Стимулирующий тариф и будущее электроэнергии в Украине. Что происходит и почему это важно?

Украинские электросети в плохом состоянии. Насколько плохом?

Сети изношены на 60-80%. Вспомните, как зарядка вашего телефона однажды перестала работать. Скорее всего, переломился провод. То же самое происходит с большими сетями, передающими электроэнергию. Это сотни километров кабелей, десятки трансформаторов, соединителей, разрядников и других объектов. По данным "Ассоциации операторов распределительных электрических сетей Украины", многие из них работают больше 30 и даже 40 лет. Все это время их поливают дожди, засыпает снег, рвет ветер, курочат вандалы. Линии и подстанции чинят, но без модернизации это все равно, что обматывать скотчем провод зарядки. Рано или поздно он сломается.

Украинцы без света больше, чем другие жители Европы. Определить, в каком состоянии электросети государства просто — надо посчитать, сколько времени в году у потребителей нет света. Поделим это время на количество потребителей — получим среднее время отключения, или индекс SAIDI. Чем он ниже, тем надежнее работают электросети. В 2018 году средний потребитель в Украине провел без света 696 минут. По данным Совета европейских органов регулирования энергетики (CEER) в 2016 году индекс SAIDI Польши составил 180 минут, Чехии — 73, Дании — 15.

Низкий индекс SAIDI — не просто отсутствие света дома. Без света сидят и простые граждане, и предприятия. Если предположить, что из-за отключения электроэнергии они ничего не производили, то окажется, что ВВП в 2018 году недосчитался продукции на сумму около 4,1 миллиарда гривен. Это грубый расчет, но он демонстрирует: экономика терпит убытки из-за проблем с электроэнергией.

Чем это грозит Украине?

Потери электроэнергии "сжигают" 20 миллиардов в год. Из-за технических проблем часть энергии не доходит до потребителя. Министерство энергетики и угольной промышленности подсчитало, что в 2019 году технологические потери в сетях составили 12 887 миллионов киловатт-часов, или 10.35% всей переданной энергии. Это около 20 миллиардов гривен. Если бы уровень потерь в Украине равнялся эстонскому (2.2%), страна бы экономила около 16 миллиардов гривен в год.

Худший сценарий — блэкаут. Большая авария — и город или страна остаются без электричества на неопределенное время. Это называется «блэкаут». Блэкауты происходили в Нью-Йорке в 1965 и 1977 годах, в Москве — 2005 году, в Токио — в 2006 году, в Эквадоре — в 2009 году. Блэкауты парализуют городскую и производственную инфраструктуру: пропадает свет, останавливается метро, гаснут светофоры, на дорогах образуются пробки, жители домов застревают в лифтах, магазины перестают работать. Блэкаут не грозит Украине напрямую. Но изношенные, немодернизированные сети увеличивают риск.

Вечером 13 июля 1977 года в Нью-Йорке случился блэкаут. Несколько грозовых штормов в округе Вестчестер вызвали чрезмерные нагрузки на энергосистему. Она не выдержала. Около 9 миллионов человек остались без света. Город переживал экономический кризис и блэкаут стал "последней каплей". На улицы вышли тысячи возмущенных людей — начались протесты, драки и грабежи. Люди подожгли 1000 зданий, разграбили 1600 магазинов. Полиция арестовала около 3000 человек. Пожарные бригады тушили огонь всю ночь. Через сутки, 14 июля, электроснабжение было восстановлено.

Украинские города и села по несколько дней без света. В 2017 году из-за проблем с электроэнергией в селе Седнев детям приходилось делать уроки при газовых лампах. Зимой 2018 года жители Ирпеня провели сутки без света, отопления и воды. В декабре 2018 года около 530 населенных пунктов в Одесской области остались без света. Для восстановления некоторых, по словам тогдашнего главы обладминистрации Максима Степанова, была нужна неделя. В 2019 году "Волыньоблэнерго" сообщило, что в их сетях случается 10 948 аварий в год. Каждая вторая приводит к поломке оборудования. Износ энергосистемы бьет и по туристам. В сентябре 2019 года из-за короткого замыкания на подстанции в Умани остался без света район, где проживали хасиды-паломники. Аварии, починка которых занимает несколько минут, в худшем случае — часов, растягиваются на сутки и более.

Где мы сейчас и почему стимулирующий тариф это важно?

