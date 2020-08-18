Союз Израиля с ОАЭ: почему соглашение несет мир на Ближний Восток

Несколько дней назад Иерусалим и Абу-Даби объявили о подписании всеобъемлющего соглашения по нормализации отношений. Вероятно, мы наблюдаем начало новой эры ближневосточных отношений.

Подобной сенсации на Ближнем Востоке не случалось с 1979 года, когда Израиль заключил мирный договор с Египтом, положивший начало дружественным отношениям двух стран, до этого много раз воевавшим, пишет в колонке для РБК-Украина эксперт в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман.

Премьер Израиля Беньямин Нетаниягу заявил: "Этот договор включает установление полных дипломатических отношений, обмен послами, крупные инвестиции, которые принесут огромную пользу израильской экономике, особенно в период пандемии, торговлю, туризм и прямое авиасообщение между Тель-Авивом и Абу-Даби. ОАЭ сделают крупные инвестиции в разработку вакцины против коронавируса в Израиле. Мы будем сотрудничать в сфере энергетики, водных ресурсов, экологии и многих других областях. Это очень важно для нашей экономики, для экономики региона, для нашего будущего".

Ценность соглашения уже в самом его факте. У Израиля никогда не было никаких официальных отношений со странами Персидского залива, которые на протяжении десятков лет поддерживали врагов Иерусалима. Но, похоже, времена изменились.

Одной из важных причин этой сделки стал Иран, точнее маниакальное стремление исламской республики доминировать в регионе. Тегеран пытается создать на Ближнем Востоке "шиитскую дугу" от Йемена до Ливана. Это угрожает безопасности стран многих стран региона, и та же Саудовская Аравия ведет затяжную войну с йеменскими повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран. Конфликту персов и арабов уже больше тысячи лет, и евреи оказались, как это ни парадоксально, на стороне арабов. Лучшей иллюстрации к поговорке "Враг моего врага — мой друг", нельзя и придумать.

В странах Персидского залива, а по большей части — это монархии, пришли к власти молодые лидеры-прагматики. Мохаммед ибн Заид в Эмиратах или Моххамед бин Султан в Саудовской Аравии. Они поняли, что дружить с Израилем не только выгодно, но и престижно. Белый Дом поддерживает Иерусалим, Трамп называет себя другом Нетаниягу — арабская психология устроена так, что выгоднее дружить с сильным.

Впрочем, дело не только в престиже и безопасности.

"У нас деньги — у вас технологии", заявил один из нефтяных шейхов на встрече с израильскими предпринимателями.

Израиль — это Клондайк стартапов, которых, по международным рейтингам, самое большое количество на душу населения

Эмираты уже заявили, что готовы, например, инвестировать в создание вакцины от COVID-19, работы над которой в еврейском государстве продвигаются быстро и успешно. Технологии очистки воды, энергосбережения, военные и медицинские - это самый минимум, который Иерусалим может предложить своим новым партнерам. Плюс туризм, израильтяне очень любят ездить по миру — перспективы открываются захватывающие.

Дальше вопрос: а в чем подвох? Ведь по-другому на Ближнем Востоке не бывает. Это большой базар, где нужно торговаться.

По заявлению Трампа, который является главным вдохновителем сделки — Израиль откажется от аннексии палестинских территорий в обмен на отношения с Эмиратами. Это уже вызвало бурю в самом Израиле. Радикальные представители политического лагеря обвинили Нетаниягу в предательстве национальных интересов. Мол, обещал аннексию и отказался от нее. По мнению востоковеда Дины Лиснянской, возможно, это был очень хитрый политический ход израильского премьера. Несостоявшуюся аннексию он разменял на реальное соглашение с одной из самых влиятельных стран региона.

Фото: Роман Гольдман, эксперт в области пациент-менеджмента, Первый медицинский центр Тель-Авива

Соглашение должно быть подписано в Вашингтоне через три недели, и Эмираты станут первой страной Персидского залива, жителям которой разрешат посещать Храмовую гору в Иерусалиме, где находится третья по значимости мусульманская святыня, мечеть Аль-Акса. И тогда примеру Абу-Даби могут последовать другие арабские государства, никому из которых уже не придется быть первым.

Тут добавляется и турецкий фактор — Анкара хочет быть главной державой региона, сотрудничает с Ираном, злейшим врагом Абу-Даби и Иерусалима и требует контроля над святынями Иерусалима. Вопрос стоит так: при чьем посредничестве будет обеспечен доступ мусульман региона к Храмовой горе: Турции или стран, которые напрямую договорятся с Израилем.

Про палестинцев как будто забыли, что вызывает у них вполне понятное бешенство, ведь на фоне соглашения, их конфликт с Израилем в одночасье стал малозначительным. Рамалла что-то раздраженно пробурчала, мол, нас предали, ее поддержал Тегеран — это нож в спину палестинцев. Но Израиль больше интересовала реакция, например, Египта, чей лидер Ас-Сиси заявил, что благословляет обе стороны соглашения. Ожидается, что до конца года количество стран региона, желающих установить дипотношения с Израилем, увеличится. Так что, если через три недели на соглашении появятся подписи лидеров двух стран — оно войдет в историю дипломатии.

Но есть еще один важный момент, который пока не комментируют политологи. Неожиданным катализатором ситуации стала мировая пандемия коронавируса. Оказалось, что перед инфекцией равны все – бедные и богатые, молодые и старые, евреи и арабы. И перед лицом внешней угрозы в виде опасного заболевания оказалось, что необходимы скоординированные действия, и независимо от расы, гендера и вероисповедания. Израильская медицина в эти месяцы стала локомотивом сотрудничества в регионе: самолеты с медикаментами и медицинской техникой, конференции и обмен данными между вирусологами.

Сотрудничество в области медицины показало многим арабским странам, что совместная работа с Израилем выгоднее, чем затянувшийся на десятилетия конфликт

Весь мир, буквально затаив дыхание и отложив старые распри, следит за успехами и неудачами врачей.

Также и специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива ежедневно не только ведут прием пациентов, в том числе и он-лайн, но и проводят многочисленные консультации для Министерств здравоохранения разных стран. Такое сотрудничество стирает границы и устраняет разногласия. То, что медицина, de facto, стала основой для объединения мира, позволяет смотреть в будущее с надеждой!