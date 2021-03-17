Строительство дорог во время пандемии: как отрасль стала драйвером украинской экономики

Строительство дорог не прекращалось даже во время жесткого локдауна (фото: РБК-Украина)

"Большое строительство" – самый масштабный инфраструктурный проект за все годы независимости Украины. Только на дороги в рамках этой президентской программы направили более 80 млрд гривен.

Результаты тоже впечатляют: более чем 6 000 км отремонтированных государственных и местных дорог, а еще сотни школ, детских садиков, стадионов и объектов социальной инфраструктуры по всей стране. Строительство не останавливалось даже во время жесткого локдауна. Конечно же, с соблюдением всех мер предосторожности.

В рамках спецпроекта "Большое строительство дорог", при поддержке группы компаний "Автострада", РБК-Украина разбиралось, что помогло отрасли стать едва ли не единственной, которая не только полноценно работала, но и наращивала мощности во время коронакризиса и какой на самом деле экономический и социальный эффект создает дорожное строительство.

"Сшить" Украину дорогами

Национальный проект "Большое строительство" инициировал президент Владимир Зеленский осенью 2019 года. Цель амбициозная: в сжатые сроки улучшить дорожный фонд Украины и доказать, что инфраструктура для людей может быть совсем другой – качественной и удобной.

Для "Укравтодора" это означало, что дороги нужно обновлять комплексно и системно. В этом, по словам Александра Кубракова, и заключалась главная новация – строить маршрутами, а не латать отдельные куски.

В прошлом году восстанавливали ключевые трассы Черкасской и Винницкой областей, строили новые дороги, соединявшие Кропивницкий с Кривым Рогом, а его с Запорожьем. Объединяли Борисполь с Мариуполем. Обновили дороги на западе Украины. Существенно улучшили автотрассы Луганской и Донецкой областей.

"2020 год закрыли с рекордным показателем: обновлено и построено 4056 км дорог. В 2021 году наш план еще масштабнее — планируем восстановить и построить 4500 км государственных дорог. Таким образом, уже к концу этого года мы обновим 37 % основной сети дорог. Это ощутимый показатель, который приближает нас к ключевой цели ближайших лет — восстановить всю основную сеть дорог в Украине", — рассказывает председатель "Укравтодора" Александр Кубраков.

"Большая стройка" одновременно продолжалось на более 300 объектах. Строили не только дороги. Строили и восстанавливали школы, детские сады, стадионы и приемные отделения больниц.

Президентская программа рассчитана на пять лет и финансируется из Государственного фонда регионального развития и "Укравтодора". За это время планируется ввести в эксплуатацию около 24 тысяч километров дорог.

Общий объем пятилетних инвестиций в мегапроекты "Укравтодор" оценивает в более, чем 340 млрд гривен

Сколько именно средств удастся привлечь на внешних рынках и через международные финансовые организации – пока не известно. Но, например, в конце 2020 года правительство уже заключило соглашение с "Европейским банком реконструкции и развития" (ЕБРР) о привлечении 450 млн евро на капремонт трассы Киев-Одесса и строительство Северного обхода Львова.

Весомую роль в реализации программы играют и инвестиции бизнеса, который уже показал, что готов взять львиную часть расходов на себя. Например, инвестиции группы компаний "Автострада" – одного из крупнейших участников "Большого строительства" – в собственные мощности достигли в прошлом году более 100 млн долларов. Эти средства компания направила на строительство новых заводов и производственных баз, модернизацию лабораторий, пополнение парка техники, образование и профессиональное развитие сотрудников.

Мощные инвестиции, как государства, так и бизнеса позволили Украине обеспечить 190 тысяч рабочих мест как в дорожном строительстве, так и в смежных областях.

Все эти шаги сделали "Большое строительство" флагманом экономического развития страны, убежден заместитель председателя Офиса президента и координатор программы Кирилл Тимошенко.

"Опыт 2020 года показал, что новая качественная инфраструктура в Украине – это реально. Люди видят, как меняется страна и на что идут их налоги. Это, в том числе, стимул оставаться жить в этой стране. Инициатива президента Владимира Зеленского доказала, что при четко поставленных задачах, прописанных KPI и контроле за выполнением, можно добиться конкретных результатов. Впереди новые вызовы и еще более интересные задачи", – заявил Кирилл Тимошенко во время всеукраинского форума "Украина-30. Инфраструктура".

Строительство дорог как драйвер экономики

Несмотря на очевидную необходимость масштабного дорожного строительства, у программы есть немало критиков. Как правило, главный их тезис, что на проект пошли деньги из ковидного фонда, тогда как их надо было направлять на преодоление последствий пандемии.

Впрочем, экономисты из Ukraine Economic Outlook проанализировали структуру коронавирусного фонда Украины и сравнили ее с другими странами. Экономические эксперты уверяют, что действия Кабинета министров не отличаются от других стран: кроме медицины, деньги подобных фондов идут на выплаты населению, компенсации бизнесу, налоговые льготы и уже упомянутые экономические проекты.

