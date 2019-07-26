Как табачные гиганты пытаются вытеснить с рынка №26 в топ налогоплательщиков Украины

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Результаты внеочередных выборов в Верховную раду показали, что Украину ждет полная перезагрузка центральной власти. Причин триумфальной победы Владимира Зеленского на президентских и парламентских выборах достаточно много, но одна из ключевых, по мнению многих экспертов, - это запрос на улучшение экономической ситуации в стране. А этот вызов требует системной и кропотливой работы.

В обществе давно существует мнение, что много экономических проблем страны - от олигархов, которые годами, используя коррупционные связи и влияние в высших эшелонах власти, высасывают из страны все соки. Во многом это действительно так, однако этот факт далеко не единственная проблема, с которой должен столкнуться Владимир Зеленский и его команда.

Хотим мы того или нет, но мир уже давно глобализирован. Особенно это касается экономики. Сегодня транснациональные корпорации порой имеют гораздо больше влияния на международной арене, чем отдельно взятые государства. Такие финансовые "монстры" в своей политике руководствуются исключительно вопросом прибыли, остальные для них – второстепенные вопросы.

Безусловно, обеспечить приток инвестиций и интерес международного бизнеса к нашей стране – это задача для любой власти в Украине, но при этом важно, чтобы окончательно не превратиться в экономический придаток развитой части мира – учитывать национальный интерес, в частности поддерживать отечественного производителя.

Некоторые секторы украинской экономики уже давно стали предметом интереса транснациональных корпораций, особенно показательно это проявилось в табачной отрасли. Как бы мировая общественность не боролась с курением, у табачных компаний всегда будет работа.

И главная задача международных табачников – зачистка рынка от конкурентов. Украина, как ни цинично это звучит, важный кусок "европейского табачного пирога". По данным Глобального исследования взрослых об употреблении табака, в 2017 году в Украине насчитывалось 8,2 млн взрослых, которые употребляют табачные изделия.

Не удивительно, что такие табачные монстры, как "Филип Моррис", "Джапан Табако" и "Бритиш Американ Тобакко" уже давно обосновались в нашей стране. Более того, о чем неоднократно писали СМИ, эти компании уже давно поделили наш отечественный рынок и системно работают над тем, чтобы "зачистить" его от других конкурентов.

Так, в прошлом году большой общественный резонанс вызвала история о том, как международные табачники пытались поднять минимальную цену на сигареты. Главная цель тогда была заставить украинских производителей сигарет повысить цену на продукцию и уже в более дорогом сегменте выбить их из игры.

При этом, говоря о якобы "равных правах", международные табачники пытались в прямом смысле уклониться от уплаты налогов.

Так, по данным СМИ, компанию Philip Morris заподозрили в том, что сырье, которое она ввозила в Украину без уплаты пошлины и налогов якобы для дальнейшего реэкспорта готовой продукции, использовалось для производства сигарет для украинского рынка.

Возможные нарушения, по данным СМИ, были обнаружены после внеплановой проверки. Штрафы для компании составили 635 млн грн.

В данном случае речь, скорее, идет о нарушении, которое демонстрирует подход компании к законодательству страны, в которой она работает, сама сумма для такого гиганта как Philip Morris смехотворна. Только на бюджет для информационных кампаний табачные концерны ежегодно тратят в разы большие суммы.

При том львиная часть этих средств идет не только на поддержку табачного лобби по всему миру, но и на дискредитацию конкурентов.

В Украине главный оппонент международных табачных компаний – Львовская табачная фабрика. С завидной регулярностью в некоторых СМИ об этой компании появляется разная дискредитирующая информация.

Фото: Львовская табачная фабрика

Например, недавно появилась информация о том, что Львовская табачная фабрика в период 2018-2019 годов не получала в ГФС акцизных марок для маркировки сигарет. Это далеко не первый случай, когда пишут, что Львовская табачная фабрика якобы уклоняется от налогов и нарушает закон.

Однако стоит отметить, что "Львовская табачная фабрика" - это историческое название, тогда как юридическим лицом является ООО "Винниковская табачная фабрика", которое является 100% украинским национальным производителем табачных изделий, членом Ассоциации "Производители табачных изделий", в 2017 году компания занимала 40 место среди плательщиков налогов в Украине.

В 2017 году компания фактически уплатила в бюджет более 1,2 млрд грн только акцизного налога, в 2018 году - 26 место среди плательщиков налогов в Украине (за период 2018 года фактически уплатила в бюджет более 2,2 млрд грн только акцизного налога), а в 2019 году может войти в двадцатку крупнейших плательщиков налогов в Украине.

Это один из многочисленных примеров того, как международные компании подают информацию, и что на самом деле происходит. Такая борьба за информпространство ведется постоянно. На это частично и делают ставку табачные концерны. С большим бюджетом они могут информационно подавлять и дискредитировать своих конкурентов. Добавьте к этому лобби и коррумпированных чиновников. Ничего личного – просто бизнес.

Львовская табачная фабрика - это один из немногих кейсов за всю новейшую историю Украины, когда отечественный производитель сумел сохранить производство в борьбе за рынок с международными гигантами.

"Когда мы говорим о национальных производителях сигарет, к сожалению, можем говорить только о Львовской табачной фабрике. Потому что межнациональные табачные концерны, такие, как "Филип Моррис", Джей ти Ай и "Бритиш Американ Тобакко Украина" (Би Эй ти), думаю, вытеснили с рынка почти всех украинских производителей", - рассказал в одном из интервью владелец Винниковской табачной фабрики Григорий Козловский.

Фото: Григорий Козловский

Смогут ли табачные гиганты вытеснить с украинского рынка последнего реального конкурента – вопрос открытый. Но этот случай будет показательным. Многое зависит от новой власти. Если Зеленский, как и его предшественники, будет способствовать международному табачному лобби, то рано или поздно мы потеряем еще одного отечественного производителя. Скорее всего, за такой результат нашего президента даже похвалят на Западе... Но будут за это уважать? Вряд ли.

Пока заявленный президентом курс вселяет надежду, но хотелось бы, чтобы борьба с олигархами не превратилась в передачу украинских предприятий международному бизнесу, а интерес национального производителя оставался бы краеугольным камнем экономической политики страны.