Стали в очередь. Почему Украина еще не начала вакцинацию против COVID-19

Пока в цивилизованных странах по всему миру уже начали прививать своих граждан от COVID-19, Украине в этом плане особо похвастаться нечем. Единственной вакциной, о покупке которой пока сумели договориться власти, оказалась CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

По этому контракту государство должно получить 1,9 млн доз для бесплатной вакцинации украинцев. Первые поставки в лучшем случае прибудут в страну в феврале. На закупку китайского препарата из бюджета выделили почти миллиард гривен.

Но и здесь не обошлось без скандалов. Минздрав и государственное предприятие "Медицинские закупки" обвинили друг друга в срыве закупки вакцины. Масла в огонь подлили новости о том, что эффективность препарата от Sinovac, о поставках которого договорилась Украина, может составлять всего 50%. Грубо говоря – либо подействует, либо нет.

Горячее предложение

Еще в ноябре глава Минздрава Максим Степанов утверждал, что правительство договаривается о поставках вакцин от коронавируса с несколькими компаниями. В частности, Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Sinovac. В начале декабря министерство передало свои контакты по переговорам "Медицинским закупкам", которые отвечают за приобретение вакцин для государства.

После этого "Медзакупки" обратились с коммерческим предложением к производителям, чьи препараты проходили третий этап испытаний. Но в конце года на заседании у премьер-министра Степанов обвинил госпредприятие в том, что оно срывает покупку вакцины.

Тогда же он якобы потребовал согласовывать с его ведомством все шаги по сделке. По словам гендиректора "Медзакупок" Арсена Жумадилова, компания неохотно, но согласилась, иначе первая поставка могла бы состояться как минимум на два месяца позже.

В госпредприятии утверждают, что направили Минздраву варианты договоров с несколькими поставщиками, но в последние дни декабря получили добро только по одному – украинской компании "Лекхим". Собственно, с ней и был заключен контракт на поставку китайской вакцины от Sinovac.

"Медзакупки" упрекнули Степанова в том, что таким образом он самостоятельно определил поставщика. Якобы без вмешательства в переговоры можно было добиться скидки – около доллара на каждой дозе, то есть примерно 1,9 млн долларов на весь контракт.

Кроме того, там утверждают, что сделка с еще одним потенциальным поставщиком может сорваться из-за затягивания со стороны профильного министерства. На запрос народного депутата Александры Устиновой, в "Медзакупках" ответили, что речь идет о препарате индийско-американского производства Novavax.

Сам Степанов считает, что в "Медзакупках" пытаются "играть в политику". А заявления Жумадилова с критикой Минздрава якобы только вредят позициям Украины в переговорах. Министерство уже выступило с инициативой, чтобы передать полномочия по закупке другой компании.

Член парламентского комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина ("Голос") утверждает, что ведомство пыталось поднять этот вопрос на рабочей группе во вторник, 12 января. На заседании должны были решить, кто будет покупать лекарства и медицинские изделия для государства в 2021 году.

"По моей информации, Минздрав склонял всех членов экспертных групп написать протоколы о том, что они недовольны работой ГП "Медицинские закупки". По моим данным, многие отказались это делать. К тому же это заседание было публичным. Поэтому министерство пока что не решилось забрать у всего ГП функцию по закупкам. Они передали 20 программ, но закупка вакцин пока осталась в подвешенном состоянии", – рассказала РБК-Украина Стефанишина.

В "Медзакупках" сообщили изданию, что пока длятся консультации с Минздравом, любые публичные комментарии по этой ситуации с их стороны поставлены на паузу.

По информации РБК-Украина, функции по закупке вакцины могут передать международному агентству Crown Agents. За свои услуги оно берет до 5% от суммы контракта. Эта компания активно сотрудничала с Минздравом, когда ведомством руководила Ульяна Супрун.

"Среди международных организаций больше всех поставками вакцины занимается ЮНИСЕФ, еще ПРООН. Почему решили передать эти функции Crown Agents, не совсем понятно. Если ЮНИСЕФ и ПРООН работают при ООН, то Crown Agents – это частная структура", – отметил источник, знакомый с ходом переговоров насчет вакцин.

В Crown Agents Украина сказали изданию, что у них пока нет никакой информации о готовящемся сотрудничестве с Минздравом по вакцинах. Однако вечером, 14 января, в эфире "Украина 24", отвечая на вопрос РБК-Украина о возможном привлечении Crown Agents к процессу закупок, Максим Степанов заявил, что это случится уже "в ближайшее время".

Лекарство или плацебо

Что известно о Sinovac Biotech и ее вакцине? Компания – крупнейший китайский производитель разного рода вакцин, которые она продает в несколько десятков стран мира.

Ее препарат от коронавируса CoronaVac принадлежит к так называемым инактивированным вакцинам. Принцип ее действия следующий: в организм вводят мертвые частицы вируса, а он вырабатывает иммунный ответ.

Такой метод вакцинации считается одним из самых дорогих, как и мРНК-вакцины (Moderna, Pfizer). Украине одна доза обойдется в чуть больше 500 гривен.

