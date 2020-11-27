Стратегия-2024. Почему Трамп не признает поражение на выборах в США

Трамп готовит почву для выборов в 2024 году (фото: flickr.com/gageskidmore)

Президент США Дональд Трамп продолжает цепляться за Белый дом, несмотря на десятки проигранных судебных дел по итогам выборов. Хотя процесс официальной передачи власти демократу Джо Байдену уже начался. Подробнее – в материале РБК-Украина.

За три с лишним недели после дня голосования президент Дональд Трамп опубликовал уже несколько сотен постов в Твиттере, посвященных состоявшимся выборам. В них он уверяет, что одержал "большую победу" и точно не собирается признавать поражение, обвиняет демократов в масштабных фальсификациях и обещает вот-вот предоставить убедительные доказательства этого.

Но в реальности позиции Трампа выглядят все хуже день ото дня, по мере того, как его юристы проигрывают дела в судах. А американцы, в том числе и представители республиканского истеблишмента, все больше свыкаются с мыслью о том, что следующим президентом США все же станет демократ Джо Байден.

Суды и конспирология

На данный момент юридическая команда Трампа и дружественные республиканские группы проиграли уже более тридцати судебных споров, связанных с выборами, в некоторых из них добровольно отозвав поданные иски.

Республиканские юристы в разных штатах пытались аннулировать часть голосов, присланных по почте (именно "почтовые" голоса в целом и обеспечили победу Байдена), пытались доказать, что подсчет проводился с нарушениями, требовали остановить официальное объявление итогов выборов и т.д.

Основные усилия были направлены на так называемые "колеблющиеся" или "спорные" штаты, в которых кандидат от демократов победил с относительно небольшим перевесом: Аризона, Невада, Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, Джорджия.

Но ни одной действительно значимой судебной победы команде Трампа одержать так и не удалось. Особенно болезненным стало поражение в Пенсильвании – штате, который оказался в центре внимания сразу после голосования и делегирует целых 20 человек в Коллегию выборщиков, больше всех других "спорных" штатов.

Команда Трампа продолжает оспаривать результаты выборов (фото: flickr.com/gageskidmore)

В Пенсильвании Трамп проиграл сразу несколько исков, связанных с выборами, в частности, с требованием запретить утверждение итогов голосования в штате.

"Когда истец пытается добиться столь впечатляющего результата в суде (как запрет оглашать результаты голосования, – ред.), стоит ожидать, что он будет вооружен убедительными юридическими аргументами и фактическими доказательствами. Этого не случилось", – заявил судья Мэтью Бранн.

Собственно, к этому сводится большинство судебных процессов, инициированных юристами Трампа. В соцсетях, на телевидении и на пресс-конференциях они убеждают публику в том, что выборы сопровождались беспрецедентными в американской истории фальсификациями, затрагивающими сотни тысяч или даже миллионы голосов. Но непосредственно в судебных заседаниях они не могут предоставить достаточных юридических доказательств.

В одном из судебных процессов в той же Пенсильвании фронтмен юридической команды Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани даже был вынужден признать, что "рассматриваемое дело не касается мошенничества (на выборах, – ред)".

Впрочем, медийной активности соратников действующего президента такие инциденты не мешают, они продолжают удивлять американцев новыми и новыми теориями, связанными с заговором на президентских выборах.

Большой резонанс получили заявления юриста Сидни Пауэлл. На совместной с другими адвокатами Трампа пресс-конференции она заявила о существовании международного заговора на "деньги коммунистов", в который вовлечены Куба, Венесуэла, Китай и даже американское ЦРУ.

По утверждению Пауэлл, машины для обработки бюллетеней на выборах и программное обеспечение, производимые канадско-американской компанией Dominion, на самом деле были разработаны по указанию экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса, умершего семь лет назад. А главной целью заговора было помешать Трампу переизбраться президентом на второй срок.

Подобная конспирология оказалась чрезмерной даже для лояльного Трампу канала Fox News. Там признались, что настойчиво просили Пауэлл предоставить хоть какие-то доказательства своих слов, но в итоге "не получили ни страницы". В результате, от Пауэлл публично отмежевалась даже юридическая команда Трампа.

Юристы добились пересчета части голосов, но на результат это не повлияло (фото: twitter.com/LACo_DPSS)

На каких-то направлениях республиканцы все же смогли добиться определенных успехов, но общую картину это не меняет. Так, в Джорджии был проведен ручной пересчет голосов, по итогам которого Трамп смог сократить отставание от Байдена на 1400 голосов – но отрыв все равно составляет более 12 тысяч в пользу демократа.

Республиканцы потребовали еще одного пересчета, на этот раз машинного, но шансы на то, что он изменит итог выборов в штате, почти нулевые. Продолжается частичный пересчет и в Висконсине, где отрыв Байдена составляет 20 тысяч голосов, и его предварительные итоги опять-таки не дают Трампу оснований надеяться на успех.

Остаются ли у него шансы все же изменить итоги выборов в свою пользу? Теоретически, да. Так, часть проигранных судебных решений была оспорена в апелляции и потенциально может дойти до Верховного суда США, где прореспубликанские судьи составляют уверенное большинство.

Но несмотря на партийную аффилированность, для принятия столь судьбоносного решения, как пересмотр итогов выборов, судьям потребуются действительно весомые аргументы. Которых команда Трампа так и не предоставила.

