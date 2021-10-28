Спорные метры. Как в Кабмине незаконно лоббируют интересы "Киевгорстроя"

В Министерстве финансов активно лоббируют интересы холдинговой компании "Киевгорстрой", которая должна достроить проблемные объекты "Укрбуда" Максима Микитася. Кроме того, что компании передали ряд наиболее привлекательных объектов, а также помогли решить ряд проблем с законностью строительства, Минфин в приоритетном порядке хочет выдать "Киевгорстрою" 1,9 млрд грн госгарантий, чтобы фактически профинансировать проект за счет средств бюджета. С чем связаны подобные преференции и какой в них интерес у министра финансов Сергея Марченко и его первого заместителя Дениса Улютина – в материале РБК-Украина.

Министерство финансов уже третий Кабмин подряд пытается вынести на рассмотрение правительства проект постановления о предоставлении государственных гарантий ХК "Киевгорстрой" под достройку 18 объектов "Укрбуд" – проблемной компании, которая в 2019 году прекратила выполнять свои обязательства перед инвесторами. Госгарантии планируется выдать на сумму 1,9 млрд грн под 0,5% годовых. Наличие таких гарантий означает, что в случае неспособности "Киевгорстроя" рассчитаться по своим кредитным обязательствам, их перед кредиторами выполнит государство.

Госгарантии на достройку проблемных объектов предусмотрены законом о госбюджете. Однако там речь идет о распределении таких гарантий между всеми компаниями, которые занимаются проблемными стройками. По данным местных администраций, на сегодня таких проблемных площадок насчитывается порядка 190 по всей стране. Однако, на сегодня привилегированные условия финансирования получили всего 10% таких площадок.

Формально все выглядит соответствующим закону. Одна из компаний получает финансирование на "социальный" проект – помогает обманутым инвесторам получить свое жилье, “подстраховывает” правительство и президента, которые взяли на себя решение проблемы обанкротившегося застройщика. Однако ситуация играет совсем другими красками, если вспомнить, что льготные госгарантии на 1,9 млрд гривен – это всего лишь "вишенка на торте" из многочисленных "бонусов", которые "Киевгорстрой" уже получил от государства в рамках своей “социальной миссии”.

Во-первых, это решение вопросов с законностью участков. Самый яркий пример - ЖК "Арт Хаус" и ЖК "Чаривне мисто", которые построены на участках Минобороны. Ведомство находилось в активных судах с "Укрбудом" и проблем с землей и разрешительной документацией на эти объекты было более чем достаточно. Однако как только за достройку взялся "Киевгорстрой", Кабмин обязал Минобороны воздержаться от судебных процессов, а застройка на проблемном участке была легализирована. Кроме того, по некоторым объектам, например "Солнечной ривьере", в "райдере" "Киевгорстроя" было также списание долгов по паевым взносам на 19 млн грн перед городом.

Эксперты еще год назад обращали внимание на эту проблему. Ведь, по сути, рынок получил достаточно сомнительный сигнал: можно незаконно получить землю и начать строительство, обанкротиться, а затем “социально ответственный застройщик” сможет обойти закон и достроить объекты как ни в чем не бывало, чтобы защитить обманутых инвесторов.

К слову, это еще и "особый бонус" для партнеров Микитася - компаний экс-замминистра регионального развития, а сегодня народного депутата от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко, которые реализовывали проблемные проекты "на паях" с "Укрбудом". Фактически за счет "Киевгорстроя" и его давления на суды и контролирующие органы в сфере архитектуры и градостроительства, компании Исаенко смогут получить достроенные объекты в проектах сомнительной законности.

Второе - выкуп квартир Государственным ипотечным учреждением по завышенным ценам. Эксперты подсчитали, что речь идет о цене в 28 000 гривен за квадратный метр, что существенно выше, чем средние цифры по объектам “Укрбуда” на этапе продаж. Также кроме новых клиентов, которым будут проданы достроенные квартиры, компания получает еще и участки для новых очередей строительства.

Стоит отметить, что глава правления "Киевгорстроя" Игорь Кушнир также подтверждал, что на прибыльность компания будет выходить, в том числе, и за счет новых очередей на проблемных объектах.

При всем вышеперечисленном, "Киевгорстрой" нельзя назвать самым эффективным "достройщиком" проблемной недвижимости. Например, в ГАСИ неоднократно отмечали, что компания сдает дома "Укрбуда" с нарушением строительных норм и правил.

Например, ЖК "Харьковский" сдавали без сертификатов энергоэффективности и технических паспортов, в ЖК "Гармония" застройщик не провел испытаний оборудования, инженерных систем и сетей, а в доме по факту отсутствовал пандус для доступа в здание инвалидов, который обязателен согласно действующим ГСН и так далее.

Интересно, что из 18 объектов, которые заявлены в проекте постановления, поданном министром финансов Сергеем Марченко на Кабмин, два (на Дегтярной и на Златоустовской) уже приняты в эксплуатацию, а по остальным нет вообще никаких расчетов ни относительно их строительной готовности, ни относительно остатков по непроданным квартирам.

Таким образом, членам правительства предлагается "поверить на слово" Минфину и "Киевгорстрою", что им нужно для достройки именно 1,9 млрд грн.

Кроме того, названия ряда объектов в проекте постановления не соответствует проектной документации, что теоретически позволит в дальнейшем манипулировать выделенными ресурсами, "перебрасывая" их на другие объекты.

Несмотря на то, что в Украине есть около 190 проблемных строительных проектов, а закон о госбюджете предполагает наличие госгарантий для них всех, Минфин во главе с Сергеем Марченко, а также первый заместитель Денис Улютин, который, по словам собеседником РБК-Украина, является куратором этого проекта от министерства, – по сути лоббируют интересы только одного застройщика. Что не может не вызывать вопросов о потенциальных коррупционных связях. И тот факт, что Марченко продолжает выносить постановление на голосование после нескольких отказов со стороны премьер-министра и других членов правительства, лишь усиливает эти предположения.