Тариф сейчас: основа — затраты. Доход компании-оператора основывается на тарифе за переданную электроэнергию. Его устанавливает регулятор — НКРЭКУ. Все годы независимости регулятор рассчитывал тариф по системе "Затраты+": брал операционные затраты компании, добавлял покрытие прогнозируемых потерь и сверху "+" — небольшую инвестиционную составляющую (1-2%). Этих денег хватало на поддержку сетей в рабочем состоянии. "Затраты+" не создавала стимулов, чтобы инвестор вкладывал деньги в модернизацию и эффективную работу. Сэкономленные на затратах деньги не оставались у компании и никак не влияли на доход. Компаниям было выгодно завышать затратную часть.

Стимулирующий тариф: основа — активы. Буквально — cтоимость столбов, трансформаторов, проводов и так далее. Это называется "регуляторная база активов" (Regulatory Asset Base). Отсюда название методики — "RAB-регулирование". Каждый год компании-операторы будут получать определенный процент от стоимости своей регуляторной базы. Чем больше они инвестируют в ее обновление — тем выше стоимость. Соответственно — больший возврат доходности на инвестиции. Появляется стимул вкладывать деньги. Инвестор также берет на себя обязательства: половину от прибыли компания обязана вложить в модернизацию, улучшить качество электроснабжения. Кроме того, 50% экономии операционных затрат — на ремонтных материалах, транспортировке и бензине, административных затратах — остается у компании. Это вынуждает постоянно повышать эффективность. Результат — позитивные изменения для потребителя. Экс-посол США в Украине, старший вице-президент IHS Energy Карлос Паскуаль описал это так: "Внедряя RAB-регулирование, страны стремятся получить не только более низкие цены на электричество, но и создать инфраструктуру, которая позволяет пользоваться современными технологиями и инновациями, предоставить более экологичные и дешевые технологии потребителю".

Тариф ничтожно мало влияет на цену продуктов. Первые попытки ввести стимулирующий тариф регулятор предпринял в 2013 году. По указанию тогдашнего президента Януковича премьер-министр Николай Азаров остановил процесс, якобы чтобы не допустить "повышения тарифов". Мнение о том, что RAB-регулирование приведет к росту тарифов и цен на товары озвучивают и сейчас. Это — попытка манипуляции. В среднем по Украине тариф за распределение электроэнергии составляет 20% всего тарифа за электроэнергию. Если компании-операторы перейдут на RAB-регулирование, то розничный тариф вырастет на 10-12%. Стоимость услуг по распределению электроэнергии в структуре себестоимости товаров потребительской корзины — от 0.4 до 3.3%. Что это значит, легко понять на примере хлеба. В среднем буханка стоит 16 гривен 84 копейки. Доля затрат на электроэнергию в себестоимости — 2.3%. Это 39 копеек. Рост розничного тарифа — 10% от этих 39 копеек. То есть всего 4 копейки. На столько вырастет цена хлеба. Но RAB-тарифы атакуют не поэтому. Опрос Центра Разумкова показал, что самыми важными темами украинцы считают "снижение тарифов" и "повышение зарплат". Этим пользуются политики-популисты, которые играют на эмоциях масс, чтобы поднять рейтинг. Тему RAB-регулирования раздули, сделав из мухи слона.

Что у других? Как в Европе?

RAB-тарифа нет в Украине и Беларуси. Согласно отчету компании Ernst&Young, уже в 2013 году самым распространенным подходом к регулированию в Европе был "тот, который принимает регуляторную базу активов (RAB) в качестве своей основной структуры". Первой на него перешла Великобритания — в середине 1990-х. Близкие к Украине по стартовым условиям Чехия, Литва и Польша — в начале 2000-х. Словакия и Черногория — в 2007, Германия — в 2009 году. Последствия оказались положительными: у большинства стран время отключения электроэнергии (индекс SAIDI) падало, объем капитальный вложений и стоимость активов росли. В Румынии за 10 лет SAIDI показал хорошую динамику: снизился в 2.5 раза — с 1025 минут (больше, чем в Украине) до 474 в 2016 году, а объем капиталовложений в километр сети составил $985 (в Украине — около $250).

Некоторые страны — среди них Греция, Албания, Люксембург, Швейцария, Македония — используют гибридное регулирование. Это RAB-регулирование с дополнительными условиями: например, фактором снижения потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки или приоритетным направлением инвестиций.

