Свет в конце туннеля. Как мир и Украина будут прививаться от коронавируса

Через несколько месяцев после начала пандемии стало понятно, что победа над коронавирусом возможна только в случае всеобщей вакцинации. Локдауны могут разве что какое-то время сдерживать прирост числа больных, спасая от коллапса медицинскую систему. А, по сути, их цель – выиграть время до массовой прививочной кампании. Обычно на разработку вакцин уходят годы. Но сейчас в связи с беспрецедентным масштабом пандемии удалось справиться гораздо быстрее.

Иммунное неравенство

Пока что глобальным лидером гонки вакцин выглядит совместный продукт американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Этой вакциной с 27 декабря уже начали массово прививать жителей Евросоюза. С 8 декабря Pfizer-BioNTech начали использовать в Великобритании, которая позже одобрила и вакцину AstraZeneca.

С 14 декабря вакцинация началась в США и Канаде. Обе страны, помимо Pfizer-BioNTech, также одобрили и вакцину компании Moderna. Их примеру в ближайшем будущем должны последовать и в Евросоюзе.

В мировые лидеры по скорости вакцинации уверенно вырвался Израиль. На данный момент в стране сделали прививку уже более 14% жителей. Там планируют вакцинировать почти все население уже к апрелю.

Вакцинацию также начали или вскоре начнут Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман, Мексика, Коста-Рика, Сингапур и ряд других стран. Вакцинами местного производства уже давно прививают в Китае и России.

Приоритетность вакцинации в разных странах может немного отличаться. К примеру, в Германии решили начать с жителей домов для престарелых и обслуживающего их персонала. Далее вакцинируют немцев старше 80 лет, медицинских и социальных работников, потом – людей старше 70 лет и т.д.

Во Франции первыми вакцину также получат в домах престарелых и медики, контактирующие с больными. После них на прививку могут рассчитывать французы старше 65 лет и медики старше 50, которых посчитают уязвимыми к болезни.

Всего Евросоюз уже законтрактовал более двух миллиардов доз вакцины у шести производителей. Их с запасом должно хватить для примерно 450 миллионов жителей ЕС, даже с учетом того, что надо будет делать по два укола каждому. Планы у руководства ЕС очень амбициозные – привить всех взрослых на протяжении этого года.

Если точнее, то привить всех желающих взрослых – вакцинация от коронавируса в любом случае будет добровольной. При этом прививаться от коронавируса собираются далеко не все европейцы. Согласно опубликованному в ноябре опросу компании IPSOS, 54% французов готовы сделать прививку от COVID-19. В Италии и Испании этот показатель выше – 64%. Для сравнения, в Китае около 87% желающих.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Скептицизм по части вакцин теоретически может помешать достижению коллективного иммунитета, при котором устойчивостью к коронавирусу должны обладать 65-70% населения. Из-за чего многие страны бросают большие ресурсы на пропагандистские кампании. К примеру, в США потратят 250 миллионов долларов, чтобы убедить граждан в безопасности и необходимости прививок. В Штатах рассчитывают на получение коллективного иммунитета уже в 2021 году.

Мотивировать скептиков будут и по-другому. К примеру, в Венгрии создали электронный COVID-паспорт, технически реализованный в виде двух приложений на смартфоне. К слову, против идеи подобных паспортов активно выступают во Всемирной организации здравоохранения, полагая, что это усилит неравенство между странами и группами населения, равно как и дискриминацию людей по "иммунному" признаку.

В ЕС официально поддерживают сходную по духу идею – сертификаты вакцинации, которые будут выдаваться каждому привитому европейцу.

"Сертификаты вакцинации могут быть полезны, например, в контексте путешествий, показывая, что человек был вакцинирован и, следовательно, может не нуждаться в тестировании и карантине по прибытии в другую страну", – говорится на сайте Еврокомиссии.

Бытовые неудобства наверняка подтолкнут часть тех, кто не желает прививаться, все же это сделать, как минимум для того, чтобы получить заветный сертификат и возможность свободно перемещаться.