Сейчас CoronaVac проходит третью фазу клинических испытаний, которые проводят в Турции, Индонезии и Бразилии. В первой – вакцина предварительно показала эффективность более 91%, во второй – 65%. Обе страны разрешили массовую вакцинацию населения этим препаратом. Президенты Индонезии и Турции уже сделали прививки.

А вот предварительные данные из Бразилии сбивают с толку. Как пишет The Wall Street Journal, сперва местный институт Butantan объявил, что эффективность CoronaVac достигает 78%. Но после критики, посыпавшейся на учреждение, там уточнили, что "из начальных данных были исключены случаи заболеваний очень слабой формой COVID-19". Местные бразильские СМИ сообщили, что эффективность вакцины составляет около 50%.

Максим Степанов объяснил, что вакцина поступит в Украину только после завершения третьей фазы клинических испытаний. Согласно заключенному договору о покупке CoronaVac, ее эффективность должна быть не менее 70%. В противном случае, по словам министра, стране вернут деньги. Хотя по требованиям ВОЗ для регистрации вакцины достаточно более 50% эффективности.

Почему именно Sinovac? По словам министра, выбор сводился к тому, кто откликнулся на коммерческое предложение и мог в самые быстрые сроки поставить вакцину.

Почему в роли поставщика выступит именно украинская "Лекхим", которую в СМИ связывают с окружением скандальной экс-министра Раисы Богатыревой? В Офисе президента и в Минздраве утверждают, что поставка через "Лекхим" было требованием Sinovac.

Собеседники РБК-Украина, знакомые с ходом переговоров, утверждают, что обе компании, действительно, не первый год сотрудничают между собой. У фармгруппы есть эксклюзивные права на дистрибуцию препаратов Sinovac.

В "Лекхим" уже заявили, что заключили соглашение на поставку в первые шесть месяцев 2021 года 5 млн доз вакцины против COVID-19 от Sinovac. Этот объем предусмотрен не только на нужды государства, но и для частных компаний, которые захотят вакцинировать своих сотрудников и их семьи. Согласно договору, в 2022 году "Лекхим" начнет производство китайской вакцины на собственных мощностях.

В хвосте поезда

Кроме вакцины Sinovac, Украина получит бесплатно 8 млн доз в рамках инициативы COVAX. Этого хватит, чтобы привить 4 млн человек. Правительство убеждает ВОЗ увеличить объем поставок. Если переговоры увенчаются успехом, он может вырасти до 16 млн доз.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, первые поставки от COVAX ожидаются уже в феврале. И, вероятно, это будет препарат от Pfizer. Плюс в профильном министерстве заверяют, что продолжают переговоры о покупке препаратов.

"Нынешнее руководство Минздрава полностью провалило подготовку и начало вакцинации в стране. Те страны, которые сегодня уже активно вакцинируют своих граждан, а это почти 50 стран по всему миру, начали переговоры о вакцине еще с лета. Тогда как наш Минздрав официально поручил вести переговоры ГП "Медицинские закупки" 10 декабря", – говорит член профильного комитета Ольга Стефанишина.

Темпами и успехами переговорного процесса Степанова, по информации РБК-Украина, недовольны и в президентской команде.

"Pfizer и Moderna восемь месяцев ожидали каких-либо запросов от Минздрава. Как так получилось, что другие даже менее богатые страны сумели договориться с ними, а мы не смогли? Это вопрос. С AstraZeneka есть другая проблема: их представительство в Украине принадлежит россиянам, это осложняет переговоры из-за политической составляющей", – сказал изданию информированный собеседник.

Он уточнил, что сейчас в процесс активно включился Офис президента, "по сути перебрав на себя функции Минздрава".

"В Офисе поручили вести переговоры всем нашим послам. Также сейчас есть надежда, что с нами поделится ЕС, как это сделала Румыния, поделившись препаратами с Молдовой", – добавил источник.

Профильный заместитель главы Офиса президента Юлия Соколовская подтвердила изданию, что вопросом поставки вакцины в Украину занимаются на разных уровнях, в том числе и в ОП.

"Учитывая актуальность и горячую ситуацию в Украине и мире с закупкой и вакцинацией населения, а также повышенным спросом и вниманием к этой проблематике президент Украины как глава государства обращается к лидерам европейских государств для ускорения предоставления Украине качественной, утвержденной у западных партнеров вакцины", – отметила замглавы ОП.

В частности, такие разговоры велись с президентами Франции, Литвы и Португалии. К переговорному процессу также привлечены вице-премьер-министр Ольга Стефанишина и украинские посольства, добавила Соколовская. Но "главным субъектом" в вопросе поставки выступает именно Минздрав, уточнила она.

В профильном ведомстве заявляют, что начали переговоры о поставках – как с компаниями, так и с иностранными государствами – еще в мае прошлого года. При этом министр Степанов не считает, что Украина оказалась в аутсайдерах по вакцинации в мире, и называет такие упреки "манипуляцией".

Его критики видят ситуацию иначе. Если бы Украина действительно начала договариваться о вакцине девять месяцев назад, то не оказалась бы на руках с одним контрактом, пока многие страны уже закупили по несколько видов вакцин и привили тысячи, а то и миллионы человек.