Параллели с 2000 годом, когда решающее слово в определении итогов выборов как раз сказал Верховный суд, остановив пересчет голосов в Флориде, выглядят довольно натянутыми. Тогда речь шла о нескольких сотнях голосов, которые разделяли республиканца Джорджа Буша и демократа Эл Гора в одном-единственном штате.

Сейчас же перевес Байдена измеряется десятками тысяч голосов в каждом "спорном" штате. В Коллегии выборщиков он получает 306 голосов против 232 у Трампа – значит, "перевернуть" итоги выборов надо минимум в трех штатах. Очевидно, шансы на это весьма невелики.

Противостояние Трампа и Байдена подходит к логическому финалу (коллаж РБК-Украина)

Впрочем, Трамп параллельно задействовал новую тактику, не связанную непосредственно с судебными процессами. Действующий президент пытается повлиять на законодательные собрания ряда "спорных" штатов, в которых большинство составляют республиканцы. И убедить их самостоятельно сформировать делегацию выборщиков от штата, не обращая внимание на итоги народного голосования, которые якобы сфальсифицированы.

Федеральное законодательство потенциально дает властям штатов такую возможность. Но опять-таки, для принятия столь резкого и рискованного решения нужны доказательства того, что установить настоящие итоги выборов в штате действительно невозможно.

А республиканский истеблишмент, как показывают последние недели, все же не готов безоговорочно выполнять все указания из Белого дома, особенно сомнительные с правовой точки зрения. Ежедневно появляются новые и новые комментарии от видных республиканцев, в том числе известных сторонников Трампа, с призывами признать свое поражение и подчиниться воле американского народа, сколь бы неприятным ни был такой шаг.

В любом случае, до 8 декабря в каждом штате должны окончательно утвердить итоги голосования и сформировать коллегии выборщиков. 14 декабря выборщики проголосуют за нового президента США, в каждом штате по отдельности.

6 января следующего года Конгресс подсчитает и утвердит результаты голосования выборщиков. А спустя еще две недели, в полдень 20 января, новый президент США приступит к своим обязанностям.

В ожидании реванша

Как отмечают многие американские СМИ, особенно симпатизирующие демократам, на самом деле Трамп прекрасно понимает, что нынешние выборы он проиграл. И все его судебные, административные и медийные усилия лишь часть долгосрочной стратегии, главная цель которой – баллотирование (и, естественно, победа) на президентских выборах 2024 года.

Первые сообщения о том, что американский президент рассматривает такой вариант, со ссылкой на источники в его окружении, появились вскоре после дня голосования. Сам Трамп этого, естественно, публично не подтверждает – ведь это было бы равносильно признанию поражения на нынешних выборах.

В таком свете действия Трампа в последние три недели выглядят вполне логичными. Так он демонстрирует своим избирателям готовность бороться до конца в любых условиях. И что еще важнее, создает и цементирует миф об "украденной демократами победе".

Это может стать основой его президентской кампании-2024 – вызвать у республиканцев острое желание реванша за поражение на выборах 2020 года. И любые конспирологические теории, даже столь абсурдные, как международный заговор с участием Кубы, ЦРУ и покойного Уго Чавеса – еще один кирпичик в фундамент этого мифа.

Но на этом поле Трампу еще предстоит много поработать. Согласно опросам, лишь немногим более половины республиканцев верят в то, что у него украли победу. С другой стороны, это говорит о довольно низком, как для США, уровне общественного доверия к базовому демократическому институту – выборам. О том, что попытки Трампа оспорить итоги голосования в конечном счете повредят американской демократии как таковой, в последние дни много говорится в продемократических медиа.

Байден уже назвал главных представителей будущей администрации (фото: flickr.com/gageskidmore)

Кроме того, действующий президент пытается максимально осложнить Байдену работу на будущей должности. Под самый конец каденции он собирается принять резкие внешнеполитические шаги, например, расширить санкции против Китая.

Но формальный процесс передачи полномочий новой президентской команде наконец-то начался. Администрация общих служб США отправила штабу Байдена письмо, в котором дала формальное согласие на начало процесса передачи власти. Он предусматривает системное сотрудничество между уходящей и приходящей властью, планомерную передачу дел, доступ будущих чиновников к секретной информации от спецслужб и т.д.

Естественно, все это сразу было воспринято как фактический акт капитуляции со стороны Трампа. Хотя сам президент категорически опроверг подобные утверждения, продолжая убеждать всех в своей победе на выборах.

Тем временем, Байден продолжает планомерно формировать свою будущую администрацию. На должность госсекретаря он выдвинул Энтони Блинкена, чей прадед Меир Блинкен в начале 20 века эмигрировал в США из Украины.

Блинкен – бывший спичрайтер экс-президента США Билла Клинтона, позже возглавлял аппарат сенатского комитета по международным делам и был заместителем госсекретаря США. Он уже бывал в Украине и неоднократно резко высказывался в отношении российской агрессии в Крыму и на Донбассе и в поддержку санкций против РФ.

Другой потенциально важный для Украины пост в новой администрации, советника по нацбезопасности, займет Джейк Салливан. Во времена президентства Барака Обамы он уже был советником при вице-президенте Байдене, позже принимал участие в президентской кампании Хиллари Клинтон.

А вопросы климата будет курировать хорошо знакомый украинцам экс-госсекретарь Джон Керри.

Первые озвученные фамилии вызвали определенное недовольство в левом крыле Демократической партии, там утверждают, что к власти приходит старый демократический партийный истеблишмент.

Впрочем, для Украины более важно, что провластные российские СМИ уже называют будущую администрацию Байдена "командой русофобов".