Гораздо большей проблемой выглядит неравенство между странами. Одни уже запаслись вакциной и вовсю проводят прививочную кампанию, а другие лишь ждут хоть какое-то количество вакцин в неопределенной перспективе. К примеру, власти Канады заказали поставку такого количества вакцин, которого хватит, чтобы привить все население страны четыре раза. В Великобритании обещанных вакцин хватит, чтобы привить 295% населения страны, в Австралии – 230%.

Различная скорость вакцинации усугубит и экономическое неравенство. Богатые страны, ранее других начавшие вакцинацию, смогут быстрее восстанавливать свою экономику после кризиса 2020 года. Тогда как экономика бедных стран, в связи с продолжающимися карантинными ограничениями, будет показывать очень вялый рост.

Когда и чем будут прививать в Украине

Чтобы помочь небогатым странам получить вакцину, был создан международный альянс COVAX, к которому присоединилась и Украина. Участники альянса могут рассчитывать на количество доз, достаточное, чтобы привить 20% населения. В случае Украины это 8 миллионов человек или 16 миллионов доз, при необходимости двукратного введения вакцины.

Параллельно Украина напрямую ведет переговоры с различными компаниями-производителями вакцины. 30 декабря было объявлено о заключении контракта на поставку 1,9 миллиона доз с китайской компанией Sinovac. Первая партия в 700 тысяч доз должна поступить в течение 30 дней после того, как эту вакцину зарегистрируют в Китае или США, ЕС, Японии, Австралии.

В июле китайские власти одобрили Sinovac для ограниченного использования. Третья стадия испытаний вакцины еще продолжается, потому окончательных данных о ее эффективности нет. Согласно промежуточной информации, она колеблется от более чем 50% до 97%.

В отличие от вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna, препарат Sinovac основан на более традиционной технологии производства, с использованием деактивированного вируса. Хранить ее можно в обычных холодильниках, при температуре 2-8 градусов. Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в случае, если Sinovac не успеет вовремя доказать свою эффективность, деньги по контракту автоматически вернутся в Украину.

Заключение первого коммерческого контракта на покупку вакцины сопровождалось и громким скандалом. Как заявил глава госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов, купить китайскую вакцину можно было бы дешевле, как минимум на один доллар за дозу.

Жумадилов обвинил министра здравоохранения Максима Степанова во вмешательстве в процесс закупки вакцины и заявил, что впредь госпредприятие не будет сотрудничать с Минздравом в таком формате. "По состоянию на сегодня мы действительно могли бы иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинам", – констатировал руководитель "Медицинских закупок".

В последние недели в медиапространстве активно обсуждается возможность использования в Украине российской вакцины "Спутник V". РФ вкладывает большие ресурсы в ее продвижение в мире, препарат уже был одобрен к ограниченному использованию в Беларуси и Аргентине. Но российский препарат еще с лета вызывал резкую критику со стороны ученых из других стран, которые обвиняли его разработчиков в скрытности, ошибках при проведении исследований и преждевременной регистрации.

В конце декабря харьковское предприятие "Биолек" подало в Минздрав заявлении о регистрации "Спутник V" в Украине. Но по словам Виктора Ляшко, в Украине будут использовать только те препараты, которые "зарегистрированы в странах с жесткой регуляторной политикой". Россия, в отличие от Китая, к числу таких не принадлежит.

А по линии COVAX первая вакцина, как ожидается, приедет в Украину в марте. Общий объем поставки составит 8 миллионов доз, первая партия – 1,2 миллиона. Пока неизвестно, какая именно вакцина в рамках COVAX поступит в Украину. Вполне вероятно, что это будет препарат производства AstraZeneca, которая к тому моменту уже может быть официально одобрена для использования. Важный плюс этой вакцины – она не требует ультранизких температур для хранения и транспортировки, в отличие от Pfizer-BioNTech.

