Межигорья с середины апреля до середины октября с поправкой на погоду и праздничные дни может составлять 25-27 млн грн. В зимний период эта сумма существенно сокращается. Но все же, по самым скромным подсчетам, только на входных билетах на территорию резиденции в год ОО НПУ "Межигорье" может собирать заявленные 30-35 млн грн.

Экскурсии

Стоимость экскурсии в "Хонку" с прошлого года составляет 500 грн с человека. По словам Дениса Тарахкотелика, стоимость выросла в 2,5 раза для того, чтобы "сократить количество краж" в здании случайными людьми. В АРМА считают, что к пропаже активов могут быть причастны активисты и ГПУ, которая не смогла обеспечить сохранность имущества. Именно об этом говорил в интервью СМИ главный юрист агентства Андрей Потемкин.

Если в Хонку в выходной попадает 100 человек, то за 6 месяцев выручка только по выходным может составлять до 3 млн грн. По остальным "экскурсионным объектам" стоимость более демократичная и составляет, в среднем, около 50 грн.

С другой стороны демократичная цена делает эти экскурсии более востребованными и посещаемыми. По минимальным оценкам общий доход от экскурсий в другие объекты может составлять от 1 до 4 млн грн в сезон. Плюс к этому – персональные экскурсии, весьма популярные экскурсии на электромобилях и пр.

Только от экскурсионной деятельности общественная организация НПУ "Межигорье" может выручать 10-15 млн грн ежегодно. Возможно, и больше. К сожалению, несмотря на то, что объект является государственным, статистика посещения Межигорья и финотчетность объекта у формального собственника отсутствует.

Инфраструктурные доходы

Популярным развлечением на территории Межигорья является аренда велосипедов и электрических средств передвижения (гироскутеров, сегвеев и пр). В 2014-2015 гг. монополистом в этом вопросе выступала компания veliki.ua, которая анонсировала, что часть своих средств будет перечислять в пользу фонда "Громада Приiрпiння", который связывают с бывшим мэром Ирпеня Владимиром Карплюком.

Сегодня аренда персонального транспорта на территории комплекса – вотчина компании "Велократия" – сетевого оператора, предоставляющего в аренду велосипеды на территории ВДНХ, Феофании, Пирогово и пр. Интересно, что аренда велосипеда в Межигорье у компании "Велократия" обойдется на 50% дороже, чем, например, в Пирогово, и в 2 раза в сравнении с арендой на ВДНХ у того же оператора. При этом, судя по размерам велостоянки, "мощность" проката составляет 100-150 велосипедов, а значит "обычный день" может приносить прокату минимум 20-30 тыс. грн.

На территории комплекса находится несколько кафе с довольно демократичными ценами, которые с большой вероятностью, являются арендаторами. Сколько из них работают официально – оценить сложно. Ранее в ответ на запрос депутата Виталия Куприя сельский голова Новых Петровцев сообщал о том, что его ведомство не выдавало никаких разрешений на размещение объектов услуг и торговли на территории урочища "Межигорье". Хотя торговля на территории парка ведется практически с первого дня после побега его владельца.

Оценить доходность этих направлений деятельности Межигорья очень сложно из-за общей непрозрачности всех финансовых дел нынешней администрации парка и правил размещения торговых объектов на его территории. Однако, по самым скромным подсчетам, все дополнительные активности на территории объекта могут приносить его управителям дополнительные 7-10 миллионов гривен ежегодно.

Дополнительные доходы

В разное время в СМИ и социальных сетях появлялась информация о том, что на территории бывшей резиденции Януковича можно провести корпоратив, заплатив за аренду 10 тыс. долл. После серии публичных скандалов такую возможность в администрации отвергают. Однако "посредники" продолжают предлагать эту локацию в качестве возможной.

Кроме того, на территории комплекса есть свое большое фермерское хозяйство, продукция которого также не попадает в официальные отчеты и открытые данные. Однако, судя из интервью представителей общественной организации "НПУ "Межигорье", количество коров на территории резиденции выросло почти в 5 раз, а теплицы продолжают работать.

Комендант Межигорья в комментарии DW поясняет, что теплицу нельзя остановить: "Теплица описана Генпрокуратурой как функционирующий объект. А эти деньги идут на содержание". Вся продукция – овощи и молочные продукты продаются посетителям комплекса.