Единственное отличие в том, что на инфраструктуру Украина действительно потратила больше. И обусловлено это не только "убитым" состоянием дорог, учебных заведений и больниц, которые нужно было экстренно восстанавливать. Но и тем, что подобные инвестиции поддерживают экономику и создают множество новых рабочих мест.

Каждая гривна, вложенная в дорожное строительство, приносит от 5 до 8 грн в экономику за счет смежных отраслей

По словам вице-президента Национальной ассоциации дорожников (НАДУ) и основателя "Автострады" Максима Шкиля, каждая гривна, вложенная в дорожное строительство, приносит от 5 до 8 грн в экономику за счет смежных отраслей. До 60-65% инвестиций, направленных в дорожно-строительный сектор, возвращаются в бюджет в виде НДС, налога на прибыль, НДФЛ, ЕСВ и т.д.

По словам Михаила Кухара из Ukraine Economic Outlook, именно инвестиции в инфраструктуру не позволили ВВП Украины упасть до 11%, удержав падение на уровне 3,7%. При этом удельный вес "Большого строительства" в ВВП страны до IV квартала вырос до 10%.

Усиление государственного спроса, который должен компенсировать спад ВВП из-за падения частного спроса в экономике, также является одной из рекомендаций МВФ по борьбе с последствиями коронакризиса, отмечает экономист.

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко тоже убежден: именно "Большое строительство" стало необходимой мерой стимуляции украинской экономики в 2020 году и не дало ей упасть так сильно, как европейским соседям, где падение достигло 10%.

"Развитие концессии дорог и инфраструктуры может давать положительный эффект в долгосрочной перспективе и необходимый экономический рост, благодаря которому ВВП должен достигнуть отметки в 5%", – отметил Олег Устенко.

В целом же, эксперты прогнозируют, что при сохранении таких темпов работ и объемов инвестиций, эффект от программы мы будем наблюдать еще как минимум 5-10 лет. Среди положительных долгосрочных эффектов "Большого строительства" аналитики Киевской школы экономики (KSE) называют увеличение публичного капитала транспортной отрасли, сектора почтово-курьерских услуг и туризма. А также сокращение времени на передвижение по дорогам, экономию топлива и затрат на ремонт и расширение возможностей бизнеса, в частности, перспективы для появления новых предприятий.

"Кроме положительного влияния на экономику, мы должны помнить о том, что новые качественные дороги — это необходимое условие функционирования любой развитой страны", — резюмирует Александр Кубраков.

Социальный эффект и новые рабочие места

Не менее важной составляющей проекта является социальный аспект: создание рабочих мест, высокие зарплаты работников и налоговая нагрузка на строительные компании.

По словам Владимира Зеленского, реализация программы уже помогла сохранить около 190 тысяч рабочих мест во время ограничительных мер, связанных с противодействием пандемии COVID-19.

Для примера, количество сотрудников "Автострады" в 2020 году увеличилось с 600 человек до 2 тысяч, компания не сократила ни одного специалиста. В период коронакризиса весь штат компании получал 100% заработную плату.

По словам Максима Шкиля, в компании с самого начала ее существования заложили высокую планку социальных стандартов и продолжают их повышать. Как внутри компании, так и вне нее.

“Мы доказали, что являемся ответственным национальным бизнесом, который в прошлом году заплатил более 500 миллионов гривен налогов. Во время пандемии мы выделили десятки миллионов гривен на помощь больницам и поддержку медицинских работников. Так, компания приобрела и передала областным больницам шесть аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинское оборудование и защитные костюмы для работников на сумму около 20 млн грн", — рассказал Максим Шкиль.

Компания создала необходимые условия для безопасной работы своих сотрудников с самого начала пандемии. Все специалисты подрядчика обеспечены медицинским страхованием. Во время дорожно-строительного сезона на производственных участках дежурили фельдшеры. Компания также гарантировала бесплатное лечение для своих работников от СOVID-19. Рабочие места регулярно дезинфицировались профессиональными службами.

Все мероприятия компании, как экономические, так и социальные позволили на 100% выполнить свои обязательства перед заказчиками, даже в период кризиса, вызванного коронавирусом.

Инфраструктурные мероприятия, поддержанные украинцами

Подобный социальный эффект от президентской программы способствовал тому, что большинство украинцев поддержали "Большое строительство".

Согласно данным социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии, поддержка этой инфраструктурной программы остается беспрецедентно высокой — 93% респондентов оценивают ее положительно.

Кроме того, 85% граждан убеждены, что коронавирус – не повод останавливаться. Причем уровень поддержки большого строительства однородный, независимо от региона и электоральных предпочтений.

В целом же можно резюмировать, что включенные в программу "Большого строительства" проекты, несомненно, имеют большое социальное значение и направлены на повышение качества жизни в Украине. Поэтому в этом году планы команды президента не менее амбициозные: сделать еще как минимум 6500 км трасс государственного значения.

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