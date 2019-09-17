Своя комиссия: как в Раде договариваются о новом составе ЦИК

Фото: РБК-Украина/Виталий Носач

Уже на этой неделе Верховная рада может назначить новый состав Центризбиркома, вместо отправленного в отставку на прошлой неделе. Ни "Слуга народа", ни другие парламентские силы пока не определили окончательный состав своих кандидатов, который в парламент потом официально внесет президент Владимир Зеленский. Очевидно, что в новом ЦИК большинство будет за "Слугой народа", вопрос только в том, насколько оно будет уверенным. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Рассмотрение вопроса об отставке членов Центризбиркома в прошлую пятницу, 13 сентября, стало неожиданностью даже для многих депутатов. Долгое время было непонятно, соберет ли "Слуга народа" необходимые 300 голосов, пообещав другим фракциям квоты в новом составе ЦИК. Потому не исключалось, что голосование состоится только на этой пленарной неделе.

В итоге, голосов хватило с запасом – отставку ЦИК поддержал 341 депутат. Помимо пропрезидентской фракции, голосование поддержали "Оппозиционная платформа "За життя", "Батькивщина", группа "За майбутнє" и почти три десятка внефракционных. Против в полном составе выступили "Голос" и "Европейская солидарность".

При этом если "Батькивщина" с момента появления президентского представления об отставке ЦИК занимала гибкую позицию, то лидер ОПЗЖ Юрий Бойко еще в среду резко высказывался против этой идеи, заверяя, что претензий к членам ЦИК у него нет.

Претензии самой "Слуги народа" полностью изложены в самом президентском представлении: ангажированность Центризбиркома, подтвержденная рядом судебных решений, невозможность до сих пор установить победителя выборов в 198 мажоритарном округе на Черкащине и т.д.

В свою очередь, в "Голосе" и "Евросолидарности" считают эти обвинения откровенно натянутыми и видят в инициативе Зеленского обычное желание взять и Центризбирком под свой контроль. Как заявил лидер ЕС Петр Порошенко, власти это нужно под конкретные цели, в частности, для проведения гипотетических выборов на оккупированных территориях Донбасса.

В любом случае, в новом составе ЦИК у "Слуги народа" будет большинство, потому как представительство каждой из фракций и депутатских групп примерно отвечает расстановке сил в самом парламенте.

То, что места в новом Центризбиркоме получат все фракции и группы, согласно квотному принципу, подтвердил РБК-Украина и заместитель комитета по вопросам организации государственной власти, член фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Согласно действующему законодательству, существует квотный принцип распределения мест в Центризбиркоме — нравится нам это или нет. Нам, скорее, это больше не нравится, чем нравится. Исходя из той поддержки, которая была на парламентских выборах, между фракциями будет распределено количество мест в комиссии", — пояснил депутат.

Таким образом, в "Слуге народа" рассчитывают получить примерно 60% мест в ЦИК. Получается, что из 17 мест большинству отойдет минимум девять, остальные восемь мест — четырем фракциям и одной группе. "Плюс-минус так. Точное количество мест еще пока обсуждается с другими фракциями", — уточнил Качура.

В "Слуге народа" планируют рассмотреть вопрос перезагрузки ЦИК уже на этой неделе, но по состоянию на понедельник еще не все фракции и группы предоставили своих кандидатов согласно своим квотам, что может отсрочить процесс. В ОПЗЖ уже определились со своими кандидатурами на членство в будущем составе ЦИК, заявил вчера Юрий Бойко, однако их фамилий раскрывать не стал. Ввиду того, что речь шла именно о "кандидатурах", очевидно, ОПЗЖ рассчитывает получить по крайней мере два места в новой комиссии.

Заседание фракции "Слуги народа" по этому вопросу может состояться в любой пленарный день начиная со среды, либо утром, либо в перерыве.

"К тому времени мы соберем все кандидатуры на членов ЦИК. Мне, к примеру, присылают много резюме кандидатов, также многие присылают на сайт партии. Я пересылаю их в секретариат фракции, они это прорабатывают и выбирают из этого числа перечень потенциальных кандидатов, которые будет рассматривать фракция", — рассказал Александр Качура.