Тариф помогает переходить на умные сети (Smart Grid). Разбираясь в том, что такое Smart Grid, журнал "Новое время" описал этот набор технологий как цифровизацию электросетей. Они позволяют эффективно использовать электроэнергию. Шестнадцать стран Евросоюза запланировали поставить умные счетчики в 80% домов до конца 2020 года. В четырнадцати из этих стран действует RAB-регулирование, в двух (Люксембурге и Греции) — гибридное. RAB-тариф позволяет европейским странам инвестировать в модернизацию сетей. Так, в Италии Smart Grid покрывают почти всю страну. Умные счетчики стоят у 100% потребителей. Для сравнения: в Украине у 10%.

Еще полвека назад европейская электрогенерация была централизованной. Эта система не самая эффективная, но и опасная. После Чернобыльской катастрофы Европа начала массово переходить на маленькие электростанции и альтернативные источники энергии. Если станций много и они не зависят друг от друга, система становится безопаснее, эффективнее и экологичнее. И одновременно усложняется. Ей уже невозможно управлять в ручном режиме. Нужно автоматизировать и синхронизировать работу разных звеньев: балансировать напряжение, отслеживать и предотвращать аварии, когда нужно — переключать потребителей на резервное питание. Это и делают умные сети.

Умные сети делают энергосистему эффективной. Например, уменьшают время перебоев. При аварии сеть переключает потребителя на резервное снабжение. Скорее всего, человек этого даже не заметит. Зато компания-оператор увидит место аварии благодаря цифровому диспетчерскому управлению и датчикам, отправит туда ремонтников. При аварии на украинской сети компании часто видят только примерный район поломки — линию электропередач. Она может быть и 10, и 100 километров. Иногда автоматизация сети низкая, не показывает даже линию. Энергетики узнают, что улица или населенный пункт без света от раздраженных клиентов. Бригада часами ищет место аварии, потом чинит. Это время потребители сидят без света.

Умный счетчик точно фиксирует потребление, в онлайн-режиме передает информацию потребителю и компании. Благодаря этому оператор меньше рискует — счетчик фактически устраняет проблему воровства, предоставляя справедливые данные о потреблении. Потребитель же платит только за энергию, которую использовал и не переплачивает. К тому же, умные сети просто удобнее. Они могут считывать трафик на дороге, автоматически приглушать освещение на пустынной улице, экономия энергию. Сети дают человеку управлять своей электроэнергией и даже зарабатывать — продавать излишек соседям.

В целом, умные сети создают основу современной инфраструктуры: экологической (электрозаправки и электрокары, альтернативные источники энергии) и цифровой (умный дом, умный город, интернет вещей). Они защищены от кризисов, вроде вызванного коронавирусом. Удаленное управление диспетчерскими снижает риски персонала заразиться и обеспечивает надежную работу сетей во время карантина. Йоахим Шнайдер, председатель-основатель международной энергетической ассоциации E. DSO, старший вице-президент Energy Networks Technology & Innovation (E.ON SE, электроэнергетической компании с 37 миллионами клиентов) подчеркнул: кризис, вызванный коронавирусом, показал — "в сегодняшней технологической развитой среде необходимы умные, цифровые и интегрированные решения".

Какие модели стимулирующего тарифа предлагают в Украине?

Вариант НКРЭКУ может привести к кризису. 29 апреля 2020 года регулятор принял проект перехода на RAB-тариф. В нем активы облэнерго делятся на новые и старые. Новые появились в текущем году, старые — раньше. На старые активы регулятор предлагает 1% доходности, на новые — 15%. В первоначальной методике НКРЭКУ времен Януковича-Азарова (2013 год) также были две базы активов: "старая" и "новая". Ставка доходности на "старую" — от 0% до 2% по мере внедрения методики, на новую — 14.79%. Такие "инвестиционно привлекательные условия" не стимулировали ни одну из 32 украинских компаний-операторов перейти на новую модель регулирования. Деление на две базы активов абсурдно. Для улучшения сетей одинаково важно и модернизировать существующие мощности, и создавать новые. Передача электроэнергии зависит от всей сети, какие бы активы ее ни составляли. Если компания посчитает, что старый актив полностью износится за 10 лет и не будет возмещения, нет смысла модернизировать этот актив. Выгоднее вложиться в новые. Такой подход угрожает существующей инфраструктуре и, по словам экс-посла США в Украине и старшего вице-президента IHS Energy, "приведет к кризису в дистрибуции электричества в Украине".