Структура расходов

Налоги

Одной из основных претензий со стороны АРМА к ОО НПУ "Межигорье" является форма собственности. Участие в конкурсе общественной организации в корне противоречит видению государства – как и кем должны управляться конфискованные активы.

По условиям конкурса, в нем не может принимать участие ОО, а лишь компании, которые имеют опыт управления объектами недвижимости, могут зарабатывать в нем и платить налоги. В то же время – отказ регистрировать новую компанию для участия в конкурсе г-н Тарахкотелик объясняет тем, что выбранная форма собственности (ОО) – оптимальна, так как позволяет избежать налогообложения.

При этом желание государства получать налоги от коммерческой деятельности на принадлежащем ему объекте вполне логично. Особенно, учитывая факт отсутствия уплаты налогов от коммерческой деятельности на объекте за последние 5 лет.

Если посчитать доход согласно озвученным ранее представителями ОО "НПУ "Межигорье" цифрам, общая сумма неуплаченных налогов может достигать 50 млн грн за 5 лет контроля резиденции активистам. Если же считать доход по оценкам АРМА (от 50 до 100 млн грн ежегодно), то сумма может превышать 100-120 млн грн.

Оплата за коммунальные услуги

С момента бегства Януковича объект не платит за использованные газа, электричества, тепла и водоснабжения. Какое-то время назад, по словам руководства Межигорья, от газа пришлось отказаться (предположительно – после отключения поставщиком за долги). Сейчас в качестве источника тепла, используются дрова, торф и электричество.

По заявлению компании, снабжающей электричеством Межигорье – за последние 3,5 года объект потребил более 22 млн квт/ч, а общая задолженность резиденции "Межигорье" составляет более 41 млн грн. И с каждым днем растет, несмотря на то, что договора с энергокомпанией у объекта нет. Комендант не скрывает, что незаконное потребление электричества - сознательное решение.

В начале апреля представители энергокомпании – ДТЭК КЭС приехали к Межигорью с целью отключить подачу электроснабжения по процедуре предусмотренной законом для тех клиентов. кто потребляет "без договора" - проще говоря ворует. Однако так же, как и АРМА, столкнулись с противодействием "представителей ОО НПУ "Межигорье" в камуфляже". Подобные ситуации при попытке отключить объект происходили и раньше.

Благотворительность

У входа в резиденцию, справа от большой карты парка висит отдельный стенд с копиями грамот и благодарностей Денису Тарахколетику за "активную позицию", "сотрудничество в сфере патриотического воспитания" и пр. Это часть "PR-кампании" руководства Межигорья по формированию репутации благотворителей.

В разное время в Межигорье, по словам представителей НПУ "Межигорье", проживали переселенцы, был организован лагерь патриотического воспитания молодежи. Но в свое время переселенцев выселили "за аморальное поведение". Вместо них, по словам коменданта, на территорию поселили раненных. Кроме того, в Межигорье работает детский лагерь. Часть этих активностей, по словам Тарахкотелика, оплачивается из средств, полученных в Межигорье.

Зарплата

На момент побега Януковича из резиденции "Межигорье" штатное расписание обслуживающего персонала включало в себя 144 человека с общей зарплатой 282 тысячи 600 грн (35 тыс. дол. по курсу 2014 г). На конец 2018 года в Межигорье, Сухолучье и даче Пшонки (все активы под управлением ОО "НПУ "Межигорье"), согласно интервью Тарахкотелика СМИ, трудилось около 250 человек. А общий зарплатный фонд составлял 1,65 млн грн (62 тыс. дол. по курсу 2018 г.)

При этом сам Денис утверждает, что лично он ничего не получает от Межигорья, а основной источник его доходов последних 5 лет – небольшой бизнес автоперевозок, построенный до революции.

Символ "избранности"

Самая большая тайна Межигорья – кто действительно управляет объектом. Первое и ключевое лицо в структуре управления ОО "НПУ "Межигорье" - Денис Васильевич Тарахкотелик. Именно он выступает спикером от лица "активистов", управляющих объектом. До 2014 года о Денисе Тарахкотелике не было известно ровным счетом ничего. Данных о существовании какого-либо транспортного бизнеса, о котором говорил в своих интервью комендант Межигорья, найти не удалось.

Единственные данные о предпринимательской деятельности – наличие закрытого в 2014 году ФОПа с видами деятельности "Консультационные услуги в области компьютерных технологий" и "Предоставление индивидуальных услуг".