От идеи уменьшить комиссию с 17 до 15 человек, как это было до прошлого года, в СН пока отказались.

Представитель Кабмина в Раде Ирина Верещук прогнозирует, что пока будет сформирован "временный переходной ЦИК". "Тем временем мы примем целостный закон, реформирующий Центризбирком, который сделает Центральную избирательную комиссию аполитическим, незаангажированным органом. Вероятно, в его составе будет числиться 15 членов", — сказала РБК-Украина Верещук. Но когда именно это может случиться, пока неизвестно.

В кулуарах обсуждаются фамилии трех действующих депутатов от "Слуги народа", которых фракция может предложить на должности в Центризбирком — Алина Загоруйко, Вадим Галайчук и Сергей Кальченко, нынешний глава регламентного комитета ВР. При этом, по информации РБК-Украина, Кальченко имеет высокие высокие шансы возглавить ЦИК.

"Я спрашивал и у Алины Загоруйко, и у Вадима Галайчука, видят ли они себя в Центральной избирательной комиссии. Они мне не дали конкретного ответа по этому поводу. Когда партия будет определяться с кандидатами, я, например, буду рекомендовать Сергея Кальченко, хорошего эксперта по конституционному праву, эксперта Венецианской комиссии", — рассказал Качура.

Не определились со своим кандидатом в ЦИК и в "Европейской солидарности". По словам депутатов из ЕС, этот вопрос будет рассматриваться на ближайшем заседании фракции.

На два места в Центризбиркоме претендует "Батькивщина", поддержавшая роспуск избирательной комиссии. Тогда как в старом составе комиссии, сформированном в прошлом году, у партии Тимошенко был только один представитель. С вопросом своих кандидатов на должности в ЦИК "Батькивщина" определится на ближайшем заседании фракции, сказал РБК-Украина один из ее руководителей Сергей Соболев.

Не исключено, что одним из этих кандидатов может стать Жанна Усенко-Чорна, работавшая заместителем главы Центризбиркома с 2007 до 2018 года.

"Мы считаем, что Жанна Усенко-Чорна очень хорошо справлялась с работой. Если бы там появились такие кандидаты, как Жанна Усенко-Чорна, как Андрей Магера (еще один экс-замглавы ЦИК, - ред.) — ЦИК от этого бы только выиграл", — отметил Соболев. Саму Усенко-Черную на прошлой неделе, когда актуализировался вопрос с перезагрузкой ЦИК, видели в кулуарах Верховной рады.

Фракция "Голос" рассчитывает получить в комиссии по крайней мере одного представителя. С этой кандидатурой в "Голосе" должны были определиться накануне во время заседания фракции.

"Мы не поддерживали роспуск ЦИК, проголосовав против. Мы хотели, чтобы сначала изменили правила и только потом уже говорили про персональный состав. Но поскольку правила игры остались прежними, мы по ним и играем. Потому как кандидатуры вносятся по предложениям фракции, к нам обращались. Пока речь идет об одной кандидатуре", — рассказал РБК-Украина первый заместитель комитета по вопросам организации государственной власти, член фракции "Голос" Роман Лозинский.

Кроме "Слуги народа", голоса за роспуск Центризбиркома дали фракции ОПЗЖ и "Батькивщина", а также группа "За майбутнє", часто голосующая в унисон с партией большинства. Хотя по своему составу эта группа очень неоднородная и объединяет депутатов из разных орбит влияния. По версии, распространенной среди оппозиционных фракций, в обмен на голоса — ОПЗЖ, "Батькивщина" и часть депутатов, лояльных к Игорю Коломойскому, из группы "За майбутнє" получат по два места в новой комиссии.

Впрочем, не исключено, что парламентское меньшинство получит и намного меньшее представительство. Как рассказал РБК-Украина собеседник в президентском окружении, два места могут быть отданы ОПЗЖ, а ЕС, "Батькивщина", "Голос" и "За майбутнє" получат по одному. Таким образом, у "Слуги народа" может оказаться уверенное большинство в ЦИК – 11 членов комиссии из 17, что позволит им проводить любые решения.