Украинский план вакцинации населения рассчитан на 2021-22 годы, заявленная цель – охватить прививками от половины всего населения страны. На первом этапе прививки получат медики, оказывающие помощь больным COVID-19 в госпиталях, персонал и жители домов престарелых, а также военнослужащие ООС – всего около 355 тысяч человек.

На втором этапе прививать будут остальных медиков, работников социальных служб и украинцев старше 80 лет. Далее по списку идут учителя, силовики и люди старше 65 лет. Последние приоритетные категории – люди старше 60 лет, взрослые, по состоянию здоровья находящиеся в группе риска, а также заключенные и персонал СИЗО и колоний.

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Украина даже при имеющихся финансах могла бы лучше обеспечить себя вакцинами, считает руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк. Но для этого нужно было иначе использовать средства из так называемого "ковидного" фонда. А так, по словам Ковтонюка, мы будем находиться примерно в одной волне вакцинации со многими странами Средней Азии и Африки.

"Купить вакцины – это даже не половина, а треть дела. Две трети – доставить их в регионы и там сделать прививки непосредственно людям. Там возникают еще большие риски", – сказал эксперт.

По его мнению, ставка, очевидно, будет делаться на обычную кабинетную вакцинацию, систему первичной медпомощи и семейных врачей. А они в свою очередь и так слишком загружены из-за "ковида". Кроме того, важно не срывать график проведения прививок от других болезней. Потому процесс будет двигаться очень медленно, полагает Ковтонюк.

Глава Минздрава Максим Степанов уверяет, что для более быстрой вакцинации в масштабах страны будут организованы мобильные бригады и временные центры "по примеру Италии и Германии".

Для ускорения вакцинации в Украине нужно также менять законодательство, в частности, касающееся закупки, регистрации и использования вакцины, сказал изданию Федор Лапий. Он возглавляет Национальную техническую группу экспертов по иммунопрофилактике, которая участвовала в разработке плана вакцинации в Украине.

Кроме того, как полагает Лапий, прививочной программе могут мешать и антивакцинаторские настроения среди украинцев. "В чем-то задержка с началом вакцинации против COVID-19 в сравнении с Великобританией, США и т.д. может сыграть полезную роль с точки зрения коммуникации и адвокации прививок. Уже никто не сможет упрекнуть, что на украинцах "проводят эксперименты", – сказал он. Впрочем, собеседник признает, что спрогнозировать, как будут вести себя "доморощенные конспирологи", все равно сложно.

Тем более, что откровенно антинаучные теории в отношении коронавируса, вплоть до его отрицания, публично озвучивают даже представители политического истеблишмента. И не только они. "Нынешняя медицинская профессорско-академическая элита в массе своей поддерживает и распространяет негативное отношение к вакцинации", – уверен Лапий.

Он также вспомнил историю с сорванной программой вакцинации против кори, после того, как в 2008 году в Краматорске умер подросток, привитый от кори и краснухи. Несмотря на то, что было доказано, в том числе и представителями ВОЗ, что смерть подростка никак не была связана с прививкой, этот инцидент серьезно укрепил антивакцинаторские настроения в Украине, а вакцинация от кори была фактически прекращена. И до половины всех заболевших корью во время вспышки 2017-19 годов составляли украинцы, которых должны были привить в 2008 году, но не привили.

Безусловно, многие факторы, которые могут повлиять на эффективность программы вакцинации, пока не исследованы. Как, к примеру, длительность приобретенного иммунитета. Не исключено, что прививаться придется еще раз уже в довольно короткой перспективе. Или же поведение самого вируса после начала массовой вакцинации.

Если же вакцины различных производителей покажут высокую эффективность, компании-производители смогут обеспечить выпуск обещанных сотен миллионов и миллиардов доз, а государства – их доставку до конечного потребителя, то в странах Запада рассчитывают в целом победить пандемию уже к концу 2021 года.

Какие-то ограничительные меры там вероятно все равно останутся, но в целом, как ожидается, люди смогут вернуться к привычной жизни. Тогда как в Украине, где наряду с просчетами чиновников прививочную кампанию могут сорвать и сами украинцы, "ковидные" ограничения задержатся дольше.