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Спутниковый фронт. Есть ли преимущество у Украины и кто поставляет данные России

Новина українською →
Вторник 13 сентября 2022 18:30
Спутниковый фронт. Есть ли преимущество у Украины и кто поставляет данные России Есть ли преимущество у Украины на спутниковом фронте и кто поставляет данные России (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Тема предоставления Украине спутниковых снимков не теряет актуальности с начала войны. Особенно важной она является в контексте контрнаступления Вооруженных сил Украины по всем фронтам. Успехи наших военных напрямую зависят от оперативности передачи спутниковых снимков. Сочетание разведданных из спутников и возможностей высокоточного оружия увеличивают эффективность артиллерии и ракетных войск. Россияне также используют снимки из космоса, чтобы атаковать наши города. Кто поставляет данные для РФ – подробнее в материале.

С начала войны компания "ТВИС" предлагает гражданским жителям и частным компаниям детальные снимки территорий. Директор компании Олесь Ясинский в интервью Defense News рассказал о сотрудничестве с одним из крупнейших операторов спутниковых технологий — Maxar.

TVIS — провайдер данных дистанционного зондирования Земли, основанный еще в 2002 году Валерием Гаркушей, Вадимом Голубовским и Сергеем Главком.

Известно, что TVIS, среди прочих, работала и с российскими заказчиками. В частности, была официальным дилером компаний "СКАНЭКС" и "СОВЗОНД".

Спутниковый фронт. Есть ли преимущество у Украины и кто поставляет данные России

По состоянию на 2014 год, 25% компании "СканЭкс" принадлежали Игорю Ротенбергу — сыну олигарха Аркадия Ротенберга, который считается близким другом Путина. Как указано на сайте компании, ее клиентами являются "государственные и бизнес-структуры, научно-исследовательские и образовательные учреждения, экологические организации". В частности, "Росреестр", "МЧС России", "Газпром", "Яндекс" и другие.

Известно, что между 2011 и 2017 годами "СКАНЭКС" поставляла данные для подразделения российского ФСБ, которое специализируется на разработке программного обеспечения. А в 2016 году компания выполняла заказы внутренних войск МВД России.

Сегодня TVIS предлагает своим клиентам возможность покупать спутниковые снимки Maxar (спутники WorldView). В интервью Defense Express Ясинский рассказал, что TVIS приняла участие в двух "мощных программах космического мониторинга Maxar и Blacksky".

По его словам, компания получила, прорабатывала и передавала снимки не только участков фронта, но и разрушенных инфраструктурных объектов.

Ясинский обещает и дальше передавать снимки по запросу проверенным лицам. Впрочем, стоит отметить, что стоимость снимков — тысячи, а иногда десятки тысяч долларов. Поэтому объем средств, собранных на такую деятельность, должен быть соразмерным бюджетам крупнейших украинских благотворительных фондов.

Откуда спутниковые данные у России

Нескольким жестоким ударам российской армии по гражданской инфраструктуре в Украине могла предшествовать продажа Maxar-снимков именно этих объектов. Ракетные удары по центру Винницы, торговому центру в Кременчуге, базе отдыха в Одессе — почти сразу после покупки снимков, Россия с разных носителей атаковала эти объекты. Могут ли все эти факты быть трагическим стечением обстоятельств?

14 июля 2022 года. Винница. Из акватории Черного моря Россия запустила 5 ракет "Калибр", которые попали в центр города. 25 погибших, из которых трое — дети. 90 человек госпитализированных.

Спутниковый фронт. Есть ли преимущество у Украины и кто поставляет данные России

Снимок, сделанный DigitalGlobe (спутник Maxar) накануне удара 11 июля

23 апреля 2022 года. 6 ракет выпущено российскими бомбардировщиками по аэропорту возле Одессы. В результате попадания двух ракет в жилой комплекс "Тирас" погибли 5 человек, в том числе 3-месячный ребенок. 18 человек были ранены.

Спутниковый фронт. Есть ли преимущество у Украины и кто поставляет данные России

Снимок места удара сделан DigitalGlobe (спутник Maxar) 30 марта

27 июня 2022 года. Кременчуг. Две российские ракеты Х-22 попали по центру города. Гипермаркет "Амстор" выгорел дотла. Погиб 21 человек. Еще одна до сих пор считается пропавшей без вести. Ранения получили 56 человек.

Спутниковый фронт. Есть ли преимущество у Украины и кто поставляет данные России

Снимок места удара, сделанный DigitalGlobe (спутник Maxar) 5 мая

25 мая. Запорожье. Шевченковский и Александровский районы пережили атаку несколькими ракетами РФ. Поврежден торговый центр и 62 частных дома. Один человек погиб, трое ранены.

Спутниковый фронт. Есть ли преимущество у Украины и кто поставляет данные России

Снимок места удара, сделанный DigitalGlobe (спутник Maxar) 11 мая

Спутниковый фронт. Есть ли преимущество у Украины и кто поставляет данные России

Снимок места удара, сделанный DigitalGlobe (спутник Maxar) 6 мая

Сам факт того, что все снимки были сделаны спутниками Maxar, официальным партнером которого в Украине является компания TVIS, вызывает подозрение, что чувствительные данные могли получить заказчики не только в нашей стране.

Вызывает беспокойство и то, что указанные удары россияне совершили именно после того, как снимки этих объектов были приобретены. В любом случае эта информация должна быть взята во внимание Службой безопасности Украины. Хотя бы ради того, чтобы исключить версию с передачей разведданных врагу.

К тому же на сайте Maxar никакой информации о сотрудничестве с государственными или коммерческими структурами страны-агрессора нет. Поэтому попадание в их руки снимков может свидетельствовать о сливе данных из Украины или других стран.

Военные преступления России привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и значительным разрушениям инфраструктуры городов. Поэтому все причастные к этим зверствам должны быть установлены — от возможных корректировщиков огня, до тех, кто отдавал и выполнял преступные приказы.

Напомним, 5 августа СБУ обнародовала данные об уведомлении подозрения одному из экс-руководителей Государственного космического агентства Украины, которой сливал секретные данные РФ.

Согласно с расследованием журналистов речь тогда шла о Вячеславе Онисько, который с 2019 года занимал должность заместителя начальника национального центра управления и испытаний космических средств (НЦУВКЗ). В ноябре 2018 ООО "Твис-Инфо" выиграло тендер на оказание услуг по разработке и поставке архивных спутниковых снимков, заказчиком в котором был НЦУВК.

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