С другой стороны, согласно данным Youcontrol, Денис Васильевич Тарахкотелик руководит ОО "НПУ "Межигорье" и охранной компанией "Варта Плюс", единственным бенифициаром которой является Евгений Анатольевич Шаронин. Скорее всего – речь идет о председателе Киевской областной федерации академической гребли – Евгение Шаронине.

Данные Youcontrol также говорят о том, что г-н Шаронин имеет отношение к компаниям, обслуживающим несколько элитных коттеджных городков в Вышгородском районе. В т.ч. СТ "Лагуна" и комплекс Sobi Life в Хотяновке, агрофирме, зарегистрированной в Вышгородском районе, недалеко от Межигорья.

Среди учредителей общественной организации Межигорье большое количество людей, живущих в непосредственной близости к объекту. Так Николай Гарус, зарегистрированный в Новых Петровцах, выступает также учредителем целого ряда других общественных организаций. В их числе ОО "Единорог", которое, по состоянию на 2017 год являлось фигурантом дела № 757/19746/17-к "зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб разом із засновниками та керівниками".

Сама же общественная организация "НПУ "Межигорье" зарегистрирована по адресу село Нові Петрівці, вул Iвана Франка, 19. Ранее по этому адресу была зарегистрирована ОО "Деллит" депутата Вышгородского совета Анатолия Кобылянского, избранного от Партии регионов. Компания, связанная с Кобылянским, в 2015-2016 году занималась охраной Межигорья.

Понять реальную систему подчинения нынешней "администрации" Межигорья сложно, как и его полную юридическую структуру. Можно предположить, что без "защиты" со стороны силовых структур и руководства страны существование и развитие подобного объекта под управлением "ОО" на протяжении 5 лет скорее всего – невозможно.

Что дальше?

С большой долей вероятности, 3-й конкурс управленцев Межигорья, объявленный АРМА, закончится ничем. Такая ситуация выгодна прежде всего тем, кто сейчас управляет Межигорьем. Несмотря на украинское законодательство и попытки государства контролировать объект, менеджменту Национального парка удалось создать отдельную систему и правила, которые понятны только им.

Это в совокупности с сознательным саботажем конкурса (подачей документов от имени ОО вместо коммерческой организации) и силовыми методами удержания стратегически важных ресурсов (электричества, например) позволяет им максимально долго находиться во главе актива и контролировать денежные потоки.

Если взглянуть на ситуацию вне правового поля, не совсем ясно, что было бы с территорией и активами Межигорья, если бы его территорию не заняли активисты Самообороны и Автомайдана, а ее комендантом не стал г-н Тарахкотелик. С большой долей вероятности, без контроля со стороны ОО ее разворовали бы на сувениры и на продажу многие желающие, как это произошло с имением Пшонки.

Возможно, государство бы получило очередной "заброшенный" парк. И тут ОО в общем-то нужно поблагодарить. Но с другой стороны, спустя 5 лет, государство четко определило – что делать с активом, который должен стать крупным туристичеким объектом, зарабатывать деньги в госбюджет, а не в частные карманы, и это решение должно быть выполнено в рамках правового поля.

Но методы, которыми действуют активисты в камуфляже, отпугивают его потенциальных управляющих, а сами "коменданты" не рассматривают вариант перевода своей власти в правовое поле, сознательно игнорируя требования конкурса АРМА и не оформив документы.

Есть несколько вопросов, которые становятся все более актуальными – например, куда действительно идут средства, полученные от хозяйственно деятельности активистов на территории объекта? Имеет ли право группа активистов игнорировать нормы налогообложения, использовать электричество, газ, воду, сознательно накапливая многомиллионные долги? Кто из представителей действующей власти и силовиков позволяет 5 лет жить группе активистов по своим законам и правилам на территории государственного объекта? Какие еще сюрпризы ждут того, кто станет законным управляющим объекта после успешного завершения конкурсов? К сожалению, на эти вопросы сегодня никто не может дать вразумительный ответ.

Ясно только одно – непрозрачная структура собственности, неопределенный статус земли, наличие "людей в камуфляже", препятствующих доступу на объект, саботаж конкурса со стороны ОО, астрономические долги за коммуналку и абсолютная неясность того, кто закроет накопившуюся перед поставщиками задолженность – все эти причины не позволят государству в обозримом будущем передать актив в управление официально, а не "понятийно", превратить его в туристический магнит –интересный туристам со всего мира и наконец-то начать получать деньги от его работы.