Вариант НКРЭКУ пытается разделить неделимое. Представьте: компания владеет активом — подстанцией. В прошлом году там заменили ячейку с выключателями и измерительными трансформаторами. Это старый актив. В этом году компания обновила другие ячейки на подстанции. Это новый актив. При этом подстанция работает как один механизм — если не обновлять старые части, она выйдет из строя целиком. Так и с электросетями. Это единая система: один участок — новый, другой — старый, но надежность передачи электроэнергии дает вся цепь. Поэтому существующие активы нужно поддерживать: чинить трансформаторы, протягивать кабели, менять опоры. Если изношенные на 60-80% сети рухнут окончательно, новые активы не помогут.

Европейский вариант даст стимул инвестировать в сети. Делить активы на новые и старые нет смысла. Они составляют единую базу и к ним следует применять единую ставку доходности. Сама же ставка, по мнению экспертов, должна быть как минимум выше, чем банковские депозиты. Если инвестор выбирает: вложить ему деньги в рискованный бизнес, вроде облэнерго, или вложить в банк на депозит под процент, только дополнительная выгода мотивирует его инвестировать.

В большинстве стран Европы — единая ставка. Кроме того, что ни в одной европейской стране нет ставки доходности в 1%, в большинстве действует единая ставка, равная WACC — показателю средневзвешенной стоимости капитала в инвестициях. Ассоциация "Розумні мережі" проанализировала виды ставок в Европе и пришла к выводу: "Система RАВ-регулирования в большинстве стран Европы основывается на том, что все активы операторов системы распределения не делятся на базы. Существует единая база и единая ставка возврата инвестиций, которая равна средневзвешенной стоимости капитала". Близкими к Украине являются примеры Румынии и Болгарии: они начали переход на стимулирующее тарифообразование в 2005 году с единой ставкой (равной средневзвешенной стоимости капитала на единую базу активов): Румыния — с 12%, Болгария — с 16%. Экономическая ситуация в стране улучшалась и ставка становилась ниже. Сейчас в Румынии она равна 5.8%, в Болгарии — 6.7%. В Грузии ставка возврата на инвестиции составляет 13.5%, а переход на RAB произошел в 2015 году. Ставка доходности едина для всех активов.

Чего ждать инвесторам, бизнесу и простым потребителям?

Если введут вариант, предложенный НКРЭКУ. В профильных министерствах часто обсуждают такую ситуацию. Крупный инвестор несколько лет смотрит на украинскую энергетику. Но так и не заходит в Украину. Выгода намного меньше рисков. Методика RAB-регулирования, предложенная НКРЭКУ, не меняет этого. Эксперты считают облэнерго рискованным бизнесом. Две базы активов — подход, неизвестный в Европе. 15% доходности не выгодны — если инвестор возьмет кредит в гривне, он потеряет деньги, ведь процент будет 17-18% и никакого заработка. Вариант регулятора не изменит ничего — ни для инвесторов, ни для потребителей, ни для бизнеса. Он выгоден только крупнейшим потребителям электроэнергии в Украине — например, энергонеэффективным производствам, которые не модернизировали собственники. Они противятся любому, даже малейшему изменению тарифа.

Если введут европейский вариант. Единая база, единая ставка, экономически обоснованная норма доходности — "правила игры", которые знают и понимают в Европе. Как заявил генеральный секретарь Eurelectric Кристиан Руби: "Чем больше вы сделаете свою систему подобной той, которую европейцы уже знают, тем легче будет инвесторам понять, что происходит, и идти за тенденциями в Украине". Предыдущий директор ЕБРР Шевки Аджунер также говорил, что инвесторам в электросети нужна справедливая бизнес-модель. Украинская экономикa переживает недостаток инвестиций. Для страны жизненно важно исправить эту ситуацию.

Это можно сделать. Во время визита в Украину Роберто Зангарди, руководитель объединения Европейских операторов систем распределения (E.DSO), объяснял, что трансформация устаревших сетей в эффективные цифровые системы возможна. Более того, решение на поверхности. Для этого просто «необходимо приложить усилия в поддержке компаний, которые вкладывают средства в инновации».

Корректная модель RAB-регулирования выгодна не только инвесторам. Когда компании начнут инвестировать в инфраструктуру, выиграет простой потребитель. Опыт европейских стран показывает: после введения RAB-регулирования в большинстве стран снижается время, которое люди проводят без света. Инвестиции, привлекаемые благодаря стимулирующему тарифу, позволят не просто обновлять электросети, но улучшать сервис и внедрять инновации — например, умные сети. Они, в свою очередь, влияют на развитие экологической и цифровой инфраструктуры Украины. Это улучшает бизнес-климат Украины. А еще они просто улучшают качество жизни людей.