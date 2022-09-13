Спутниковый фронт. Есть ли преимущество у Украины и кто поставляет данные России

Есть ли преимущество у Украины на спутниковом фронте и кто поставляет данные России (flickr)

Тема предоставления Украине спутниковых снимков не теряет актуальности с начала войны. Особенно важной она является в контексте контрнаступления Вооруженных сил Украины по всем фронтам. Успехи наших военных напрямую зависят от оперативности передачи спутниковых снимков. Сочетание разведданных из спутников и возможностей высокоточного оружия увеличивают эффективность артиллерии и ракетных войск. Россияне также используют снимки из космоса, чтобы атаковать наши города. Кто поставляет данные для РФ – подробнее в материале.

С начала войны компания "ТВИС" предлагает гражданским жителям и частным компаниям детальные снимки территорий. Директор компании Олесь Ясинский в интервью Defense News рассказал о сотрудничестве с одним из крупнейших операторов спутниковых технологий — Maxar.

TVIS — провайдер данных дистанционного зондирования Земли, основанный еще в 2002 году Валерием Гаркушей, Вадимом Голубовским и Сергеем Главком.

Известно, что TVIS, среди прочих, работала и с российскими заказчиками. В частности, была официальным дилером компаний "СКАНЭКС" и "СОВЗОНД".

По состоянию на 2014 год, 25% компании "СканЭкс" принадлежали Игорю Ротенбергу — сыну олигарха Аркадия Ротенберга, который считается близким другом Путина. Как указано на сайте компании, ее клиентами являются "государственные и бизнес-структуры, научно-исследовательские и образовательные учреждения, экологические организации". В частности, "Росреестр", "МЧС России", "Газпром", "Яндекс" и другие.

Известно, что между 2011 и 2017 годами "СКАНЭКС" поставляла данные для подразделения российского ФСБ, которое специализируется на разработке программного обеспечения. А в 2016 году компания выполняла заказы внутренних войск МВД России.

Сегодня TVIS предлагает своим клиентам возможность покупать спутниковые снимки Maxar (спутники WorldView). В интервью Defense Express Ясинский рассказал, что TVIS приняла участие в двух "мощных программах космического мониторинга Maxar и Blacksky".

По его словам, компания получила, прорабатывала и передавала снимки не только участков фронта, но и разрушенных инфраструктурных объектов.

Ясинский обещает и дальше передавать снимки по запросу проверенным лицам. Впрочем, стоит отметить, что стоимость снимков — тысячи, а иногда десятки тысяч долларов. Поэтому объем средств, собранных на такую деятельность, должен быть соразмерным бюджетам крупнейших украинских благотворительных фондов.

Откуда спутниковые данные у России

Нескольким жестоким ударам российской армии по гражданской инфраструктуре в Украине могла предшествовать продажа Maxar-снимков именно этих объектов. Ракетные удары по центру Винницы, торговому центру в Кременчуге, базе отдыха в Одессе — почти сразу после покупки снимков, Россия с разных носителей атаковала эти объекты. Могут ли все эти факты быть трагическим стечением обстоятельств?

14 июля 2022 года. Винница. Из акватории Черного моря Россия запустила 5 ракет "Калибр", которые попали в центр города. 25 погибших, из которых трое — дети. 90 человек госпитализированных.

Снимок, сделанный DigitalGlobe (спутник Maxar) накануне удара 11 июля

23 апреля 2022 года. 6 ракет выпущено российскими бомбардировщиками по аэропорту возле Одессы. В результате попадания двух ракет в жилой комплекс "Тирас" погибли 5 человек, в том числе 3-месячный ребенок. 18 человек были ранены.

Снимок места удара сделан DigitalGlobe (спутник Maxar) 30 марта

27 июня 2022 года. Кременчуг. Две российские ракеты Х-22 попали по центру города. Гипермаркет "Амстор" выгорел дотла. Погиб 21 человек. Еще одна до сих пор считается пропавшей без вести. Ранения получили 56 человек.

Снимок места удара, сделанный DigitalGlobe (спутник Maxar) 5 мая

25 мая. Запорожье. Шевченковский и Александровский районы пережили атаку несколькими ракетами РФ. Поврежден торговый центр и 62 частных дома. Один человек погиб, трое ранены.

Снимок места удара, сделанный DigitalGlobe (спутник Maxar) 11 мая

Снимок места удара, сделанный DigitalGlobe (спутник Maxar) 6 мая

Сам факт того, что все снимки были сделаны спутниками Maxar, официальным партнером которого в Украине является компания TVIS, вызывает подозрение, что чувствительные данные могли получить заказчики не только в нашей стране.

Вызывает беспокойство и то, что указанные удары россияне совершили именно после того, как снимки этих объектов были приобретены. В любом случае эта информация должна быть взята во внимание Службой безопасности Украины. Хотя бы ради того, чтобы исключить версию с передачей разведданных врагу.

К тому же на сайте Maxar никакой информации о сотрудничестве с государственными или коммерческими структурами страны-агрессора нет. Поэтому попадание в их руки снимков может свидетельствовать о сливе данных из Украины или других стран.

Военные преступления России привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и значительным разрушениям инфраструктуры городов. Поэтому все причастные к этим зверствам должны быть установлены — от возможных корректировщиков огня, до тех, кто отдавал и выполнял преступные приказы.

Напомним, 5 августа СБУ обнародовала данные об уведомлении подозрения одному из экс-руководителей Государственного космического агентства Украины, которой сливал секретные данные РФ.

Согласно с расследованием журналистов речь тогда шла о Вячеславе Онисько, который с 2019 года занимал должность заместителя начальника национального центра управления и испытаний космических средств (НЦУВКЗ). В ноябре 2018 ООО "Твис-Инфо" выиграло тендер на оказание услуг по разработке и поставке архивных спутниковых снимков, заказчиком в котором был НЦУВК.