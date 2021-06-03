"Свой" Терехов. Зачем в Харькове готовят удар по президенту

За пять месяцев до внеочередных выборов городского головы Харькова явных претендентов на должность остается по-прежнему всего два – экс-градоначальник Михаил Добкин и и.о. мэра Игорь Терехов. Но в игру уже включились и другие политические игроки, которые подыгрывают городской власти. Подробнее – в материале РБК-Украина.

На выборах-2020 в Харькове кандидаты в мэры от партий европейской и патриотической ориентации суммарно набрали чуть меньше 13% голосов. Тогда решающее влияние на ход всей избирательной кампании оказывал фактор Геннадия Кернеса – его суперпопулярность среди харьковчан в принципе не оставляла шансов на победу никому из других кандидатов.

Однако, и сейчас, после смерти Геннадия Кернеса, возможности проевропейских партий в Харькове вряд ли существенно выросли. То есть, поиск единого кандидата для них очевидная необходимость. Но после пафосного объявления о начале переговоров все затихло.

Достижению результата мешает целый комплекс объективных и субъективных факторов.

Во-первых, при всей своей "антироссийскости", 11 политических сил, вступивших в переговоры о едином кандидате, далеко не едины в плане ценностей и идеологий.

Во-вторых, личные амбиции и взаимные обиды присутствуют как на уровне высшего руководства этих партий, так и на уровне Харькова.

В-третьих, работая под франшизой общенациональных политсил, харьковские патриоты зачастую не только не в оппозиции к действующей городской власти, но и сотрудничают с ней.

Пока же все переговоры выглядят как имитация поиска компромисса, что, с одной стороны, позволяет участникам выглядеть политиками, способными на конструктивный диалог, а с другой стороны, этот процесс – чаще ширма для реальных действий, которые своим избирателям лучше не показывать.

"Свой" для всех

С инициативой поиска единого кандидата выступила "Европейская солидарность". В качестве модератора переговоров выступил волонтер и организатор харьковского Евромайдана Борис Редин, достаточно популярный среди проевропейски настроенных харьковчан.

Что касательно самого Терехова, то в большую политику он вошел под флагами "Нашей Украины" Виктора Ющенко – в 2006 году пытался избраться от "НУ" в Верховную раду, но не прошел. Зато очень скоро стал заместителем главы Харьковской облгосадминистрации Арсена Авакова, на тот момент соратника Виктора Ющенко и, впоследствии, Петра Порошенко.

Как бы дальше не развивалась карьера Игоря Терехова в Харькове, связи с Аваковым он не потерял. Давние связи Терехова сыграли свою роль сразу после смерти Кернеса.

По имеющейся информации, именно Арсен Аваков мог "сосватать" его Офису президента в качестве оптимального кандидата на внеочередные выборы харьковского городского головы. И теперь можно предполагать сказать, что Терехов – кандидат, "сертифицированный" властью.

Помимо этого, как отмечает блогер Сергей Розенбаум, с Тереховым сейчас работает политтехнолог Дмитрий Касьянов, специалист по избирательными "сеткам" и другими технологиям. Касьянова мог помочь привлечь Александр Грановский, друг харьковского олигарха Павла Фукса, который прямым текстом сказал, что на внеочередных выборах мэра Харькова поддержит именно Терехова.

Дмитрий Касьянов очень ярко отметился на довыборах в ВР Украины в Чернигове в 2015 году. Там он обеспечивал победу Сергею Березенко, как сообщалось, путем организации избирательных "пирамид". По всей видимости, теперь таким же образом он намерен помочь и Терехову, если информация о работе на него Дмитрия Касьянова подтвердится окончательно. Логично предположить, что без скандала тоже не обойдется.

Под избирательные "сетки" уже готовится введение "Карты харьковчанина", которая позволит взять на точный учет всех избирателей города и облегчит реализацию всевозможных избирательных схем. В том числе тех, в которых Касьянов большой мастер.

В политтехнологической поддержке от представителей бывшей власти доходит до смешного – на нынешних предвыборных билбордах Игоря Терехова были замечены слоганы похожие на те, с которыми в 2019 году на выборы в ВР по 169 мажоритарному округу в Харькове шел Александр Грановский.

Политический эксперт Юрий Гаврилечко обращает внимание на явную противоречивость ситуации с поддержкой Игоря Терехова.

"Терехов рассчитывает разыграть комбинацию в духе Геннадия Кернеса, который умело "продавал" себя как удобного для Порошенко. Геннадий Адольфович дружил с Администрацией Порошенко, и в то же время Кернес был в альянсе с "Самопомощью" в горсовете. Но то Кернес. А "хитрость" Терехова уж заметна невооруженным глазом", – говорит политолог.

Но даже если предположить маловероятное – появление единого кандидата от проевропейских сил Харькова – его возможный лучший результат вряд ли превысит 15%. И это не может быть участием ради участия.

Главной задачей такого кандидата будет мобилизовать соответствующий электорат с тем, чтобы во втором туре голосования убедить его поддержать Игоря Терехова.

Впрочем, любой скандальный исход выборов в Харькове будет ударом именно по президенту, что для оппонентов власти будет кстати на ближайших парламентских и президентских выборах.